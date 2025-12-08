Neu in AWS Observability: KI-Modernisierung, EKS-Effizienz und Optimierung der Cloud-Kosten

Auf der diesjährigen AWS re:Invent hat Instana wichtige neue Funktionen eingeführt. Im letzten Jahr sprachen wir über AWS-Bedrock-LLM-Modelle und Instanas Fähigkeit, diese Workloads zu überwachen. In diesem Jahr konzentrieren sich die neuen KI-Funktionen von Instana stärker auf agentische KI. in der Produktion. Ein Unterschied ist die stärkere Konzentration auf die Gesamtkosten der Cloud, die Kubernetes-Kosten und die KI-Kosten.

In den letzten 12 Monaten hat Instana über ein Dutzend neuer Funktionen veröffentlicht, darunter aus den Bereichen KI, cloudnativer Technologien, AWS und Observability für Kubernetes. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Neuerungen.