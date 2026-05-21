Wie ViClinic mit dem IBM watsonx-Stack agentische KI in Workflows im Gesundheitswesen integriert

Erfahren Sie, wie dieser IBM-Kunde eine KI-Anwendung entwickelt hat, die die Versorgung beschleunigt, die Effizienz des Pflegepersonals steigert und die Patientenerfahrung verbessert.
Viele KI-Projekte im Viele KI-Projekte im Gesundheitswesen scheitern aus einem einfachen Grund: Sie finden außerhalb des Versorgungsprozesses statt, den sie eigentlich verbessern sollen. Sie können zwar eine Notiz zusammenfassen oder eine Frage beantworten, aber sie leiten die Patienteninformationen nicht durch den gesamten Prozess weiter – von der Aufnahme über die Behandlung und Dokumentation bis hin zur Abrechnung und Nachsorge. Außerdem lassen sie sich nicht gut in die Instrumente integrieren, die Ärzte bereits nutzen.
ViClinic hat sein „Agentic Healthcare Operating System“ (AHOS) entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Die Plattform ermöglicht es mehreren KI-Agenten, in realen Pflegeabläufen zu arbeiten, aktuelle Patienteninformationen auszutauschen und unter der Aufsicht des medizinischen Personals zu bleiben, anstatt eigenständig Entscheidungen zu treffen.
Die Idee ist einfach: Informationen einmal sammeln, sie mit dem Fall des Patienten verknüpfen und während der gesamten Behandlung wiederverwenden. ViClinic gibt an, dass das System von Ärzten für Ärzte entwickelt wurde. Nach seiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner und Anästhesist verschiebt der CEO und Gründer Boris Jinjolava in die Führungsebene von Gesundheitsunternehmen und gründete ViClinic als Telemedizinunternehmen. Später erweiterte er es, um ein umfassenderes Problem anzugehen: unzusammenhängende klinische Workflows.
ViClinic gibt an, dass sein System von einer einzelnen Klinik zu einem Netzwerk mehrerer Krankenhäuser ausgebaut werden kann, Tausende von Patientenfällen gleichzeitig unterstützt und in Cloud-, Hybrid- oder lokalen Umgebungen betrieben werden kann. Für ein Team von 10 Entwicklern wird diese Skalierung von IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z und IBM Cloud unterstützt.
ViClinic berichtet von einer schnelleren Einleitung der Behandlung, einer optimierten Vorbereitung der Patientenaufnahme und der Vorabgenehmigung sowie einem geringeren Verwaltungsaufwand, was zu Effizienzsteigerungen von bis zu 20 % führt.
Zu den Hauptnutzern von ViClinic zählen Krankenhäuser, Gesundheitsverbünde, Gemeinschaftspraxen, Fachkliniken sowie die dort tätigen Ärzte und Pflegeteams. Die Plattform bindet auch die Kostenträger in den Prozess ein, insbesondere bei der Vorabgenehmigung, der Leistungsabrechnung und der Nutzungsüberprüfung, wo die Erstattung davon abhängt, dass ein klares Bild davon vorliegt, warum die Behandlung erforderlich ist.
Im durchgängigen Workflow beginnt der Prozess vor dem Termin. Ein Agent der Vorab-Aufnahme erfasst die Symptome und die Krankengeschichte, bereitet den Fall für den Arzt vor und stellt die Informationen zum Kostenträger bereit, bevor die Behandlung beginnt.
Während der Behandlung zeichnet ein KI-Protokollführer das Gespräch auf. Ein Dokumentations-Agent wandelt Freitext in die erforderlichen Formate um, und Koordinationsbeauftragte verfolgen Aufträge und Verzögerungen. Codierungs- und Abrechnungs-Agenten helfen dabei, die für die Zahlung benötigten Unterlagen zu erledigen. Nach dem Besuch unterstützen weitere Agenten die Nachsorge und die laufende Betreuung.
