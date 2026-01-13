Vertrauenswürdige Daten in einen Antrieb für Produktivität verwandeln

Über alle Branchen hinweg erkennen Führungskräfte, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Daten man hat, sondern wie sehr man diesen Daten vertrauen kann. Im Zeitalter der KI liegt der wahre Wettbewerbsvorteil in zuverlässigen, transparenten und gut verwalteten Datenpipelines, die mit dem Geschäft Schritt halten können. Viele Unternehmen sehen sich jedoch mit instabilen Pipelines, verzögerten Dashboards und manueller Fehlerbehebung konfrontiert, die wertvolle Zeit für Entwicklung und Analyse beanspruchen.

Das war die Realität für ein führendes Medienunternehmen in der APAC-Region, bis Tech Mahindra – in enger Zusammenarbeit mit IBM – ihm half, seine Datenabläufe mithilfe von IBM Databand neu zu gestalten.