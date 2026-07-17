Das Architekturdiagramm zeigt eine hybride MICC-Bereitstellung, die kundenkontrollierte Inhalte, Ingestion, lokale Verarbeitung, ausgewählte IBM Cloud-Service und Ausgaben des nachgelagerten Systems trennt. Das Design verschiebt sich von links nach rechts:

Enterprise-Repositories speisen eine Ingestionsschicht Die Aufnahmeschicht bringt Inhalte in die lokale MICC-Plattform MICC Orchestrate Document Intelligence- und Governance-Services Ausgewählte Workloads werden sicher mit IBM Cloud verbunden. Die Plattform gibt klassifizierte Dokumente, Zusammenfassungen, Metadaten, Kennzeichnungen für sensible Daten, doppelte Berichte, Aufbewahrungsempfehlungen, menschliche Überprüfungswarteschlangen und Compliance-Ausgaben heraus.

Die erste Ebene ist die Verbindung von MICC zu den Content-Quellen eines Unternehmens. Die Vielfalt der hier verwendeten Quellen ist bemerkenswert, da Dokumentenmanagement selten in einem einheitlichen, sauberen System beginnt. Die meisten Unternehmen müssen zunächst verstehen, welche Inhalte über alte Dateifreigaben, Geschäftssysteme und Kollaborationstools verteilt sind, bevor sie entscheiden können, was migriert, behalten oder gelöscht werden soll.

Die zweite Ebene ist die Aufnahmeebene, die im aktualisierten Diagramm deutlicher dargestellt wird. MICC kann Inhalte über APIs, SMB-Netzwerk-Teilen-Zugriffe, direkte Datenbankverbindungen und die Microsoft Graph API einbinden.

Die Aufnahmeschicht umfasst auch MICC Import mit integrierten Konnektoren für Import und Übertragung. Sichere Übertragung verwendet das entsprechende Quellzugriffsmuster: API, SMB oder Graph API über TLS, wo anwendbar. Dadurch bleibt die Datenaufnahme an die Beschränkungen des Quellsystems des Kunden gebunden, anstatt jedes Repository in ein einziges Konnektormodell zu zwingen.

Die dritte Ebene ist die MICC-Plattform, die lokal für Content Intelligence und Governance eingesetzt wird. Im MICC koordiniert ein Prozessorchestrator spezialisierte Dienste, anstatt die Dokumentenanalyse als eine große Aufgabe zu betrachten. Der Workflow kann mit optischer Zeichenerkennung (OCR) beginnen, um Text aus Bildern oder Dokumenten zu extrahieren. Anschließend kann er den Klassifizierungsdienst aufrufen, um ein Dokumententyp-Etikett hinzuzufügen, wie z. B. Rechnung, W7-Formular oder Bericht.

Ein DSGVO-Erkennungsdienst identifiziert sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern, E-Mail-Adressen, Namen und andere regulierte Daten. Ein Metadaten- und Inhaltsanreicherungsdienst fügt Zusammenfassungen, Themen, Schlüsselwörter und personenbezogene Daten (PII) oder geschützte Gesundheitsdaten (PHI) hinzu. Ein Duplikaterkennungsdienst identifiziert anschließend exakte Duplikate und nahezu identische Duplikate.

Die lokal MICC-Schicht umfasst auch eine Metadatenbank, die MySQL Community Edition verwendet und je nach Bereitstellung lokal oder in Azure oder IBM® Cloud installiert ist. Das Webportal von MICC bietet Benutzern die Möglichkeit, Klassifizierungen zu suchen, zu prüfen, Berichte zu erstellen und Workflows zu verwalten. Mit der menschlichen Überprüfungs- und Workflow-Komponente können Prüfer Ergebnisse und Aufbewahrungsmaßnahmen genehmigen oder ablehnen, bevor Dokumente im Governance-Prozess entfernt oder verschoben werden.

Das Diagramm zeigt sichere TLS-Verbindungen zwischen MICC- und IBM-Cloud-Diensten. watsonx.ai wird für die Klassifizierung verwendet, insbesondere um Dokumentenklassifizierungsetiketten hinzuzufügen. IBM OCR extrahiert Text aus PDF-Bildern oder Fotos. IBM KI Services unterstützen die Erkennung von DSGVO und PII, indem sie sensible Daten wie DSGVO-bezogene Informationen, PII und PHI identifizieren. Durch diese Aufteilung bleibt die zentrale MICC-Verarbeitungsumgebung lokal, während Migrato gleichzeitig die Möglichkeit erhält, IBM Cloud-Service für spezifische KI- und OCR-Funktionen zu nutzen.

Am unteren Rand des Diagramms befindet sich das Deployment-Fundament. MICC kann auf virtuellen Maschinen, Kubernetes oder Containern ausgeführt werden, wobei unterstützende Anwendungen als Java-Anwendungen auf einer lokalen Windows-Plattform erstellt werden. Die Datenbankschicht verwendet MySQL Community Edition, der Speicher verwendet festplattenbasierte Speicherung und die angegebene Hardware-Basis umfasst 64 GB Speicher, eine 1 TB SSD und mehrere CPU-Kerne.

Sicherheit, Governance und Betrieb durchdringen die gesamte Architektur. MICC kann Klassifizierung und Empfehlungen in großem Maßstab automatisieren, nimmt dem Kunden jedoch nicht die Kontrolle über sensible Inhalte oder endgültige Governance-Entscheidungen weg.