Diese Kontinuität ist es, die den Wert ausmacht. Ärzte beginnen mit mehr Kontext, Behandlungsteams verbringen weniger Zeit damit, dieselben Informationen erneut einzugeben, und Abrechnungs- und Koordinationsteams arbeiten mit saubereren Unterlagen.
ViClinic verwendet denselben Ansatz für Anbieter-Zahler-Workflows. Anstatt Vorautorisierung, Dokumentation und Ansprüche als getrennte Schritte zu behandeln, behandelt die Plattform sie als einen fallbasierten Prozess. Dadurch erhalten Leistungserbringer und Kostenträger die gleichen strukturierten Informationen, was Genehmigungen beschleunigen, Nacharbeiten reduzieren und den gesamten Prozess vorhersehbarer machen kann. Anstatt eine Aufgabe nach der anderen zu verbessern, reduziert das System die Übergaben und wiederholten Dateneingaben, die die Versorgung und die Bezahlung verlangsamen.
Im Mittelpunkt der Architektur von ViClinic steht eine gemeinsame Engine für klinische Kontexte (das rosa Feld „AHOS-Ausführungsschicht“ in der nachfolgenden Abbildung), die Datenquellen integriert (die Blue Box). Dieser Prozess umfasst Daten aus elektronischen Patientenakten (EMR), Laborbefunden, Bildgebungsergebnissen und Gerätedaten, die in einen aktuellen, fallbezogenen Kontext eingebunden werden, auf den jeder Mitarbeiter zugreifen kann.
Die AHOS-Ausführungsebene koordiniert die Agenten in den Bereichen Patientenaufnahme, Dokumentation, Vorabgenehmigung, Pflegekoordination, Codierung, Umsatzzyklusmanagement und Nachverfolgung. Diese Agenten werden durch Echtzeit-Patientenkontext aus einer klinischen Kontext-Engine unterstützt, die auf das Wissen der Ärzte zurückgreift und auf watsonx Discovery basiert, einer RAG-Integration (Retrieval Augmented Generation) mit Elasticsearch. Dieses Layout verdeutlicht die Absicht des Designs: Jeder Workflow-Agent arbeitet auf der Grundlage desselben sich entwickelnden Fallstatus und nicht auf der Grundlage isolierter Eingabeaufforderungen oder voneinander getrennter App-Sitzungen.
Die Ergebnisse des Workflows werden in Benutzerkanälen und anderen verbundenen Systemen wie dem Patientenportal, WhatsApp und Mobilgeräten ausgegeben. Sie tauchten zudem in Arzt- und Verwaltungsportalen sowie in den Kanälen der Kostenträger auf (die schwarze Box rechts in der Abbildung weiter unten).
Am unteren Rand des Architekturdiagramms befindet sich eine stets aktive Governance- und Kontrollschicht. Es regelt, wer welche Benutzerrolle nutzen darf, auf welche Daten diese Personen zugreifen können, welche Genehmigungen erforderlich sind und wie jede Aktion protokolliert wird. Darüber hinaus unterstützt es die Durchsetzung von Richtlinien und Einwilligungen, Prüfpfade, das Lebenszyklusmanagement von Modellen und Agenten sowie HIPAA-konforme Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Kontrollen. Dadurch bleiben KI-gestützte Arbeitsabläufe nachvollziehbar, während die Ärzte weiterhin die Kontrolle behalten.
IBM bietet die Grundlage, die es ermöglicht, die Architektur von ViClinic praktisch bereitzustellen und in großem Maßstab zu verwalten. ViClinic setzt auf watsonx Orchestrate für Agentenorchestrierung und KI-Operationen sowie auf IBM-Daten- und Integrationsfunktionen für die einheitliche Kontextschicht.
Watsonx.governance unterstützt ViClinic bei der Bewertung und Überwachung von KI-Systemen und der Anwendung von Risikokontrollen über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg. Die Umgebung läuft über IBM Cloud, Hybridbereitstellungen und IBM Z. Dieser Aspekt hängt davon ab, wie viel Kontrolle Kunden über den Datenstandort und die operative Lage benötigen.
