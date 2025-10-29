Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Aufbau vertrauenswürdiger KI-Agenten mit watsonx: Fragmentierte Daten in fundierte Entscheidungen verwandeln

Mit dem Ansatz von IBM, arbeiten watsonx.data und watsonx Orchestrate zusammen, um über einen verwalteten, KI-gestützten Workflow eine genaue, erklärbare Antwort zu liefern.

Veröffentlicht 29 Oktober 2025
Digitale Illustration einer Frau, die an einem Desktop arbeitet, mit zwei Hologrammen auf der rechten Seite, die sie virtuell unterstützen

Autor

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

Fast die Hälfte der KI-Nutzer in Unternehmen geben zu, dass sie wichtige Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage ungenauer oder halluzinierter KI-Outputs getroffen haben, was zu geschätzten Verlusten in Höhe von 67,4 Milliarden US-Dollar geführt hat. Die Ursache dafür liegt oft in unzuverlässigen oder unvollständigen Datengrundlagen, und es wird erwartet, dass mehr als 60 % der KI-Projekte ohne KI-fähige Datenpraxis bis 2026 scheitern werden.

Von modernen Unternehmen wird erwartet, dass sie schneller handeln, produktiver sind und souveräne Entscheidungen treffen. Die Realität sieht anders aus: Mitarbeiter verbringen Stunden mit sich wiederholenden manuellen Arbeiten, entscheidende Informationen sind über verschiedene Systeme hinweg fragmentiert und KI-Projekte werden oft in einem Silo ausgeführt, ohne die Daten in den gesamten Datenbeständen des Unternehmens vollständig zu nutzen.

Die Herausforderung ist nicht ein Mangel an Tools; es ist das Fehlen eines zusammenhängenden Systems. Unternehmen benötigen eine KI-fähige Datengrundlage, die Daten verbindet, Governance durchsetzt und vertrauenswürdige KI bereitstellt.

Lösung der Datenfragmentierung für vertrauenswürdige Ergebnisse

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem eine Führungskraft in einem globalen Unternehmen die Zunahme der unterzeichneten Verträge zum Jahresende nach Regionen verstehen und ermitteln muss, welche Verträge mit Compliance-Risiken verbunden sind.

Es klingt einfach, aber hinter diesem Szenario verbirgt sich eine komplexe Datenherausforderung: Ein Großteil der Informationen befindet sich in unstrukturierten Formaten wie PDF-Dateien, verstreut über Systeme, die nicht auf natürliche Weise miteinander verbunden sind.

Mit dem Ansatz von IBM, arbeiten watsonx.data und watsonx Orchestrate zusammen, um durch einen gesteuerten, 4-stufigen KI-gestützten Workflow eine genaue, erklärbare Antwort zu liefern:

  1. watsonx.data wandelt unstrukturierte Dokumente (wie Verträge) in strukturierte, verwaltete Daten um.
  2. watsonx Orchestrate übersetzt eine natürlichsprachliche Anfrage in SQL und führt sie als Agentenschicht aus, die Argumente und verwaltete Daten verbindet.
  3. Die Abfrage erfolgt anhand von vertrauenswürdigen, hochwertigen Daten, die in watsonx.data gespeichert sind.
  4. Das Ergebnis ist überprüfbar, erklärbar und überprüfbar, mit Links zu den Quelldokumenten und Prüfungen anhand von Compliance-Regeln.

Das Ergebnis ist eine entscheidungsreife Zahl, die Führungskräfte Prüfern, Aufsichtsbehörden und dem Vorstand vertrauensvoll präsentieren können.

Bewährte Ergebnisse mit watsonx.data und watsonx Orchestrate

Durch die Kombination von watsonx.data und watsonx Orchestrate können Unternehmen eine Grundlage für vertrauenswürdige, erklärbare KI-Agenten schaffen:

  • Steigern der Produktivität mit bis zu 80 % weniger manuellem Aufwand bei mehrstufigen Workflows, indem Watsonx Orchestrate und seine intelligente Automatisierung verwendet wird.
  • Steigern der Genauigkeit mit 40 % zuverlässigeren KI-Ergebnissen als mit herkömmlichen Abrufmethoden durch die verwaltete, hochwertige Datengrundlage von watsonx.data.
  • Beschleunigen der Innovationen mit watsonx.data und dem einheitlichen, geregelten Zugriff auf Daten in hybriden und Multicloud-Umgebungen.

Beweis in der Praxis

Beispiele aus der Praxis zeigen, wie Unternehmen watsonx.data und watsonx Orchestrate bereits gemeinsam nutzen, um komplexe Daten in vertrauenswürdige, erklärbare Ergebnisse umzuwandeln.

Bei IBM demonstriert die interne AskIBM-Plattform die Leistungsfähigkeit dieser Technologien in der Praxis. Der KI-gestützte Assistent verwaltet über 300.000 monatliche Interaktionen, spart Mitarbeitern mehr als 16.000 Stunden und erreicht eine Mitarbeiterakzeptanz von 73 % in der Belegschaft.

Entwickelt mit watsonx.ai®, bereitgestellt von watsonx Orchestrate und verwaltet durch watsonx.data, AskIBM verbindet Benutzer, Daten und Tools im gesamten Unternehmen, um Aufgaben zu automatisieren und vertrauenswürdige, erklärbare Ergebnisse zu liefern.

Die Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine ist ein weiteres gutes Beispiel für diese Wirkung. Durch die Kombination von watsonx Orchestrate und watsonx.data kann das Unternehmen die Anzahl der generierten Erkenntnisse pro Ereignis verdreifachen und die Zeit für die Generierung von Erkenntnissen um schätzungsweise 40 % verkürzen. Diese einheitliche, KI-gestützte Plattform integriert strukturierte und unstrukturierte Daten, um Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern, die die Bereitstellung beschleunigen und das Engagement der Fans über alle Kanäle hinweg vertiefen.

Steigern Sie Produktivität und Vertrauen

IBM unterstützt Unternehmen dabei, getrennte Daten und isolierte Prozesse hinter sich zu lassen, um intelligente, agentenbasierte Systeme aufzubauen, die Produktivität und Vertrauen fördern. Durch die Kombination von watsonx.data und watsonx Orchestrate können Unternehmen eine kontrollierte Grundlage für KI schaffen, die Daten verbindet, Entscheidungen automatisiert und Ergebnisse liefert, die präzise, erklärbar und für die reale Welt nutzbar sind.

