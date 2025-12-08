Neu in AWS Observability: KI-Modernisierung, EKS-Effizienz und Optimierung der Cloud-Kosten
In diesem Jahr hat Instana über ein Dutzend neuer Funktionen in den Bereichen KI, cloudnativer Technologien, AWS und Observability veröffentlicht.
Auf der diesjährigen AWS re:Invent hat Instana wichtige neue Funktionen eingeführt. Im letzten Jahr sprachen wir über AWS-Bedrock-LLM-Modelle und Instanas Fähigkeit, diese Workloads zu überwachen. In diesem Jahr konzentrieren sich die neuen KI-Funktionen von Instana stärker auf agentische KI. in der Produktion. Ein Unterschied ist die stärkere Konzentration auf die Gesamtkosten der Cloud, die Kubernetes-Kosten und die KI-Kosten.
In den letzten 12 Monaten hat Instana über ein Dutzend neuer Funktionen veröffentlicht, darunter aus den Bereichen KI, cloudnativer Technologien, AWS und Observability für Kubernetes. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Neuerungen.
Amazon EKS bildet das Zentrum vieler moderner Anwendungs- und KI-Plattformen. Mit zunehmender Clustergröße werden Kosten ebenso kritisch wie Leistung. Deshalb bietet Instana eine einheitliche Transparenz über Kubernetes-Leistung und -Kosten, mit Kubernetes-Kostenreporting powered by KubeCost, das Teams dabei unterstützt, Anwendungsverhalten direkt mit den tatsächlichen Infrastrukturkosten in Zusammenhang zu bringen.
Auch viele CloudWatch-Nutzer kämpfen mit hohen Kosten und der Ineffizienz traditioneller Polling-Mechanismen in dem Tool. Mit Amazon CloudWatch Metric Streams verarbeitet Instana nur tatsächliche Metrikänderungen, anstatt wiederholt dieselben Daten abzufragen. Dadurch wird die CloudWatch-Datenlatenz um 70 bis 80 % reduziert. Noch wichtiger ist, dass sich die API- und Ingestion-Kosten senken lassen und eine skalierbare CloudWatch-Überwachung über Instana ermöglicht wird. Noch besser: Kombinieren Sie diese Metriken Streams mit Amazon Data Firehose für schnellere und kosteneffizientere Telemetrie in großen AWS-Umgebungen mit mehreren Konten.
Wenn agentische KI in die Produktion übergeht, erstellen Kunden autonome mehrstufige Systeme mit Amazon Bedrock AgentCore. Diese Systeme erzeugen eine Komplexität, mit der traditionelle Observability kaum umgehen können. Instana bietet jetzt tiefe Observability für AgentCore, indem OpenTelemetrie-Signale (OTel-Signale) direkt von Agenten erfasst und Denkketten, Toolaufrufe und Modellverhalten im Kontext der AWS-Infrastruktur visualisiert werden.
Instana Observability wird zudem zunehmend dialogorientierter. Der Instana MCP-Server, der als kostenloses Angebot im AWS Marketplace verfügbar ist, ermöglicht es Entwicklern, Instana direkt aus der Amazon Kiro IDE oder der Kiro CLI per natürlicher Sprache abzufragen. Dies ermöglicht eine KI-gestützte Fehlersuche und eine schnellere Ursachenanalyse. Ingenieure können Fragen wie „Was hat sich heute in meinem EKS-Cluster geändert?“ oder „Welche Dienste haben hohe Fehlerraten?“ stellen und erhalten Echtzeit-Erkenntnisse. Dadurch wird die KI-gestützte Observability nahtlos in die täglichen Entwicklungs- und Betriebs-Workflows integriert.
Instana erweitert seine End-to-End-Private-Observability-Unterstützung um AWS PrivateLink, sodass Telemetrie ohne öffentliche IPs oder Internetexposition übertragen werden kann. Die Daten laufen mit geringer Latenz über das AWS-Backbone und unterstützen sowohl regioneninterne als auch -übergreifende Architekturen für regulierte Umgebungen. Erste Kundenbereitstellungen zeigen Kosteneinsparungen von 70–90 % beim ausgehenden Netzwerkverkehr im Vergleich zu NAT-Gateways.
Um globale und regulierte Kunden zu unterstützen, hat Instana zudem eine neue SaaS-Region in Singapur sowie eine SaaS-Umgebung in der AWS GovCloud (US), die FedRAMP-Anforderungen erfüllt, eingeführt.
Instana hat seine Präsenz im AWS Marketplace erweitert, um Kunden einen schnelleren Start zu ermöglichen: Sie haben die Wahl zwischen einem nutzungsbasierten SaaS-Eintrag inklusive 14-tägiger Testversion, einem selbstgehosteten Angebot mit QuickLaunch, dem Instana Operator für EKS-Bereitstellungen und dem Instana MCP-Server für dialogorientierte Observability. Alle Angebote sind über die üblichen AWS-Beschaffungsprozesse verfügbar.
Auf der AWS re:Invent wurde eines deutlich: KI-Modernisierung bedeutet nicht nur, intelligentere Systeme zu entwickeln, sondern diese auch mit Zuversicht zu betreiben. Im vergangenen Jahr haben IBM, Instana und AWS gemeinsam daran gearbeitet, sicherzustellen, dass Kunden, die mit Amazon EKS und Amazon Bedrock modernisieren, die Grundlage für Observability haben, um zu skalieren, Kosten zu kontrollieren und agentische KI sicher in Produktion zu bringen.
Sie können diese Funktionen in diesem Webinar in Aktion sehen: 3 Clicks to Cloud Clarity Reinventing AWS Observability with IBM Instana.