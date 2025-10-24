Für die Banco do Brasil, eines der größten und angesehensten Finanzinstitute Lateinamerikas, bedeutete die Skalierung von KI mehr als das Bereitstellen von Modellen. Sie mussten nachweisen, dass jede durch diese Modelle getroffene Entscheidung fair, erklärbar und konform war.
Mit über 80 Millionen Kunden und Hunderten von Anwendungsfällen in der Produktion stand viel auf dem Spiel. Die Bank musste sicherstellen, dass ihre KI-Systeme mit ethischen Standards, regulatorischen Frameworks und öffentlichen Erwartungen übereinstimmten.
Branchenübergreifend schreitet die Einführung von KI immer schneller voran – doch damit steigen auch die Risiken. Insbesondere Finanzinstitute arbeiten in einem Umfeld mit hohem Risiko, in dem sich die Kosten eines Scheiterns in Form von Vertrauensverlust, regulatorischen Strafen und Reputationsschäden messen.
Laut IBM-Forschung:
Die inhärente Komplexität der Verwaltung von KI-Systemen verstärkt diese Bedenken. Unternehmen agieren heute in einem vielschichtigen Stakeholder-Umfeld, das Compliance-Beauftragte, Risikomanager, IT-Führungskräfte und Data Scientists umfasst. Das Fehlen einer standardisierten Dokumentation – verbunden mit der manuellen Natur der Kontrollprozesse – erschwert die effiziente Skalierung von KI-Initiativen.
Gleichzeitig entwickeln sich regulatorische Frameworks wie der EU KI Act, ISO 42001 und das NIST KI RMF rasant weiter und erfordern ständige Anpassungen. Darüber hinaus unterstreicht das undurchsichtige Verhalten der KI-Modelle die Notwendigkeit von optimierten Prozessen und Technologien, die Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit fördern, um Bedenken auf Vorstandsebene auszuräumen und kostspielige Bußgelder bei Nichteinhaltung von Vorschriften zu vermeiden oder zu mindern.
Dieser Kontext macht deutlich: Governance ist eine strategische Notwendigkeit.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die Banco do Brasil gemeinsam mit EY und IBM eine Governance-orientierte KI-Strategie entwickelt, die mit Zuversicht skaliert wurde.
EY führte seinen generativen KI-Lebenszyklus und seine kontinuierlichen Frameworks für die KI-Überwachung ein, die klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Bewertungskontrollen im gesamten KI-Lebenszyklus definieren sollen. Dieses Rahmenwerk führte strenge Verfahren für das Modell-Benchmarking, die Verzerrungsminderung und die Schwachstellenbewertung ein.
IBM hat diese Strategie mit watsonx.governance® umgesetzt, einer Plattform, die speziell für die folgenden Zwecke entwickelt wurde:
Zusammen bildeten diese Funktionen ein einheitliches System der Kontrolle und des Vertrauens, das es der Banco do Brasil ermöglichte, KI verantwortungsvoll zu skalieren und gleichzeitig das institutionelle Vertrauen zu wahren.
Mit watsonx.governance hat die Banco do Brazil hat mehr als nur Compliance erreicht: Sie hat die Art und Weise, wie Innovation im gesamten Unternehmen gesteuert und skaliert wird, neu definiert. Die Plattform diente als einheitliche Ebene, um die Governance-Praktiken sowohl in traditionellen als auch in generativen KI-Systemen zu vereinheitlichen. Unabhängig vom Modelltyp oder der Bereitstellung wurde die Überwachung standardisiert und rationalisiert.
Durch die Automatisierung von Governance-Workflows konnte die Banco do Brasil manuelle Eingriffe und den Aufwand für die Überwachung reduzieren. Dies beschleunigte die Modellgenehmigungen und verkürzte die Zeit bis zur Bereitstellung, während die Strenge der Compliance erhalten blieb.
Vor allem aber hat watsonx.governance dazu beigetragen, Transparenz und Verantwortlichkeit in jede Phase des KI-Lebenszyklus zu integrieren. Diese Veränderung war nicht nur eine technische Verbesserung, sondern auch ein kultureller Wandel. Governance hat sich von einem reaktiven Schutzmaßnahmen zu einem proaktiven Wegbereiter für Innovation entwickelt, der es den Teams ermöglicht, sich mit größerem Vertrauen und ohne Beeinträchtigung der Integrität zu bewegen.
