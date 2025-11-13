Unternehmen haben Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien eingeführt und setzen dabei auf generative KI und neue agentenbasierte Ansätze. Da Unternehmen die Einführung agentenbasierter KI beschleunigen, um autonome Entscheidungsfindung und intelligente Automatisierung in den Bereichen Entwicklung, Betrieb und Sicherheit zu ermöglichen, vollzieht sich ein grundlegender Wandel. Wenn KI-Agenten routinemäßige und komplexe Aufgaben mit richtlinienbewusster Autonomie erledigen, können sich IT-Teams auf Innovationen und strategische Initiativen konzentrieren.
Die Gelegenheit liegt auf der Hand: den IT-Betrieb so neu zu gestalten, dass KI-Agenten routinemäßige und komplexe Aufgaben mit richtlinienbewusster Autonomie erledigen, sodass sich die IT-Teams auf Innovation und Strategie konzentrieren können.
KI-Agenten sind keine eigenständigen Tools; sie arbeiten in komplexen hybriden Unternehmens-Ökosystemen und interagieren mit Daten, Systemen und Menschen. Ihre Integration in Workflows erfordert ein Umdenken bei traditionellen IT-Prozessen und Systemintegrationen, um die Transformation in ein agentisches Unternehmen zu unterstützen.
Um diesem Bedarf von Unternehmen gerecht zu werden, hat IBM einen einzigartigen Leitfaden erstellt: Entwicklung sicherer KI-Agenten für Unternehmen mit MCP, der von Anthropic verifiziert wird. Dieser Leitfaden stellt eine strukturierte, unternehmenstaugliche Methode für die sichere und maßstabsgetreue Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten in großem Maßstab vor.
KI-Agenten interagieren mit KI-Werkzeugen, die Gedanken von Large Language Models (LLM) in Handlungen umsetzen. Mithilfe dieser Tools können KI-Agenten in unternehmensinterne und externe Systeme und Daten integriert werden, um entweder Informationen abzurufen oder eine Aktion auszuführen.
Grundlegend für diese Methodik ist die Einführung eines standardisierten Ansatzes, der agentische KI-Systeme mit Unternehmenssoftware, Infrastruktur und Werkzeugen verbindet, die durch das Model Context Protocol ermöglicht werden.
MCP-Server sind die Unternehmensklasse-Integrationsoberfläche für agentenbasierte Systeme. Sie stellen Werkzeuge, Ressourcen und Eingabeaufforderungen auf standardisierte Weise bereit, die es den Agenten ermöglicht, innerhalb klar definierter, nachvollziehbarer Grenzen zu agieren.
So können Benutzer beispielsweise Einblicke in den Gesundheits- und Sicherheitsstatus hybrider Bereitstellungen gewinnen. Diese Integration erfolgt über Verbindungen zu MCP-Servern, die Technologien über die gesamte Umgebung erstrecken. Sie können auch Änderungen vornehmen, um erkannte Probleme zu beheben, oder ein Support-Ticket eröffnen, um sie zu lösen.
Während sich die meisten Implementierungen noch in einem frühen Stadium befinden, gewinnt MCP zunehmend an Bedeutung. Sein Erfolg in Produktionsumgebungen hängt davon ab, wie gut Unternehmen zentrale Herausforderungen wie Sicherheit, Resilienz, Nondeterminismus und Governance adressieren. Mit zunehmender Verbreitung von MCPs wird sich der Fokus voraussichtlich in Richtung Orchestrierung verschieben – also der Intelligenz, die bestimmt, welcher Agent oder welches Werkzeug unter welchen Bedingungen und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen aktiviert werden soll.
Die Zukunft des IT-Betriebs ist autonom, richtliniengesteuert und von Grund auf hybrid. IBM arbeitet an einer Umgebung, in der agentenbasierte KI-Systeme sicher über verschiedene Technologie-Stacks hinweg lernen, argumentieren und handeln können, einschließlich Public Cloud, lokaler Infrastruktur, On-Premises und Edge.
Es wird erwartet, dass diese Systeme im Laufe der Zeit unter expliziten Leitlinien an Bedeutung gewinnen und sich von unterstützenden Empfehlungen zu kontrollierten, geschlossenen Abhilfemaßnahmen und schließlich zu selbstoptimierenden Abläufen entwickeln. Diese Vision spiegelt die Tradition von IBM wider, Sicherheit und Compliance in stark regulierten Branchen zu priorisieren.
