Einblicke in die IBM-Architektur zur Förderung des Fan-Engagements bei den US Open

Bei den US Open sind die wichtigsten Momente auf dem Platz nicht immer aus dem Spielstand ersichtlich. Ein Spieler kann mit zwei Sätzen zurückliegen und trotzdem in Schwung kommen. Ein Gelegenheitsfan, der die App der US Open öffnet, sieht möglicherweise mehr als ein Dutzend Spiele gleichzeitig und braucht eine schnelle Antwort: Welches Spiel verdient jetzt meine Aufmerksamkeit?

Das ist die Herausforderung hinter Live Likelihood to Win, eines KI-gestützten Prognosemoduls in IBM SlamTracker. Die Prognosen werden nach jedem Spielpunkt aktualisiert und sagen voraus, welcher Spieler die größere Chance auf den Sieg hat und wie sich diese Wahrscheinlichkeit bei einem Positionswechsel verändert.

Die United States Tennis Association (USTA) veranstaltet jährlich die US Open als Grand-Slam-Event in Flushing Meadows, New York. Während des Turniers nutzen mehr als 14 Millionen Menschen die US Open App und die dazugehörige Website. Hinter dieser Erfahrung stecken mehr als 7 Millionen Datenpunkte, wobei jeder Punkt mehr als 150 Variablen wie Aufschlaggeschwindigkeit, Ballwechsellänge und Schlagplatzierung erzeugt.

Die Herausforderung besteht darin, diese Live-Daten in Echtzeit und im Turniermaßstab nutzbar zu machen, ohne das Produkt in ein Daten-Dashboard zu verwandeln. Durch den Einsatz der KI- und Datenprodukte von IBM hat die USTA Spielprognosen in eine skalierbare Erkenntnisplattform für unvorhersehbare Spielabläufe, globale Verkehrsspitzen und steigende Fan-Erwartungen verwandelt.