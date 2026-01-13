Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Vertrauenswürdige Daten in einen Antrieb für Produktivität verwandeln

Tech Mahindra arbeitete gemeinsam mit dem Daten- und KI-Team von IBM an der Entwicklung und Bereitstellung eines KI-gestützten Frameworks für Daten-Observability, um die Zuverlässigkeit von Datenpipelines zu verbessern. Dazu nutzen sie IBM Databand und dessen Funktionen zur kontinuierlichen Daten-Observability, die jetzt in IBM watsonx.data Integration verfügbar sind.

Veröffentlicht 13. Januar 2026
Digitale Illustration mit blauem Hintergrund und verschiedenfarbigen blauen Pfaden mit Punkten darin
By Amit Jha

Über alle Branchen hinweg erkennen Führungskräfte, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Daten man hat, sondern wie sehr man diesen Daten vertrauen kann. Im Zeitalter der KI liegt der wahre Wettbewerbsvorteil in zuverlässigen, transparenten und gut verwalteten Datenpipelines, die mit dem Geschäft Schritt halten können. Viele Unternehmen sehen sich jedoch mit instabilen Pipelines, verzögerten Dashboards und manueller Fehlerbehebung konfrontiert, die wertvolle Zeit für Entwicklung und Analyse beanspruchen.

Das war die Realität für ein führendes Medienunternehmen in der APAC-Region, bis Tech Mahindra – in enger Zusammenarbeit mit IBM – ihm half, seine Datenabläufe mithilfe von IBM Databand neu zu gestalten.

Wenn Datenpipelines zum Engpass werden

Dieses globale Medienunternehmen war auf Daten angewiesen, um seine Zielgruppe zu verstehen, Inhalte zu optimieren und Einnahmen zu verwalten, stand jedoch vor Herausforderungen im Bereich Daten- und Analyseoperationen. Geschäftskunden warteten endlos auf Berichte, Betriebsteams verbrachten Nächte und Wochenenden mit dem Debugging, und strategische Entscheidungen wurden auf der Grundlage unvollständiger oder verspäteter Informationen getroffen. Jeder Fehler hatte das Potenzial, eine Kettenreaktion auszulösen.

Das Unternehmen realisierte, dass es diese Herausforderungen durch folgende entscheidende Maßnahmen angehen muss:

  • Verhindern von Datenpipeline-Ausfällen
  • Verzögerungen oder veraltete Dashboards minimieren
  • Verbesserung der Datenzuverlässigkeit in allen Unternehmensbereichen
  • Reduzierung des manuellen Aufwands für die Verfolgung von Problemen und die Ermittlung von Ursachen

Das Unternehmen benötigte nicht nur mehr Tools, sondern auch einen intelligenten, proaktiven Ansatz für das Management der Datenzuverlässigkeit in großem Maßstab.

Von reaktiv zu proaktiv – mit Daten-Observability

Tech Mahindra arbeitete eng mit dem Daten- und KI-Team von IBM zusammen, um ein KI-gestütztes Framework für die Daten-Observability zu entwickeln und bereitzustellen. Das Framework basierte auf den proaktiven Daten-Observability-Funktionen von IBM Databand, die jetzt in IBM watsonx.data integration verfügbar sind.

Die Lösung lieferte:

  • Kontinuierliche Überwachung der Datenflüsse in hybriden Umgebungen
  • Echtzeit-Anomalieerkennung zur Identifizierung von Problemen, sobald diese auftreten
  • Automatisierte Auswirkungsanalyse, um schnell zu verstehen, welche nachgelagerten Jobs und Dashboards betroffen sind
  • Einheitliche Transparenz in Pipelines, DAGs, Aufgaben und Fehlerprotokollen

Die Daten-Observability-Technologie von IBM bot eine einheitliche Ansicht aller Komponisten, DAGs und Aufgaben sowie präzise Fehlerprotokolle und Abhängigkeitsdiagramme. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Betriebsteam, von Vermutungen zu gezielten Maßnahmen überzugehen. Anstatt Protokolle über verschiedene Tools und Umgebungen hinweg zu durchsuchen, konnten sie schnell erkennen, wo das Problem seinen Ursprung hatte und welche Auswirkungen es hatte. 

Das Ergebnis war ein Umdenken: statt auf Ausfälle zu reagieren, wurden diese nun antizipiert und verhindert, bevor sie sich auf das Geschäft auswirkten.

