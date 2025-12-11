IBM investiert in QEDMA: Beschleunigung der Quantenzukunft
Durch die Unterstützung von Innovatoren wie QEDMA baut IBM ein robustes Ökosystem auf, das das Versprechen eines Quantumvorteils näher an die Realität bringt.
Trotz des raschen Fortschritts in der Quantenhardware bleiben Fehler eine große Herausforderung für das Quantencomputing. Qubits, die Bausteine von quantum Computern, reagieren sehr empfindlich auf Rauschen und Dekohärenz. Ohne robuste Fehlerbehandlungsstrategien kann das volle Potenzial des Quantencomputings nicht ausgeschöpft werden.
Hier kommt QEDMA ins Spiel. Gegründet im Jahr 2020 von den Quantenphysiker*innen Dr. Asif Sinay, Professor Dorit Aharonov und Professor Netanel Lindner, konzentriert sich QEDMA auf rauschresistente Lösungen, die das Quantencomputing heute praktisch anwendbar machen.
Die Mission von QEDMA ist klar: Die Welt durch die Entwicklung von Softwareprodukten, die die Leistung von Quantencomputern verbessern, zum Quantenalgorithmusvorteil führen.
IBMs Mission ist es, der Welt nützliches Quantencomputing zugänglich zu machen. Wir betrachten Quantencomputing als eine transformative Technologie, die enorme wissenschaftliche Möglichkeiten freischaltet und Branchen neu gestaltet.
IBM stellte 2016 den ersten Quantencomputer in die Cloud. Seitdem konzentriert sich IBM darauf, die besten Quantum-Hardware und -Softwareentwicklungskits bereitzustellen, damit Entwickler Algorithmen und Anwendungen erstellen können, die einen echten Mehrwert für Unternehmen schaffen.
IBM Ventures spielt bei dieser Vision eine Schlüsselrolle, indem es in Startups investiert, die Quantum-Software, -Anwendungen und -Algorithmen entwickeln. Diese Investitionen beschleunigen Innovationen und bringen den Kunden von IBM und dem gesamten Ökosystem die Vorteile des Quantencomputings.
Traditionelle Fehlerkorrekturmethoden erfordern eine enorme Anzahl von Qubits, die heutige Hardware schlichtweg nicht hat. QEDMAs Flaggschiff-Lösung, QESEM, funktioniert mit den heutigen Limited-Qubit-Systemen. Sie nutzt zwei Schlüsseltechniken:
Durch die Kombination dieser Ansätze ermöglicht QEDMA Anwendungs- und Algorithmusentwicklern, heute bedeutende Leistungsgewinne zu erzielen, ohne auf zukünftige Hardware-Durchbrüche warten zu müssen. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zum Quantenvorteil. Quantenvorteil ist der Punkt, an dem ein Quantencomputer eine Berechnung genauer, günstiger oder effizienter ausführen kann als ein klassischer Computer.
Das Ziel von QEDMA ist es, Methoden der nächsten Generation zu entwickeln, die Fehlerminderung mit Fehlerkorrektur verbinden. Dieser Prozess wird den Qubit-Bedarf erheblich reduzieren und die Komplexität sowie Größe der Schaltung erhöhen, da die Branche weiterhin Verbesserungen in der Fehlerkorrektur vornimmt.
Die Beteiligung von IBM an der von Glilot Capital Partners geleiteten Serie-A-Runde von QEDMA in Höhe von 26 Millionen US-Dollar unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Quantum-Zukunft zu beschleunigen.
Diese Investition spiegelt Folgendes wider:
Widerstandsfähiger gegen Rauschen ist nicht nur eine technische Herausforderung – sie ist ein Schlüsselfaktor für das Freischalten von Quantenanwendungen in allen Branchen. Durch die Unterstützung von Innovatoren wie QEDMA baut IBM ein robustes Quantenökosystem auf, das das Versprechen des Quantenvorteils der Realität näherbringt.