Das Bereitstellungsmodell ist in der Praxis hybrid. Die Anwendungen von ViClinic laufen größtenteils auf der IBM Cloud, während einige proprietäre Kontext- und Benutzeroberflächenkomponenten auf Azure laufen und bei Bedarf auf die IBM Cloud verlagert werden können.
Die Clinical Context Engine umfasst beide Umgebungen, wobei watsonx.data den Agenten Kontextinformationen bereitstellt. Diese hybride Herangehensweise ist von Bedeutung, da Krankenhäuser bestehende Systeme nur selten vollständig ersetzen. Sie benötigen eine Möglichkeit, neue Workflow-Logik über elektronische Patientenakten, Laborsysteme, Bildgebungssysteme und die Infrastruktur externer Kostenträger zu legen, ohne dabei eine vollständige Neugestaltung der Plattform erzwingen zu müssen.
Das Team nutzt zudem das IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit, anstatt sich ausschließlich auf Low-Code-UI-Konnektoren zu verlassen, da dies eine flexiblere Möglichkeit darstellt, eine Verbindung zu externen Daten herzustellen.
ViClinic ermöglicht es der KI nicht, eigenständig klinische Entscheidungen zu treffen. Menschen geben die Aufgaben der Agenten in Auftrag und überprüfen die Ergebnisse, bevor diese in Datensätze oder externe Systeme übernommen werden. Dieses „Human-in-the-Loop“-Modell ist eine zentrale architektonische Voraussetzung für den Einsatz im Gesundheitswesen, wo Vertrauen, Verantwortlichkeit und Nachvollziehbarkeit ebenso wichtig sind wie Geschwindigkeit.
Eine ähnliche Disziplin zeigt sich auch bei der Datenverarbeitung. Die ViClinic-Agenten arbeiten auf der Grundlage interner Fall- und Patienten-IDs anstelle von personenbezogenen Daten der Patienten, wobei zustimmungsgesteuerte Arbeitsabläufe und rollenbasierte Zugriffskontrollen regeln, wer mit dem System interagieren darf. Im Rahmen des Workflows vor dem Besuch können Patienten über ein Portal oder WhatsApp kommunizieren, doch das System identifiziert sie anhand der vom Krankenhaus bereitgestellten Zugangsdaten. Anschließend wird die Konversation einem internen Fall zugeordnet, anstatt personenbezogene Daten an die Agentenebene weiterzugeben.
Diese Designentscheidung ermöglicht es den Teams, genügend Kontext zu teilen, um den Workflow sinnvoll zu gestalten, ohne dass jeder Agenteninteraktion uneingeschränkter Zugriff auf die Rohdaten des Patienten gewährt wird.
Daraus lässt sich auch eine praktische Lehre hinsichtlich des Verhaltens von Vorbildern ziehen. Der Abrechnungs- und Kodierungsworkflow von ViClinic ist nicht davon abhängig, dass ein Foundation Model von Haus aus bereits in seiner Standardausführung perfekt ist. Große Institutionen wollen nach wie vor Modelle, die auf ihre eigenen historischen Daten und Codierungskonventionen abgestimmt sind. Eine integrierte Governance hilft dabei, KI-Systeme zu bewerten, zu versionieren, zu überwachen und zu überprüfen, bevor sie vom Prototyp in die Produktion übergehen.
Unternehmen im Gesundheitswesen interessieren sich zunehmend für agentische KI, doch viele bleiben vorsichtig, autonome Agenten direkt in sensible klinische und betriebliche Workflow einzusetzen.
Der AHOS-Ansatz von ViClinic ist genau auf diese Realität zugeschnitten. Anstatt von den Gesundheitssystemen die Einführung fester KI-Systeme zu verlangen, bietet die Plattform einen geregelten operativen Rahmen. Dieser Ansatz ermöglicht es Organisationen, Workflow-Grenzen, Genehmigungsschwellen, menschliche Aufsicht und kontinuierliche Evaluierungsprozesse für jeden Anwendungsfall festzulegen.
