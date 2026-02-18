Ein neuer IDC-Bericht: Wie KI Unternehmensnetzwerke umgestaltet

Wenn Unternehmen KI-Initiativen von Public Cloud-Testphasen in Bereitstellungen in Rechenzentren verlagern, sehen sie sich mit neuen Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Sicherheit konfrontiert.

Die neuesten Forschung von IDC zeigen jedoch, dass die heutigen Netzwerke, die oft auf Altlast dreischichtigen Architekturen basieren, Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund dieser Situation sind Unternehmen operativer Komplexität, Leistungsbottlenecks, Fachkräftemangel und erhöhtem Sicherheitsrisiko ausgesetzt.

Unternehmen müssen die Netzwerkarchitektur und -abläufe neu überdenken – und mit einem erfahrenen Anbieter zusammenarbeiten –, um eine sichere, modernisierte Plattform zu planen, zu entwerfen und zu bauen, die Ausfallzeit reduziert, die Bereitstellung beschleunigt und das operative Risiko senkt.

