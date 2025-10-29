Fast die Hälfte der KI-Nutzer in Unternehmen geben zu, dass sie wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage ungenauer oder halluzinierter KI-Outputs getroffen haben, was zu geschätzten Verlusten in Höhe von 67,4 Milliarden US-Dollar geführt hat. Die Ursache dafür liegt oft in unzuverlässigen oder unvollständigen Datengrundlagen, und es wird erwartet, dass mehr als 60 % der KI-Projekte ohne KI-fähige Datenpraxis bis 2026 scheitern werden.

Von modernen Unternehmen wird erwartet, dass sie schneller handeln, produktiver sind und souveräne Entscheidungen treffen. Die Realität sieht anders aus: Mitarbeiter verbringen Stunden mit sich wiederholenden manuellen Arbeiten, entscheidende Informationen sind über verschiedene Systeme hinweg fragmentiert und KI-Projekte werden oft in einem Silo ausgeführt, ohne die Daten in den gesamten Datenbeständen des Unternehmens vollständig zu nutzen.

Die Herausforderung ist nicht ein Mangel an Tools; es ist das Fehlen eines zusammenhängenden Systems. Unternehmen benötigen eine KI-fähige Datengrundlage, die Daten verbindet, Governance durchsetzt und vertrauenswürdige KI bereitstellt.