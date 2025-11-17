Optimierung der Post-Quanten-Kryptographie-Migrationen mit AWS und IBM Consulting

IBM Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) erweitert die Innovation von AWS mit intelligenter, richtliniengetriebener Automatisierung – und stellt sicher, dass quantensichere Praktiken nahtlos in die gesamten Cloud-Operationen von Unternehmen integriert sind. Basierend auf AWS Bedrock und gestützt auf KI-basierte Policy-Inferenz, interpretiert ASC kontinuierlich kryptografische Richtlinien von Unternehmen und validiert sie mit aktuellen AWS-Konfigurationen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jede Bereitstellung den neuen Post-Quanten-Kryptographie-Standards (PQC) und den sich ändernden regulatorischen Erwartungen entspricht.

In seiner aktuellen Ausführung nutzt ASC die Global Inferencing Database (GID) und AWS Config-Signale, um die Einhaltung der Unternehmenskontrollen zu validieren. Da PQC-Algorithmen wie ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism) bei AWS-Diensten immer häufiger zum Einsatz kommen, entwickeln sich die Inferenzmodelle und das GID-Schema von ASC weiter, um PQC-Metadatenattribute nativ zu verstehen. Diese Entwicklung ermöglicht es ASC, kryptografische Kontrollen autonom in großem Maßstab abzuleiten, durchzusetzen und zu beheben – wodurch die PQC-Bereitschaft in umsetzbare AWS-Config-Regeln übersetzt wird.

Die Einführung von ML-KEM umfasst mehrere AWS-Ressourcen – von AWS KMS, AWS Transfer Family und AWS Certificate Manager (ACM) bis hin zu Amazon EKS, SNS und anderen Diensten, die Verschlüsselung, Schlüsselaustausch oder sicheren Transport übernehmen. Die GID-gesteuerte Inferenzschicht von ASC wurde erweitert, um PQC-spezifische Attribute innerhalb dieser Dienste zu erkennen und zu interpretieren – wie etwa ML-KEM-Schlüsselrichtlinien, PQC-konforme Zertifikatsketten und hybride kryptografische Zustände. Diese Erweiterung ermöglicht eine richtlinienbasierte Validierung der PQC-Bereitschaft.

Diese Funktion bildet das Fundament von ASCPQC, der quantensicheren Evolution von ASC. Durch KI-gestütztes Denken identifiziert ASC nicht nur kryptografische Abweichungen, sondern simuliert und empfiehlt auch PQC-konforme Sanierungsmaßnahmen und gewährleistet so eine reibungslose Migration von klassischer Kryptografie zu ML-basierten Implementierungen.

Während der hybriden Übergangsphase – in der klassische und PQC-Algorithmen koexistieren müssen – überwacht ASC kontinuierlich Konfigurationen, erkennt Altlast-Verschlüsselungsprimitive, wendet quantenrresiliente Alternativen an oder schlägt sie vor. Dieses Sicherheitsmodell mit geschlossenem Kreislauf und automatischer Fehlerbehebung eliminiert manuellen Aufwand, während es Sicherheit und Agilität auf Unternehmensniveau beibehält.

Über die Automatisierung hinaus bietet ASC durch dynamische Dashboards, die die Einführung von PQC, den Migrationsfortschritt und das Residualrisiko über AWS-Workloads hinweg messen, Echtzeit-Einblick in die kryptografische Position.

Im Rahmen seines autonomen Durchsetzungsmodells nutzt ASC AWS Config, um kontinuierlich Abweichungen der PQC-Konfigurationen zwischen AWS-Services zu erkennen. Durch die Korrelation von ML-KEM- und ML-DSA-Kompatibilitätsmerkmalen von AWS KMS, Transfer Family, ACM und anderen kryptographischen Endpunkten erkennt ASC, wann bereitgestellte Konfigurationen von genehmigten quantensicheren Baselines abweichen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Dienste, die noch nicht den PQC-Standards entsprechen, zur Problembehebung gekennzeichnet werden, sodass Unternehmen in ihrer gesamten Cloud-Umgebung einen konsistenten quantensicheren Zustand aufrechterhalten können.

Diese einheitliche Sichtbarkeit verwandelt die quantensichere Migration in ein strategisches Programm der Resilienz und Modernisierung und positioniert ASC als die autonome Steuerungsebene für sichere Operationen im Post-Quanten-Zeitalter.

Gemeinsam definieren AWS und IBM Consulting die Zukunft der quantensicheren Cloud-Sicherheit. Die Fähigkeit von ASC, PQC-Informationen zu interpretieren, zu übersetzen und autonom darauf zu reagieren, bildet die Grundlage für eine neue Ära adaptiver, KI-gestützter Cybersicherheit.