Integrierte Dashboards und automatisierte Risikobewertungen bieten nun einen kontinuierlichen Überblick über potenzielle Expositionen. Wenn Modellmetriken Schwellenwerte überschreiten, werden sofort Warnungen ausgelöst. Dieser Ansatz ermöglicht es den Teams, Risiken frühzeitig zu erkennen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und die Einhaltung der Vorschriften in Echtzeit sicherzustellen.
Die automatisierte Erfassung von Modellmetadaten gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit im gesamten KI-Ökosystem, verbessert die Verantwortlichkeit und vereinfacht Audits.
Die Transparenz des Modellverhaltens erleichterte die Auswertung. Stakeholder – von Data Scientists bis hin zu Risikobeauftragten – erhielten die Möglichkeit, KI-Ergebnisse bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen, sie anhand ethischer und regulatorischer Standards zu validieren und institutionelle Werte zu wahren. Dieses Maß an Transparenz war kritisch für den Aufbau von Vertrauen sowohl intern als auch extern.
Durch die kontinuierliche Überwachung des Modellverhaltens können Teams Leistungsdrift schnell erkennen und zeitnahe Korrekturen vornehmen. Dies unterstützt Agilität, Resilienz und anhaltendes Modellvertrauen.
Die Transformation bei Banco do Brasil hat zu echten, messbaren Ergebnissen geführt, welche die Art und Weise, wie die Institution KI in großem Maßstab angeht, verändert haben.
Durch die Einbettung von Governance in den Kern ihrer KI-Strategie konnte die Bank die Bereitstellung neuer Anwendungsfälle beschleunigen. Diese Umstellung ermöglichte eine schnellere Innovation, ohne Kompromisse bei der Übersicht einzugehen.
Auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit hat sich deutlich verbessert. Risiko-, Prüfungs- und Datenteams – die im traditionellen Arbeitsablauf oft isoliert voneinander arbeiten – begannen, auf der Grundlage eines gemeinsamen Governance-Rahmens zu arbeiten. Diese Ausrichtung förderte eine klarere Kommunikation, reduzierte Redundanzen und ermöglichte eine flexiblere Reaktion auf regulatorische Anforderungen.
Transparenz wurde zu einem zentralen Bestandteil der KI-Aktivitäten der Bank. Interne Stakeholder erhielten einen besseren Einblick in die Funktionsweise der Modelle und die Gründe für bestimmte Entscheidungen, während externe Regulierungsbehörden mit einer klaren, überprüfbaren Dokumentation konfrontiert wurden, die Verantwortlichkeit und ethische Strenge belegte.
Vor allem aber verfügt die Banco do Brasil nun über ein System, das nicht nur skalierbar, sondern auch anpassungsfähig ist. Angesichts neuer Vorschriften und Weiterentwicklungen der KI-Funktionen verfügt die Bank nun über eine resiliente Grundlage, die nachhaltiges Wachstum unterstützt und Governance als langfristigen strategischen Vorteil positioniert.
Governance ist nicht länger nur eine Checkliste – sie ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die Governance in ihre KI-Strategie integrieren, sind besser positioniert, um:
IBM watsonx.governance unterstützt Führungskräfte dabei, von der Angst vor Compliance zu Vertrauen in die Ergebnisse des Wissensmanagements zu gelangen und die Aufsicht in eine Quelle strategischer Vorteile zu verwandeln.
Der Weg der Banco do Brasil zeigt, was möglich ist, wenn Governance als strategisches Asset behandelt wird, um den ROI von KI-Initiativen weiter zu fördern und zu beschleunigen. Mit watsonx.governance hat die Bank nicht nur Risiken verwaltet, sondern auch Vertrauen aufgebaut, die Effizienz gesteigert und einen neuen Standard für ethische KI im Finanzwesen gesetzt.
Für Technologieführer, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, ist die Botschaft klar: Bei Governance geht es nicht nur um Kontrolle – sie ist der strategische Hebel für nachhaltige Entwicklung, langfristiges Wachstum und Innovation.
