Einblicke in die IBM-Architektur zur Förderung des Fan-Engagements bei den US Open

Mithilfe des Daten-, KI- und Hybrid-Cloud-Stack von IBM konnte die USTA eine schnelle und skalierbare Analyseplattform für das wichtigste Tennisturnier der Welt aufbauen, die den Fans Echtzeit-Informationen, Prognosen und Hintergrundberichte bietet.
Bei den US Open sind die wichtigsten Momente auf dem Platz nicht immer aus dem Spielstand ersichtlich. Ein Spieler kann mit zwei Sätzen zurückliegen und trotzdem in Schwung kommen. Ein Gelegenheitsfan, der die App der US Open öffnet, sieht möglicherweise mehr als ein Dutzend Spiele gleichzeitig und braucht eine schnelle Antwort: Welches Spiel verdient jetzt meine Aufmerksamkeit?
Das ist die Herausforderung hinter Live Likelihood to Win, eines KI-gestützten Prognosemoduls in IBM SlamTracker. Die Prognosen werden nach jedem Spielpunkt aktualisiert und sagen voraus, welcher Spieler die größere Chance auf den Sieg hat und wie sich diese Wahrscheinlichkeit bei einem Positionswechsel verändert.
Die United States Tennis Association (USTA) veranstaltet jährlich die US Open als Grand-Slam-Event in Flushing Meadows, New York. Während des Turniers nutzen mehr als 14 Millionen Menschen die US Open App und die dazugehörige Website. Hinter dieser Erfahrung stecken mehr als 7 Millionen Datenpunkte, wobei jeder Punkt mehr als 150 Variablen wie Aufschlaggeschwindigkeit, Ballwechsellänge und Schlagplatzierung erzeugt.
Die Herausforderung besteht darin, diese Live-Daten in Echtzeit und im Turniermaßstab nutzbar zu machen, ohne das Produkt in ein Daten-Dashboard zu verwandeln. Durch den Einsatz der KI- und Datenprodukte von IBM hat die USTA Spielprognosen in eine skalierbare Erkenntnisplattform für unvorhersehbare Spielabläufe, globale Verkehrsspitzen und steigende Fan-Erwartungen verwandelt.
Live-Ergebnisse zeigen den Fans, wer den letzten Punkt, das letzte Spiel oder den letzten Satz gewonnen hat. Sie verraten aber nicht, ob ein Match spannend wird, ob sich die Dynamik verlagert hat oder ob ein Routinespiel zu einem sehenswerten Match wird.
Live Likelihood to Win schließt diese Lücke. Im IBM SlamTracker wird es als Punkt-für-Punkt-Grafik dargestellt, die den Fans einen ständig aktualisierten Überblick über den Spielverlauf bietet.
Diese Einfachheit ist wichtig, wenn Fans bis zu 20 Spiele gleichzeitig zur Auswahl haben. Ein Power-User möchte vielleicht ausführliche Spielerstatistiken. Ein Gelegenheitsfan möchte vielleicht wissen, ob er einen Stream öffnen soll. Das gleiche System muss beiden Verhaltensweisen dienen.
Die Designprinzipien waren praxisorientiert. Die Prognose musste den aktuellen Spielverlauf nach Punkten widerspiegeln, da Tennis keine festgelegte Spieldauer hat. Die Erfahrung musste schnell sein, mit nur einem Zeitfenster von 5 bis 10 Sekunden, um Daten aufzunehmen, Wahrscheinlichkeiten neu zu berechnen und das Update zu veröffentlichen. Auch die Ausgabe musste vertrauenswürdig sein: reaktionsschnell genug, um entscheidende Momente einzufangen, aber stabil genug, um nicht zu verrauschen.
Dieses Vertrauenserfordernis prägte die Modellgestaltung. Das Team entwickelte interne Storytelling-Metriken, um zu messen, ob die Prognose bei gleichbleibendem Spiel stabil blieb, auf echte Dynamikverschiebungen reagierte und den wahrscheinlichen Gewinner frühzeitig identifizierte, ohne sensibel auf Geräusche zu reagieren.
Die technische Architektur hinter Live Likelihood to Win verwendet ein mehrschichtiges Design, das die Intelligenz vor dem Spiel von der Live-Ausführung Punkt für Punkt trennt. Es kombiniert sowohl vergangene als auch Echtzeitdaten, um Prognosen zu generieren. Das Modell basiert auf mehr als 20 Jahren historischer Daten und über 7 Millionen Echtzeitdatenpunkten.
