So skalierte Serre Chevalier die Customer Experience mit KI-Orchestrierung

Serre Chevalier wandte sich an IBM Watsonx Orchestrate, um neu zu erfinden, wie Kunden Skipässe auswählen und häufig gestellte Fragen beantworten.

Veröffentlicht 6. Februar 2026
Serre Chevalier ist neben Skigebieten wie Tignes, La Plagne und Méribel eines von mehreren großen Skigebieten der Compagnie des Alpes (CDA). Da diese hochkarätigen Bergdestinationen jedes Jahr Millionen von Besuchern empfangen, ist ein reibungsloses und intuitives Buchungs- und Kundenbetreuungssystem entscheidend für den Erfolg, insbesondere während der Hochsaison, wenn Nachfrage, Komplexität und Kundenerwartungen am höchsten sind.

Serre Chevalier erkannte eine wachsende Sorge, mit der der gesamte Reise- und Gastgewerbesektor konfrontiert ist: Traditionelle Kundenservice-Modelle können mit der zunehmenden Komplexität, saisonalen Schwankungen und der Nachfrage nach Digital Experiences nicht Schritt halten. Anstatt mehr Chatbots oder Einzellösungen zu schichten, brauchte man eine Grundlage, die Maßnahmen, Daten und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen koordinieren kann.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, wandte sich Serre Chevalier an IBM Watsonx Orchestrate®, um neu zu erfinden, wie Kunden Skipässe auswählen und häufig gestellte Fragen beantworten. Was als gezielte Kundenbetreuung begann, erwies sich schnell als unternehmensweiter Blueprint für KI-gestützte Betriebsabläufe.

Die Herausforderung: Zahlreiche Kundenentscheidungen, hohe Bedeutung des Kundenerlebnisses

Die Wahl des Skipasses erscheint einfach – bis zahlreiche Faktoren die Entscheidung erschweren. Der richtige Pass hängt ab von:

  • Alter
  • Ski-Zone
  • Dauer des Besuchs
  • Erfahrung als Skifahrer
  • Paket-Regeln
  • Saisonale Angebote

Diese Komplexität führte jede Saison zu Tausenden von Kundenfragen. Die Serviceteams waren mit sich wiederholenden Anfragen wie „Welcher Pass ist der richtige für mich?“ und „Welche Regeln gelten für Mehrtagestickets?“ überlastet – wodurch weniger Zeit für die Lösung wichtigerer oder sensibler Probleme blieb.

Für Serre Chevalier war die Herausforderung zweifach:

  1. Reduzieren Sie das Volumen von Routineanfragen, um Service-Agenten freizusetzen
  2. Führen Sie Ihre Kunden sicher und ohne Reibungsverluste zur richtigen Entscheidung

Das Team erkannte, dass diese Herausforderung mehr als nur ein Problem des Kundenservice war. Es spiegelte eine umfassendere Herausforderung der Orchestrierung innerhalb des Unternehmens wider: Wie lassen sich Aufgaben, Systeme und Wissen mithilfe von KI intelligent, skalierbar und kontrolliert koordinieren?

Die Lösung: KI-Orchestrierung unterstützt von watsonx Orchestrate

Serre Chevalier setzte watsonx Orchestrate ein, um ein neues KI-gestütztes System auf der Serre Chevalier-Website einzubetten. Während Besucher über eine einfache, intuitive Chat-Oberfläche interagieren, koordiniert watsonx Orchestrate im Hintergrund ein Netzwerk spezialisierter Agenten, die zusammenarbeiten, um präzise, personalisierte Unterstützung zu bieten.

Zu diesem Zeitpunkt wechselte Serre Chevalier von einem Chatbot-Projekt zu einer Strategie.

1. Eine zentrale Orchestrierungsschicht

Das Herzstück des Systems ist ein Website-Orchestrierungsagent. Seine Aufgaben sind:

  • Benutzerabsicht interpretieren
  • Anfragen dynamisch weiterleiten
  • Ermitteln, welcher domänenspezifische Agent handeln soll
  • Den Kontext verfolgen und bei Bedarf an menschliche Mitarbeiter weiterleiten

Anstatt sich auf einen einzigen monolithischen Chatbot zu verlassen, verwendet Serre Chevalier eine modulare Multi-Agenten-Architektur, die es einfach macht, Funktionen zu aktualisieren oder neue hinzuzufügen, ohne das gesamte System neu zu erstellen.

2. Spezialisierte Agenten mit Branchenexpertise

Zwei Agententypen unterstützen die Orchestrierungsschicht:

  • Ski-Pass-Agenten kümmern sich um die Logik der Passauswahl, die Preisgestaltung und die Paketempfehlungen
  • Dokumentationsagenten nutzen Retrieval Augmented Generation (RAG), um Fragen zu Richtlinien anhand kuratierten Quellen wie FAQs, Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Saisoninformationen zu beantworten

3. Eine Datenschicht, die auf Genauigkeit und Maßnahmen ausgelegt ist

Diese Agenten interagieren sowohl mit strukturierter Logik (wie z. B. Python-Tools für Passregeln) als auch mit kuratierten Wissensquellen. Damit kann das System mehr als nur Fragen beantworten, es kann echte Aufgaben ausführen, beispielsweise Kunden durch die Kaufschritte führen.

Die Auswirkung: Eine effizientere, qualitativ hochwertigere Customer Experience

Die Ergebnisse waren unmittelbar und aussagekräftig:

  • Deutliche Reduzierung der Anrufe und E-Mails beim Kundenservice, insbesondere im Zusammenhang mit der Auswahl von Skipässen
  • Schnellere, fundiertere Kundenentscheidungen und weniger abgebrochene Sitzungen
  • Umverteilung der Arbeitszeit der Mitarbeiter von der Beantwortung sich wiederholender Fragen zur Lösung komplexer Kundenprobleme

Alexandre Sode, der mehrere Vertriebskanäle für Serre Chevalier betreut, merkte an: „Wenn Kunden Antworten vom Chatbot erhalten, kann sich unser Team mehr Zeit für komplexere Probleme nehmen. Das wirkt sich sehr positiv auf die Gesamtzufriedenheit aus.“

Frühes Feedback zeigt eine starke Kundenakzeptanz, während Serre Chevalier eine tiefergehende Umfrage durchführt, um die gesamten Auswirkungen auf die Lösungsraten und den Kaufprozess zu ermitteln.

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis für das Team von Serre Chevalier war, wie schnell sich das System weiterentwickelte. Iterationen, die früher Wochen dauerten, können nun in Tagen abgeschlossen werden, wodurch die Implementierungskosten und die Zeit bis zur Wertschöpfung drastisch reduziert wurden.

Sein Rat für Unternehmen, die ähnliche KI-Initiativen erkunden:

  • Beginnen Sie mit einem datenreichen Anwendungsfall, um messbare Ergebnisse zu erzielen.
  • Zusammenarbeit mit Expertenpartnern – Serre Chevalier kooperierte mit Next Decision
  • Bauen Sie auf einer modularen, API-gesteuerten Architektur auf, um eine Erweiterung über das ursprüngliche Projekt hinaus zu ermöglichen

Hinter den Kulissen: Die Architektur, die Erweiterungen ermöglicht

Die Architektur von Serre Chevalier zeigt, warum Orchestrierung wichtiger ist als jeder einzelne Anwendungsfall.

Übersicht über die Architektur von watsonx Orchestrate

Konversationsschicht

Eine auf der Website des Resorts integrierte Chat-Oberfläche dient als Einstiegspunkt: zugänglich, intuitiv und vertraut für die Gäste.

Governance-Ebene

Jede Interaktion durchläuft einen verantwortungsvollen KI- und Governance-Rahmen, der Sicherheit, Transparenz und Compliance gewährleistet.

Orchestrierungsschicht

In dieser Phase entscheidet watsonx Orchestrate:

  • Welcher Agent sollte handeln
  • Welche Tools werden benötigt
  • Ob eine Eskalation erforderlich ist

Kollaborateur-Agenten-Schicht

Speziell entwickelte Agenten bearbeiten spezifische Bereiche wie Skipässe, Dokumentation oder andere operative Funktionen.

Daten- und Werkzeugschicht

Beinhaltet benutzerdefinierte APIs, Python-Tools und eine RAG-Pipeline zur Sicherstellung der Wissensgenauigkeit.

Durch die Trennung von Orchestrierung, Domänenintelligenz und Datenzugriff schuf Serre Chevalier eine Grundlage, die Folgendes bietet:

  • Flexibel
  • Erweiterbar
  • Durch Design gesteuert
  • Bereit für die Automatisierung im Unternehmensmaßstab

Diese Architektur treibt die nächste Phase seiner Strategie voran.

Über die Kundenbetreuung hinaus: Eine Roadmap für KI im gesamten Resort

Nachdem Serre Chevalier den Erfolg seines kundenorientierten Chatbots bestätigen konnte, erkannte es sofort weitergehende Möglichkeiten.

Wichtig ist jedoch, dass dieser Ansatz keine Liste von Anwendungsfällen darstellt. Er ist ein skalierbares Muster, das Serre Chevalier jetzt überall anwenden kann, wo Orchestrierung benötigt wird.

Zahlungen und Abrechnung

Die Assistenten können Gäste bei allgemeinen Abrechnungsfragen unterstützen, Anomalien anhand integrierter Daten erkennen und die Problemlösung optimieren.

Personalwesen

KI-Agenten können wiederkehrende Aufgaben wie das Onboarding, Anfragen zur Terminplanung und saisonale Mitarbeiterprozesse automatisieren, wodurch die HR-Teams mehr Zeit für die Unterstützung der Mitarbeiter haben.

Skilift- und Bergbetrieb

Agentische Workflows können Daten von Sensoren, Wartungsprotokollen und Wettersystemen aufnehmen, um proaktivere Betriebsentscheidungen zu unterstützen.

In all diesen Bereichen bleibt das Muster gleich:

Aufgaben orchestrieren → Systeme verbinden → menschliche Expertise steigern

Serre Chevalier hat den Schritt von der Bereitstellung eines Chatbots hin zur Einführung einer unternehmensweiten KI-Orchestrierungsfunktion vollzogen, die schon heute Mehrwert bietet und gleichzeitig zukünftige Innovation ermöglicht.

Ein Blueprint für die Modernisierung von Erfahrungen durch KI

Der Prozess von Serre Chevalier zeigt, dass es bei KI im Reise- und Gastgewerbe nicht nur um die Automatisierung von Gesprächen geht. Es geht darum, Aktionen, Wissen und Workflows im gesamten Unternehmen zu orchestrieren, um bessere Erfahrungen und einen resilienteren Betrieb zu gewährleisten.

Mit watsonx Orchestrate hat Serre Chevalier einen einzelnen Anwendungsfall im Kundenservice in eine skalierbare Grundlage für KI im Unternehmen verwandelt, von der Gäste, Mitarbeiter und Betreiber gleichermaßen einen Vorteil haben.

Bei der modernen digitalen Transformation geht es nicht um Einzellösungen, sondern um Plattformen, die Unternehmen helfen, intelligenter zu arbeiten, schneller zu reagieren und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln.

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Caroline Scanlan

Technical Product Marketing Manager

