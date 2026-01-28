Produktions-RAG für die juristische Recherche: Wie die KI von Shorthills die Datenabfrage mit IBM watsonx.data skaliert hat

Mit diesem Ziel vor Augen hat das in New Jersey ansässige Unternehmen Shorthills AI ein generatives KI-Agenten-Framework in Form von domänenspezifisch optimierten Chatbots entwickelt, das RAG und Wissensgraphen nutzt. Dieses Framework liefert KI-gestützte Erkenntnisse für die Rechtsbranche, in der Relevanz, Vollständigkeit und überprüfbare Quellen ebenso wichtig sind wie reine Geschwindigkeit.

Durch die Verwendung von Astra DB auf IBM watsonx.data als Vektordatenbank und Langflow zur Beschleunigung der Iteration beim Aufbau von RAG-Systemen erzielt Shorthills eine Verbesserung von 60 % bei Recall und Präzision.

IBM-Lösungen tragen außerdem dazu bei, die Vollständigkeit um das Vierfache zu verbessern – also wie gut die Ergebnisse die Details und Aspekte der Suchanfrage des Benutzers erfassen. Darüber hinaus bieten sie eine neunmal höhere Vielfalt – die Fähigkeit, den Nutzern mehrere Interpretationen und Blickwinkel anzubieten, anstatt nur eine einzige Argumentationslinie. Diese Funktion ist für die Vorbereitung von Argumenten und Gegenargumenten in juristischen Workflows von entscheidender Bedeutung.