Diese Methode ermöglicht es Krankenhäusern und Kostenträgern, mit eng begrenzten Pilotprojekten zu beginnen, die Modelle innerhalb ihrer eigenen Betriebsumgebung sicher zu erlernen und abzustimmen und schrittweise auf ein breiteres KI-Betriebsmodell für das Gesundheitswesen zu erweitern.
Der Erfolg von ViClinic verdeutlicht die Art von Vorteilen, die für Betreiber im Gesundheitswesen wichtig sind: schnellere Patientenaufnahme und -genehmigung, geringere Dokumentation für die Ärzte, verbesserte Codierung, weniger Ablehnungen, bessere Koordination und zeitnahe Nachsorge. Die geschätzte Effizienzsteigerung von 20 % für Pflegedienstleister resultiert aus der Koordination und Optimierung des Workflows von Anfang zu Ende, sodass Dokumentation, Erstattung und Versorgungsabläufe gemeinsam verbessert werden.
Im Anwendungsfall eines durchgängigen Workflow wird dieser kumulative Effekt konkret. Aufnahme, Dokumentation, Bestellungen und Nachverfolgung erfolgen in einem koordinierten Workflow, und die erfassten Daten werden in späteren Schritten wiederverwendet. Diese Strategie reduziert den manuellen Aufwand, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass erforderliche Elemente fehlen, und erleichtert die Patientenbetreuung während des Besuchs.
Der Anwendungsfall des Anbieter-Zahler-Workflows zeigt ebenfalls ein ähnliches Muster auf der Erstattungsseite. In diesem Fall ersetzen strukturierte Falldaten den langsameren, wechselseitigen Nachrichtenaustausch und tragen dazu bei, Genehmigungen und Anträge mit weniger Rückfragen zu beschleunigen.
Der Nutzen zeigt sich bereits beim Besuch eines Patienten: weniger wiederholte Fragen, besserer Kontext für Ärzte, übersichtlichere Dokumentation für Verwaltungsteams und weniger Unterbrechungen bei der nachgelagerten Abrechnung.
Für Anbieterunternehmen bedeutet dies eine bessere Chance, fragmentierte Abläufe in ein zuverlässigeres Ausführungssystem umzuwandeln. Und für Entwicklungsteams ist es eine Erinnerung daran, dass Workflow-native KI einen dauerhafteren Mehrwert schaffen kann als eigenständige Assistenten: Sie verändert die Form des gesamten Prozesses, nicht nur die Geschwindigkeit eines einzelnen Schritts darin. Die Patienten haben die Erfahrung, dass die Gesundheitsversorgung ein reibungsloses, koordiniertes System vom Pre-Check-in bis zur Abrechnung ist.
Der AHOS-Ansatz von ViClinic trägt den Realitäten des betrieblichen Gesundheitswesens Rechnung, wo die Integration mit elektronischen Patientenakten, externen Systemen und Abrechnungsprozessen nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Adoption ist auch ein Problem, weil sie vom Vertrauen zwischen Anbietern, Administratoren und Stakeholdern abhängt. Die eigenen Erfahrungen von ViClinic spiegeln diesen Wandel wider: Isolierte KI-Tools zeigten nur begrenzte Wirkung, während sich koordinierte Arbeitsabläufe und ein gemeinsamer Kontext als wertvoller erwiesen.
Durch den Einsatz der IBM-Lösungen für KI-Orchestrierung, Governance und Hybrid-Cloud hat ViClinic eine Reihe von isolierten Aufgaben im Gesundheitswesen zu einer skalierbaren Koordinationsschicht zusammengefasst. Diese Schicht kann Anbietern in neue Workflows, neue Integrationen und komplexere Erstattungsmodelle folgen, ohne die Kernarchitektur jedes Mal zu wiederholen.
Das Ergebnis: eine bessere Erfahrung für Kliniker, schnellere Bewegung durch die Behandlungs- und Erstattungsprozesse und eine bessere Chance für Patienten, das Gesundheitswesen als ein koordiniertes System und nicht als eine Kette administrativer Übergaben zu erleben.
IBM watsonx Orchestrate kennenlernen