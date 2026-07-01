Von Spreadsheet-Wildwuchs zu Portfolio-Intelligenz: Wie RBH mit IBM die Hotelplanung neu aufgebaut hat

RBH Hospitality Management nutzt IBM Planning Analytics und IBM Cognos Analytics, um Hotel-, Finanz- und Marktdaten in verwalteten Prognosen, Dashboards und Eigentümerberichten über ein vielfältiges britisches Portfolio hinweg zu konsolidieren.
Der Hotelbetrieb generiert viele kleine Signale, die in großem Maßstab schnell schwer zu verwalten sind. Ein Zimmerpreis ändert sich. Ein Restaurant entwickelt sich anders als prognostiziert. Ein Bewertungsergebnis verändert sich. Ein Gehalts- oder Finanzfeed trifft verspätet ein. Bei einem einzigen Hotel kann es möglich sein, diese Signale in Spreadsheets zu verwalten. Bei Dutzenden von Hotels werden sie zu einem Problem der Versionskontrolle, einem Sicherheitsproblem und einem Problem der Entscheidungsfindung.
RBH Hospitality Management, eines der führenden Managementunternehmen Großbritanniens, stand vor dieser Herausforderung in einem Portfolio von über 55 Hotels. Das Portfolio umfasst Hotels mit eingeschränktem Serviceangebot, bei denen sich die Gäste auf Einchecken, Schlafen und Abreise konzentrieren, sowie Luxushotels mit Spas, Golfplätzen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen.
Vor der Einführung von IBM Planning Analytics basierte der Prognoseprozess von RBH größtenteils auf Excel-Spreadsheets. Die Verwaltung individueller Prognosen in ihrem umfangreichen Portfolio machte es schwierig, sensible Daten zu sperren, Änderungen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Finanz-, Hotel- und Berichtsteams dieselben Zahlen analysierten. Das Ziel war nicht, Excel aus dem Geschäft zu entfernen, sondern zu verhindern, dass getrennte Tabellen als Kernsystem für Prognosen, Finanzansichten und Eigentümerberichte über alle Immobilien dienen.
RBH entwickelte eine Analysearchitektur mit IBM Planning Analytics, der TM1-Datenbank, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics für Microsoft Excel, TM1 Web und IBM Cognos Analytics. Der Stack bietet Benutzern kontrollierten Zugriff auf Prognosen, Modelle, Dashboards und Berichte und bewahrt gleichzeitig die gewohnten Arbeitsweisen von Finanzteams und Power-Usern.
Dieser Beitrag beschreibt, wie RBH von Spreadsheets-gestützten Prognosen zu einer selbstgehosteten Analysearchitektur übergegangen ist, wie Hotel- und Marktdaten in Planning Analytics-Cubes fließen und wie IBM-Produkte RBH dabei helfen, die Planung zu skalieren, ohne die Kontrolle über Daten, Zugriff oder Berichtsstandards zu verlieren.
Der Hauptanwendungsfall von RBH besteht in der Budgeterstellung, der Pflege von Live-Prognosen, dem Vergleich aktueller Erwartungen mit früheren Prognoseversionen und der Bereitstellung des richtigen Datenausschnitts für jeden Benutzer, der für seine Rolle, sein Hotel oder seinen Eigentümerkontext relevant ist.
Hoteldaten stammen jedoch selten aus einer einzigen, sauberen Unternehmensquelle. Jede Unterkunft kann ihr eigenes Hotelverwaltungssystem (PMS) verwenden, um Reservierungen, Zimmer, Preise, Auslastung und Check-in-Abläufe zu verwalten. Hotels nutzen außerdem Kassensysteme, um die Einnahmen aus Restaurants, Bars, Spas und anderen Dienstleistungen zu erfassen. Im gesamten Portfolio von RBH stellen diese Systeme Daten auf unterschiedliche Weise bereit, darunter APIs, geplante Berichte, SFTP-Dateien, E-Mail-Anhänge und in einigen Fällen manuelle Extraktionen.
RBH integriert außerdem externe Daten, um Prognosen in umsetzbare operative Erkenntnis zu verwandeln. Die STR-Benchmark-Daten zeigen, wie sich jedes Hotel im Vergleich zu seinem Wettbewerbssatz schlägt, während der Umsatzgenerierungsindex (RGI) den Umsatz pro verfügbarem Zimmer direkt mit diesem Benchmark vergleicht.
