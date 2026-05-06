Von der Codebereinigung bis zur Produktlieferung: Wie Novadoc mit IBM Bob eine FileNet-Lösung entwickelte

IBM Bob half der IT-Beratung Novadoc, ein komplexes FileNet-Modernisierungsprojekt innerhalb eines Wochenendes statt Wochen abzuschließen.
Das in den Niederlanden ansässige Beratungsunternehmen und IBM Partner Novadoc sah sich in seinen Projekten mit einer wiederkehrenden Herausforderung hinsichtlich des erforderlichen operativen Workflows zur Konfiguration von FileNet konfrontiert. Die Teams verfügten über die nötige Erfahrung, um den Workflow zu optimieren und ihn projektübergreifend anzuwenden. Was dem Unternehmen, wie vielen Beratungsfirmen, fehlte, waren freie Entwicklungskapazitäten, um die Lösung zu automatisieren und zu vermarkten.
Das änderte sich, als Novadoc begann, IBM Bob einzusetzen. Das Team nutzte die KI-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), um die Architektur und den Code von Anwendungen zu analysieren, die auf einer älteren Version von IBM FileNet basieren. Der Prozess umfasste die Erstellung neuer Dokumentationen und die Umwandlung in eine moderne Konfigurationsmanagementanwendung für IBM FileNet P8.
Eines der überzeugendsten Signale: Durch die Verwendung von IBM Bob wurde ein teilweise ausgearbeitetes Framework, das an einem Freitag an einen Ingenieur übergeben wurde, am Montagmorgen zu einer funktionierenden Anwendung.
Zum Vergleich: Selbst eine grobe Demo würde das Novadoc-Team normalerweise mindestens zwei Wochen kosten. Der Wert dieser Beschleunigung lag nicht nur in der Effizienz der Entwickler. Die Möglichkeit, eine skalierbare, getestete und einsatzbereite Anwendung innerhalb eines Wochenendes zu erstellen, verändert die Geschwindigkeit, mit der sich ein Beratungsunternehmen von einer einmaligen Projektidee zu einem wiederverwendbaren Asset entwickelt.
Novadoc gewann eine europäische Ausschreibung (ein formeller Beschaffungsprozess, der von EU-Institutionen und -Behörden genutzt wird), der die Aufrüstung eines älteren, auf IBM FileNet basierenden Primärsystems kombiniert mit individuellen Anwendungen umfasste. Das Ziel: eine sicherere und besser wiederholbare Möglichkeit, Konfigurationsänderungen zwischen Entwicklung, Test und Produktion zu verschieben. In vielen FileNet-Umgebungen erfolgt dieser Prozess noch immer manuell. Die Teams erstellen die Einstellungen für verschiedene Umgebungen neu, vergleichen die Unterschiede von Hand und nehmen das Risiko von Konfigurationsabweichungen oder Produktionsfehlern in Kauf.
Zwar gibt es Lösungen, die bei der Verwaltung von Konfigurationen über verschiedene Umgebungen hinweg helfen, doch fehlt ihnen die Unterstützung für einen vollständig automatisierten Ansatz, der Versionsvergleiche, Genehmigungsschritte, automatische Rollbacks und Schnittstellen umfasst, die moderne Automatisierungsworkflows nutzen können.
IBM Bob half Novadoc nicht nur dabei, die Codegenerierung zu beschleunigen. Es half dem Team, geerbten Code mit begrenzter Dokumentation zu verstehen; es erstellte eine funktionsfähige Dokumentation; und es aktualisierte und erweiterte die ursprüngliche Implementierung, um sie in eine kundenorientierte Anwendung zu verwandeln.
Für den Kunden von Novadoc bedeutete dieser Prozess einen automatisierten Ablauf von der Extraktion über den Vergleich und die Genehmigung bis hin zur Bereitstellung. Dadurch wurden manuelle Fehler vermieden und die Zuverlässigkeit beim Übertragen geschäftskritischer FileNet-Änderungen zwischen verschiedenen Umgebungen erhöht. Für Unternehmen mit vielen Dokumenten wie Behörden, Banken und Versicherungen bedeutet das direkt weniger betriebliche Überraschungen und eine zuverlässigere Lieferung.
