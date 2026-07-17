Migrato nutzt IBM AI und Hybrid-Cloud-Funktionen, um Unternehmen bei der Klassifizierung, Bereinigung und Verwaltung von Millionen unstrukturierter Dokumente zu unterstützen, damit ihre Kunden die richtigen Informationen schneller finden, Datenschutzrisiken reduzieren und die Migration von Inhalten vermeiden können, die sie nicht mehr benötigen.
Die Digitalisierung von Papierunterlagen löst ein großes Problem und schafft ein anderes: Unternehmen müssen keine Papierkisten mehr verwalten, aber sie müssen immer noch verstehen, was sich in jahrelangen Word-Dateien, PDFs, E-Mails, Scans, Bildern und Tabellenkalkulationen befindet, die über Repositories verstreut sind.
Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Migrato B.V. hilft Unternehmen dabei, Ordnung in unstrukturierte Daten zu bringen, indem es bei der Analyse, Bestand, Bereinigung und Migration von Inhalten hilft, die nicht in ordentlichen Datenbankzeilen vorliegen. Die MICC-Plattform des Unternehmens (Migrato Intelligent Content Classifier) analysiert all diese Daten und verwandelt unstrukturierte Inhalte in durchsuchbare, klassifizierte und verwaltete Informationen, die die Mitarbeiter tatsächlich nutzen können.
Dies kann schnell unübersichtlich werden. Eine Gemeinde kann viele Terabyte historischer Inhalte auf Netzwerklaufwerken, SharePoint, alten Dokumentenmanagementsystemen und Geschäftsanwendungen haben.
In einigen Deployments muss MICC möglicherweise Millionen von Dokumenten inspizieren. In kommunalen Umgebungen enthalten gespeicherte Inhalte oft exakte Duplikate, Beinahe-Duplikate, veraltete Dateitypen, länger als erlaubte Lebensläufe und sensible Mitarbeiterinformationen am falschen Ort. In einer Reihe von Anwendungsfällen müssen geschützte Inhalte, einschließlich Bankkontonummern und andere personenbezogene Daten (PII), lokal bleiben.
Dieser Beitrag erklärt, wie Migrato MICC als hybride KI-Dokumentenintelligenz- und Governance-Plattform unter Verwendung von watsonx.ai ® aufgebaut hat. IBM Cloud®, IBM AI und NLP-Bibliotheken sowie die Zusammenarbeit mit IBM Build Labs. Die daraus resultierende Plattform hilft Kunden, große Mengen an Inhalten in großem Maßstab zu klassifizieren und gleichzeitig sensible Informationen unter Kundenkontrolle zu behalten.
Auf den ersten Blick klingt Dokumentenmigration nach einer einfachen „Umverteilung von A nach B“-Aufgabe. Für regulierte Unternehmen ist diese Migration viel komplexer. Bevor Inhalte verschoben werden können, müssen Teams verstehen, was bewegt, welche Dokumente behalten bleiben, was gelöscht werden soll und was zur Wiederverwendung sichtbar werden soll.
Diese Herausforderung ist besonders wichtig für Kommunen, Regierung, Versicherer, Banken und Universitäten. Mitarbeiter in diesen Unternehmen müssen häufig öffentliche Informationsanfragen beantworten, Aufzeichnungen für Geschäftsprozesse finden oder die Einhaltung von Datenschutz- und Aufbewahrungsregeln nachweisen.
MICC hilft, die Bedeutung und den Kontext der Dokumente zu analysieren, anstatt nur nach Schlüsselwörtern zu suchen. Die Plattform klassifiziert Dokumente nach Absicht, erkennt exakte Duplikate und Beinahe-Duplikate und identifiziert sensible Informationen wie Namen, internationale Bankkontonummern (IBANs) und Bürgerdienstnummern (eine von der Regierung ausgegebene persönliche Kennung, die in den Niederlanden verwendet wird).
Der Wert wird im Arbeitsalltag deutlich. Zum Beispiel kann eine öffentliche Informationsanfrage gemäß dem niederländischen Open Regierung Act, bekannt als WOO-Anfrage, von Mitarbeitern verlangen, viele Repositories nach relevanten Informationen zu durchsuchen.
Mit MICC können Benutzer von einem fundierten Bestand dessen beginnen, was das Unternehmen besitzt, anstatt jedes System manuell zu durchsuchen. Für die Mitarbeiter der Dokumentenverwaltung kann die Plattform Empfehlungen zur Aufbewahrung, zum Ablaufdatum oder zur Löschung von Dokumenten abgeben, wobei vor der endgültigen Löschung die Kontrolle durch einen menschlichen Prüfer gewährleistet ist.