Eine wichtige technische Entscheidung war die Wahl der richtigen Berechnungsmethoden im entsprechenden Moment. Die Pre-Match-Ebene enthält mehr Daten und kann umfangreichere Funktionen für Feature-Engineering und maschinelles Lernen verwenden, da sie mehr Zeit zum Berechnen hat. Allerdings erfordert die Datenanalyse auf der Punkt-für-Punkt-Ebene einen schnelleren, simulationsbasierten Ansatz, um mit den eingehenden Datenpunkten Schritt halten zu können, sobald das Spiel beginnt.
Ausgehend vom blauen Feld „Datenquellen“ auf der linken Seite des Diagramms oben wird die Pre-Match-Ebene verwendet, um die Grundwahrscheinlichkeit zu ermitteln, bevor ein Match überhaupt beginnt. Die Daten stammen sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Datenquellen.
Zu diesen Quellen gehören Spielerranglisten der Association of Tennis Professionals (ATP) und der Women's Tennis Association (WTA) sowie historische direkte Leistungsdaten von Sportradar. Dazu gehören auch Experten- und Mediensignale, die über IBM Discovery veröffentlicht wurden, sowie benutzerdefinierte Tennisprognosen, die speziell für das Turnier entwickelt wurden.
Sobald das Spiel beginnt, fließen die Daten in die Punkt-für-Punkt-Ebene. Hier werden Live-Scoring und Gameplay-Telemetrie kontinuierlich aufgenommen. Spielstatistiken – darunter Aufschlaggeschwindigkeit, Spielstatistiken, Asse, Doppelfehler, unerzwungene Fehler, Ballwechsellänge, zurückgelegte Distanz, Volley- und Returnstatistiken – werden ebenfalls in Echtzeit erfasst.
Besonders leistungsstark ist dabei, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht statisch ist. Sie wird nach jedem Punkt dynamisch aktualisiert und berechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Spielers auf der Grundlage des Geschehens auf dem Spielfeld ständig neu.
IBM watsonx.data bietet die einheitliche Datengrundlage (das rosa Feld „Unified Data“ aus dem Diagramm). Diese Ebene vereint historische Tennisdaten, Live-Feeds von Sportradar und Echtzeit-Spieldaten der USTA. Die Daten werden über IBM Db2, IBM Cloudant und IBM Cloud Object Storage verwaltet, was dem System eine Grundlage für Batch-Modelltraining und Live-Analysen bietet.
Die Pre-Match-Ebene führt vor Beginn des Spiels umfangreiche analytische Aufgaben durch. Maschinelle Lernmodelle erfassen Signale, einschließlich Medienberichte über die bisherigen Leistungen der Spieler und Daten aus früheren Begegnungen zwischen den Gegnern. Diese Signale werden zu Prädiktoren wie dem Watson Power Index kombiniert, der einen strukturierten Überblick über die Spielstärke und den Spielkontext bietet.
Das System berücksichtigt auch Fälle, in denen Medienaufmerksamkeit oder narrative Signale eine rein statistische Darstellung des vorhergesagten Gewinners verzerren könnten. Ein Modul zur Vorhersage von Spikes identifiziert diese Anomalien und passt ihren Einfluss an, sodass das Modell Kontextsignale einbeziehen kann, ohne dass diese die Kernvorhersage überlagern.
Zu Beginn des Spiels werden Live-Ereignisse des Spiels über ein MQTT-Publish/Subscribe-Framework (Message Queuing Telemetry Transport) gestreamt und Punkt für Punkt in über 20 Red Hat OpenShift-Pods verarbeitet. Darüber hinaus werden die verarbeiteten Ausgaben aus den Live- und Vorab-Daten konsolidiert und kuratiert, bevor sie über Apache Kafka an die Live-Vorhersage-Engine gesendet werden.
Die Kafka-Nutzdaten können Informationen darüber enthalten, wer den Punkt gewonnen hat, ob es sich um ein Ass handelte, die Länge des Ballwechsels, die Art des Schlags, die Ballposition und die Spielerposition. Das Live-Layer-Modell verwendet deterministische und statistische Simulationstechniken aus dem aktuellen Spielzustand, kombiniert die aktuelle Dynamik, die Leistung auf dem Spielfeld und die historische Fähigkeit, die Vorhersage nach jedem Punkt zu aktualisieren.
Die Trennung zwischen Kontext vor dem Spiel und Live-Spielsimulation macht das Latenzziel erreichbar. Das System versucht nicht, nach jedem Punkt alle Berechnungen durchzuführen. Es führt die rechenintensiven Berechnungen im Vorfeld durch und konzentriert die Live-Ebene anschließend auf schnelle Aktualisierungen, die innerhalb des erforderlichen Zeitfensters von 5 bis 10 Sekunden erfolgen können.
