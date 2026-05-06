Von der Codebereinigung bis zur Produktlieferung: Wie Novadoc mit IBM Bob eine FileNet-Lösung entwickelte

Das in den Niederlanden ansässige Beratungsunternehmen und IBM Partner Novadoc sah sich in seinen Projekten mit einer wiederkehrenden Herausforderung hinsichtlich des erforderlichen operativen Workflows zur Konfiguration von FileNet konfrontiert. Die Teams verfügten über die nötige Erfahrung, um den Workflow zu optimieren und ihn projektübergreifend anzuwenden. Was dem Unternehmen, wie vielen Beratungsfirmen, fehlte, waren freie Entwicklungskapazitäten, um die Lösung zu automatisieren und zu vermarkten.

Das änderte sich, als Novadoc begann, IBM Bob einzusetzen. Das Team nutzte die KI-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), um die Architektur und den Code von Anwendungen zu analysieren, die auf einer älteren Version von IBM FileNet basieren. Der Prozess umfasste die Erstellung neuer Dokumentationen und die Umwandlung in eine moderne Konfigurationsmanagementanwendung für IBM FileNet P8.

Eines der überzeugendsten Signale: Durch die Verwendung von IBM Bob wurde ein teilweise ausgearbeitetes Framework, das an einem Freitag an einen Ingenieur übergeben wurde, am Montagmorgen zu einer funktionierenden Anwendung.

Zum Vergleich: Selbst eine grobe Demo würde das Novadoc-Team normalerweise mindestens zwei Wochen kosten. Der Wert dieser Beschleunigung lag nicht nur in der Effizienz der Entwickler. Die Möglichkeit, eine skalierbare, getestete und einsatzbereite Anwendung innerhalb eines Wochenendes zu erstellen, verändert die Geschwindigkeit, mit der sich ein Beratungsunternehmen von einer einmaligen Projektidee zu einem wiederverwendbaren Asset entwickelt.