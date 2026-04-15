Wie können Unternehmen ihre Sicherheitsabläufe modernisieren, um schneller und koordinierter auf neue Risiken reagieren zu können?
Jahrelang haben Unternehmen ihr Risikomanagement darauf ausgerichtet, sich intern auf Betriebsstörungen, menschliches Versagen, Prozessschwankungen und die Einhaltung von Vorschriften zu konzentrieren. Diese Prioritäten sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Mittlerweile erstreckt sich die Risikolandschaft jedoch über das Unternehmen hinaus.
Heutzutage sehen sich Betreiber zudem mit einer zunehmenden Zahl externer Störungen konfrontiert, die sich rasch ausbreiten und nur schwer einzudämmen sind. Diese Ereignisse können mehrere Assets oder Betriebsbereiche gleichzeitig betreffen und stellen hohe Anforderungen an Reaktionszeiten, Entscheidungsfindung und funktionsübergreifende Koordination.
Diese Veränderung ist von Bedeutung, da viele Unternehmen nach wie vor auf Sicherheits- und Betriebssysteme zurückgreifen, die für ein stabileres Risikoumfeld konzipiert wurden. In diesem Zusammenhang besteht die Herausforderung nicht mehr darin, einen Vorfall nachträglich zu dokumentieren. Vielmehr geht es darum, die erforderliche Transparenz, Koordination und Agilität zu schaffen, um bereits während des Geschehens reagieren zu können. Die IBM Maximo Application Suite unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem sie Sicherheits-, Asset- und Betriebsdaten miteinander verknüpft, wie die Erfahrungen von Transpower zeigen.
Viele Prozesse im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) wurden in erster Linie zur Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften, der Untersuchung von Vorfällen und der Berichterstattung nach Vorfällen konzipiert. Diese Funktionen sind nach wie vor wichtig, reichen jedoch möglicherweise nicht aus, wenn Störungen dynamisch, verteilt und zeitkritisch sind.
In vielen Unternehmen werden Daten zu Sicherheit, Gefahrenabwehr und Betriebsabläufen nach wie vor in getrennten Systemen gespeichert. Die Teams sind häufig auf manuelle Eingaben, verzögerte Übergaben oder fragmentierte Workflows angewiesen. Bei einer externen Störung können diese Lücken die Einstufung und Eskalation verlangsamen und den Überblick über die betroffenen Assets beeinträchtigen. Infolgedessen wird es für die Betriebs-, Sicherheits- und Einsatzteams schwieriger, auf der Grundlage eines gemeinsamen Lagebildes zu handeln.
Das Ergebnis ist nicht unbedingt ein Mangel an Fähigkeiten. Häufiger liegt es an einem Mangel an vernetzten Fähigkeiten.
Unternehmen müssen zunehmend nicht nur wissen, dass ein Ereignis eingetreten ist, sondern auch, welche Assets sich in der Nähe befinden und welche Arbeiten gerade durchgeführt werden. Zudem benötigen sie Erkenntnisse über mögliche Auswirkungen auf die Umwelt, erforderliche betriebliche Anpassungen sowie in die Frage, wie die Wiederherstellung sicher und effizient erfolgen kann. Dies erfordert ein anpassungsfähigeres Modell für den Sicherheitsbetrieb.
Ein widerstandsfähigerer Ansatz für den Sicherheitsbetrieb verknüpft Umwelt-, Sicherheits-, Betriebs- und Asset-Daten, sodass Teams schneller und mit besserem Kontext reagieren können. Dadurch wandelt sich EHS von einer weitgehend reaktiven Funktion zu einer Funktion, die unternehmensweite Vorsorge ermöglicht.
In diesem Zusammenhang gewinnt vernetzte Assetintelligenz, die durch Plattformen wie die IBM Maximo Application Suite ermöglicht wird, strategische Bedeutung. Anstatt Vorfälle, Genehmigungen, Inspektionen, die Arbeitsausführung und das Change Management als separate Prozesse zu behandeln, können Unternehmen diese in einem besser koordinierten Betriebsmodell zusammenführen.
Für risikoreiche Branchen kann dieses Modell dazu beitragen, mehrere Bereiche gleichzeitig zu verbessern:
Bei diesen Vorteilen geht es nicht nur um Effizienz, sondern um Resilienz.