Migrato hat MICC so konzipiert, dass zwei Prioritäten in Einklang gebracht werden: sensible Kundeninhalte nahe an der Kundenumgebung zu halten und gleichzeitig skalierbare KI einzusetzen, die Geschwindigkeit und Intelligenz hinzufügen kann.
Das Architekturdiagramm zeigt eine hybride MICC-Bereitstellung, die kundenkontrollierte Inhalte, Ingestion, lokale Verarbeitung, ausgewählte IBM Cloud-Service und Ausgaben des nachgelagerten Systems trennt. Das Design verschiebt sich von links nach rechts:
Die erste Ebene ist die Verbindung von MICC zu den Content-Quellen eines Unternehmens. Die Vielfalt der hier verwendeten Quellen ist bemerkenswert, da Dokumentenmanagement selten in einem einheitlichen, sauberen System beginnt. Die meisten Unternehmen müssen zunächst verstehen, welche Inhalte über alte Dateifreigaben, Geschäftssysteme und Kollaborationstools verteilt sind, bevor sie entscheiden können, was migriert, behalten oder gelöscht werden soll.
Die zweite Ebene ist die Aufnahmeebene, die im aktualisierten Diagramm deutlicher dargestellt wird. MICC kann Inhalte über APIs, SMB-Netzwerk-Teilen-Zugriffe, direkte Datenbankverbindungen und die Microsoft Graph API einbinden.
Die Aufnahmeschicht umfasst auch MICC Import mit integrierten Konnektoren für Import und Übertragung. Sichere Übertragung verwendet das entsprechende Quellzugriffsmuster: API, SMB oder Graph API über TLS, wo anwendbar. Dadurch bleibt die Datenaufnahme an die Beschränkungen des Quellsystems des Kunden gebunden, anstatt jedes Repository in ein einziges Konnektormodell zu zwingen.
Die dritte Ebene ist die MICC-Plattform, die lokal für Content Intelligence und Governance eingesetzt wird. Im MICC koordiniert ein Prozessorchestrator spezialisierte Dienste, anstatt die Dokumentenanalyse als eine große Aufgabe zu betrachten. Der Workflow kann mit optischer Zeichenerkennung (OCR) beginnen, um Text aus Bildern oder Dokumenten zu extrahieren. Anschließend kann er den Klassifizierungsdienst aufrufen, um ein Dokumententyp-Etikett hinzuzufügen, wie z. B. Rechnung, W7-Formular oder Bericht.
Ein DSGVO-Erkennungsdienst identifiziert sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern, E-Mail-Adressen, Namen und andere regulierte Daten. Ein Metadaten- und Inhaltsanreicherungsdienst fügt Zusammenfassungen, Themen, Schlüsselwörter und personenbezogene Daten (PII) oder geschützte Gesundheitsdaten (PHI) hinzu. Ein Duplikaterkennungsdienst identifiziert anschließend exakte Duplikate und nahezu identische Duplikate.
Die lokal MICC-Schicht umfasst auch eine Metadatenbank, die MySQL Community Edition verwendet und je nach Bereitstellung lokal oder in Azure oder IBM® Cloud installiert ist. Das Webportal von MICC bietet Benutzern die Möglichkeit, Klassifizierungen zu suchen, zu prüfen, Berichte zu erstellen und Workflows zu verwalten. Mit der menschlichen Überprüfungs- und Workflow-Komponente können Prüfer Ergebnisse und Aufbewahrungsmaßnahmen genehmigen oder ablehnen, bevor Dokumente im Governance-Prozess entfernt oder verschoben werden.
Das Diagramm zeigt sichere TLS-Verbindungen zwischen MICC- und IBM-Cloud-Diensten. watsonx.ai wird für die Klassifizierung verwendet, insbesondere um Dokumentenklassifizierungsetiketten hinzuzufügen. IBM OCR extrahiert Text aus PDF-Bildern oder Fotos. IBM KI Services unterstützen die Erkennung von DSGVO und PII, indem sie sensible Daten wie DSGVO-bezogene Informationen, PII und PHI identifizieren. Durch diese Aufteilung bleibt die zentrale MICC-Verarbeitungsumgebung lokal, während Migrato gleichzeitig die Möglichkeit erhält, IBM Cloud-Service für spezifische KI- und OCR-Funktionen zu nutzen.
Am unteren Rand des Diagramms befindet sich das Deployment-Fundament. MICC kann auf virtuellen Maschinen, Kubernetes oder Containern ausgeführt werden, wobei unterstützende Anwendungen als Java-Anwendungen auf einer lokalen Windows-Plattform erstellt werden. Die Datenbankschicht verwendet MySQL Community Edition, der Speicher verwendet festplattenbasierte Speicherung und die angegebene Hardware-Basis umfasst 64 GB Speicher, eine 1 TB SSD und mehrere CPU-Kerne.
