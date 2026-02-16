Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung AI in Action

IBM Consulting treibt die Transformation von Unternehmen mit Dell KI Factory voran, wobei NVIDIA die Engine ist

Die Dell AI Factory mit NVIDIA verwandelt KI in eine wiederholbare und skalierbare Unternehmensfähigkeit – effektiv eine Produktionslinie für digitale Intelligenz.

Veröffentlicht 16. Februar 2026
Mann auf Schreibtischstuhl in einem Speicher mit Stacks auf beiden Seiten
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Unternehmen wetteifern darum, KI-Funktionen in ihre Kernprozesse zu integrieren, von der vorausschauenden Wartung in industriellen Umgebungen über dynamische Lieferketten bis hin zur Echtzeit-Kundenbindung und autonomen Entscheidungsfindung im Finanzwesen. Die Dynamik ist atemberaubend. Der globale Markt für KI-Infrastruktur wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 38 % wachsen. Es wird erwartet, dass der Markt von rund 147 Milliarden USD im Jahr 2024 auf über 747 Milliarden USD im Jahr 2029 anwachsen wird.

Vor diesem Hintergrund stehen Unternehmen auf der ganzen Welt unter zunehmendem Druck, KI nicht nur zu testen, sondern auch zuverlässig und sicher in die Produktion zu bringen, um sich schnell einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Unterdessen belasten KI-Workloads Rechenleistung, Speicher, Interconnect und Speicher viel aggressiver als herkömmliche Workloads. Konventionelle Cloud-Modelle und veraltete Rechenzentren erfüllen oft nicht die Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der Realisierung von „KI im großen Maßstab“. Clouds bieten zwar Flexibilität und eine einfache Inbetriebnahme, aber sie führen häufig zu Leistungsschwankungen aufgrund von Mehrmandantenfähigkeit, Burst-Kosten beim Training großer Modelle und Latenzengpässen für Echtzeitinferenzen.

Datensouveränität und regulatorische Beschränkungen in Europa (z. B. DSGVO, Datenresidenz und branchenspezifische Vorschriften) schränken die Freiheit von Unternehmen, Daten in Public Cloud zu übertragen, zusätzlich ein. Veraltete Systeme, lokale Datensilos und hochkomplexe Workflow erweisen sich oft als ungeeignet für einfache Cloud-Migrationen; mehrere Unternehmen berichten von ins Stocken geratenen oder nur teilweisen Migrationen, die die Effektivität von KI beeinträchtigen. 

IBM Consulting arbeitet eng mit unseren Partnern NVIDIA und Dell zusammen, um Unternehmen und Nationen dabei zu unterstützen, mit speziell entwickelten KI-Fabriken zu skalieren und die Chancen im Zeitalter der KI zu nutzen.

Die AI Factory: Maßgeschneiderte KI-Infrastruktur

Dell KI Factory mit NVIDIA, entwickelt von Dell Technologie und NVIDIA, verwandelt KI in eine wiederholbare und skalierbare Unternehmensfunktion – und macht sie damit effektiv zu einer Produktionslinie für digitale Intelligenz. Für Führungskräfte beschleunigt es die Geschäftstransformation, indem KI in Kernprozesse integriert wird, wodurch Effizienz, Rentabilität und neue Einnahmequellen gefördert werden.

Für technische Führungskräfte bietet es eine validierte Architektur, die GPU-dichte Rechenleistung, Hochleistungs-Netzwerke und Unternehmensklasse-Speicher umfasst. Es bietet auch einen kompletten KI-Stack, der den gesamten Lebenszyklus abdeckt, von der Datenaufnahme und dem Modelltraining bis zur Bereitstellung, Überwachung und Steuerung.

Dell AI Factory mit NVIDIA dient als Infrastruktur-Rückgrat und liefert die skalierbare, leistungsstarke und energieeffiziente Grundlage, die für den Betrieb von KI-Systemen im Unternehmen erforderlich ist. Basierend auf Dells optimierten Servern mit NVIDIA beschleunigter Rechenleistung, Speicher und Netzwerk, bietet es die sichere, hochdichte Plattform für rechenintensive Modernisierung und KI-Workloads.

4 wichtige Anwendungsfälle der Dell AI Factory mit NVIDIA

Dell AI Factory mit NVIDIA ist eine vielseitige Plattform, die ein breites Spektrum an KI-Initiativen unterstützen kann, ihr größter Wert liegt jedoch darin, messbare Geschäftsergebnisse dort zu erzielen, wo es am wichtigsten ist. Ob es um eine schnellere Betrugserkennung im Bankwesen, eine beschleunigte Präzisionsversorgung im Gesundheitswesen oder eine verbesserte Betriebszeit in der Fertigung geht – Dell AI Factory mit NVIDIA unterstützt Innovation in Unternehmen. Es hilft Organisationen außerdem, von Pilotprojekten zu unternehmensweiten Auswirkungen überzugehen.

