Jahrelang haben Unternehmen ihr Risikomanagement darauf ausgerichtet, sich intern auf Betriebsstörungen, menschliches Versagen, Prozessschwankungen und die Einhaltung von Vorschriften zu konzentrieren. Diese Prioritäten sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Mittlerweile erstreckt sich die Risikolandschaft jedoch über das Unternehmen hinaus.

Heutzutage sehen sich Betreiber zudem mit einer zunehmenden Zahl externer Störungen konfrontiert, die sich rasch ausbreiten und nur schwer einzudämmen sind. Diese Ereignisse können mehrere Assets oder Betriebsbereiche gleichzeitig betreffen und stellen hohe Anforderungen an Reaktionszeiten, Entscheidungsfindung und funktionsübergreifende Koordination.

Diese Veränderung ist von Bedeutung, da viele Unternehmen nach wie vor auf Sicherheits- und Betriebssysteme zurückgreifen, die für ein stabileres Risikoumfeld konzipiert wurden. In diesem Zusammenhang besteht die Herausforderung nicht mehr darin, einen Vorfall nachträglich zu dokumentieren. Vielmehr geht es darum, die erforderliche Transparenz, Koordination und Agilität zu schaffen, um bereits während des Geschehens reagieren zu können. Die IBM Maximo Application Suite unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem sie Sicherheits-, Asset- und Betriebsdaten miteinander verknüpft, wie die Erfahrungen von Transpower zeigen.