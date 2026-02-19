IBM MQ KI-Agent: Messaging für das autonome Zeitalter

Einführung der IBM MQ Agents: ein neuer, KI-gestützter Ansatz für die MQ-Administration, der Unternehmen dabei helfen soll, Messaging-Probleme in komplexen, hybriden Umgebungen zu verstehen, zu diagnostizieren und zu lösen.
Mit der Einführung der KI-gestützten IBM MQ Agenten erweitert IBM MQ seine bewährte Rolle als äußerst zuverlässiges Messaging-System um einen intelligenten, kontextbewussten Verwaltungsassistenten direkt in der MQ Console.
IBM MQ gilt als Messaging-Backbone hinter vielen der weltweit kritischsten Anwendungen. Zahlungen, Bestellungen, Logistik und Fertigungsprozesse verlassen sich täglich auf MQ, um einen vorhersehbaren, zuverlässigen Nachrichtenfluss in großem Maßstab zu liefern – selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
IBM MQ Agents ergänzen diese vertrauenswürdige Grundlage, indem sie Administratoren dabei helfen, schnell zu verstehen, was in ihren Umgebungen passiert, Probleme zu diagnostizieren und die nächsten Schritte zu bestimmen – ohne längere Untersuchungen oder Eskalationen von Spezialisten.
Das praktische Ergebnis ist eine einfachere tägliche Verwaltung, schnellere Problemlösung und ein breiterer Zugang zu MQ-Expertise.
Stellen Sie sich vor, jeder MQ-Administrator hätte genau dann Zugriff auf umfassende, kontextbezogene MQ-Informationen, wenn er sie benötigt – kein Suchen nach Befehlen, kein Durchforsten von Playbooks oder Dokumentationen, keine Eskalation, nur um zu verstehen, was falsch läuft. Genau dieses Problem sollen IBM MQ Agents lösen.
Wenn Sie für den IT-Betrieb oder die Strategie der Integration verantwortlich sind, kennen Sie diesen Moment wahrscheinlich: „Warum werden meine Nachrichten nicht übermittelt?“
Es ist eine einfache Frage mit schwerwiegenden Konsequenzen. Wenn Nachrichten nicht ankommen:
Die Identifizierung der Ursache ist selten unkompliziert – insbesondere in hybriden MQ-Anwendungen, die Plattformen, Anwendungen und Bereitstellungen umfassen.
Zwei Faktoren verstärken tendenziell die Herausforderung:
In der Zwischenzeit wächst der Einfluss auf das Geschäft schnell. In allen Branchen – vom Bankwesen und Einzelhandel bis hin zur Fertigung und dem Gesundheitswesen – können selbst kurzfristige Kommunikationsstörungen erhebliche operative und finanzielle Kosten verursachen.
IBM MQ Agents revolutionieren die MQ-Administration – sie erleichtern das Verständnis, die Diagnose und die Verwaltung des Nachrichtenflusses in komplexen, hybriden Umgebungen. In der Praxis bedeutet das vier leistungsstarke Funktionen.
MQ-Administratoren können Fragen in natürlicher Sprache stellen über
Beispielsweise kann ein Administrator fragen, warum ein Absenderkanal es erneut versucht, und eine Erklärung erhalten, die den Kanalstatus, die Verfügbarkeit des Remote-Warteschlangenmanagers und die jüngsten Fehlermuster korreliert.
Dadurch wird ein einheitlicher Erkenntnisstandpunkt für einzelne Warteschlangenmanager oder ganze MQ Netzwerke geschaffen – die Abhängigkeit von fragmentierten Werkzeugen und Ansichten wird verringert.
Die Agenten helfen dabei, häufig auftretende Problemkategorien zu identifizieren:
Dadurch entfällt die manuelle Untersuchung, die normalerweise erforderlich ist, um zu verstehen, wo und warum der Nachrichtenfluss unterbrochen ist.
In der Praxis können die Unternehmen Folgendes erwarten:
Das Ergebnis ist eine reibungslosere tägliche MQ-Verwaltung und weniger langwierige Vorfälle.
IBM MQ Agents können eine Verbindung zu mehreren Warteschlangenmanagern innerhalb eines MQ-Netzwerks herstellen und diese überwachen, so dass Administratoren Probleme im Kontext und nicht isoliert betrachten können.
Agenten können überall dort mit Warteschlangenmanagern verbunden werden, wo MQ läuft – in Public Cloud-Umgebungen, lokal, auf Standardhardware, Mainframe und MQ Appliance – und auf den operativen Umfang eines Administrators abgestimmt werden.
Zum ersten Mal kann MQ erklären, was innerhalb der Messaging-Ebene passiert – und Administratoren mit Klarheit und Zuversicht zur Problemlösung führen.
IBM MQ Agents sind mit tiefgreifender, MQ-spezifischer Intelligenz ausgestattet, die auf MQ-Konzepten, -Verhaltensweisen und realen Messaging-Netzwerkmustern basiert.
Mithilfe agentenbasierter Ansätze analysieren sie komplexe Situationen und präsentieren Erkenntnisse in dialogischer Form – so verstehen Administratoren nicht nur, was passiert, sondern auch warum.
Dadurch können Teams über oberflächliche Signale hinausgehen und direkt mit Erkenntnissen arbeiten, die auf der Messaging-Ebene selbst basieren. Dies ermöglicht ein schnelleres Verständnis und eine schnellere Behebung von Problemen im Nachrichtenfluss und wirkt sich unmittelbar auf die Geschäftskontinuität, die Servicequalität und die Betriebszeit aus.
IBM MQ ist für MQ-Administratoren gedacht, die für den täglichen Betrieb verantwortlich sind, Integrationsingenieure und Architekten, die MQ-Anlagen verwalten, sowie IT- und Middleware-Verantwortliche, die für Betriebszeit und Resilienz verantwortlich sind.
Für CTOs, Architekten und Middleware-Verantwortliche bieten IBM MQ Agents drei strategische Vorteile:
IBM MQ bleibt das stabile und vertrauenswürdige Messaging-Backbone, auf das sich Unternehmen verlassen – jetzt ergänzt durch intelligente Assistenzfunktionen, die die Art und Weise, wie MQ-Umgebungen im Alltag erlebt werden, verändern.
IBM MQ Agents sind über IBM MQ Advanced verfügbar und bieten eine praktische Möglichkeit, zu erleben, wie die KI-gestützte Administration die tägliche Arbeit mit MQ verändert.
Entdecken Sie, wie IBM MQ Agents die MQ-Verwaltung in Ihrer Umgebung transformieren können.
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