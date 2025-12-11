Unser Ansatz basiert auf drei pragmatischen Prinzipien:
- Der Mensch im Mittelpunkt: KI sollte den Menschen unterstützen, nicht ersetzen.
- Verantwortungsvolle Innovation: Ethik und Transparenz sind nicht optional, sondern integraler Bestandteil.
- Kollaborative Ökosysteme zur Steigerung von Geschäftsergebnissen: Durch die Kombination von Plattformen wie Salesforce Agentforce mit IBM Consulting schaffen wir Umgebungen, in denen digitale und menschliche Mitarbeiter sich ergänzen, um geschäftliche Vorteile zu erzielen.
Das Ergebnis? Beschaffungsteams gewinnen an Tempo, ohne das Vertrauen zu verlieren, was zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten, einer verbesserten Lieferantenvielfalt und einer geringeren Risikoexposition führt, sodass Spezialisten mehr Zeit haben, sich auf strategische Partnerschaften zu konzentrieren.
Verantwortungsvolle Innovation geschieht, wenn Unternehmen zusammenarbeiten. Deshalb sind Partnerschaften wie die zwischen IBM und Salesforce so wichtig – nicht wegen der Logos, sondern weil Zusammenarbeit Vertrauen, Transparenz und gemeinsame Verantwortung schafft.
„Gemeinsam mit IBM befähigen wir die Beschaffungsteams, das transformative Potenzial der KI freizuschalten – von reaktiven Prozessen hin zu proaktiven, erkenntnisorientierten Partnerschaften im gesamten Unternehmen“, sagt Zahra Bahrololoumi, CEO UKI Salesforce. „Mit den bewährten Daten und KI-Funktionen von Salesforce sowie der umfassenden Branchenexpertise von IBM können Unternehmen widerstandsfähigere Lieferketten aufbauen, intelligentere Entscheidungen treffen und langfristig nachhaltigen Wert schaffen.“