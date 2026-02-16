IBM Consulting treibt die Transformation von Unternehmen mit Dell KI Factory voran, wobei NVIDIA die Engine ist

Unternehmen wetteifern darum, KI-Funktionen in ihre Kernprozesse zu integrieren, von der vorausschauenden Wartung in industriellen Umgebungen über dynamische Lieferketten bis hin zur Echtzeit-Kundenbindung und autonomen Entscheidungsfindung im Finanzwesen. Die Dynamik ist atemberaubend. Der globale Markt für KI-Infrastruktur wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 38 % wachsen. Es wird erwartet, dass der Markt von rund 147 Milliarden USD im Jahr 2024 auf über 747 Milliarden USD im Jahr 2029 anwachsen wird.

Vor diesem Hintergrund stehen Unternehmen auf der ganzen Welt unter zunehmendem Druck, KI nicht nur zu testen, sondern auch zuverlässig und sicher in die Produktion zu bringen, um sich schnell einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Unterdessen belasten KI-Workloads Rechenleistung, Speicher, Interconnect und Speicher viel aggressiver als herkömmliche Workloads. Konventionelle Cloud-Modelle und veraltete Rechenzentren erfüllen oft nicht die Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der Realisierung von „KI im großen Maßstab“. Clouds bieten zwar Flexibilität und eine einfache Inbetriebnahme, aber sie führen häufig zu Leistungsschwankungen aufgrund von Mehrmandantenfähigkeit, Burst-Kosten beim Training großer Modelle und Latenzengpässen für Echtzeitinferenzen.

Datensouveränität und regulatorische Beschränkungen in Europa (z. B. DSGVO, Datenresidenz und branchenspezifische Vorschriften) schränken die Freiheit von Unternehmen, Daten in Public Cloud zu übertragen, zusätzlich ein. Veraltete Systeme, lokale Datensilos und hochkomplexe Workflow erweisen sich oft als ungeeignet für einfache Cloud-Migrationen; mehrere Unternehmen berichten von ins Stocken geratenen oder nur teilweisen Migrationen, die die Effektivität von KI beeinträchtigen.

IBM Consulting arbeitet eng mit unseren Partnern NVIDIA und Dell zusammen, um Unternehmen und Nationen dabei zu unterstützen, mit speziell entwickelten KI-Fabriken zu skalieren und die Chancen im Zeitalter der KI zu nutzen.