Die Gästemeinungen liefern eine zusätzliche Ebene an Daten und Erkenntnissen. ReviewPro sammelt Bewertungen von Buchungs- und Reiseplattformen, generiert einen Global Review Index (GRI)-Wert von maximal 100 Punkten und identifiziert wiederkehrende Themen in Bereichen wie Zimmer, Restaurants, Bars und öffentlichen Bereichen.
Juyo Analytics stärkt dieses Ökosystem weiter, indem es zukunftsorientierte, KI-gestützte Erkenntnis hinzufügt. Es vereint Markttrends, Preisdynamiken und Buchungsmuster, um bevorstehende Risiken und Chancen hervorzuheben. Diese Funktion ermöglicht es RBH, von reaktivem Reporting zu proaktiver, datengestützter Entscheidungsfindung überzugehen.
Die Kombination aus Finanz-, Gehaltsabrechnungs- und Betriebsdaten – ergänzt durch Juyos vorausschauende Erkenntnisse – ermöglicht es RBH, Marktposition, Erfahrung, zukünftige Nachfragesignale und finanzielle Ergebnisse in einem einzigen, dynamischen Planungsmodell zu verknüpfen.
Ohne eine geregelte Architektur können diese vielfältigen Signale zu widersprüchlichen Leistungen, langsamen Prognosezyklen und einer weniger robusten Eigentümerberichterstattung führen. RBH adressiert dieses Problem, indem es die Datenaufnahme standardisiert, sie in gemeinsame Planungsanalysestrukturen einordnet und den Nutzern kontrollierten Zugriff auf konsistente Berichte, Dashboards und Prognosen bietet.
Das Architekturdiagramm beginnt dort, wo die meisten Analysearchitekturen beginnen: mit den Quelldaten des Unternehmens. Die Enterprise-Quellschicht von RBH umfasst Hotel- und Managementgesellschaftsdaten aus PMS- und Point-of-Sale-Systemen (POS), Lohn- und Gehaltsabrechnung, Finanzwesen, Personalwesen, kontrollierten Datei-Uploads und ausgewählten externen Datensätzen.
Ein wichtiger Designaspekt: RBH geht nicht davon aus, dass sich jede Quelle wie eine moderne API verhalten kann.
Manche Systeme bieten direkten API-Zugriff. Manche erzeugen geplante Dateien. Manche versenden Berichte per E-Mail. Manche übertragen Daten über SFTP. Manche erfordern immer noch eine manuelle Extraktion, da das vorgelagerte System keine bessere Option bietet. RBH behandelt diese Unterschiede in der Aufnahmeschicht, bevor die Daten das Planungsmodell erreichen.
Die Aufnahmeschicht führt geplante Ladevorgänge, Validierungen, Abgleiche, Überwachungen, Protokollierung und Problembehandlungen durch. In dieser Schicht beweist die Architektur ihre Zuverlässigkeit. Der Ladevorgang verschiebt nicht einfach nur Dateien: Er prüft, ob Feeds angekommen sind, validiert die Struktur, gleicht bei Bedarf Werte ab und unterstützt die schrittweise Integration neuer Themenbereiche. Dadurch kann RBH neue Datensätze hinzufügen, ohne jede neue Eigenschaft oder jeden neuen Datenfeed in ein einmaliges Integrationsprojekt umwandeln zu müssen.
IBM Planning Analytics verwendet TurboIntegrator-Prozesse für Datenbewegung und -transformation. In der RBH-Umgebung hilft das Tool beim Laden von Daten in Planning Analytics-Cubes. Dabei handelt es sich um mehrdimensionale Datenstrukturen, die es den Benutzern ermöglichen, Kennzahlen über Dimensionen wie Hotel, Zeitraum, Konto, Abteilung, Prognoseversion und Szenario hinweg zu analysieren. Anstatt für jede Immobilie ein separates Spreadsheet zu führen, kann RBH gemeinsame Strukturen einmal modellieren und sie im gesamten Portfolio wiederverwenden.
