Lösung des Ausfallzeitproblems für geschäftskritische Nachrichtenübermittlung mit IBM MQ SaaS Reservierte Instanzen

In der aktuellen Hybrid Cloud-Geschäftswelt modernisieren sich Unternehmen schnell, aber ihre Anwendungen und Daten verschieben sich nicht alle im gleichen Tempo. Geschäftskritische Systeme verbleiben oft lokal, während neue Workloads in der Cloud erstellt werden. Das Ergebnis ist eine komplexe Mischung von Umgebungen, die nahtlos, sicher und zuverlässig miteinander kommunizieren müssen.

Hybride Architekturen leben von Integration. IBM MQ SaaS fungiert als vertrauenswürdiges Rückgrat, das Anwendungen, Systeme und Dienste über private Rechenzentren und mehrere Clouds hinweg verbindet. Es trägt dazu bei, dass Nachrichten nur einmal zwischen Umgebungen übermittelt werden und bietet so die Zuverlässigkeit, die Unternehmen für Transaktionen, Zahlungen und Logistik benötigen.

Durch den Betrieb als Managed Service unterstützt MQ SaaS Unternehmen bei der schnelleren Modernisierung und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Wartung der Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt hybride Konnektivität und erleichtert es Teams, Workloads in die Cloud zu verschieben, ohne bestehende Abläufe zu unterbrechen.

IBM MQ wurde von G2 (Winter 2023) als Leader und von TrustRadius (2024) als Top bewertet anerkannt und erhielt eine Gesamtbewertung von 9/10 Punkten sowie über 150 verifizierte Reviews, die seine Zuverlässigkeit und Leistung unterstreichen.