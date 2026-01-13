Wie Versorgungsunternehmen mit IBM Outage Prediction dem Risiko von Waldbränden einen Schritt voraus sein können

Das aktuelle Stromnetz wurde nicht für die heutige Realität von Waldbränden ausgelegt. Waldbrände sind für Versorgungsunternehmen zu einem ganzjährigen Betriebsrisiko geworden. Der Klimawandel führt zu heißeren, trockeneren und windigeren Bedingungen, und von Versorgungsunternehmen verursachte Brände stehen unter intensiver öffentlicher und behördlicher Beobachtung.

Ereignisse von Hawaii bis Texas haben gezeigt, wie schnell starke Winde, Dürre und Hitze die Infrastruktur belasten und zu verheerenden Bränden führen können, wenn die Stromversorgung nicht rechtzeitig unterbrochen wird. Obwohl die Versorgungsunternehmen die Infrastruktur verstärken, Leitungen unterirdisch verlegen und Schutzvorrichtungen modernisieren, sind diese Projekte langsam und kapitalintensiv. Die Einsatzteams stehen weiterhin täglich vor der Frage: Wann und wo sollten wir die Stromversorgung unterbrechen oder einschränken, um das Risiko von Waldbränden zu verringern, ohne unnötige Ausfälle für die Kunden zu verursachen?

Viele Versorgungsunternehmen beginnen mit allgemeinen nationalen Waldbrandindizes, wie sie beispielsweise vom United States Geological Survey (USGS) oder Environment Canada veröffentlicht werden. Obwohl diese Karten nützlich sind, besteht die Gefahr, dass sie zu ungenau sind, um Entscheidungen auf Nachbarschaftsebene zu treffen, sich auf die Planung von Stromabschaltungen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit (PSPS) vorzubereiten und detaillierte Risikobewertungen von Assets durchzuführen.