Die Modellierungsschicht (im mittleren rosa Feld im Diagramm) zeigt IBM Planning Analytics als Kernumgebung für Planung und Modellierung. Planning Analytics Workspace (PAW) bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Planung, Erstellung und Analyse von Inhalten. Planning Analytics für Microsoft Excel bietet Power Benutzern eine Erfahrung mit Excel, die mit verwalteten Planning Analytics-Daten verknüpft ist, anstatt mit isolierten Spreadsheet-Dateien. TM1 Web unterstützt die browserbasierte Interaktion mit TM1-Inhalten. Zusammen ermöglichen diese Schnittstellen RBH, verschiedene Nutzer dort zu erreichen, wo sie bereits arbeiten, und gleichzeitig die Datenkontrolle zu gewährleisten.
Die Staging- und Transformationsschicht bereitet Daten auf, sodass ein konsistenter Einblick ins Portfolio möglich ist. Diese Schicht umfasst Vorverarbeitung, Referenzdaten, Masterdaten und Standardisierung über verschiedene Eigenschaften hinweg. Referenz- und Stammdaten sind die gemeinsamen Definitionen, die für die Ausrichtung des Modells sorgen, wie z. B. Objektlisten, Kontenstrukturen, Abteilungscodes, Berichtshierarchien und Eigentümersichten. Der gemeinsame Kontenplan von RBH spielt hier eine wichtige Rolle, da er den Hotels eine einheitliche Finanzstruktur für die Gewinn- und Verlustberichterstattung bietet.
Die gemeinsame Struktur funktioniert wie eine Geschäftsdefinitionsschicht. Anstatt es jedem Hotel zu erlauben, Finanzkennzahlen unterschiedlich zu definieren, ordnet RBH Daten in eine gemeinsame Kontostruktur und ein Berichtsmodell ein. Dadurch wird eine einheitliche Struktur über alle Hotels hinweg geschaffen, während die Architektur gleichzeitig die Integration unterschiedlicher Quellsysteme und Betriebsformate ermöglicht.
Die Ausgabeschicht bietet den Nutzern mehrere Wege in die Daten. Finanz- und Geschäftsanwender greifen über TM1 Web, PAW und Cognos Analytics auf Modelle und Berichte zu. PAW-Bücher verbessern die Berichtsverfügbarkeit für Mitarbeiter von Hotel- und Managementunternehmen. Die Dashboards von Cognos Analytics unterstützen Eigentümerberichte und umfassendere visuelle Analysen. Die Excel-basierte Interaktion bleibt für Power-User verfügbar, die ein vertrautes Grid-basiertes Erlebnis benötigen.
Sicherheit und Governance sind in die gesamte Architektur integriert. Nutzer sehen nur Daten, die für ihre Rolle oder ihr Objekt relevant sind. Nachvollziehbarkeit und kontrolliertes Change Management tragen zum Schutz von Planungszyklen bei. Regelbare Metriken-Definitionen reduzieren das Risiko, dass zwei Berichte dieselbe Frage unterschiedlich beantworten.
RBH traf außerdem eine bemerkenswerte Entscheidung zur Bereitstellung: Die Umgebung wird als selbstgehostete Infrastruktur in einem britischen Rechenzentrum betrieben, anstatt als Cloud-SaaS-Bereitstellung. Die Begründung waren Kosten und Kontrolle. Nachdem die Hardware das End-of-Life (EOL) erreicht hatte und die Berichtsleistung nachzulassen begann, evaluierte RBH Cloud-Optionen im Vergleich zu einer aktualisierten, selbst gehosteten Infrastruktur.
Die selbstgehostete Route bot ein wesentlich geringeres Kostenprofil und bot RBH dennoch Zugang zu Rechenzentrum und Wiederherstellungsunterstützung. Der architektonische Kompromiss ist explizit: RBH priorisiert Kostenkontrolle und betriebliche Passung gegenüber dem Verfügbarkeitsprofil einer SaaS-Implementierung und akzeptiert die Möglichkeit begrenzter Ausfallzeiten, wenn das Unternehmen dies tolerieren kann.
Die Architektur von RBH verbindet operative, finanzielle, Benchmark, gastbezogene und zukunftsorientierte Nachfragedaten in einer einzigen, kontrollierten Planungsumgebung. Diese Verbindung ist besonders wertvoll bei einem so vielfältigen Portfolio – von Luxus- und gehobenen Hotels bis hin zu Hotels mit eingeschränktem Service –, wo ein einheitliches Berichtsmodell beide Seiten unterstützt und gleichzeitig die Details auf Hotelebene bewahrt.
