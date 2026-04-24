Die Wave Group ist einer der führenden privaten Mischkonzerne Indiens und blickt auf eine sechs Jahrzehnte lange Tradition in den Bereichen Immobilien, Fertigung, Getränke, Unterhaltung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen zurück. Mit Hauptsitz in Noida, Uttar Pradesh, ist die Wave Group ein Unternehmen von beträchtlicher Größe, das komplexe Geschäftsbereiche verwaltet und dabei auf fest verankerte Unternehmenssysteme und -prozesse zurückgreift.

Für die Wave Group bestand die Herausforderung nicht darin, KI einzuführen, sondern intelligente Abläufe über fragmentierte Systeme hinweg zu ermöglichen.In Zusammenarbeit mit IBM und dessen Servicepartner, Gadiel Technologies, machte sich das Unternehmen daran, das Problem der isolierten Daten und verteilten Abläufe in seinem vielfältigen Portfolio anzugehen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die Wave Group mithilfe von watsonx Orchestrate ein agentenbasiertes Orchestrierungsmodell implementiert, um bestehende Systeme mit intelligenten Funktionen auszustatten – und so eine moderne Entscheidungsfindung mit regulierter, skalierbarer KI zu ermöglichen, ohne dass eine Migration oder eine Bindung an einen Anbieter erforderlich ist.