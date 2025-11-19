Skalieren Sie intelligenter: Optimieren Sie Ihre Workflows und sparen Sie mit IBM Blueworks Live

Die Führung eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens (KMU) bedeutet, Betrieb, Kunden, Lohnabrechnung und Wachstum unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig gegen unübersichtliche und inkonsistente Workflows anzukämpfen.

Wenn Wachstum das Ziel ist und die Ressourcen begrenzt sind, kann man sich ineffiziente Prozesse einfach nicht leisten. Viele Unternehmen haben Probleme mit Workflows, die in Spreadsheets versteckt oder nur im Kopf von jemandem gespeichert sind, der sich auskennt. Diese Herausforderung führt oft zu Zeitverlust durch die Verfolgung unklarer Aufgaben und zu Prozessänderungen, die im Chaos ohne gemeinsame Transparenz vorgenommen werden.

Blueworks Live bietet einen einheitlichen, Cloud-basierten Arbeitsbereich, mit dem Teams ihre Geschäftsprozesse abbilden, verwalten und überwachen können. Dieser Ansatz stellt sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, alles dokumentiert wird und Verbesserungen schneller umgesetzt werden.

Blueworks Live bietet Ihnen Folgendes:

Erstellung professioneller Diagramme Ihrer Workflows im Handumdrehen – vom Onboarding über die Lieferung an Kunden bis hin zu internen Genehmigungen

Beseitigung von Versionsverwirrungen dank eines einzigen sicheren Repositorys – keine „Ich dachte, Sie hätten das gemacht“-Übergaben mehr

Prozessänderungen werden sofort in Ihrem gesamten Unternehmen wirksam; das Modell „Einmal aktualisieren, überall synchronisieren“ hilft Teams, in Verbindung zu bleiben und schneller zu arbeiten

Mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Geschwindigkeit – Funktionen, die normalerweise in größeren Unternehmen zu finden sind, jetzt aber für KMUs vereinfacht wurden

Diese Lösung ist perfekt für Sie, wenn Sie ein Team von 10 bis 100 Mitarbeitern leiten und feststellen, dass die Prozesslast Sie ausbremst; sie wird Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu beschleunigen. Sie ist auch ideal, wenn Ihr Unternehmen in eine Wachstumsphase eintritt und Sie sauber skalieren möchten.

Wenn Sie mehrere Abteilungen haben, wie zum Beispiel Vertrieb, Betrieb, Auftragsabwicklung und Finanzen, und eine klarere Übergabe zwischen diesen benötigen, kann dieses Tool diese Verbindung optimieren. Und wenn Sie von manuellen zu digitalen Prozessen oder von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz übergehen, bietet es die Brücke, um diesen Wechsel reibungslos zu vollziehen.