Diese Lösungen ermöglichen es Führungskräften, neue Wachstumschancen freizuschalten, Risiken zu reduzieren und die operative Effizienz zu steigern, wodurch KI nicht nur eine Technologieinvestition, sondern ein strategischer Geschäftsvorteil wird.

1. Finanzdienstleistungen: Risiko- und Betrugserkennung in großem Maßstab

Die Banken in den USA und Europa sehen sich mit steigenden Transaktionsvolumina, sofortigen Zahlungssystemen und regulatorischer Kontrolle konfrontiert. KI-Modelle zur Betrugserkennung und Geldwäschebekämpfung benötigen Echtzeit-Inferenz mit geringer Latenz.

  • Warum die Cloud Schwierigkeiten hat: Die Betrugserkennung erfordert in großem Maßstab eine Inferenz von weniger als einer Millisekunde, aber Public Clouds führen oft zu Latenzvariabilität aufgrund des Multi-Tenant-Sharings der GPU. Die Compliance-Vorschriften in den USA (OCC, SEC) und Europa (PSD2, DSGVO) erschweren die Verarbeitung sensibler Finanzdaten außerhalb des Firmengeländes zusätzlich.
  • Warum dedizierte Infrastruktur optimal ist: Die Dell KI Factory mit NVIDIA garantiert vorhersehbare, sichere GPU-Kapazitäten, regionale Datenresidenz und compliance-taugliche Deployments – was mit Standard-Cloud-Setups nicht möglich ist.

2. Gesundheitswesen: Präzisionsmedizin und klinische Entscheidungsunterstützung

In Europa verlangen das KI-Gesetz und die DSGVO eine strikte Datenresidenz für Patientendaten, was reine Cloud-Lösungen schwierig macht.

  • Warum die Cloud Probleme hat: Für das Training von Genomik oder Bildgebungs-KI sind Petabytes an sensiblen Patientendaten erforderlich, die aufgrund der DSGVO und des europäischen KI-Gesetzes nicht frei in die Cloud verschoben werden können. Selbst wenn der Datenverkehr zugelassen wird, sind die Kosten für den Datenempfang bzw. -ausgang enorm.
  • Warum dedizierte Infrastruktur optimal ist: Eine lokal Dell AI Factory mit NVIDIA ermöglicht HIPAA- und DSGVO-Konformität, Hochdurchsatz-Rechenleistung und Speicher, während dedizierte GPU-Cluster genutzt werden, die auf dedizierte Workload optimiert sind. Veraltete Infrastrukturen verfügen typischerweise nicht über die Leistungsdichte, Kühlung und Interconnects, die für diese Modelle erforderlich sind.

3. Fertigung: Vorausschauende Wartung und digitale Zwillinge

Europäische und US-amerikanische Hersteller bereitstellen KI-gestützte digitale Zwillinge, um den Anlagenbetrieb zu simulieren und die vorausschauende Wartung für Equipment zu ermöglichen. Für das Training und die Aktualisierung dieser Modelle sind Interconnects mit hoher Bandbreite und eine Infrastruktur mit geringer Latenz erforderlich.

  • Warum die Cloud Schwierigkeiten hat: Industrielles IoT erzeugt riesige Echtzeit-Datenströme von Sensoren und Maschinen, wobei die Latenz in die Cloud inakzeptabel ist. Altinfrastruktur kann oft nicht die hochpräzisen Simulationen und 3D-Modellierungen unterstützen, die digitale Zwillinge erfordern.
  • Warum dedizierte Infrastruktur optimal ist: Die Dell KI Factory mit NVIDIA unterstützt problemlos eine Edge-to-Core-Integration mit einer zuverlässigen, beschleunigten Recheninfrastruktur, die sich in der Nähe des Fabrikbodens befindet, und ermöglicht somit ständige prädiktive Erkenntnisse. Dieser Ansatz ist etwas, das Cloud- oder veraltete Rechenzentren nicht effizient aufrechterhalten können. Der Betrieb dieser Konfiguration innerhalb einer Dell KI Factory mit NVIDIA-System bietet stabile, dedizierte GPU/Cluster. IBM Consulting hilft bei der Integration über veraltete ERP-, MES- und IoT-Plattformen – wodurch Ausfallzeiten reduziert und jährlich Millionen an operativen Ausgaben (OpEx) eingespart werden.

4. Humanressourcen: Talentintelligenz und Produktivität der Belegschaft

Branchenübergreifend experimentieren HR-Führungskräfte mit generativer KI für Recruiting, Fähigkeitsabgleich und Personalplanung.

  • Warum die Cloud Schwierigkeiten hat: Die Schulung oder Feinabstimmung von LLMs zu sensiblen Mitarbeiterdaten in der Public Cloud erhöht Datenschutz-, Compliance- und IP-Leck-Risiken, insbesondere im Rahmen europäischer Arbeits- und Datenschutzgesetze. Veraltete Infrastruktur kann keine groß angelegten Modellfeinabstimmungen effizient durchführen oder HR-orientierte LLMs bedienen.
  • Warum dedizierte Infrastruktur optimal ist: Mit der Dell AI Factory mit NVIDIA erhalten Unternehmen eine kontrollierte, sichere Umgebung für LLM-Anpassungen, die Fairness, Transparenz und verantwortungsvolle KI-Praktiken gewährleisten. IBM Consulting bietet Frameworks, um regulatorische Bedenken zu adressieren und Fairness und Transparenz bei der Einstellung von Mitarbeitern zu gewährleisten.

