Wie ViClinic mit dem IBM watsonx-Stack agentische KI in Workflows im Gesundheitswesen integriert

Viele KI-Projekte im Viele KI-Projekte im Gesundheitswesen scheitern aus einem einfachen Grund: Sie finden außerhalb des Versorgungsprozesses statt, den sie eigentlich verbessern sollen. Sie können zwar eine Notiz zusammenfassen oder eine Frage beantworten, aber sie leiten die Patienteninformationen nicht durch den gesamten Prozess weiter – von der Aufnahme über die Behandlung und Dokumentation bis hin zur Abrechnung und Nachsorge. Außerdem lassen sie sich nicht gut in die Instrumente integrieren, die Ärzte bereits nutzen.

ViClinic hat sein „Agentic Healthcare Operating System“ (AHOS) entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Die Plattform ermöglicht es mehreren KI-Agenten, in realen Pflegeabläufen zu arbeiten, aktuelle Patienteninformationen auszutauschen und unter der Aufsicht des medizinischen Personals zu bleiben, anstatt eigenständig Entscheidungen zu treffen.

Die Idee ist einfach: Informationen einmal sammeln, sie mit dem Fall des Patienten verknüpfen und während der gesamten Behandlung wiederverwenden. ViClinic gibt an, dass das System von Ärzten für Ärzte entwickelt wurde. Nach seiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner und Anästhesist verschiebt der CEO und Gründer Boris Jinjolava in die Führungsebene von Gesundheitsunternehmen und gründete ViClinic als Telemedizinunternehmen. Später erweiterte er es, um ein umfassenderes Problem anzugehen: unzusammenhängende klinische Workflows.

ViClinic gibt an, dass sein System von einer einzelnen Klinik zu einem Netzwerk mehrerer Krankenhäuser ausgebaut werden kann, Tausende von Patientenfällen gleichzeitig unterstützt und in Cloud-, Hybrid- oder lokalen Umgebungen betrieben werden kann. Für ein Team von 10 Entwicklern wird diese Skalierung von IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance, IBM Z und IBM Cloud unterstützt.

ViClinic berichtet von einer schnelleren Einleitung der Behandlung, einer optimierten Vorbereitung der Patientenaufnahme und der Vorabgenehmigung sowie einem geringeren Verwaltungsaufwand, was zu Effizienzsteigerungen von bis zu 20 % führt.