Die Vision erweitern: Datenmodernisierung für die Zukunft

Aufbauend auf diesem Erfolg entwickelt sich die Partnerschaft nun in Richtung einer Modernisierung des Datenintegrationsstacks des Kunden mit IBM watsonx.data integration und fortschrittlicher Data Governance. Diese Entwicklung vereint strukturierte und unstrukturierte Daten unter einem Lakehouse-Framework der nächsten Generation und ermöglicht gleichzeitig Observability und Herkunftsverfolgung über cloudnative Plattformen wie Google BigQuery hinweg.

Durch die Integration der automatisierten Herkunftsanalyse- und Governance-Funktionen von IBM trägt das Framework zur Gewährleistung von Compliance und Rückverfolgbarkeit bei. Darüber hinaus schafft es eine Grundlage für KI-fähige Datensysteme. Diese Entwicklung unterstreicht das gemeinsame Engagement, Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung zu unterstützen, um die Produktivität zu steigern, Komplexität zu bewältigen und Innovationen verantwortungsbewusst zu skalieren.

Messbare Auswirkungen auf das Medienunternehmen

Die Transformation hat für den Kunden aus der Medienbranche bereits greifbare, messbare Vorteile gebracht:

  • Verkürzung der Erkennungszeiten für Vorfälle von Tagen auf Minuten: Durch die Echtzeit-Anomalieerkennung und automatisierte Warnmeldungen werden Probleme sofort nach ihrem Auftreten angezeigt und nicht erst, nachdem sich Benutzer beschwert haben.
  • Erhebliche Verkürzung der Lösungszyklen: Dank IBM Databand, das eine einheitliche, durchgängige Übersicht über Pipelines und Aufgaben bietet, spart das Betriebsteam bis zu 20 % seiner Zeit für die Problemlösung ein und gewinnt so Kapazitäten für höherwertige Aufgaben.
  • Verbesserte Überwachungseffizienz: Durch konfigurierbare Warnmeldungen und umfangreiche Metriken verbringen Teams bis zu 30 % weniger Zeit mit manueller Überwachung. Die eingesparte Zeit können sie in neue Pipelines, Datenqualitätsprüfungen und Innovationen investieren.
  • Die Service Level Agreements (SLAs) für Unternehmen liegen bei nahezu 100 %: Mit robusten Datenqualitätsprüfungen, Warnmechanismen und einer einheitlichen Überwachung ist der Kunde nun in der Lage, die SLAs für Unternehmen mit weitaus größerer Konsistenz und Zuverlässigkeit zu erfüllen.
  • Aktualisierung der Dashboards nahezu in Echtzeit: Die Stakeholder des Unternehmens erhalten Zugang zu aktuelleren Erkenntnissen, wodurch eine schnellere Entscheidungsfindung in den Bereichen Content, Marketing und Betrieb ermöglicht wird.

Neben den Metriken ist das vielleicht wichtigste Ergebnis kultureller Natur: Die Teams verbringen weniger Zeit mit der Bewältigung von Krisen und mehr Zeit mit Innovationen. Dateningenieure und Analysten können sich nun auf die Strategie statt nur auf die Stabilität konzentrieren.

Blueprint zur Maximierung des Werts Ihrer Daten

Der Erfolg dieses Projekts beruhte nicht nur auf dem Technologiestack, sondern auch auf dem dahinterstehenden Partnerschaftsmodell. Tech Mahindra und IBM arbeiteten als ein integriertes Team zusammen und kombinierten dabei das Fachwissen und die Lieferkompetenz von Tech Mahindra mit der Produkt- und Architekturführerschaft von IBM.

Für das Medienunternehmen ist diese Reise ein fortlaufender Prozess – von der Stabilisierung der heutigen Datenabläufe bis hin zum Aufbau einer KI-gestützten, regulierten Datenplattform für die Zukunft. Die Richtung ist jedoch klar: Vertrauenswürdige, observable und gut integrierte Daten werden zum neuen Motor für die Produktivität der Belegschaft und das Unternehmenswachstum.

Wenn sich Ihr Unternehmen fragt, wie es mehr Wert aus seinen Daten schöpfen kann – sicher, zuverlässig und schnell –, bietet die Geschichte dieser Zusammenarbeit einen aussagekräftigen Blueprint. Beginnen Sie mit Vertrauen, gestalten Sie mit Blick auf Observability und wählen Sie Partner, die sich für gemeinsame Innovationen engagieren, um Ergebnisse zu erzielen, und nicht nur für Bereitstellungen.

Erstellen und Verwalten intelligenter Pipelines

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra