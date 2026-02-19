IBM MQ KI-Agent: Messaging für das autonome Zeitalter

Stellen Sie sich vor, jeder MQ-Administrator hätte genau dann Zugriff auf umfassende, kontextbezogene MQ-Informationen, wenn er sie benötigt – kein Suchen nach Befehlen, kein Durchforsten von Playbooks oder Dokumentationen, keine Eskalation, nur um zu verstehen, was falsch läuft. Genau dieses Problem sollen IBM MQ Agents lösen.

Wenn Sie für den IT-Betrieb oder die Strategie der Integration verantwortlich sind, kennen Sie diesen Moment wahrscheinlich: „Warum werden meine Nachrichten nicht übermittelt?“

Es ist eine einfache Frage mit schwerwiegenden Konsequenzen. Wenn Nachrichten nicht ankommen:

können Bestellungen nicht mehr bearbeitet werden

Anwendungen können zurückgehen

Kundenorientierte Systeme können langsamer werden

IT-Teams könnten von ihren geplanten Arbeiten abgezogen werden, um Untersuchungen durchzuführen

Die Identifizierung der Ursache ist selten unkompliziert – insbesondere in hybriden MQ-Anwendungen, die Plattformen, Anwendungen und Bereitstellungen umfassen.

Zwei Faktoren verstärken tendenziell die Herausforderung:

Die MQ-Expertise konzentriert sich oft auf eine kleine Anzahl von Personen, wodurch Probleme nicht so schnell verstanden und gelöst werden können.

Die Fehlerbehebung ist fragmentiert und umfasst mehrere Tools, Übergaben, Datenerfassungsschritte oder die Einschaltung des Supports.

In der Zwischenzeit wächst der Einfluss auf das Geschäft schnell. In allen Branchen – vom Bankwesen und Einzelhandel bis hin zur Fertigung und dem Gesundheitswesen – können selbst kurzfristige Kommunikationsstörungen erhebliche operative und finanzielle Kosten verursachen.