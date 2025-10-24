Branchenübergreifend schreitet die Einführung von KI immer schneller voran – doch damit steigen auch die Risiken. Insbesondere Finanzinstitute arbeiten in einem Umfeld mit hohem Risiko, in dem sich die Kosten eines Scheiterns in Form von Vertrauensverlust, regulatorischen Strafen und Reputationsschäden messen.



Laut IBM-Forschung:

sorgen sich 73 % der IT-Führungskräfte über voreingenommene Ergebnisse

über voreingenommene Ergebnisse machen sich 79 % Sorgen über Sicherheitslücken in KI-Systemen

in KI-Systemen sind weniger als 30 % der CROs und CFOs der Meinung, dass ihr Unternehmen Compliance-Risiken angemessen angeht

Die inhärente Komplexität der Verwaltung von KI-Systemen verstärkt diese Bedenken. Unternehmen agieren heute in einem vielschichtigen Stakeholder-Umfeld, das Compliance-Beauftragte, Risikomanager, IT-Führungskräfte und Data Scientists umfasst. Das Fehlen einer standardisierten Dokumentation – verbunden mit der manuellen Natur der Kontrollprozesse – erschwert die effiziente Skalierung von KI-Initiativen.

Gleichzeitig entwickeln sich regulatorische Frameworks wie der EU KI Act, ISO 42001 und das NIST KI RMF rasant weiter und erfordern ständige Anpassungen. Darüber hinaus unterstreicht das undurchsichtige Verhalten der KI-Modelle die Notwendigkeit von optimierten Prozessen und Technologien, die Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit fördern, um Bedenken auf Vorstandsebene auszuräumen und kostspielige Bußgelder bei Nichteinhaltung von Vorschriften zu vermeiden oder zu mindern.

Dieser Kontext macht deutlich: Governance ist eine strategische Notwendigkeit.