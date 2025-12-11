Laut dem Bericht des IBM Institute for Business Value haben Unternehmen, die KI in der Beschaffung einsetzen, die Kosten um bis zu 70 % gesenkt. Darüber hinaus konnten sie Lieferanten zehnmal schneller onboarden und die Preisanalyse von zwei Tagen auf nur zehn Minuten reduzieren. Das sind keine Kleinigkeiten. Es sind bahnbrechende Innovationen, die den Menschen Zeit für das geben, was am wichtigsten ist: den Aufbau von Beziehungen und die Entwicklung von Strategien.

Unser Fokus liegt nicht nur auf Technologie, sondern auf der Lösung realer Geschäftsherausforderungen mit verantwortungsvoller KI. Die Beschaffung berührt jeden Teil eines Unternehmens. Allerdings wird der Prozess häufig durch manuelle Aufgaben und Compliance-Prüfungen verlangsamt. Wir helfen Teams dabei, dieses Problem zu überwinden, indem wir tiefe Branchenkenntnisse mit KI kombinieren, die erklärbar, skalierbar und sicher ist.