Lösung des Ausfallzeitproblems für geschäftskritische Nachrichtenübermittlung mit IBM MQ SaaS Reservierte Instanzen

Entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, sich schneller zu modernisieren, effizienter zu arbeiten und das Vertrauen in jeden Nachrichtenaustausch aufrechtzuerhalten.

Veröffentlicht 01 Dezember 2025
Da Unternehmen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen expandieren, werden Führungskräfte wahrscheinlich vor Herausforderungen mit mehreren Clouds, Plattformen und Orchestrierungen stehen. Diese Perspektive kann zu einem Kampf führen, um einen nahtlosen Datenaustausch sicherzustellen, die Datenintegrität zu wahren und Verluste aufgrund von Ausfallzeit oder Sicherheitsverletzungen zu vermeiden. Dieser Ansatz kann sich letztendlich auf Ihre Kundenzufriedenheit und Ihr Umsatzwachstum auswirken.

Für viele Unternehmen stellt sich nicht die Frage, ob sie modernisieren sollen, sondern wie sie dies tun können, ohne geschäftskritische Workloads zu beeinträchtigen.

Die Lösung: Hybrid Cloud-Konnektivität mit IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) begegnet diesen Herausforderungen direkt mit der Bereitstellung vollständig verwalteter, hochverfügbarer MQ Instanzen als Service, verfügbar sowohl in IBM Cloud als auch jetzt in Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS bietet ein Managed-Messaging-Backbone, das auf derselben Technologie basiert, der Unternehmen seit Jahrzehnten vertrauen. Es soll Unternehmen helfen, schneller zu modernisieren, effizienter zu arbeiten und das Vertrauen in jeden Nachrichtenaustausch zu bewahren.

Sie können Ihr Unternehmen transformieren, indem Sie IBM MQ SaaS nutzen, um hybride Cloud-Konnektivität zu realisieren. Eine einzige, standardmäßige Programmierschnittstelle (API) für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, was die Konnektivität vereinfacht und eine einfachere Verlagerung von Workloads zwischen Plattformen ermöglicht. Das Ergebnis: mehr Flexibilität, geringere Betriebskosten und gleichbleibende Zuverlässigkeit. Mit Hilfe von IBM MQ SaaS können Sie schnell auf sich verändernde Geschäftsbedürfnisse reagieren, die Customer Experience verbessern und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen.

Die Bedeutung von MQ SaaS in einem hybriden Cloud-System

In der aktuellen Hybrid Cloud-Geschäftswelt modernisieren sich Unternehmen schnell, aber ihre Anwendungen und Daten verschieben sich nicht alle im gleichen Tempo. Geschäftskritische Systeme verbleiben oft lokal, während neue Workloads in der Cloud erstellt werden. Das Ergebnis ist eine komplexe Mischung von Umgebungen, die nahtlos, sicher und zuverlässig miteinander kommunizieren müssen.

Hybride Architekturen leben von Integration. IBM MQ SaaS fungiert als vertrauenswürdiges Rückgrat, das Anwendungen, Systeme und Dienste über private Rechenzentren und mehrere Clouds hinweg verbindet. Es trägt dazu bei, dass Nachrichten nur einmal zwischen Umgebungen übermittelt werden und bietet so die Zuverlässigkeit, die Unternehmen für Transaktionen, Zahlungen und Logistik benötigen.

Durch den Betrieb als Managed Service unterstützt MQ SaaS Unternehmen bei der schnelleren Modernisierung und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Wartung der Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt hybride Konnektivität und erleichtert es Teams, Workloads in die Cloud zu verschieben, ohne bestehende Abläufe zu unterbrechen.

IBM MQ wurde von G2 (Winter 2023) als Leader und von TrustRadius (2024) als Top bewertet anerkannt und erhielt eine Gesamtbewertung von 9/10 Punkten sowie über 150 verifizierte Reviews, die seine Zuverlässigkeit und Leistung unterstreichen.

Beseitigung von Barrieren: Reduziertes Risiko und geringerer Betriebsaufwand

Unternehmen nennen häufig Betriebsabläufe, Verfügbarkeit und Wartung als Hindernisse für die Modernisierung. Mit MQ SaaS verwaltet IBM den Zustand, die Updates und die Skalierung der Plattform, sodass sich die Teams auf die Bereitstellung neuer Funktionen konzentrieren können, anstatt die Betriebszeit aufrechterhalten zu müssen.

Dieser Wechsel zu einem verwalteten Modell kann dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und die Konsistenz zwischen verschiedenen Umgebungen zu verbessern.

Ermöglicht eine sichere Integration und fördert cloudnative Agilität

In einer dezentralisierten Welt zählt jede Verbindung. MQ SaaS bietet Verschlüsselung für Daten während der Übertragung und private Konnektivität über virtuelle Private Cloud-Endpunkte, wodurch Unternehmen sensible Daten beim Verschieben zwischen lokalen und Cloud-Systemen schützen.

Moderne Anwendungen erfordern Agilität. MQ SaaS bietet APIs und Infrastructure-as-Code-Unterstützung, wodurch Teams Bereitstellungen automatisieren und Messaging in Delivery Pipelines integrieren können. Dieser Prozess erleichtert den Aufbau und die Skalierung cloudnativer und ereignisgesteuerter Architekturen, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Einführung von IBM MQ SaaS können Unternehmen:

  • die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit aufrechterhalten.
  • die Betriebskosten im Zusammenhang mit der Verwaltung von lokalen Messaging-Systemen reduzieren.
  • den Datenschutz und die Governance in hybriden Umgebungen stärken.
  • die Agilität mit cloudnativen, automatisierten Abläufen steigern.

IBM MQ SaaS unterstützt Unternehmen dabei, schneller und intelligenter zu integrieren, um im Zeitalter der Hybrid Cloud erfolgreich zu sein.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

