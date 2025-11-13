KI-Agenten sind keine eigenständigen Tools; sie arbeiten in komplexen hybriden Unternehmens-Ökosystemen und interagieren mit Daten, Systemen und Menschen. Ihre Integration in Workflows erfordert ein Umdenken bei traditionellen IT-Prozessen und Systemintegrationen, um die Transformation in ein agentisches Unternehmen zu unterstützen.

Um diesem Bedarf von Unternehmen gerecht zu werden, hat IBM einen einzigartigen Leitfaden erstellt: Entwicklung sicherer KI-Agenten für Unternehmen mit MCP, der von Anthropic verifiziert wird. Dieser Leitfaden stellt eine strukturierte, unternehmenstaugliche Methode für die sichere und maßstabsgetreue Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten in großem Maßstab vor.

KI-Agenten interagieren mit KI-Werkzeugen, die Gedanken von Large Language Models (LLM) in Handlungen umsetzen. Mithilfe dieser Tools können KI-Agenten in unternehmensinterne und externe Systeme und Daten integriert werden, um entweder Informationen abzurufen oder eine Aktion auszuführen.

Grundlegend für diese Methodik ist die Einführung eines standardisierten Ansatzes, der agentische KI-Systeme mit Unternehmenssoftware, Infrastruktur und Werkzeugen verbindet, die durch das Model Context Protocol ermöglicht werden.

MCP-Server sind die Unternehmensklasse-Integrationsoberfläche für agentenbasierte Systeme. Sie stellen Werkzeuge, Ressourcen und Eingabeaufforderungen auf standardisierte Weise bereit, die es den Agenten ermöglicht, innerhalb klar definierter, nachvollziehbarer Grenzen zu agieren.

So können Benutzer beispielsweise Einblicke in den Gesundheits- und Sicherheitsstatus hybrider Bereitstellungen gewinnen. Diese Integration erfolgt über Verbindungen zu MCP-Servern, die Technologien über die gesamte Umgebung erstrecken. Sie können auch Änderungen vornehmen, um erkannte Probleme zu beheben, oder ein Support-Ticket eröffnen, um sie zu lösen.

Während sich die meisten Implementierungen noch in einem frühen Stadium befinden, gewinnt MCP zunehmend an Bedeutung. Sein Erfolg in Produktionsumgebungen hängt davon ab, wie gut Unternehmen zentrale Herausforderungen wie Sicherheit, Resilienz, Nondeterminismus und Governance adressieren. Mit zunehmender Verbreitung von MCPs wird sich der Fokus voraussichtlich in Richtung Orchestrierung verschieben – also der Intelligenz, die bestimmt, welcher Agent oder welches Werkzeug unter welchen Bedingungen und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen aktiviert werden soll.