Diese verbundene Ansicht ermöglicht es Teams, von der Berichterstattung zur Priorisierung zu wechseln. STR-Daten zeigen die Leistung im Vergleich zur Konkurrenz, während Juyo neue Nachfragetrends, Preisgestaltung und zukunftsgerichtete Risiken und Chancen hervorhebt. ReviewPro gibt an, ob sich Stimmungsprobleme bei Gästen auf Zimmer, öffentliche Bereiche, Restaurants oder andere Bereiche beziehen, und Finanzdaten zeigen, wie sich diese Faktoren auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken.
Zusammen bilden diese Signale eine klare, zukunftsorientierte Grundlage für die Entscheidungsfindung und helfen Unternehmensleitern, Prioritäten zu setzen, z. B. ob in eine Zimmerrenovierung, eine Modernisierung der öffentlichen Bereiche, eine Anpassung der Preisstrategie oder eine Verbesserung des Service investiert werden soll.
Das System trifft diese Entscheidungen nicht – es versetzt die Teams in die Lage, sie auf der Grundlage stärkerer Beweise zu treffen. Die Finanzteams arbeiten mit kontrollierten Versionen von Prognosen, wodurch die Konsistenz verbessert und die Prognosegenauigkeit im gesamten Portfolio erhöht wird. Hotelteams greifen auf rollenspezifische Berichte zu, während Power-User die Flexibilität von Excel über Planning Analytics für Microsoft Excel behalten, ohne die Governance zu gefährden.
Infolgedessen hat RBH den manuellen Abgleichsaufwand reduziert und die Berichtsproduktion optimiert, sodass die Eigentümerberichterstattung nun über Cognos Analytics-Dashboards in einem konsistenteren und auditierbareren Format geliefert wird. Die Genauigkeit der Prognosen wurde durch die bessere Abstimmung von Betriebs-, Markt- und Finanzdaten verbessert. Dadurch werden Abweichungen von den tatsächlichen Werten reduziert und sicherere, datengestützte Entscheidungen ermöglicht. Dies hat außerdem die Meldefristen verkürzt, Offline-Anpassungen minimiert und das Vertrauen in eine einheitliche Wahrheit gestärkt.
Die Versionsverwaltung bietet einen weiteren praktischen Vorteil. RBH pflegt während der Planungszyklen eine Arbeitsversion der Prognose und sperrt und kopiert anschließend die vereinbarten Versionen, sobald Budgets oder Prognosen finalisiert sind. Monatliche Momentaufnahmen versetzen Teams in die Lage, die aktuellen Erwartungen mit früheren Einschätzungen zu vergleichen, und geben dem Unternehmen so einen klareren Überblick darüber, wie sich die Prognosen im Laufe der Zeit verändert haben.
Die Architektur von RBH zeigt, warum Planungssysteme mehr als eine zentrale Datenbank benötigen. Der Wert liegt in der Struktur rund um die Daten: gängige Kontodefinitionen, zuverlässige Erfassung, kontrollierte Versionen von Prognosen, rollenbasierte Zugriffs- und Berichtspfade, die unterschiedlichen Nutzerbedürfnissen entsprechen.
IBM Planning Analytics bietet die Modellierungsschicht für Budgetierung, Prognosen, Szenarioplanung und Cube-basierte Analysen. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics für Microsoft Excel und TM1 Web bieten mehrere Möglichkeiten, mit denselben verwalteten Daten zu arbeiten. IBM Cognos Analytics unterstützt Dashboarding und Berichtserstellung für Eigentümer.
Diese Grundlage unterstützt auch die Gesamtbetriebskosten. RBH kann schrittweise neue Themenbereiche einbinden, Würfelstrukturen wiederverwenden, Berichtsmuster standardisieren und die Umgebung in einem selbst gehosteten Modell ausführen, das auf die Wirtschaftlichkeit abgestimmt ist. Es kann jedoch auch Excel beibehalten, wo es den Nutzern hilft, schnell zu arbeiten, ohne dass getrennte Spreadsheets den Planungsprozess steuern.
Durch die Nutzung von IBM Planning Analytics und IBM Cognos Analytics hat RBH ein fragmentiertes Hotelprognoseproblem in eine skalierbare Planungsarchitektur verwandelt, die verschiedene Hoteltypen, wechselnde Quellsysteme, Marktdaten, Gästestimmung und Eigentümerberichte unterstützt, ohne dass die Grundlage jedes Mal neu aufgebaut werden muss.