Von Spreadsheet-Wildwuchs zu Portfolio-Intelligenz: Wie RBH mit IBM die Hotelplanung neu aufgebaut hat

Ein wichtiger Designaspekt: RBH geht nicht davon aus, dass sich jede Quelle wie eine moderne API verhalten kann.

Manche Systeme bieten direkten API-Zugriff. Manche erzeugen geplante Dateien. Manche versenden Berichte per E-Mail. Manche übertragen Daten über SFTP. Manche erfordern immer noch eine manuelle Extraktion, da das vorgelagerte System keine bessere Option bietet. RBH behandelt diese Unterschiede in der Aufnahmeschicht, bevor die Daten das Planungsmodell erreichen.

Die Aufnahmeschicht führt geplante Ladevorgänge, Validierungen, Abgleiche, Überwachungen, Protokollierung und Problembehandlungen durch. In dieser Schicht beweist die Architektur ihre Zuverlässigkeit. Der Ladevorgang verschiebt nicht einfach nur Dateien: Er prüft, ob Feeds angekommen sind, validiert die Struktur, gleicht bei Bedarf Werte ab und unterstützt die schrittweise Integration neuer Themenbereiche. Dadurch kann RBH neue Datensätze hinzufügen, ohne jede neue Eigenschaft oder jeden neuen Datenfeed in ein einmaliges Integrationsprojekt umwandeln zu müssen.

IBM Planning Analytics verwendet TurboIntegrator-Prozesse für Datenbewegung und -transformation. In der RBH-Umgebung hilft das Tool beim Laden von Daten in Planning Analytics-Cubes. Dabei handelt es sich um mehrdimensionale Datenstrukturen, die es den Benutzern ermöglichen, Kennzahlen über Dimensionen wie Hotel, Zeitraum, Konto, Abteilung, Prognoseversion und Szenario hinweg zu analysieren. Anstatt für jede Immobilie ein separates Spreadsheet zu führen, kann RBH gemeinsame Strukturen einmal modellieren und sie im gesamten Portfolio wiederverwenden.

Die Modellierungsschicht (im mittleren rosa Feld im Diagramm) zeigt IBM Planning Analytics als Kernumgebung für Planung und Modellierung. Planning Analytics Workspace (PAW) bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Planung, Erstellung und Analyse von Inhalten. Planning Analytics für Microsoft Excel bietet Power Benutzern eine Erfahrung mit Excel, die mit verwalteten Planning Analytics-Daten verknüpft ist, anstatt mit isolierten Spreadsheet-Dateien. TM1 Web unterstützt die browserbasierte Interaktion mit TM1-Inhalten. Zusammen ermöglichen diese Schnittstellen RBH, verschiedene Nutzer dort zu erreichen, wo sie bereits arbeiten, und gleichzeitig die Datenkontrolle zu gewährleisten.

Die Staging- und Transformationsschicht bereitet Daten auf, sodass ein konsistenter Einblick ins Portfolio möglich ist. Diese Schicht umfasst Vorverarbeitung, Referenzdaten, Masterdaten und Standardisierung über verschiedene Eigenschaften hinweg. Referenz- und Stammdaten sind die gemeinsamen Definitionen, die für die Ausrichtung des Modells sorgen, wie z. B. Objektlisten, Kontenstrukturen, Abteilungscodes, Berichtshierarchien und Eigentümersichten. Der gemeinsame Kontenplan von RBH spielt hier eine wichtige Rolle, da er den Hotels eine einheitliche Finanzstruktur für die Gewinn- und Verlustberichterstattung bietet.

Die gemeinsame Struktur funktioniert wie eine Geschäftsdefinitionsschicht. Anstatt es jedem Hotel zu erlauben, Finanzkennzahlen unterschiedlich zu definieren, ordnet RBH Daten in eine gemeinsame Kontostruktur und ein Berichtsmodell ein. Dadurch wird eine einheitliche Struktur über alle Hotels hinweg geschaffen, während die Architektur gleichzeitig die Integration unterschiedlicher Quellsysteme und Betriebsformate ermöglicht.

Die Ausgabeschicht bietet den Nutzern mehrere Wege in die Daten. Finanz- und Geschäftsanwender greifen über TM1 Web, PAW und Cognos Analytics auf Modelle und Berichte zu. PAW-Bücher verbessern die Berichtsverfügbarkeit für Mitarbeiter von Hotel- und Managementunternehmen. Die Dashboards von Cognos Analytics unterstützen Eigentümerberichte und umfassendere visuelle Analysen. Die Excel-basierte Interaktion bleibt für Power-User verfügbar, die ein vertrautes Grid-basiertes Erlebnis benötigen.

Sicherheit und Governance sind in die gesamte Architektur integriert. Nutzer sehen nur Daten, die für ihre Rolle oder ihr Objekt relevant sind. Nachvollziehbarkeit und kontrolliertes Change Management tragen zum Schutz von Planungszyklen bei. Regelbare Metriken-Definitionen reduzieren das Risiko, dass zwei Berichte dieselbe Frage unterschiedlich beantworten.

RBH traf außerdem eine bemerkenswerte Entscheidung zur Bereitstellung: Die Umgebung wird als selbstgehostete Infrastruktur in einem britischen Rechenzentrum betrieben, anstatt als Cloud-SaaS-Bereitstellung. Die Begründung waren Kosten und Kontrolle. Nachdem die Hardware das End-of-Life (EOL) erreicht hatte und die Berichtsleistung nachzulassen begann, evaluierte RBH Cloud-Optionen im Vergleich zu einer aktualisierten, selbst gehosteten Infrastruktur.

Die selbstgehostete Route bot ein wesentlich geringeres Kostenprofil und bot RBH dennoch Zugang zu Rechenzentrum und Wiederherstellungsunterstützung. Der architektonische Kompromiss ist explizit: RBH priorisiert Kostenkontrolle und betriebliche Passung gegenüber dem Verfügbarkeitsprofil einer SaaS-Implementierung und akzeptiert die Möglichkeit begrenzter Ausfallzeiten, wenn das Unternehmen dies tolerieren kann.