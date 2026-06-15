Angesichts dessen, dass Fusion Middleware 12c (Version 12.2.1.4/12.2.1.19) sich wichtigen Support-Meilensteine annähert – der Premier Support endet im Dezember 2026 und der Extended Support im Dezember 2027 – hat Oracle seine Pläne vorgestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, ab 2027 ein marktorientiertes Unterstützungsprogramm einzuführen.

Dieses Programm soll die Unterstützung für Version 12.2.1.4/12.2.1.19 jährlich erweitern – bis einschließlich 2030 –, wodurch Unternehmen mehr Zeit für die Planung und Umsetzung ihres Wechsels zu neueren Versionen erhalten.

Für viele Teams unterstützt dieser verlängerte Zeitrahmen einen bewussteren Modernisierungsansatz, da Upgrades auf folgende Aspekte abgestimmt werden können:

Planung des Lebenszyklus der Infrastruktur

Anwendungsabhängigkeiten

Unternehmensgetriebene Transformations-Zeitpläne

Anstatt Entscheidungen unter engen Zeitvorgaben zu beschleunigen, können Unternehmen ihren Übergang so strukturieren, dass sowohl technische als auch geschäftliche Prioritäten berücksichtigt werden.