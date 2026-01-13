Vertrauenswürdige Daten in einen Antrieb für Produktivität verwandeln

Der Erfolg dieses Projekts beruhte nicht nur auf dem Technologiestack, sondern auch auf dem dahinterstehenden Partnerschaftsmodell. Tech Mahindra und IBM arbeiteten als ein integriertes Team zusammen und kombinierten dabei das Fachwissen und die Lieferkompetenz von Tech Mahindra mit der Produkt- und Architekturführerschaft von IBM.
Für das Medienunternehmen ist diese Reise ein fortlaufender Prozess – von der Stabilisierung der heutigen Datenabläufe bis hin zum Aufbau einer KI-gestützten, regulierten Datenplattform für die Zukunft. Die Richtung ist jedoch klar: Vertrauenswürdige, observable und gut integrierte Daten werden zum neuen Motor für die Produktivität der Belegschaft und das Unternehmenswachstum.
Wenn sich Ihr Unternehmen fragt, wie es mehr Wert aus seinen Daten schöpfen kann – sicher, zuverlässig und schnell –, bietet die Geschichte dieser Zusammenarbeit einen aussagekräftigen Blueprint. Beginnen Sie mit Vertrauen, gestalten Sie mit Blick auf Observability und wählen Sie Partner, die sich für gemeinsame Innovationen engagieren, um Ergebnisse zu erzielen, und nicht nur für Bereitstellungen.
