Datenbank-Audits, Schwachstellen-Scans und Compliance-Onboarding sind nun direkt in den Workflow zur Bereitstellung von Datenspeichern eingebettet.
Um im Innovationswettlauf mithalten zu können, benötigen Entwicklungsteams eine immer größere Vielfalt an Datenspeichern, von Vektordatenbanken (DBs) bis hin zu cloudnativen Diensten. Dadurch geraten Datensicherheitsteams unter enormen Druck. Das Unternehmen benötigt schnelle Prozesse, doch die manuelle Sicherung und Überprüfung der Compliance für jeden neuen Datenspeicher verursacht Engpässe und treibt die Betriebskosten in die Höhe.
Dieser manuelle Ansatz kann mit modernen CI/CD-Workflows einfach nicht Schritt halten. Sicherheit muss zu einem „Kernprinzip“ werden. Sie muss direkt in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden und darf nicht nur ein letzter, zeitaufwändiger Schritt sein.
Wir haben diesen Prozess optimiert, indem wir die Konfiguration der agentenlosen Überwachung und Schwachstellenbewertung von Guardium Data Protection mit Terraform automatisiert haben. Datenbank-Audits, Schwachstellen-Scans und Compliance-Onboarding sind nun direkt in den Workflow zur Bereitstellung von Datenspeichern eingebettet. Das Ergebnis: Datenspeicher, die vom ersten Tag an überwacht, gescannt und geschützt werden.
In der Vergangenheit war das Onboarding einer neuen Datenbank in Guardium Data Protection (GDP) bereits ein gut etablierter und zuverlässiger Prozess. GDP bietet leistungsstarke, integrierte Funktionen, mit denen Audits schnell durchgeführt, Richtlinien konfiguriert, Protokolle miteinander verknüpft und die Compliance-Bereitschaft überprüft werden können. Auch ohne Automatisierung können Teams GDP effizient und konsistent in verschiedenen Umgebungen bereitstellen.
Terraform baut auf dieser soliden Grundlage auf. Das Tool integriert den Onboarding-Workflow von GDP in Infrastructure-as-Code. Dadurch entfallen manuelle Schritte und die Bereitstellung in großem Maßstab erfolgt schneller. Dank dieser Verbesserung wird jede lokale oder cloudbasierte Datenbank automatisch:
GDP bietet standardmäßig zuverlässige Sicherheit. Terraform sorgt dafür, dass dieser Prozess noch schneller, konsistenter und vollständig automatisiert abläuft.
Dieser Automatisierungseffekt wird anhand eines realen Szenarios besonders deutlich: Ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen verwaltet über 2.000 Datenbanken in Zusammenarbeit mit IBM. Es meldete erhebliche Verzögerungen und hohe Betriebskosten aufgrund der manuellen Sicherheitsintegration.
Bei einem manuellen Prozess, der pro Datenbank 35 Minuten in Anspruch nimmt, entspricht die Einbindung aller 2.000 Datenspeicher einem manuellen Aufwand von über 1.166 Stunden. Durch die Integration der Guardium Terraform-Automatisierung in ihre CI/CD-Pipeline wurde diese Aufgabe mit einem Aufwand von 1.166 Stunden in einen automatisierten Workflow umgewandelt. Dieser nahm für alle 2.000 Datenbanken weniger als 70 Stunden in Anspruch. Diese Automatisierung bietet:
Dank dieser Automatisierung konnten sie ohne Personalaufstockung den Schutz in ihrer gesamten Umgebung skalieren und die Sicherheitsfunktionen direkt in ihre CI/CD-Pipeline einbetten.
Dieser automatisierte Ansatz kommt nicht nur einer Gruppe zugute. Er sorgt für eine bessere Abstimmung zwischen den Teams, indem er wichtige Probleme für jeden einzelnen Bereich löst:
Mit der Terraform-Automatisierung lassen sich konsistente, reproduzierbare und fehlerfreie Bereitstellungen in heterogenen Umgebungen durchführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Oracle, SQL Server, PostgreSQL oder verschiedene cloudnative Datenbanken verwenden.
Abgesehen von der Geschwindigkeit stellt diese Automatisierung sicher, dass Compliance-Frameworks von Anfang an erfüllt werden. Dank der kontinuierlichen Audits und dem Schwachstellenmanagement von Guardium ist es für Unternehmen einfacher, Transparenz, Kontrolle und Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei Innovationsprozesse zu verlangsamen.
Durch diese Integration erhalten Datensicherheitsteams umfassende Unterstützung mittels der führenden Infrastructure-as-Code-Plattform (IaC) IBM HashiCorp. Aufbauend auf den bereits im Betrieb eingesetzten Terraform-Workflows koordiniert es Guardium Data Protection in hybriden Cloud-Umgebungen. Dadurch werden Teams auf natürliche Weise auf gemeinsame Automatisierungsverfahren abgestimmt.
Für den Einstieg ist keine komplette Umstrukturierung erforderlich. Beginnen Sie damit, diese Automatisierung auf Ihr nächstes Entwicklungsprojekt anzuwenden.
Indem Sie die Sicherheitsintegration für nur einen neuen Datenspeicher automatisieren, können Sie den Wert umgehend unter Beweis stellen. Die manuelle Aufgabe, die bisher 35 Minuten dauerte, lässt sich so auf wenige Minuten reduzieren. Damit erzielen Sie kurzfristige Erfolge. Außerdem verfügen Sie über einen klar definierten, reproduzierbaren Weg, um die Sicherheit und Compliance in Ihrem gesamten Unternehmen zu skalieren.
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen, finden Sie in der Terraform Registry:
Terraform-Modul für Datenbank-Audits und Compliance