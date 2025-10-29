Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem eine Führungskraft in einem globalen Unternehmen die Zunahme der unterzeichneten Verträge zum Jahresende nach Regionen verstehen und ermitteln muss, welche Verträge mit Compliance-Risiken verbunden sind.
Es klingt einfach, aber hinter diesem Szenario verbirgt sich eine komplexe Datenherausforderung: Ein Großteil der Informationen befindet sich in unstrukturierten Formaten wie PDF-Dateien, verstreut über Systeme, die nicht auf natürliche Weise miteinander verbunden sind.
Mit dem Ansatz von IBM, arbeiten watsonx.data und watsonx Orchestrate zusammen, um durch einen gesteuerten, 4-stufigen KI-gestützten Workflow eine genaue, erklärbare Antwort zu liefern:
- watsonx.data wandelt unstrukturierte Dokumente (wie Verträge) in strukturierte, verwaltete Daten um.
- watsonx Orchestrate übersetzt eine natürlichsprachliche Anfrage in SQL und führt sie als Agentenschicht aus, die Argumente und verwaltete Daten verbindet.
- Die Abfrage erfolgt anhand von vertrauenswürdigen, hochwertigen Daten, die in watsonx.data gespeichert sind.
- Das Ergebnis ist überprüfbar, erklärbar und überprüfbar, mit Links zu den Quelldokumenten und Prüfungen anhand von Compliance-Regeln.
Das Ergebnis ist eine entscheidungsreife Zahl, die Führungskräfte Prüfern, Aufsichtsbehörden und dem Vorstand vertrauensvoll präsentieren können.