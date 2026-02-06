Serre Chevalier wandte sich an IBM Watsonx Orchestrate, um neu zu erfinden, wie Kunden Skipässe auswählen und häufig gestellte Fragen beantworten.
Serre Chevalier ist neben Skigebieten wie Tignes, La Plagne und Méribel eines von mehreren großen Skigebieten der Compagnie des Alpes (CDA). Da diese hochkarätigen Bergdestinationen jedes Jahr Millionen von Besuchern empfangen, ist ein reibungsloses und intuitives Buchungs- und Kundenbetreuungssystem entscheidend für den Erfolg, insbesondere während der Hochsaison, wenn Nachfrage, Komplexität und Kundenerwartungen am höchsten sind.
Serre Chevalier erkannte eine wachsende Sorge, mit der der gesamte Reise- und Gastgewerbesektor konfrontiert ist: Traditionelle Kundenservice-Modelle können mit der zunehmenden Komplexität, saisonalen Schwankungen und der Nachfrage nach Digital Experiences nicht Schritt halten. Anstatt mehr Chatbots oder Einzellösungen zu schichten, brauchte man eine Grundlage, die Maßnahmen, Daten und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen koordinieren kann.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, wandte sich Serre Chevalier an IBM Watsonx Orchestrate®, um neu zu erfinden, wie Kunden Skipässe auswählen und häufig gestellte Fragen beantworten. Was als gezielte Kundenbetreuung begann, erwies sich schnell als unternehmensweiter Blueprint für KI-gestützte Betriebsabläufe.
Die Wahl des Skipasses erscheint einfach – bis zahlreiche Faktoren die Entscheidung erschweren. Der richtige Pass hängt ab von:
Diese Komplexität führte jede Saison zu Tausenden von Kundenfragen. Die Serviceteams waren mit sich wiederholenden Anfragen wie „Welcher Pass ist der richtige für mich?“ und „Welche Regeln gelten für Mehrtagestickets?“ überlastet – wodurch weniger Zeit für die Lösung wichtigerer oder sensibler Probleme blieb.
Für Serre Chevalier war die Herausforderung zweifach:
Das Team erkannte, dass diese Herausforderung mehr als nur ein Problem des Kundenservice war. Es spiegelte eine umfassendere Herausforderung der Orchestrierung innerhalb des Unternehmens wider: Wie lassen sich Aufgaben, Systeme und Wissen mithilfe von KI intelligent, skalierbar und kontrolliert koordinieren?
Serre Chevalier setzte watsonx Orchestrate ein, um ein neues KI-gestütztes System auf der Serre Chevalier-Website einzubetten. Während Besucher über eine einfache, intuitive Chat-Oberfläche interagieren, koordiniert watsonx Orchestrate im Hintergrund ein Netzwerk spezialisierter Agenten, die zusammenarbeiten, um präzise, personalisierte Unterstützung zu bieten.
Zu diesem Zeitpunkt wechselte Serre Chevalier von einem Chatbot-Projekt zu einer Strategie.
Das Herzstück des Systems ist ein Website-Orchestrierungsagent. Seine Aufgaben sind:
Anstatt sich auf einen einzigen monolithischen Chatbot zu verlassen, verwendet Serre Chevalier eine modulare Multi-Agenten-Architektur, die es einfach macht, Funktionen zu aktualisieren oder neue hinzuzufügen, ohne das gesamte System neu zu erstellen.
Zwei Agententypen unterstützen die Orchestrierungsschicht:
Diese Agenten interagieren sowohl mit strukturierter Logik (wie z. B. Python-Tools für Passregeln) als auch mit kuratierten Wissensquellen. Damit kann das System mehr als nur Fragen beantworten, es kann echte Aufgaben ausführen, beispielsweise Kunden durch die Kaufschritte führen.
Die Ergebnisse waren unmittelbar und aussagekräftig:
Alexandre Sode, der mehrere Vertriebskanäle für Serre Chevalier betreut, merkte an: „Wenn Kunden Antworten vom Chatbot erhalten, kann sich unser Team mehr Zeit für komplexere Probleme nehmen. Das wirkt sich sehr positiv auf die Gesamtzufriedenheit aus.“
Frühes Feedback zeigt eine starke Kundenakzeptanz, während Serre Chevalier eine tiefergehende Umfrage durchführt, um die gesamten Auswirkungen auf die Lösungsraten und den Kaufprozess zu ermitteln.