Diese Chance nutzend, sind wir auf dem Weg, um agentische KI-fähige Funktionen im gesamten IBM-Portfolio zu ermöglichen. Als integraler Bestandteil der IBM-Strategie im Bereich Hybrid Cloud und KI liefert IBM Infrastructure eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur. Sie umfasst IBM Cloud®, IBM Z®, IBM Power®, IBM Storage und technische Dienstleistungen von IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Um diese Transformation zu unterstützen, haben wir KI-Funktionen – einschließlich Agenten und MCP-Servern – in unser Portfolio eingeführt. Mit diesen Erweiterungen ist IBM Infrastructure vollständig KI-fähig und ermöglicht intelligente Automatisierung und nahtlose Integration in verschiedenen Umgebungen.
IBM Infrastructure-Produkte lassen sich jetzt in agentenbasierte IT-Anwendungen, KI-gestützte Workflows und Lösungen unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) integrieren, die MCP unterstützen. Managementschnittstellen auf IBM Plattformen werden als MCP-kompatible Services bereitgestellt, darunter:
Enterprise-Kunden können diese MCP-Server in der IBM-Infrastruktur nutzen, um eine nahtlose Erfahrung bei Hybrid-Cloud-Bereitstellungen zu erzielen. Sie können diese IBM Infrastructure MCP-Server in jedes ihrer bevorzugten KI-Tools integrieren. Beispiele hierfür sind IBM® watsonx Orchestrate® , Claude Desktop oder ein kundenspezifischer KI-Orchestrator, den Unternehmen intern entwickeln – ein bereitgestelltes Tool, das MCP für den Aufruf von KI-Tools unterstützt.
Wie im folgenden Demovideo gezeigt, operiert ein repräsentatives Unternehmen, Acme Co., in einer hybriden Cloud-Umgebung. Seine Anwendungen umfassen virtuelle Workloads auf IBM Cloud VPC, cloud-native Dienste auf Red Hat® OpenShift® und KI-Inferenzen mit watsonx.ai®. Diese Komponenten sind eng in die von IBM Storage unterstützten lokalen Unternehmensdatensysteme integriert.
Wenn Benutzer auf Probleme stoßen, kann es schwierig sein, die Ursache zu lokalisieren, da APIs, Protokolle und Verwaltungsschnittstellen in hybriden Bereitstellungen fragmentiert sind. Bei dieser Herausforderung verändern Model Context Protocol und agentische KI die Erfahrung. Sie bieten eine einheitliche, dialogorientierte Oberfläche, die die Fehlerbehebung vereinfacht und die Lösung beschleunigt.
Mit MCP-Servern, die in der Hybrid Cloud bereitgestellt sind, kann Acme Co. nun eine integrierte agentische KI-Erfahrung nutzen. Beispielsweise wird eine Abfrage zum IBM Cloud-Zustand an den IBM Cloud MCP-Server weitergeleitet, während speicherbezogene Diagnosen über den Storage Insights MCP-Server verwaltet werden. Mit IBM Support Insights können Benutzer sogar den Supportvertragsstatus für Speichersysteme überprüfen – alles über eine einzige agentenbasierte KI-Schnittstelle.
Dieses unternehmensweite agentenbasierte Muster, das auf MCP und agentenbasierter KI basiert, optimiert Abläufe und befähigt Teams, Probleme schneller und intelligenter zu lösen.
Unternehmen treten in eine neue Ära intelligenter Abläufe ein, in der agentische KI und MCP-Server zusammenlaufen, um eine einheitliche Erfahrung in der gesamten Geschäftswelt zu bieten. Entwickler, Plattformingenieure, Betreiber und Support-Teams können nun mit speziell entwickelten KI-Agenten interagieren, die nahtlos über MCP-Server in IBM Cloud, IBM Storage, IBM Power, IBM Z und TLS-Umgebungen verbunden sind.
Diese Agenten orchestrieren Aktionen über Unternehmensdaten und -anwendungen hinweg – unabhängig davon, ob diese in der Cloud oder lokal gehostet werden – und ermöglichen so intelligentere, schnellere und sicherere Abläufe.
Unser Ziel ist klar: ein vertrauenswürdiges, autonomes Betriebsgerüst für hybride Unternehmen aufzubauen – angetrieben von agentischer KI im Kern, verbunden durch MCP und differenziert durch IBMs Orchestrierung und Governance.