Sicherheit, Governance und Betrieb durchdringen die gesamte Architektur. MICC kann Klassifizierung und Empfehlungen in großem Maßstab automatisieren, nimmt dem Kunden jedoch nicht die Kontrolle über sensible Inhalte oder endgültige Governance-Entscheidungen weg.
Die größte Umstellung erfolgt von der einfachen Suche zur Dokumentenverarbeitung. Ein herkömmliches Suchsystem kann erkennen, ob eine Phrase in einer Datei vorkommt. MICC geht noch weiter und ermittelt, um welche Art von Dokument es sich handelt, welche sensiblen Informationen es enthält, ob bereits ähnliche Versionen existieren und welche Governance-Regel Anwendung finden sollte.
Diese Umstellung verändert das Betriebsmodell für die Archivierungsteams. Anstatt jedes Dokument manuell zu reviews und zu kennzeichnen, bevor es organisiert werden kann, können Teams die KI-gestützte Klassifizierung nutzen, um Empfehlungen für große Mengen an Inhalten zu generieren. Menschliche Prüfer behalten die Kontrolle und validieren Ergebnisse und genehmigen Löschentscheidungen. Diese Arbeitsteilung ist wichtig in regulierten Umgebungen, in denen KI repetitive Arbeit reduziert, ohne zur endgültigen Instanz für kritische Entscheidungen zu werden, die Compliance, Datenschutz oder Datenaufbewahrung betreffen.
Der geschäftliche Nutzen ergibt sich aus der Reduzierung des Umfangs der Inhalte, die migriert, gespeichert und manuell reviews werden müssen. Zum Beispiel könnten bis zu 70 % der von Kommunalverwaltungen gespeicherten Inhalte nicht mehr benötigt werden. Etwa 30 % der gesamten Daten sind exakte Duplikate, weitere 10 % entfallen auf nahezu identische Dokumente wie Word-Dokumente, PDFs und signierte Kopien desselben Datensatzes. Wenn die Migration veralteter oder doppelter Inhalte vermieden wird, kann das Speicherwachstum, der Druck bei der Cloud-Lizenzierung und die Bereinigung von nachgelagerten Datensätzen reduziert werden.
Die Rolle von IBM stärkt MICC in dreierlei Hinsicht:
Für Unternehmen mit Millionen von Dokumenten ist die Skalierung der Dokumenten-Governance durch eine Aufstockung der Belegschaft nicht nachhaltig. Die Arbeit ist repetitiv, die Repositories sind oft fragmentiert und das Risiko, sensible Inhalte zu übersehen, steigt mit zunehmendem Volumen.
Die MICC-Plattform von Migrato Adresse diese Herausforderung, indem sie die Aufgaben jeder Schicht auf eng gefasste Einzelaufgaben konzentriert. Die Inhalte bleiben primär unter der Kontrolle des Kunden. MICC verwaltet den Lagerbestand, die Klassifizierungslogik, Aufbewahrungsempfehlungen und den Benutzer-Workflow. KI-Funktionen von IBM unterstützen das Sprachverständnis, die Zusammenfassung und Klassifizierung, während IBM Cloud ausgewählte Hochgeschwindigkeits-Workloads abwickelt. Die menschlichen Gutachter bleiben für die endgültigen Entscheidungen verantwortlich, einschließlich der Frage, ob Inhalte beibehalten, veröffentlicht oder gelöscht werden sollen.
Dieser Ansatz bietet Endbenutzern eine bessere Erfahrung, schnelleren Informationszugriff, weniger manuelle Klassifizierungen, stärkere Datenschutzkontrollen und sauberere Repositorys. Es bietet technischen Teams außerdem ein wiederholbares Bereitstellungsmodell, das eine breite Palette von dokumentenintensiven Kundenunternehmen branchenübergreifend unterstützen kann, ohne dass die Grundlage für jeden Kunden neu aufgebaut werden muss.
Durch die Kombination von MICC mit IBM AI, selektiver IBM Cloud-Verarbeitung und menschlich überprüfter Governance hat Migrato die Dokumentenmigration in ein skalierbares Dokumentenintelligenzgeschäft verwandelt. Das Ergebnis ist eine robuste Plattform, die Kunden und Mitarbeitern hilft, das zu finden, was sie benötigen, zu entfernen, was sie nicht mehr benötigen, und sensible Inhalte zu verwalten, ohne die Kontrolle über das gesamte Repository an die KI-Ebene zu übergeben.