Die Ausgaben werden als JSON-Match-Feeds verpackt, in IBM Cloud Object Storage gespeichert und global über IBMs Content Delivery Network (CDN) verteilt. Dieser Feed unterstützt die Web- und Mobilanwendungen der US Open. Das IBM CDN wurde gewählt, weil es die Anforderungen an die Latenz erfüllte und gleichzeitig in der Lage war, bei globalen Verkehrsspitzen während der Finalspiele der Männer und Frauen zu skalieren.
Die Datenverteilung ist eine kritische Funktion für diese Anwendung. Die US Open erzeugen ein sprunghaftes Betriebsmuster: eine relativ kurze jährliche Veranstaltung mit enormen Verkehrsspitzen. Die globale Bereitstellung erfordert eine hohe Verfügbarkeit. Die Anforderungen verlangten, dass das System Verkehrsspitzen von bis zu 5.000 % bewältigen und eine Betriebszeit von 99,999 % gewährleisten kann.
Durch die Nutzung von Red Hat OpenShift bieten automatisierte Bereitstellungen, Observability, fehlertolerante Maschinen über AWS und IBM Cloud sowie CDN-basierte Bereitstellungen der USTA ein skalierbares Betriebsmodell im Vergleich zu einem einmaligen Prognosedienst.
Das Ergebnis ist ein KI-Erlebnis, das die Fans unterhalten und die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Momente während des Live-Spiels lenken kann. Das Verständnis dafür, wann es im Spiel zu Umschwüngen in der Spieldynamik kommt, liefert zudem wertvolle Informationen für andere USTA-Teams. Solche Dynamikwechsel helfen den Redaktionsteams nachzuvollziehen, an welchem Punkt sich der Spielverlauf entscheidend gewandelt hat.
Diese Informationen beeinflussen beispielsweise die Workflows für die Erstellung von Highlight-Videos. Sie können proaktive Fanwarnungen unterstützen, z. B. wenn sich ein Aufruhr anbahnt oder ein Spieler die Kontrolle über ein Spiel übernommen hat.
Die Plattform läuft auf Red Hat OpenShift (wie im grünen Feld am unteren Rand des Diagramms angegeben), wobei die Komponenten als containerisierte Microservices bereitgestellt werden. Red Hat OpenShift bietet Orchestrierung, Ausfallsicherheit und flexible Skalierbarkeit. IBM Terraform unterstützt Infrastructure-as-Code und hilft dabei, die Bereitstellung und das Deployment von Umgebungen zu automatisieren. IBM Instana bietet Observability über Red Hat OpenShift-Pods, Services und Abhängigkeiten hinweg, was unerlässlich ist, wenn ein Echtzeit-Microservice-System während eines kurzen, hochsichtbaren Ereignisfensters zuverlässig arbeiten muss.
IBM Consulting hat die durchgängige Lösung konzipiert und integriert und dabei die Datenbasis, die KI-Modellierung, die Echtzeitverarbeitung, die Bereitstellungsschicht und die Kundenerfahrung in einem einzigen Produktionssystem miteinander verbunden.
Live Likelihood to Win wurde erstmals als Funktion für die Fans eingeführt, aber sein größerer Wert liegt darin, dass es eine Grundlage dafür ist, wie die US Open Live-Tennisdaten in nützliche Erkenntnisse umwandeln.
Für Fans ist der Vorteil sofort spürbar. Anstatt die Ergebnisse zu scannen und zu erraten, welches Spiel gerade läuft, können sie ein Live-Vorhersagesignal verwenden, um den aktuellen Spielstand zu verstehen. Anstatt nur rohe Matchdaten anzuzeigen, erhalten sie Kontext, Dynamik und Erzählungen.
Für die USTA sorgt das System für eine wiederverwendbare Ebene für zukünftige digital Experiences. Dieselben zugrundeliegenden Signale können IBM SlamTracker, App-Erfahrungen, redaktionelle Workflows, Highlights, Spielbenachrichtigungen und persönlichere Fanreisen unterstützen. Wenn die Modelle und Erklärungen verbessert werden, kann die Erfahrung nicht nur zeigen, dass sich eine Vorhersage geändert hat, sondern auch erklären, warum dies der Fall ist.
Für Techniker und Produktteams ist die Lektion klar: KI in der Produktion ist dann erfolgreich, wenn sie in einen echten Workflow eingebettet, durch eine zuverlässige Dateninfrastruktur unterstützt und auf die Erfahrung abgestimmt ist, der sie dient.
Bei den US Open ist die KI keine eigenständige Funktion, die auf einer Anzeigetafel angebracht ist. Sie ist Teil eines Echtzeitsystems, das auf den Daten, der KI und dem Hybrid-Cloud-Stack von IBM aufbaut und Millionen von Fans dabei helfen soll, die Vorgänge auf dem Platz in Echtzeit zu verstehen.
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