Beschleunigung der PyTorch-Inferenz auf IBM Z und IBM LinuxONE

PyTorch erfreut sich im KI-Ökosystem großer Beliebtheit. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine leistungsstarken Funktionen haben es zum Framework der Wahl sowohl für die akademische Forschung als auch für Geschäftsanwendungen gemacht. PyTorch spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Deep Learning, indem es Tools bereitstellt, die den Prozess der Erstellung und des Trainings komplexer Modelle vereinfachen. Seine Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, mit verschiedenen Architekturen und Techniken zu experimentieren, was zu innovativeren Lösungen führt. Funktionen wie automatische Differenzierung und intuitive Tensormanipulation haben die Implementierung fortschrittlicher Algorithmen erleichtert, was zu schnellerem Fortschritt in Forschung und Anwendung geführt hat.

Einer der wichtigsten Bereiche, in denen PyTorch eine Rolle spielt, ist die Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs). Diese Modelle, die menschenähnlichen Text verstehen und generieren können, haben die Verarbeitung natürlicher Sprache revolutioniert. Frameworks wie PyTorch haben die Erstellung und Feinabstimmung dieser Modelle erleichtert und es Forschern ermöglicht, neue Architekturen und Trainingsmethoden effizienter zu erkunden.

Viele der neuesten, hochmodernen Sprachmodelle, einschließlich derer, die von großen Technologieunternehmen entwickelt wurden, wurden mit PyTorch implementiert. Die Fähigkeit des Frameworks, enorme Datenmengen zu verarbeiten und verteiltes Training zu unterstützen, hat die Skalierung von Modellen ermöglicht, die Kontext und Nuancen in der Sprache erfassen können.

Mit IBM Z Accelerated for PyTorch, das über das KI-Toolkit für IBM Z und LinuxONE bereitgestellt wird, können unsere Kunden PyTorch-Modellbereitstellungen mit der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit von IBM Z sowie den Inferenzbeschleunigungsfunktionen des Telum On-Chip Accelerator nutzen. Diese Inferenzbeschleunigung ist für die Kunden transparent, da die Container so konzipiert sind, dass sie die Neural Network Processing Assist (NNPA)-Anweisungen von Telum transparent und automatisch nutzen.

Kunden können diese Funktion nun für hochwertige Anwendungsfälle wie Betrugserkennung, Schadensbearbeitung, Verarbeitung natürlicher Sprache und Bilderkennung nutzen. Diese Modelle können im nativen PyTorch-Format bereitgestellt oder in Formate wie ONNX exportiert werden, die hochgradig für Inferencing optimiert sind.

Unabhängig davon, ob die PyTorch-Modelle auf z/OS oder in einer Linux on IBM Z-Umgebung bereitgestellt werden, hilft die Colocation dieser Modelle mit den geschäftskritischen Daten und Anwendungen unserer Kunden, Geschäftseinblicke in großem Maßstab zu gewinnen und dabei selbst die strengsten Service-Level-Agreements einzuhalten.