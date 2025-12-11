Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Gestaltung Ihres agentischen Unternehmens: Wie KI das Beschaffung-Playbook neu schreibt

Beschaffungsteams sehen sich einer schwierigen Realität gegenüber: komplexe Beschaffungsprozesse, langwierige Ausschreibungszyklen und steigende Compliance-Anforderungen. Diese Herausforderungen verlangsamen die Entscheidungsfindung und rauben den Mitarbeitern Energie. Doch KI verändert dies.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
By Justin Ablett

Laut dem Bericht des IBM Institute for Business Value haben Unternehmen, die KI in der Beschaffung einsetzen, die Kosten um bis zu 70 % gesenkt. Darüber hinaus konnten sie Lieferanten zehnmal schneller onboarden und die Preisanalyse von zwei Tagen auf nur zehn Minuten reduzieren. Das sind keine Kleinigkeiten. Es sind bahnbrechende Innovationen, die den Menschen Zeit für das geben, was am wichtigsten ist: den Aufbau von Beziehungen und die Entwicklung von Strategien. 

Unser Fokus liegt nicht nur auf Technologie, sondern auf der Lösung realer Geschäftsherausforderungen mit verantwortungsvoller KI. Die Beschaffung berührt jeden Teil eines Unternehmens. Allerdings wird der Prozess häufig durch manuelle Aufgaben und Compliance-Prüfungen verlangsamt. Wir helfen Teams dabei, dieses Problem zu überwinden, indem wir tiefe Branchenkenntnisse mit KI kombinieren, die erklärbar, skalierbar und sicher ist.

Unser dreistufiger Ansatz

Unser Ansatz basiert auf drei pragmatischen Prinzipien:

  1. Der Mensch im Mittelpunkt: KI sollte den Menschen unterstützen, nicht ersetzen.
  2. Verantwortungsvolle Innovation: Ethik und Transparenz sind nicht optional, sondern integraler Bestandteil.
  3. Kollaborative Ökosysteme zur Steigerung von Geschäftsergebnissen: Durch die Kombination von Plattformen wie Salesforce Agentforce mit IBM Consulting schaffen wir Umgebungen, in denen digitale und menschliche Mitarbeiter sich ergänzen, um geschäftliche Vorteile zu erzielen. 

Das Ergebnis? Beschaffungsteams gewinnen an Tempo, ohne das Vertrauen zu verlieren, was zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten, einer verbesserten Lieferantenvielfalt und einer geringeren Risikoexposition führt, sodass Spezialisten mehr Zeit haben, sich auf strategische Partnerschaften zu konzentrieren.

Verantwortungsvolle Innovation geschieht, wenn Unternehmen zusammenarbeiten. Deshalb sind Partnerschaften wie die zwischen IBM und Salesforce so wichtig – nicht wegen der Logos, sondern weil Zusammenarbeit Vertrauen, Transparenz und gemeinsame Verantwortung schafft. 

„Gemeinsam mit IBM befähigen wir die Beschaffungsteams, das transformative Potenzial der KI freizuschalten – von reaktiven Prozessen hin zu proaktiven, erkenntnisorientierten Partnerschaften im gesamten Unternehmen“, sagt Zahra Bahrololoumi, CEO UKI Salesforce. „Mit den bewährten Daten und KI-Funktionen von Salesforce sowie der umfassenden Branchenexpertise von IBM können Unternehmen widerstandsfähigere Lieferketten aufbauen, intelligentere Entscheidungen treffen und langfristig nachhaltigen Wert schaffen.“

Nutzung von Agentforce und KI als Partner

Bei der Beschaffung geht es nicht nur um Prozesse – es geht darum, dass Menschen unter Druck ihr Bestes geben. Hier kommen Agentforce und KI ins Spiel – nicht als Ersatz, sondern als Partner:

  • Beschaffungsunterstützungsagent: Dieser Agent ist Ihr Planungspartner. Es hilft bei der Organisation von Beschaffungsmaßnahmen, der Erfassung von Anforderungen und der Erstellung von RFPs. So können Sie sich auf die Strategie statt auf die Verwaltung konzentrieren.
  • RFP-Bewertungsagent: Schluss mit dem Ertrinken in Tabellenkalkulationen. Dieser Agent wertet die Antworten der Anbieter sofort aus, verwaltet die Kommunikation und gibt konstruktives Feedback.
  • Risiko- und Compliance-Agent: Wie ein Sicherheitsnetz bewertet dieser Agent Verträge und Arbeitsbeschreibungen in Hinblick auf finanzielle und regulatorische Risiken, warnt bei Bedenken frühzeitig und schlägt Fixes vor, bevor es zu Problemen kommt.
  • Vertragsassistentenagent: Dieser Agent erledigt die sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie wichtige Verhandlungen und Lieferantenbeziehungen priorisieren können.

Diese Agenten ersetzen nicht das menschliche Urteilsvermögen, sie verstärken es. Sie entlasten Fachkräfte von alltäglichen Aufgaben und geben ihnen so Zeit für Zusammenarbeit, Kreativität und strategisches Denken. 

„Zusammenarbeit und vertrauenswürdige KI definieren die Beschaffungsfunktion über die reine Transaktionsautomatisierung hinaus neu und machen sie zu einem transformativen Hebel für strategische Entscheidungsfindung und langfristige Wertschöpfung“, sagt Rahul Kalia, Managing Partner, UKI, IBM Consulting.

Die Beschaffung verändert sich schnell. Die Frage ist nicht, ob KI die Arbeitswelt verändern wird, sondern wie verantwortungsvoll und gemeinschaftlich wir dies gestalten. IBM und Salesforce sind keine Neulinge in dieser Diskussion. Unsere Partnerschaft erstreckt sich über mehr als zwei Jahrzehnte, basiert auf Vertrauen und Innovation und wird durch ein gemeinsames Engagement für verantwortungsvolle KI gestärkt.

Gemeinsam daran arbeiten, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu zu gestalten.

Von der Integration von IBM Watson und Salesforce Einstein im Jahr 2017 bis hin zu den heutigen generativen KI-Lösungen haben wir konsequent zusammengearbeitet, um Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu zu gestalten. Wenn zwei führende Unternehmen Fachwissen und Plattformen kombinieren, ist das Ergebnis nicht nur Effizienz, sondern auch Belastbarkeit, Agilität und Wirkung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Bereit, die Möglichkeiten zu erkunden? Lassen Sie uns das Gespräch über die Gestaltung Ihres agentischen Unternehmens beginnen.

