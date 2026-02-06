Serre Chevalier ist neben Skigebieten wie Tignes, La Plagne und Méribel eines von mehreren großen Skigebieten der Compagnie des Alpes (CDA). Da diese hochkarätigen Bergdestinationen jedes Jahr Millionen von Besuchern empfangen, ist ein reibungsloses und intuitives Buchungs- und Kundenbetreuungssystem entscheidend für den Erfolg, insbesondere während der Hochsaison, wenn Nachfrage, Komplexität und Kundenerwartungen am höchsten sind.

Serre Chevalier erkannte eine wachsende Sorge, mit der der gesamte Reise- und Gastgewerbesektor konfrontiert ist: Traditionelle Kundenservice-Modelle können mit der zunehmenden Komplexität, saisonalen Schwankungen und der Nachfrage nach Digital Experiences nicht Schritt halten. Anstatt mehr Chatbots oder Einzellösungen zu schichten, brauchte man eine Grundlage, die Maßnahmen, Daten und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen koordinieren kann.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, wandte sich Serre Chevalier an IBM Watsonx Orchestrate®, um neu zu erfinden, wie Kunden Skipässe auswählen und häufig gestellte Fragen beantworten. Was als gezielte Kundenbetreuung begann, erwies sich schnell als unternehmensweiter Blueprint für KI-gestützte Betriebsabläufe.