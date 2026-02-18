Ein neuer IDC-Bericht: Wie KI Unternehmensnetzwerke umgestaltet

IBM hat eine neue Forschung von IDC veröffentlicht, die die Schritte zur Modernisierung aufzeigt, die Unternehmen unternehmen, um AI in der Produktion zu unterstützen.
Wenn Unternehmen KI-Initiativen von Public Cloud-Testphasen in Bereitstellungen in Rechenzentren verlagern, sehen sie sich mit neuen Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Sicherheit konfrontiert.
Die neuesten Forschung von IDC zeigen jedoch, dass die heutigen Netzwerke, die oft auf Altlast dreischichtigen Architekturen basieren, Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund dieser Situation sind Unternehmen operativer Komplexität, Leistungsbottlenecks, Fachkräftemangel und erhöhtem Sicherheitsrisiko ausgesetzt.
Unternehmen müssen die Netzwerkarchitektur und -abläufe neu überdenken – und mit einem erfahrenen Anbieter zusammenarbeiten –, um eine sichere, modernisierte Plattform zu planen, zu entwerfen und zu bauen, die Ausfallzeit reduziert, die Bereitstellung beschleunigt und das operative Risiko senkt.
KI-Workloads verhalten sich anders als traditionelle Unternehmensanwendungen.
IDC weist darauf hin, dass KI auf massiven Ost-West-Verkehr, Hochgeschwindigkeitsvermittlung (400–800 GbE) und vorhersehbare, latencyarme Pfade angewiesen ist, um eng gekoppelte GPU-zu-GPU- und GPU-zu-Speicher-Kommunikation zu unterstützen – Anforderungen, die Altlast-Architekturen nicht erfüllen können.
IDC geht davon aus, dass Unternehmensrechenzentren in naher Zukunft ein „Hybridmodell“ darstellen werden, das eine Kombination aus traditionellen dreistufigen (Frontend) und Leaf-Spine-Netzwerkarchitekturen (KI-Fabric-Back-End) nutzt. Dieses Hybridmodell unterstützt zwar die Leistungsanforderungen der KI, bringt aber auch operative Komplexität mit sich, da die Teams mehrere Netzwerktopologien, erhöhte Power und Kühlungsbedarf sowie die mit KI-Systemen verbundenen dichten Verkabelungsanforderungen bewältigen müssen.
IBM TLS unterstützt Organisationen bei der Modernisierung mit standardisierten Methoden, KI-gestützten Erkenntnissen und Multivendor-Expertise, um hybride Netzwerkarchitekturen zu entwerfen und einzusetzen. TLS reduziert das Risiko, indem es Netzwerken ermöglicht, KI-Workloads im großen Maßstab zu unterstützen, und mindert zudem Fehlkonfigurationen und ungeplante Ausfallzeit.
IBM TLS arbeitet außerdem eng mit führenden Netzwerkanbietern wie Cisco und Juniper zusammen. Es kombiniert seine integrierte Rechenzentrum-Strategie mit der Stärke des IBM-Portfolios, um eine nahtlose Integration und Unterstützung über heterogene Netzwerkumgebungen hinweg sicherzustellen. Dieser Ansatz hilft Kunden dabei, die Modernisierung mit bewährten OEM-Technologien zu beschleunigen.
IDC identifiziert Betriebsbereitschaft, Sicherheitsstatus und Fachkräftemangel als Haupthindernisse für die Einführung von KI im gesamten Netzwerk. Mit der Zunahme von KI-Workloads verschieben sich Daten über immer mehr Umgebungen hinweg – Rechenzentrum, Interconnect, Edge und Multicloud –, wodurch sich die Angriffsfläche vergrößert und der Bedarf an einem sicherheitsorientierten Netzwerkdesign steigt.
Gleichzeitig müssen NetOps-Teams hybride Umgebungen mit neuen Werkzeugen, Prozessen und Automatisierungsrahmen wie AIOps oder Infrastructure-as-Code betreiben. Ohne diese Bereitschaft riskieren Unternehmen Fehlkonfigurationen, längere Problemlösungszeiten und eine höhere operative Belastung.
IBM TLS bietet:
Diese Kombination aus KI, Automatisierung und menschlicher Expertise ermöglicht es Kunden, resiliente, sichere Netzwerke in Rechenzentrum aufzubauen.
Die Einführung von KI schreitet immer schneller voran und stellt neue Anforderungen an Unternehmensnetzwerke. Herkömmliche Architekturen können die Volumen-, Geschwindigkeits- und Sicherheitsanforderungen moderner KI-Workload nicht aufrechterhalten.
Laut einer Studie von IDC müssen „Unternehmen die Netzwerkarchitektur ihrer Rechenzentren überdenken, um KI-Workloads zu unterstützen. Dieser Wandel erfordert die Migration von traditionellen dreistufigen Designs hin zur Bereitstellung modernisierter Leaf-and-Spine-Architekturen, die die großen Datenmengen für Training, Feinabstimmung und Inferenz unterstützen können. Darüber hinaus müssen Unternehmen neue Hochgeschwindigkeits-Switches (400–800 GbE), die auf den Markt kommen, sorgfältig evaluieren.“
IBM Technology Lifecycle Services unterstützt Sie bei dieser Umstellung auf KI und stellt ein resilientes Rechenzentrum bereit, das auf KI, Automatisierung und menschlichem Know-how basiert. Mit diesem Ansatz können Sie sich auf das Wachstum des Unternehmens und das Erzielen messbarer Ergebnisse konzentrieren.
IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment (#US53830325, Oktober 2025) als Marktführer anerkannt. Dieser Erfolg unterstreicht unsere globalen Funktionen, unsere Größe und unsere bewährten Methoden zur Unterstützung komplexer, missionskritischer Infrastrukturen.
Lesen Sie die vollständige Anleitung von IDC dazu, wie KI das Netzwerkdesign, den Betrieb und die Sicherheit verändert.
Laden Sie die IDC-Zusammenfassung herunter: Die Auswirkungen von KI-Workloads auf Netzwerke und deren Abläufe
IDC-Whitepaper, gesponsert von IBM Technology Lifecycle Services – Die Auswirkungen von AI-Workloads auf Netzwerke und deren Abläufe, November 2025