Die IBM Maximo Application Suite unterstützt Unternehmen dabei, einen stärker vernetzten und anpassungsfähigen Ansatz für Sicherheit und operative Risiken zu entwickeln. In risikoreichen Umgebungen bedeutet dies, dass Teams in die Lage versetzt werden, über statische Berichterstattung hinauszugehen und stattdessen besser koordinierte Reaktionen, kontextbezogenes Handeln und kontinuierliche Verbesserung zu erreichen.
Wenn Störungen einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Gruppe von Assets betreffen, ist Standortanalyse von entscheidender Bedeutung. Kartenbasierte Ansichten können Teams dabei helfen, zu erkennen, wo sich Vorfälle im Verhältnis zu kritischer Infrastruktur wie Transformatoren, Speichersystemen oder Verarbeitungseinheiten ereignen. Dieser Kontext kann die Priorisierung verbessern und schnellere, fundiertere operative Entscheidungen ermöglichen.
In dynamischen Situationen müssen Außendienstteams in der Lage sein, Informationen direkt am Einsatzort zu erfassen. Mobile Workflows ermöglichen die Meldung von Vorfällen nahezu in Echtzeit sowie Inspektionen, Bewertungen und die Einleitung von Maßnahmen vor Ort. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, Verzögerungen zu verringern, die Datenqualität zu verbessern und die Koordination zwischen Außendienstmitarbeitern und Leitstellen zu stärken.
Reaktionsfähigkeit und Wiederherstellung hängen von einer disziplinierten Umsetzung ab. Digitale Funktionen zur Arbeitssteuerung können Teams dabei unterstützen, betroffene Systeme sicher zu isolieren, Abschalt- und Neustartverfahren zu verwalten und Wiederherstellungsmaßnahmen unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu koordinieren. Funktionen wie Arbeitsgenehmigungen, Verriegelung und Kennzeichnung sowie Risikobewertung werden effektiver, wenn sie Teil eines integrierten Workflows sind und nicht als isolierte Schritte durchgeführt werden.
Resilienz entsteht nicht durch ein einzelnes Ereignis. Sie entwickelt sich im Laufe der Zeit durch Lernerfahrungen. Moderne Sicherheitsplattformen können dabei helfen, wiederkehrende Muster zu erkennen, Cluster von Assets mit erhöhtem Risiko aufzudecken und aktuelle Vorfälle mit relevanten Ereignissen aus der Vergangenheit in Verbindung zu bringen. Diese Art des institutionellen Lernens unterstützt eine proaktive Planung und eine bessere Vorbereitung auf künftige Störungen.
Transpower, der Betreiber des neuseeländischen Stromnetzes, nutzte IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE), um einen besser vernetzten Überblick über Vorfälle, Gefahren, Risikobewertungen und die Standorte von Assets zu schaffen.
Laut Certus stützte sich das Unternehmen zuvor auf mehrere Altsysteme, was die Berichterstellung sehr aufwendig machte und Korrekturmaßnahmen verzögerte. Mit IBM Maximo HSE erhielt Transpower einen besseren Überblick über Risiken, eine verbesserte Fortschrittsüberwachung und eine stärkere Unterstützung der Kommunikation während des gesamten Risikoeskalationsprozesses. Der Ansatz einer einheitlichen Plattform vereinfachte externe Audits, verbesserte die Genauigkeit der Berichterstattung und half dem Unternehmen, Korrekturmaßnahmen schnell und effizient zu ergreifen.
Das Beispiel verdeutlicht einen allgemeineren Punkt: Wenn Sicherheits- und Asset-Informationen miteinander verknüpft werden, können Unternehmen die Transparenz, die Koordination und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern.
Für Betreiber kritischer Infrastrukturen ist Resilienz kein zweitrangiges Ziel mehr. Sie entwickelt sich zu einer zentralen Betriebskompetenz – einer, die auf vernetzten Daten, koordinierten Workflows und der Fähigkeit zur Anpassung unter Druck beruht.
Angesichts sich wandelnder externer Risiken bietet sich Unternehmen die Gelegenheit, die Rolle von Sicherheitssystemen im Unternehmen neu zu überdenken. Das Ziel besteht nicht lediglich darin, Geschehnisse zu dokumentieren, sondern die betrieblichen Erkenntnisse zu gewinnen, die erforderlich sind, um effektiv zu reagieren, sicher wieder den Normalbetrieb aufzunehmen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.
IBM Maximo unterstützt diesen Wandel, indem es Unternehmen dabei hilft, Sicherheits-, Asset- und Betriebsprozesse so miteinander zu verknüpfen, dass die Reaktionsfähigkeit und die langfristige Widerstandsfähigkeit gestärkt werden.
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