Wie Versorgungsunternehmen mit IBM Outage Prediction dem Risiko von Waldbränden einen Schritt voraus sein können

IBM Outage Prediction hilft Versorgungsunternehmen dabei, Sicherheit und Service in Einklang zu bringen, indem es anhand hyperlokaler Erkenntnisse das Risiko von Waldbränden vorhersagt. Diese Erkenntnisse führen zu einer intelligenteren Ausfallplanung, weniger unnötigen Abschaltungen und Entscheidungen, die auf Gemeindeebene und nicht auf nationaler Ebene getroffen werden.
Das aktuelle Stromnetz wurde nicht für die heutige Realität von Waldbränden ausgelegt. Waldbrände sind für Versorgungsunternehmen zu einem ganzjährigen Betriebsrisiko geworden. Der Klimawandel führt zu heißeren, trockeneren und windigeren Bedingungen, und von Versorgungsunternehmen verursachte Brände stehen unter intensiver öffentlicher und behördlicher Beobachtung.
Ereignisse von Hawaii bis Texas haben gezeigt, wie schnell starke Winde, Dürre und Hitze die Infrastruktur belasten und zu verheerenden Bränden führen können, wenn die Stromversorgung nicht rechtzeitig unterbrochen wird. Obwohl die Versorgungsunternehmen die Infrastruktur verstärken, Leitungen unterirdisch verlegen und Schutzvorrichtungen modernisieren, sind diese Projekte langsam und kapitalintensiv. Die Einsatzteams stehen weiterhin täglich vor der Frage: Wann und wo sollten wir die Stromversorgung unterbrechen oder einschränken, um das Risiko von Waldbränden zu verringern, ohne unnötige Ausfälle für die Kunden zu verursachen?
Viele Versorgungsunternehmen beginnen mit allgemeinen nationalen Waldbrandindizes, wie sie beispielsweise vom United States Geological Survey (USGS) oder Environment Canada veröffentlicht werden. Obwohl diese Karten nützlich sind, besteht die Gefahr, dass sie zu ungenau sind, um Entscheidungen auf Nachbarschaftsebene zu treffen, sich auf die Planung von Stromabschaltungen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit (PSPS) vorzubereiten und detaillierte Risikobewertungen von Assets durchzuführen.
Bei unserer Arbeit mit Versorgungsunternehmen tauchen immer wieder zwei Bedenken auf:
In beiden Fällen müssen Versorgungsunternehmen von reaktiven Entscheidungen, die auf allgemeinen nationalen Warnungen basieren, zu proaktiven, lokalisierten und nachvollziehbaren Maßnahmen übergehen.
IBM Outage Prediction hilft Versorgungsunternehmen dabei, den Zusammenhang zwischen Wetter und Betrieb zu verstehen, indem es anhand von Wettervorhersagen Ausfälle prognostiziert. Es unterstützt bereits Sturmzentren und T&D-Teams bei der Planung von Personal, Ressourcen und Kommunikation im Vorfeld von Unwettern.
Wir haben diese Funktion durch eine Waldbrandrisikofunktion innerhalb von IBM Outage Prediction erweitert. Diese Funktion bietet eine detailliertere Ansicht der Waldbrandgefahr als die landesweit verfügbaren Indikatoren.
In IBM Outage Prediction können Versorgungsunternehmen einen täglichen Indikator für die Waldbrandgefahr mit einer Auflösung von 375 m2 einsehen. Dieser ist weitaus detaillierter als herkömmliche nationale Indizes mit einer Auflösung von 10 km2 oder 1 km2. Anstatt sich nur auf regionale Brandgefahrenstufen zu verlassen, können Versorgungsunternehmen nun das Waldbrandrisiko für ihr eigenes Gebiet und ihre Assets einsehen. Diese Funktion unterstützt die PSPS-Planung, den Asset-Zustand und die Entscheidungsfindung am Tag des Betriebs in den gesamten USA, wobei eine Ausweitung auf Kanada für 2026 geplant ist.
Das Waldbrandrisiko innerhalb der Ausfallprognose fügt sich in das umfassendere Asset-Management ein, das Versorgungsunternehmen bereits durchführen. Von Vegetationsmanagern, die trockenes Gestrüpp zurückschneiden, bis hin zu Risikoanalysten, die Bäume mit Gesundheitsproblemen identifizieren, ist das Waldbrandrisiko ein wichtiges Signal für das Management von Risiken für alle Assets. Zusammen mit den Funktionen von IBM Maximo für das Asset- und Vegetationsmanagement hilft es Versorgungsunternehmen, Schwachstellen zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor aus kleinen Problemen große Waldbrände werden.
Da das Waldbrandrisiko in IBM Outage Prediction integriert ist, können Versorgungsunternehmen besser entscheiden, wo, wann und wie sie die Stromversorgung unterbrechen oder einschränken müssen, um das Waldbrandrisiko zu verringern und gleichzeitig unnötige Auswirkungen auf die Kunden zu minimieren.
Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie das Waldbrandrisiko in Ihrem Energie- und Versorgungsbetrieb besser bewältigen können, vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo und erfahren Sie, wie Sie mit IBM Outage Prediction proaktiver vorgehen können.