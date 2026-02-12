Um im Innovationswettlauf mithalten zu können, benötigen Entwicklungsteams eine immer größere Vielfalt an Datenspeichern, von Vektordatenbanken (DBs) bis hin zu cloudnativen Diensten. Dadurch geraten Datensicherheitsteams unter enormen Druck. Das Unternehmen benötigt schnelle Prozesse, doch die manuelle Sicherung und Überprüfung der Compliance für jeden neuen Datenspeicher verursacht Engpässe und treibt die Betriebskosten in die Höhe.

Dieser manuelle Ansatz kann mit modernen CI/CD-Workflows einfach nicht Schritt halten. Sicherheit muss zu einem „Kernprinzip“ werden. Sie muss direkt in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden und darf nicht nur ein letzter, zeitaufwändiger Schritt sein.

Wir haben diesen Prozess optimiert, indem wir die Konfiguration der agentenlosen Überwachung und Schwachstellenbewertung von Guardium Data Protection mit Terraform automatisiert haben. Datenbank-Audits, Schwachstellen-Scans und Compliance-Onboarding sind nun direkt in den Workflow zur Bereitstellung von Datenspeichern eingebettet. Das Ergebnis: Datenspeicher, die vom ersten Tag an überwacht, gescannt und geschützt werden.