Skalieren Sie intelligenter: Optimieren Sie Ihre Workflows und sparen Sie mit IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live hilft Ihnen, Ihre Workflows zu optimieren und aufeinander abzustimmen, damit Ihr Team weniger Zeit mit Administration und mehr Zeit mit der Erzielung von Ergebnissen verbringen kann. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 30 % Rabatt auf Ihr monatliches oder jährliches Abonnement.

Veröffentlicht 19 November 2025
By Katie Devlin

Die Führung eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens (KMU) bedeutet, Betrieb, Kunden, Lohnabrechnung und Wachstum unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig gegen unübersichtliche und inkonsistente Workflows anzukämpfen.

Wenn Wachstum das Ziel ist und die Ressourcen begrenzt sind, kann man sich ineffiziente Prozesse einfach nicht leisten. Viele Unternehmen haben Probleme mit Workflows, die in Spreadsheets versteckt oder nur im Kopf von jemandem gespeichert sind, der sich auskennt. Diese Herausforderung führt oft zu Zeitverlust durch die Verfolgung unklarer Aufgaben und zu Prozessänderungen, die im Chaos ohne gemeinsame Transparenz vorgenommen werden.

Blueworks Live bietet einen einheitlichen, Cloud-basierten Arbeitsbereich, mit dem Teams ihre Geschäftsprozesse abbilden, verwalten und überwachen können. Dieser Ansatz stellt sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, alles dokumentiert wird und Verbesserungen schneller umgesetzt werden.

Blueworks Live bietet Ihnen Folgendes:

  • Erstellung professioneller Diagramme Ihrer Workflows im Handumdrehen – vom Onboarding über die Lieferung an Kunden bis hin zu internen Genehmigungen
  • Beseitigung von Versionsverwirrungen dank eines einzigen sicheren Repositorys – keine „Ich dachte, Sie hätten das gemacht“-Übergaben mehr
  • Prozessänderungen werden sofort in Ihrem gesamten Unternehmen wirksam; das Modell „Einmal aktualisieren, überall synchronisieren“ hilft Teams, in Verbindung zu bleiben und schneller zu arbeiten
  • Mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Geschwindigkeit – Funktionen, die normalerweise in größeren Unternehmen zu finden sind, jetzt aber für KMUs vereinfacht wurden

Diese Lösung ist perfekt für Sie, wenn Sie ein Team von 10 bis 100 Mitarbeitern leiten und feststellen, dass die Prozesslast Sie ausbremst; sie wird Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu beschleunigen. Sie ist auch ideal, wenn Ihr Unternehmen in eine Wachstumsphase eintritt und Sie sauber skalieren möchten.

Wenn Sie mehrere Abteilungen haben, wie zum Beispiel Vertrieb, Betrieb, Auftragsabwicklung und Finanzen, und eine klarere Übergabe zwischen diesen benötigen, kann dieses Tool diese Verbindung optimieren. Und wenn Sie von manuellen zu digitalen Prozessen oder von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz übergehen, bietet es die Brücke, um diesen Wechsel reibungslos zu vollziehen.

Konkrete Ergebnisse: 50 % schnellere Kreditauszahlung

Die Elevations Credit Union nutzte Blueworks Live, um prozessorientierter zu werden und Engpässe zu beseitigen. Das Unternehmen nutzte das Tool, um voneinander abhängige Prozesse innerhalb des Unternehmens zu dokumentieren und zu verknüpfen.

Die 3 Ergebnisse:

  • Verkürzte Zeit für die Finanzierung von Eigenheimdarlehen um etwa 52 %
  • Steigerung des Autokreditvolumens pro Kreditbearbeiter um 71 %
  • Verkürzung der Bearbeitungszeit für Autokredite um ca. 61 %

Auch wenn Sie nicht Tausende von Mitgliedern haben oder Millionen von Transaktionen durchführen, kann die Erfassung Ihrer Workflows versteckte Verzögerungen aufdecken und zu messbaren Geschwindigkeits- und Durchsatzsteigerungen führen.

Informationen zu den ersten Schritten

Melden Sie sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Blueworks Live an, bilden Sie einen wichtigen Workflow ab, laden Sie Ihr Team ein und sehen Sie die Live-Zusammenarbeit in Aktion.

Wenden Sie beim Zahlungsvorgang den 30-prozentigen Rabattcode an (in ausgewählter Region verfügbar) und wählen Sie einen Pilotprozess aus (Onboarding neuer Kunden, Auftragsabwicklung oder interne Genehmigungen) und planen Sie ihn. Laden Sie anschließend Ihr Team ein, identifizieren Sie Engpässe und optimieren Sie die Arbeitsschritte – lassen Sie sich von dem Tool bei der Verbesserung unterstützen. Nach der Testphase können Sie die Lösung auf weitere Prozesse ausweiten und mit Zuversicht expandieren – das vergünstigte Abonnement hilft Ihnen dabei, Ihren Gewinn zu steigern.

Mit jeder Woche, die Sie warten, steigen die Kosten ineffizienter Prozesse kontinuierlich an. Fehler, Verzögerungen und Missverständnisse häufen sich.

Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zur Effizienz mit IBM Blueworks Live .

