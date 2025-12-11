IBM investiert in QEDMA: Beschleunigung der Quantenzukunft

Trotz des raschen Fortschritts in der Quantenhardware bleiben Fehler eine große Herausforderung für das Quantencomputing. Qubits, die Bausteine von quantum Computern, reagieren sehr empfindlich auf Rauschen und Dekohärenz. Ohne robuste Fehlerbehandlungsstrategien kann das volle Potenzial des Quantencomputings nicht ausgeschöpft werden.

Hier kommt QEDMA ins Spiel. Gegründet im Jahr 2020 von den Quantenphysiker*innen Dr. Asif Sinay, Professor Dorit Aharonov und Professor Netanel Lindner, konzentriert sich QEDMA auf rauschresistente Lösungen, die das Quantencomputing heute praktisch anwendbar machen.

Die Mission von QEDMA ist klar: Die Welt durch die Entwicklung von Softwareprodukten, die die Leistung von Quantencomputern verbessern, zum Quantenalgorithmusvorteil führen.