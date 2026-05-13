Zwei Tage, ein Ingenieur, keine Mutmaßungen: Vereinfachung einer komplexen Modernisierung mit IBM Bob

Das IT-Beratungsunternehmen Novacomp wandte sich an IBM Bob, die KI-orientierte Entwicklungsumgebung von IBM, um eine geschäftskritische Unternehmens-API zu modernisieren, die auf älteren Technologien basiert. Die Ergebnisse gingen weit über Geschwindigkeit und Effizienz hinaus.
Anmerkung der Redaktion: IBM Bob ist allgemein verfügbar. Dieser Beitrag ist Teil einer kurzen Reihe technischer Kundenreferenzen, die detailliert beschreiben, wie der KI-Entwicklungsassistent von IBM dabei geholfen hat, veraltete Codebasen zu modernisieren, neue Dokumentation zu erstellen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und entscheidend wichtige Sicherheitsupdates vorzuschlagen.
Im Herbst 2025 übernahm die IT-Beratung Novacomp ein herausforderndes Upgrade für die internen Abläufe: die Modernisierung einer geschäftskritischen Java REST API, ohne die bestehende Geschäftslogik zu stören. Es ist die Art von Projekt, für dessen Abschluss ein drei- bis fünfköpfiges Novacomp-Team ein paar Monate benötigen würde: die Suche nach veralteten Abhängigkeiten, die manuelle Durchführung komplexer Upgrades – und das alles bei gleichzeitiger Verwaltung der Sicherheitsrisiken und Beibehaltung aller Verhaltensweisen und zugrundeliegenden Verträge.
Als IBM-Partner war Novacomp Teil der Vorschau für IBM Bob, IBMs KI-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Das Unternehmen beschloss, IBM Bob im Rahmen seiner internen Modernisierung zu testen.
Die Ergebnisse waren beeindruckend. Mithilfe von IBM Bob, einem Senior Solution Architect und IBM Champion 2026 (Jorge De Trinidad von Novacomp), konnte das komplexe Upgrade in zwei Tagen abgeschlossen werden. Das Ergebnis war etwa 98 % schneller, als es mit einem größeren Team normalerweise der Fall wäre. Novacomp berichtet, dass IBM Bob weit mehr als nur ein Codegenerator ist. Es bietet kontextuelle, detaillierte Codebase-Analysen, schlägt proaktiv strukturelle Verbesserungen und Upgrades vor und legt sogar Roadmaps für zukünftige Upgrade-Optionen vor.
In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem zentralen Anwendungsfall, den Details der von IBM Bob modernisierten Architektur und den Vorteilen, die IBM Bob für Novacomp und seinen Kunden bietet.
Der zentrale Anwendungsfall für dieses Novacomp-Kundenprojekt war ein strukturelles Upgrade: die Umstrukturierung eines geschichteten logischen Monolithen hin zu einer cloudnativen Microservices-Architektur. Die Anwendungen bestehen aus Enterprise-REST-APIs, die mit älteren Java-Versionen geschrieben wurden, und veralteten Abhängigkeitsstrukturen, deren Wartung zunehmend kostspielig und deren Sicherung schwierig war.
Die API-Kunden waren Ingenieurteams im IT-Infrastrukturbereich, darunter auch Teams, die in einer CDC-Umgebung (Change Data Capture) arbeiten. Dieses Tool überwacht Replikation von IBM Technologie und stellt APIs bereit, die von internen Stakeholder genutzt werden.
Da es sich um geschäftskritische APIs handelte, stand das Novacomp-Team vor der Herausforderung, die strikte Funktionalität zu gewährleisten. Es musste die Geschäftslogik und die API-Verträge stabil halten und gleichzeitig die Architektur aktualisieren.
Vor der Modernisierung war die Referenzarchitektur ein geschichteter Java-Service: REST-Controller, eine Serviceschicht und Java-Persistenz-API-(JPA)-Repositories, unterstützt von einer relationalen Datenbank, deren Abhängigkeitsmanagement über Maven oder Gradle übernommen wurde (siehe das oben dargestellte Diagramm).
Als grundlegender Treiber der Modernisierung war IBM Bob mehr als nur ein Codegenerator; es war ein Repository-fähiger Assistent, der in eine technische Validierungsschleife eingebettet war. Bobs Empfehlungen mussten kontextuell über den bestehenden Code informiert sein, eine hohe Erklärbarkeit für die technischen Empfehlungen aufweisen und Ingenieuren Möglichkeiten bieten, sie zu validieren und zu verfeinern.
Im Wesentlichen musste IBM Bob eher als „kognitiver Verstärker“ fungieren, anstatt die Entscheidungen der Entwickler zu ersetzen. Während des Upgrades der Java- und Spring Boot-Versionen hat IBM Bob beispielsweise die Codestruktur, die Konfiguration und die Abhängigkeiten überprüft, um schrittweise Änderungen vorzuschlagen, die im Code verankert sind.
Es identifiziert und erklärt veraltete Anmerkungen, mögliche Änderungen zwischen Framework-Versionen und bietet eine vollständige Abhängigkeitsanalyse vor dem Upgrade. Während Bob die Änderungen kontinuierlich mit sauberen Builds und der Behebung von Abhängigkeitskonflikten validierte, bezog er den Menschen in den Prozess ein, indem er für eine Architekturprüfung anhielt. Die nachvollziehbare Änderungsdokumentation diente als Abnahmekriterium, bevor die Ingenieure die Zusammenführung der Änderungen genehmigten.
Nach der Modernisierung war die Architektur weiterhin geschichtet, wurde aber strukturell sauberer und zukunftsfähiger: aufgerüstetes Java (Java 17 zu Java 21 LTS), modernes Spring Boot, ein konsolidierter und validierter Abhängigkeitsbaum sowie refaktorierte Konfigurationen, die an die aktuellen cloudnativen Praktiken abgestimmt sind. Veraltete Annotationen und veraltete Muster wurden entfernt, verwundbare Bibliotheken wurden eliminiert und die Architektur war besser an moderne Bereitstellungsmodelle angepasst und kompatibel mit Containerisierung.
IBM Bobs Wert in diesem Szenario zeigte sich auf vier praktische Arten:
Mehrere Ergebnisse dieses Modernisierungsprojekts sind für technische Führungskräfte von Bedeutung, da sie sich direkt auf Kosten, Risiko und Liefervorhersage auswirken:
IBM Bob gab Novacomp außerdem eine Reihe von Empfehlungen, wie man verschiedene Wege zur Aktualisierung von alten auf neue Versionen angehen kann (z. B. Microservice im Vergleich zu einer eher „traditionellen“ Methode). Dieser Ansatz ermöglichte die Erstellung einer Roadmap mit IBM Bob als Leitfaden, der die Empfehlungen rechtfertigt.
Ein bedeutender Erfolg für Novacomp, der über die Rolle von IBM Bob in diesem speziellen Refactoring-Projekt hinausging, war die Entdeckung einer wiederholbaren Modernisierungsmethode. IBM Bob ermöglicht den Einsatz von KI, um Abhängigkeits- und Konfigurationsrealitäten frühzeitig zu beleuchten, Menschen die Kontrolle über architektonische Entscheidungen zu geben und Dokumentation, Tests und Governance als Ergebnisse und nicht als nachträgliche Überlegung zu behandeln.
Diese Wiederholbarkeit macht den Ansatz für ein Beratungsmodell skalierbar. Derselbe Arbeitsablauf kann als vorbeugende Bewertung vor größeren Upgrades sowie im Rahmen der Pull-Request-Prüfung eingesetzt werden, um bereits in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses fehlerhafte Änderungen und die Anhäufung technischer Schulden zu verhindern.
Es unterstützt auch verschiedene Lieferbewegungen. Dies kann die Bereitstellung von „Softwarefabrik“-Lösungen umfassen, bei denen die Arbeit in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wird, sowie die Personalaufstockung, bei der Kunden Lizenzen erwerben, damit gemeinsame Teams mit einheitlichen Tools und Governance zusammenarbeiten können.
Durch den Einsatz von IBM Bob als KI-basierter Modernisierungsschicht hat Novacomp ein komplexes, risikoreiches Java- und Spring Boot-Upgrade in eine kontrollierte, wiederholbare Entwicklungspraxis verwandelt. Diese Praxis hilft, das Migrationsrisiko zu reduzieren, verbessert die Wartbarkeit und erleichtert es Teams, kritische Dienste weiterzuentwickeln, ohne jedes Mal das Fundament neu aufbauen zu müssen.
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