AI Factory as-a-Service: Operationalisierung von IBM Consulting Beschleunigern

Die KI Factory as-a-Service-Modell wandelt traditionelle Infrastruktur und Modernisierungsprogramme in ein kontinuierliches, SaaS-ähnliches, plattformbasiertes Betriebsmodell um. Es abstrahiert die Komplexität in Hybrid- und Multi-Cloud-Ökosystemen und ermöglicht es Unternehmen, Modernisierung, KI-Unterstützung und Plattforminnovation als verwaltete Funktionen und nicht als einmalige Projekte zu nutzen.

Dieser Ansatz macht die AI Factory selbsttragend: Sie wird zu einem lebendigen, sich ständig weiterentwickelnden Dienst, der kontinuierlich Automatisierung, Compliance und KI-gestützte Intelligenz im Unternehmensmaßstab liefert.

IBM Consulting bietet ein reiches Portfolio an Beschleunigern und KI-integrierten Methoden, die die AI Factory (als Servicemodell) möglich machen. Diese Beschleuniger – darunter ICA4CT, ICCA, ICA4AA und verwandte Tools – bilden das zentrale Automatisierungs- und Regierungsrückgrat für die KI-Fabrik. Diese Beschleuniger standardisieren Cloud-Landungszonen, automatisieren die Modernisierung, ermöglichen das Onboarding von AI-Workload und integrieren Compliance und Observability, um ein konsistentes, wiederholbares und skalierbares Liefermodell für AI Factory as a Service sicherzustellen.

Erhöhen Sie die Modernisierung von Anwendungen und Plattformen mit der AI Factory

IBM nutzt Dell AI Factory mit NVIDIA auch umfassend, um die Modernisierung wichtiger Unternehmens-Transformation-Initiativen voranzutreiben, wie zum Beispiel:

  • Schnelle Aktivierung von KI-Workloads: Dell AI Factory unterstützt mit NVIDIAs beschleunigter Compute-KI-Infrastruktur watsonx®, generative KI und benutzerdefinierte ML-Workloads in einer sicheren, konformen Umgebung. IBM Consulting wendet seine ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage für Cloud Transformation), ICCA-ARC (Analyse Renovierungskatalysator), agentische SDLC und FinOps für KI-Frameworks an, um KI im großen Maßstab zu ermöglichen. Diese Strategie ermöglicht eine schnellere Modellentwicklung, geringere Latenz und einen messbaren ROI.
  • Optimierung des Rechenzentrums: Dell AI Factory mit NVIDIA bietet eine bereitstellbare, KI-optimierte Hybridumgebung, die Initiativen wie die Migration von Rechenzentren in die Cloud oder die Modernisierung kompletter Virtualisierungsplattformen beschleunigt. IBM kann Workloads auf modularer Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur neu hosten und modernisieren und dabei veraltete Hypervisoren durch containerisierte oder Bare-Metal-Plattformen ersetzen, die auf Red Hat OpenShift basieren. Dieser Ansatz reduziert das Migrationsrisiko, beschleunigt die Projektlaufzeiten und beseitigt die Abhängigkeit von proprietären Anbietern.
  • Red Hat-Einführung: Mit validierter Unterstützung für Red Hat OpenShift bietet Dell AI Factory mit NVIDIA eine Kubernetes-native Grundlage für Hybrid-Cloud-Operationen, ermöglicht so Enterprise Governance, Sicherheitskontrollen und Automatisierungs-Workflows, die auf DevSecOps-Praktiken abgestimmt sind. IBM Consulting beschleunigt die Clusterbereitstellung, Automatisierung und das Lebenszyklusmanagement durch die Integration mit IBM Cloud Pak® for Data, watsonx und AIOps, um kontinuierliche Innovationen zu ermöglichen.
  • Rationalisierung des Anwendungsportfolios: Als Ausführungsebene für IBMs Framework ermöglicht Dell AI Factory mit NVIDIA eine datengesteuerte Bewertung und Refaktorisierung von Altanwendungen. Die Analyse- und KI-Tools von IBM helfen bei der Klassifizierung und Modernisierung von Workloads in containerisierte Microservices, wodurch technische Schulden reduziert und die betriebliche Effizienz verbessert werden.

Was kommt als Nächstes für Dell KI Factory?

Von der frühen KI-Einführung bis hin zur unternehmensweiten Skalierung bietet die Dell AI Factory mit NVIDIA-Plattformen, unterstützt durch die Transformation- und Modernisierungsexpertise von IBM Consulting, einen klaren und sicheren Weg in die Zukunft.

Erfahren Sie mehr über die Angebote von IBM Consulting für die Modernisierung von Anwendungen

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization