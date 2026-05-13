Zwei Tage, ein Ingenieur, keine Mutmaßungen: Vereinfachung einer komplexen Modernisierung mit IBM Bob

Im Herbst 2025 übernahm die IT-Beratung Novacomp ein herausforderndes Upgrade für die internen Abläufe: die Modernisierung einer geschäftskritischen Java REST API, ohne die bestehende Geschäftslogik zu stören. Es ist die Art von Projekt, für dessen Abschluss ein drei- bis fünfköpfiges Novacomp-Team ein paar Monate benötigen würde: die Suche nach veralteten Abhängigkeiten, die manuelle Durchführung komplexer Upgrades – und das alles bei gleichzeitiger Verwaltung der Sicherheitsrisiken und Beibehaltung aller Verhaltensweisen und zugrundeliegenden Verträge.

Als IBM-Partner war Novacomp Teil der Vorschau für IBM Bob, IBMs KI-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE). Das Unternehmen beschloss, IBM Bob im Rahmen seiner internen Modernisierung zu testen.

Die Ergebnisse waren beeindruckend. Mithilfe von IBM Bob, einem Senior Solution Architect und IBM Champion 2026 (Jorge De Trinidad von Novacomp), konnte das komplexe Upgrade in zwei Tagen abgeschlossen werden. Das Ergebnis war etwa 98 % schneller, als es mit einem größeren Team normalerweise der Fall wäre. Novacomp berichtet, dass IBM Bob weit mehr als nur ein Codegenerator ist. Es bietet kontextuelle, detaillierte Codebase-Analysen, schlägt proaktiv strukturelle Verbesserungen und Upgrades vor und legt sogar Roadmaps für zukünftige Upgrade-Optionen vor.

In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem zentralen Anwendungsfall, den Details der von IBM Bob modernisierten Architektur und den Vorteilen, die IBM Bob für Novacomp und seinen Kunden bietet.