Die vielleicht überraschendste Erkenntnis für das Team von Serre Chevalier war, wie schnell sich das System weiterentwickelte. Iterationen, die früher Wochen dauerten, können nun in Tagen abgeschlossen werden, wodurch die Implementierungskosten und die Zeit bis zur Wertschöpfung drastisch reduziert wurden.
Sein Rat für Unternehmen, die ähnliche KI-Initiativen erkunden:
Die Architektur von Serre Chevalier zeigt, warum Orchestrierung wichtiger ist als jeder einzelne Anwendungsfall.
Konversationsschicht
Eine auf der Website des Resorts integrierte Chat-Oberfläche dient als Einstiegspunkt: zugänglich, intuitiv und vertraut für die Gäste.
Governance-Ebene
Jede Interaktion durchläuft einen verantwortungsvollen KI- und Governance-Rahmen, der Sicherheit, Transparenz und Compliance gewährleistet.
Orchestrierungsschicht
In dieser Phase entscheidet watsonx Orchestrate:
Kollaborateur-Agenten-Schicht
Speziell entwickelte Agenten bearbeiten spezifische Bereiche wie Skipässe, Dokumentation oder andere operative Funktionen.
Daten- und Werkzeugschicht
Beinhaltet benutzerdefinierte APIs, Python-Tools und eine RAG-Pipeline zur Sicherstellung der Wissensgenauigkeit.
Durch die Trennung von Orchestrierung, Domänenintelligenz und Datenzugriff schuf Serre Chevalier eine Grundlage, die Folgendes bietet:
Diese Architektur treibt die nächste Phase seiner Strategie voran.
Nachdem Serre Chevalier den Erfolg seines kundenorientierten Chatbots bestätigen konnte, erkannte es sofort weitergehende Möglichkeiten.
Wichtig ist jedoch, dass dieser Ansatz keine Liste von Anwendungsfällen darstellt. Er ist ein skalierbares Muster, das Serre Chevalier jetzt überall anwenden kann, wo Orchestrierung benötigt wird.
Zahlungen und Abrechnung
Die Assistenten können Gäste bei allgemeinen Abrechnungsfragen unterstützen, Anomalien anhand integrierter Daten erkennen und die Problemlösung optimieren.
Personalwesen
KI-Agenten können wiederkehrende Aufgaben wie das Onboarding, Anfragen zur Terminplanung und saisonale Mitarbeiterprozesse automatisieren, wodurch die HR-Teams mehr Zeit für die Unterstützung der Mitarbeiter haben.
Skilift- und Bergbetrieb
Agentische Workflows können Daten von Sensoren, Wartungsprotokollen und Wettersystemen aufnehmen, um proaktivere Betriebsentscheidungen zu unterstützen.
In all diesen Bereichen bleibt das Muster gleich:
Aufgaben orchestrieren → Systeme verbinden → menschliche Expertise steigern
Serre Chevalier hat den Schritt von der Bereitstellung eines Chatbots hin zur Einführung einer unternehmensweiten KI-Orchestrierungsfunktion vollzogen, die schon heute Mehrwert bietet und gleichzeitig zukünftige Innovation ermöglicht.
Der Prozess von Serre Chevalier zeigt, dass es bei KI im Reise- und Gastgewerbe nicht nur um die Automatisierung von Gesprächen geht. Es geht darum, Aktionen, Wissen und Workflows im gesamten Unternehmen zu orchestrieren, um bessere Erfahrungen und einen resilienteren Betrieb zu gewährleisten.
Mit watsonx Orchestrate hat Serre Chevalier einen einzelnen Anwendungsfall im Kundenservice in eine skalierbare Grundlage für KI im Unternehmen verwandelt, von der Gäste, Mitarbeiter und Betreiber gleichermaßen einen Vorteil haben.
Bei der modernen digitalen Transformation geht es nicht um Einzellösungen, sondern um Plattformen, die Unternehmen helfen, intelligenter zu arbeiten, schneller zu reagieren und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln.