Die Wave Group, ein diversifiziertes Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Immobilien, Bildung, Unterhaltung und Gesundheitswesen, hat sich mit IBM und dessen Dienstleistungspartner Gadiel Technologies zusammengetan, um eine durchgängige Hybridarchitektur auf Basis der IBM watsonx-Plattform zu entwerfen und zu implementieren, wobei watsonx Orchestrate als Koordinationsschicht für die künstliche Intelligenz dient.
Die Wave Group ist einer der führenden privaten Mischkonzerne Indiens und blickt auf eine sechs Jahrzehnte lange Tradition in den Bereichen Immobilien, Fertigung, Getränke, Unterhaltung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen zurück. Mit Hauptsitz in Noida, Uttar Pradesh, ist die Wave Group ein Unternehmen von beträchtlicher Größe, das komplexe Geschäftsbereiche verwaltet und dabei auf fest verankerte Unternehmenssysteme und -prozesse zurückgreift.
Für die Wave Group bestand die Herausforderung nicht darin, KI einzuführen, sondern intelligente Abläufe über fragmentierte Systeme hinweg zu ermöglichen.In Zusammenarbeit mit IBM und dessen Servicepartner, Gadiel Technologies, machte sich das Unternehmen daran, das Problem der isolierten Daten und verteilten Abläufe in seinem vielfältigen Portfolio anzugehen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die Wave Group mithilfe von watsonx Orchestrate ein agentenbasiertes Orchestrierungsmodell implementiert, um bestehende Systeme mit intelligenten Funktionen auszustatten – und so eine moderne Entscheidungsfindung mit regulierter, skalierbarer KI zu ermöglichen, ohne dass eine Migration oder eine Bindung an einen Anbieter erforderlich ist.
Die Wave Group arbeitet in einer umfangreichen, aber stark verteilten Unternehmensumgebung. Die Kerngeschäftsfunktionen werden auf einer Kombination aus SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors und mehreren fachspezifischen Plattformen betrieben, die die Bereiche Landmanagement, Bauwesen und industrielle Abläufe unterstützen. Jedes System ist fest integriert, geschäftskritisch und für seinen jeweiligen Betriebskontext optimiert.
Die Herausforderung ergab sich nicht aus den einzelnen Systemen – sondern aus deren Zusammenspiel.
Die Erkenntnisse waren in Silos gespeichert, die Entscheidungsfindung hing stark von manuellen Interpretationen ab und die Bemühungen um Automatisierung waren auf funktionale Grenzen beschränkt. Infolgedessen sah sich das Unternehmen mit folgenden Problemen konfrontiert:
Angesichts des Umfangs und der ausgereiften Struktur der Geschäftsabläufe war ein Austausch der bestehenden Systeme weder machbar noch wünschenswert. Was die Wave Group stattdessen benötigte, war eine Möglichkeit, diese Plattformen intelligent miteinander zu vernetzen, die Flüsse von Erkenntnissen zwischen ihnen zu steuern und zeitnahe Maßnahmen zu ermöglichen – ohne die Systeme zu beeinträchtigen, die das Geschäft bereits stützten.
Die Wave Group arbeitete mit IBM und dessen Servicepartner, Gadiel Technologies zusammen, um eine durchgängige Hybridarchitektur zu entwerfen und zu implementieren. Diese Architektur wurde auf der IBM watsonx-Plattform aufgebaut, wobei watsonx Orchestrate als Koordinationsschicht für die künstliche Intelligenz dient.
Als federführendes Unternehmen für Konzeption und Umsetzung leitete Gadiel Technologies die Architekturstrategie, das Data Engineering und die Entwicklung domänenspezifischer Agentischer KI-Agenten – und führte so Systeme, Daten und KI in einer einheitlichen operativen Ebene zusammen.
Der Ansatz war bewusst gewählt: Es sollte eine einheitliche Intelligence-Ebene über den bestehenden Systemen geschaffen werden, anstatt diese zu ersetzen. Im Kern verbindet die Lösung 11 Unternehmensdatenquellen über eine API-gesteuerte Integration, konsolidiert sie zu einer verwalteten Datenbasis und nutzt sie mithilfe von KI-Agenten, die geschäftsbereichsübergreifend koordiniert werden.Es ist kein Chatbot. Es ist eine Orchestrierungsstruktur für Unternehmen, mit der Benutzer über koordinierte, geschäftsbereichsspezifische KI-Agenten mit den Geschäftsabläufen interagieren können.
Um diese Art von unternehmensweiter Intelligenz bereitzustellen, ohne die Kernsysteme zu beeinträchtigen, benötigte die Wave Group mehr als nur eine Integration – sie benötigte eine einheitliche Architektur.Eine Architektur, die Daten zuverlässig von der Quelle zu Erkenntnissen und Maßnahmen weiterleiten konnte. Das Ergebnis ist eine mehrschichtige, hybride Architektur, die darauf ausgelegt ist, Informationen von der Quelle bis zur Entscheidung zu koordinieren.
Unternehmenssysteme ohne Betriebsunterbrechung miteinander verbinden
Um KI in ihren verschiedenen Geschäftsbereichen zu implementieren, ohne bestehende Systeme zu beeinträchtigen, hat die Wave Group eine mehrschichtige Hybridarchitektur eingeführt, die auf ihrer aktuellen Unternehmensumgebung aufsetzt.
Daten aus 11 Kernsystemen – darunter SAP, Oracle, Salesforce und domänenspezifische Plattformen – werden über standardisierte APIs abgerufen, sodass Informationen sicher fließen können, ohne dass die zugrunde liegenden Anwendungen geändert oder ersetzt werden müssen.
Diese Verbesserung ermöglichte eine einheitliche Unternehmenssicht über verschiedene Bereiche wie Finanzen, Vertrieb, Personalwesen und Betrieb hinweg, wobei die Stabilität der seit langem bestehenden Unternehmensinvestitionen gewahrt blieb.
Aufbau einer vertrauenswürdigen, unternehmensweiten Datenbasis
Unternehmensdaten werden über eine zentralisierte Datenplattform verwaltet und genutzt, die sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen unterstützt. Durch die Kombination von IBM Cloud Object Storage und watsonx.dataund skalierbarer Verarbeitung hat die Wave Group eine zuverlässige Datenebene geschaffen, die in Echtzeit abgefragt und für komplexe Analysen genutzt werden kann – ohne dass eine physische Konsolidierung der Systeme erforderlich ist. Diese Basis gewährleistet Datenkonsistenz, ermöglicht die semantische Suche über Dokumente und Datensätze hinweg und unterstützt Analyse- und KI-Workloads im Zuge sich wandelnder Geschäftsanforderungen.
Intelligenz über Geschäftsbereiche hinweg koordinieren
Auf dieser Grundlage führte die Wave Group mithilfe von IBM watsonx Orchestrate KI-Agenten ein, die geschäftsbereichsübergreifend koordiniert werden. Diese Agenten arbeiten zusammen, um Anfragen weiterzuleiten, funktionsübergreifend zu analysieren und den Benutzern über eine sichere, rollenbasierte Schnittstelle koordinierte, kontextbezogene Antworten zu liefern. Anstatt als isolierte Automatisierungen zu agieren, bilden die Agenten eine Orchestrierungsschicht, die Unternehmensdaten in entscheidungsreife Informationen umwandelt – wobei KI direkt in die Geschäftsabläufe eingebettet wird und nicht als eigenständiges Tool fungiert.
Was diesen Ansatz auszeichnet, ist die Tatsache, dass die Architektur von Anfang an für die hybride Ausführung konzipiert wurde:
Diese Funktionen ermöglichen es der Wave Group, eine Modernisierung ohne Risiken oder Betriebsunterbrechungen durchzuführen.
Verantwortungsbewusste KI ist direkt in die Architektur und die Workflows integriert:
Dadurch wird verantwortungsvolle KI von einer Compliance-Anforderung zu einem Motor für Vertrauen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.
