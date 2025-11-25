Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Wie die UFC Governance nutzt, um die Integrität KI-generierter Narrative zu stärken

Durch die Anwendung des watsonx.governance SDK zur Bekämpfung von Narrativen will die UFC eine neue Ebene der Sicherheit von Inhalten und der redaktionellen Verantwortlichkeit einführen.

Veröffentlicht 25 November 2025
Frau benutzt ein Tablet in einem dunklen Raum mit einer illustrierten Rasterdecke über ihr
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

In der hochdynamischen Welt der Mixed Martial Arts ist Storytelling alles. Für die UFC ist die Bereitstellung von Echtzeit-Erkenntnissen und fesselnden Geschichten bei mehr als 40 Live-Veranstaltungen nicht nur eine inhaltliche Herausforderung, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit.

Doch mit der Einführung generativer KI- und agentenbasierter Systeme zur Automatisierung und Skalierung des Storytellings durch das Unternehmen traten neue Herausforderungen auf: Könnte die KI Kämpfer falsch darstellen oder Verzerrungen hervorrufen? Wären generierte Inhalte erklärbar und nachvollziehbar? Wie könnte die UFC die Einhaltung der neuen KI-Vorschriften gewährleisten?

Agentische KI, die eine autonome Entscheidungsfindung und Ausführung von Aufgaben ermöglicht, verändert Branchen. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 ein Drittel der Unternehmensinteraktionen agentische KI-Systeme umfassen wird. Doch mit der Autonomie geht Komplexität einher. Risiken wie Halluzinationen, Verzerrungen, nicht nachvollziehbare Aktionen und Sicherheitslücken sind nicht mehr theoretisch, sondern es sind operative Bedrohungen.

Indem die UFC sich auf eine qualitativ hochwertige KI-Governance konzentriert, verhindert sie Fehler und fördert Integrität, da sie den Einsatz agentischer KI skaliert.

Hinter den Kulissen: Wie Governance die Stärke des KI-Storytellings von UFC unterstützt

Die UFC Insights Engine beeindruckt die Zielgruppe mit Erkenntnissen in Echtzeit und lebendigen Kampfanalysen, aber ihre Glaubwürdigkeit hängt davon ab, was hinter den Kulissen passiert. IBM® watsonx.governance® hilft sicherzustellen, dass jede Erkenntnis genau, fair und erklärbar ist.

Nehmen wir zum Beispiel die Ebene Modellmanagement und Erklärbarkeit. Große Sprachmodelle wie Granite und Llama unterstützen die Kampferkenntnisse von UFC. Diese Modelle generieren schnell ansprechende Inhalte, aber Geschwindigkeit allein genügt nicht. Um vertrauenswürdiges Storytelling zu fördern, überprüft watsonx.governance die Veröffentlichungen, um Verzerrungen aufzudecken, die Qualität zu validieren und Transparenz zu gewährleisten.

Neben der Inhaltsqualität ermöglicht Governance auch die Analyse des Einflusses von Funktionen. Wenn die KI den Ausgang eines Kampfes vorhersagt, hilft watsonx.governance zu erklären, welche Statistiken (wie Schlaggenauigkeit oder Takedown-Verteidigung) den Ausschlag gegeben haben. Dies stärkt das Vertrauen in die Vorhersagen und erhöht das Engagement der Fans, da die Logik hinter den Matchups deutlich wird.

Und obwohl die UFC die Governance-Infrastruktur nicht direkt verwaltet, zieht sie Nutzen aus der Implementierung durch IBM. Automatisierte Dokumentation und Metadatenerfassung unterstützen die Auditbereitschaft und stärken die Integrität des Systems.

Mit Blick auf die Zukunft erkundet die UFC Möglichkeiten, die Integrität ihrer KI-generierten Erzählungen zu verbessern. Dies geschieht, indem die Governance über die Modellausgaben hinaus auf das Storytelling selbst ausgeweitet wird. Durch die Anwendung des watsonx.governance SDK zur Bekämpfung von Narrativen will das Unternehmen neue Ebenen der Inhaltssicherheit und redaktionellen Rechenschaftspflicht einführen. Dieser Prozess trägt dazu bei, einen hohen Standard an Glaubwürdigkeit im KI-gestützten Storytelling der UFC zu gewährleisten.

Warum Governance der neue MVP ist

Die UFC Insights Engine erreichte eine dreifache Steigerung des Erkenntnisvolumens und eine geschätzte Reduzierung der Abfrageerstellungszeit um 40 %, aber diese Gewinne wären ohne Vertrauen bedeutungslos. Mit watsonx.governance stellt die UFC sicher, dass jede KI-generierte Story mit ihren Markenwerten, redaktionellen Standards und rechtlichen Verpflichtungen übereinstimmt.

Es geht nicht nur um Sport – es ist eine Blaupause für jedes Unternehmen, das agentenbasierte KI einsetzt.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass 82 % der Governance-Teams ihre Frameworks modernisieren, um mit KI Schritt zu halten. Die veralteten Aufsichtsmodelle stoßen angesichts der Geschwindigkeit und des Umfangs autonomer Systeme an ihre Grenzen. Der Ansatz der UFC, von Anfang an auf Einbettung der Governance zu setzen, spiegelt einen breiteren Branchenwandel von der Kontrolle hin zur Befähigung wider.

Da KI immer handlungsfähiger wird, muss die Governance proaktiver, automatisierter und integrierter werden.

Schlussglocke: Verantwortungsvolles KI ist ein Wettbewerbsvorteil

Die Geschichte von UFC erinnert uns eindringlich daran, dass es bei der Skalierung von KI nicht nur um Leistung geht, sondern auch um Verantwortung. Durch die Integration von watsonx.governance in seinen KI-Stack hat UFC sein automatisiertes Storytelling abgesichert.

Für Technologieführer, die sich in der Ära der agentischen KI zurechtfinden, ist Governance keine Einschränkung – sie ist Ihr Wettbewerbsvorteil.

Schaffen Sie Vertrauen in agentenbasierte KI-Systeme mit watsonx®

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

Mehr erfahren Schaffen Sie Vertrauen in agentenbasierte KI-Systeme mit watsonx® 