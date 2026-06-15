Ein praktischer Weg nach vorn für Unternehmen, die Oracle Middleware auf AIX betreiben.
Oracles jüngste Ausrichtungserklärung, die im Juni 2026 veröffentlicht wurde, spiegelt die langjährige Zusammenarbeit zwischen IBM und Oracle wider. Im Laufe der Zeit haben beide Unternehmen Kunden unterstützt, die geschäftskritische Workloads auf IBM Power-Hardware und dem AIX-Betriebssystem ausführen.
Für Unternehmensumgebungen mit Middleware-Plattformen beinhaltet diese Zusammenarbeit geplante Unterstützung für zukünftige Versionen von Oracle WebLogic Server und Oracle Fusion Middleware auf IBM AIX.
Diese Ankündigung bietet IT-Verantwortlichen in Unternehmen wertvolle Klarheit darüber, wie es weitergehen soll. Sie ermöglicht es Unternehmen, Upgrade-Pfade zu bewerten und gleichzeitig Plattformentscheidungen mit langfristigen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Dieser Ansatz bietet einen strukturierten Modernisierungspfad, der in Etappen geplant und auf Geschäftsprioritäten, Zeitpläne und Gesamtarchitektur zugeschnitten werden kann.
Die geplante Unterstützung für zukünftige Versionen von WebLogic und Fusion Middleware auf AIX ermöglicht es Unternehmen, Upgrade-Optionen zu prüfen und gleichzeitig den Betrieb in ihrer aktuellen Plattformumgebung fortzusetzen.
Für Teams, die Version 12.2.1.4/12.2.1.19 verwenden, dienen diese Leitlinien als Bezugspunkt für die Beurteilung, wie zukünftige Releases in bestehende Strategien passen können. Sie unterstützen ein schrittweises Vorgehen anstatt eines einzigen, großen Übergangs.
Angesichts dessen, dass Fusion Middleware 12c (Version 12.2.1.4/12.2.1.19) sich wichtigen Support-Meilensteine annähert – der Premier Support endet im Dezember 2026 und der Extended Support im Dezember 2027 – hat Oracle seine Pläne vorgestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, ab 2027 ein marktorientiertes Unterstützungsprogramm einzuführen.
Dieses Programm soll die Unterstützung für Version 12.2.1.4/12.2.1.19 jährlich erweitern – bis einschließlich 2030 –, wodurch Unternehmen mehr Zeit für die Planung und Umsetzung ihres Wechsels zu neueren Versionen erhalten.
Für viele Teams unterstützt dieser verlängerte Zeitrahmen einen bewussteren Modernisierungsansatz, da Upgrades auf folgende Aspekte abgestimmt werden können:
Anstatt Entscheidungen unter engen Zeitvorgaben zu beschleunigen, können Unternehmen ihren Übergang so strukturieren, dass sowohl technische als auch geschäftliche Prioritäten berücksichtigt werden.
Während AIX Teil der geplanten Support-Umgebung von Oracle bleibt, haben Unternehmen weiterhin Flexibilität bei der Herangehensweise an ihre Middleware-Umgebungen. Je nach Strategie können Teams:
Beispielsweise können Organisationen, die hybride Strategien evaluieren, in Erwägung ziehen, bestimmte Middleware-Workloads auf Oracle Fusion Middleware 14c unter Linux zu migrieren, während sie weiterhin andere Systeme auf AIX betreiben.
Diese Flexibilität spiegelt wider, wie Unternehmensumgebungen typischerweise modernisiert werden – durch eine Reihe koordinierter, schrittweiser Entscheidungen und nicht durch einen einzigen Plattformwechsel.
WebLogic Server und Fusion Middleware werden häufig in Umgebungen verwendet, die hochvolumige, geschäftskritische Operationen unterstützen. In diesem Kontext spielen Überlegungen wie Stabilität, Konsistenz und kontrollierte Änderungsprozesse weiterhin eine zentrale Rolle bei Entscheidungen zur Infrastruktur und Middleware.
Wenn Unternehmen Upgrade-Pfade oder Modernisierungsstrategien evaluieren, beeinflussen diese Anforderungen weiterhin sowohl das Tempo als auch die Struktur dieser Bemühungen.
Bei IBM setzen wir uns weiterhin dafür ein, Unternehmen zu unterstützen, die Oracle-Workloads auf AIX ausführen. Wir arbeiten weiterhin mit Oracle zusammen und stehen im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei folgenden Herausforderungen zu unterstützen:
In einer Zeit, in der sich Unternehmensumgebungen hin zu stärker integrierten, datengesteuerten und KI-gestützten Workloads entwickeln, liegt unser Fokus weiterhin darauf, Unternehmen dabei zu helfen, mit Klarheit voranzukommen – und gleichzeitig die operative Stabilität zu gewährleisten, auf die ihre Geschäfte angewiesen sind.
In der Strategieerklärung von Oracle wird ein Ansatz hervorgehoben, den viele Unternehmen bereits verfolgen: „Bei der Modernisierung geht es nicht darum, Systeme auf einen Schlag zu ersetzen – vielmehr geht es darum, sie so weiterzuentwickeln, dass sie sowohl technischen als auch geschäftlichen Prioritäten entsprechen.“
Für Unternehmen, die WebLogic und Fusion Middleware auf AIX einsetzen, bietet dieser Kontext weitere Erkenntnisse dazu, wie aktuelle Plattformen als Teil dieser Entwicklung betrachtet werden können.
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