Die Implementierung durch die Wave Group hat nicht nur den Datenzugriff verbessert – sie hat die Art und Weise, wie unternehmensweit Entscheidungen getroffen werden, grundlegend verändert, indem sie die Geschwindigkeit erhöht, die Abstimmung verbessert und intelligente Prozesse direkt in den täglichen Geschäftsbetrieb integriert hat.
1. KI-Produktivität
Die Wave Group hat die Zeit, die benötigt wird, um von einer Fragestellung zu umsetzbaren Erkenntnissen zu gelangen, erheblich verkürzt. Geschäftsanwender können nun mithilfe natürlicher Sprache mit Unternehmensdaten interagieren und erhalten innerhalb von Sekunden funktionsübergreifende Antworten, anstatt auf manuelle Berichtszyklen angewiesen zu sein. Durch diese Umstellung entfällt die Abhängigkeit von fragmentierten Datenanfragen, und Teams in den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Betrieb sind nun in der Lage, schnellere und eigenständigere Entscheidungen zu treffen.
2. Anwendungsintegration und Ausfallsicherheit
Durch die Zusammenführung der Unternehmenssysteme in einer einzigen, API-gesteuerten Architektur hat die Wave Group Datensilos beseitigt und ein robustes digitales Rückgrat geschaffen. Diese Verbesserung ermöglicht eine nahtlose Koordination zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen und erlaubt gleichzeitig die nahtlose Einbindung neuer Anwendungsfälle und Datenquellen. Das Ergebnis ist eine agilere und skalierbarere Umgebung, die sich an die geschäftlichen Anforderungen anpassen lässt – ohne dass eine Umstellung auf eine neue Plattform erforderlich ist.
3. Sicherheit und Governance
Governance ist mittlerweile in jede Interaktion eingebettet. Durch rollenbasierten Zugriff, geregelte Datenpipelines und nachvollziehbare KI-gestützte Ergebnisse stellt die Wave Group sicher, dass Erkenntnisse in allen Geschäftsbereichen sicher, konform und überprüfbar sind. Diese Vertrauensbasis beschleunigte die Einführung und reduzierte gleichzeitig Betriebs- und Compliance-Risiken.
Diese Implementierung spiegelt den differenzierten Ansatz von IBM wider:
Diese Prinzipien ermöglichen es Unternehmen, KI mit Zuversicht und Kontrolle zu skalieren.
Die Entwicklung der Wave Group verdeutlicht einen entscheidenden Wandel: Der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens ergibt sich nicht mehr aus der Anschaffung weiterer Systeme, sondern daraus, dass bestehende Systeme intelligent miteinander verzahnt werden.
Anstatt eine umfassende Transformation oder einen Systemwechsel anzustreben, konzentrierte sich die Wave Group darauf, ihre bestehenden Ressourcen zu bündeln – indem sie mehrere domänenspezifische Plattformen zu einer einheitlichen Intelligenzebene vernetzte. Dieser Prozess ermöglichte es dem Unternehmen, den Wert bestehender Investitionen sofort zu nutzen und gleichzeitig eine Grundlage zu schaffen, um KI funktionsübergreifend und ohne zusätzliche Risiken zu skalieren.
Das Ergebnis sind nicht nur bessere Erkenntnisse, sondern ein grundlegend anderes Betriebsmodell. In diesem Betriebsmodell werden Entscheidungen in Echtzeit getroffen, Workflows erstrecken sich nahtlos über verschiedene Systeme hinweg und KI wird in die Geschäftsabläufe integriert, anstatt nur als zusätzliche Ebene hinzugefügt zu werden.
Unternehmen müssen nicht alles auf einmal transformieren. Beginnen Sie mit einem einzigen Anwendungsfall für die Orchestrierung. Verbinden Sie Systeme über APIs. Setzen Sie KI-Agenten dort ein, wo sie einen unmittelbaren Mehrwert bieten können.
Denn der eigentliche Vorteil liegt nicht in der Einführung von KI, sondern darin, KI unternehmensweit nutzbar zu machen.
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