Die Lösung besteht aus zwei sich ergänzenden Komponenten. Die erste ist FileNet Admin Liberty, eine leichte REST-API, die auf IBM Liberty und Jakarta EE 10 basiert. Seine Aufgabe ist es, administrativen API-Zugriff auf FileNet für Operationen wie die Validierung von Benutzern und Gruppen, Verwaltung von Berechtigungen und das Abfragen von Objektspeichern bereitzustellen. Es verwendet Java Authentication and Authorization Service (JAAS) zur Authentifizierung und Autorisierung von Sitzungen gegenüber der FileNet Content Engine.
Die zweite Komponente ist der FileNet Configuration Manager, eine Lebenszyklusebene, die auf Spring Boot 3.2 basiert. Hier befindet sich die Logik für die Extraktion, den Vergleich, die Bereitstellung, die Genehmigung und die Ausführung.
Die Kerndienste für das Konfigurationsmanagement beziehen sich auf eine FileNet Adapter-Komponente, die als Brücke zwischen der Konfiguration und verschiedenen Content Engine-Versionen dient. Snapshots, Vergleichsergebnisse und Bereitstellungsdatensätze werden in MongoDB gespeichert, das besser zur hierarchischen und variablen Struktur der FileNet-Metadaten passt als ein starres relationales Schema.
Darüber hinaus gibt es ein mit Vite erstelltes React-Frontend, mit dem Administratoren Unterschiede visuell überprüfen können, bevor sie eine Bereitstellung genehmigen. Die gleiche Kernlogik unterstützt auch einen CLI-Pfad, wodurch das Design sowohl für interaktive Administratoren als auch für Teams nützlich ist, die den Workflow in eine CI/CD-Automatisierung integrieren möchten.
IBM Bob half dabei, das veraltete Thick-Client-Modell in eine React-Weboberfläche umzuwandeln, eine bestehende Swagger-basierte API-Grundlage so anzupassen, dass sie für die Interaktion zwischen Frontend und Backend genutzt werden kann, sowie die Pipeline für die Extraktion und den Abgleich zu optimieren. Außerdem wurde der Vergleich zwischen den beiden Umgebungen verbessert, so dass die Administratoren Quell- und Zielumgebung überprüfen konnten, ohne wichtige Unterschiede zu übersehen.
Bob schlug auch eine Designverbesserung vor, die das Team annahm: die Speicherung von Snapshots in einer Datenbank, damit die Operatoren frühere Zustände wiederherstellen und mit einer zuverlässigeren Rollback-Story arbeiten können.
Ebenso wichtig war, dass Bob Forschung betrieb und Optionen für den Sicherheitskontext vorschlug, der nötig ist, um über die REST-API auf die FileNet Content-Engine zuzugreifen, was sich jedoch als weniger unkompliziert als erwartet herausstellte.
Das Ergebnis ist ein Workflow, der auf operativen Sicherheitsvorkehrungen basiert. Änderungen folgen einem strukturierten Ablauf. Teams können den Ist-Zustand extrahieren, ihn mit einem Soll-Zustand vergleichen, eine Testversion in der Vorschau anzeigen, die Genehmigung einholen und anschließend bereitstellen.
Wenn etwas fehlschlägt, ist die Möglichkeit des Rollbacks Teil des Designs. Die Vergleichsmaschine versteht FileNet-Konstrukte wie Dokumentenklassen, Eigenschaftsvorlagen und Auswahllisten und klassifiziert die Änderungen dann als hinzugefügt, geändert, entfernt oder identisch. Dadurch wird das Tool für Administratoren praktischer, deren Aufgabe es ist, Risiken einzuschätzen, anstatt irrelevante Informationen auszusortieren.
Mithilfe von IBM Bob konnte Novadoc innerhalb eines Wochenendes eine nutzbare Anwendung – ausgehend von einem groben Framework – erstellen, etwas, das ansonsten einen mehrwöchigen Aufwand für eine auch nur teilweise Demoversion erfordert hätte. Bob verarbeitete und aktualisierte Code sowie veraltete Dokumente, erstellte architektonische Diagramme, recherchierte und empfahl Sicherheitsoptionen und schlug zeitsparende Designverbesserungen vor.
Bob ermöglichte es außerdem einem FileNet-Experten, fundierte Plattformkenntnisse mit einem KI-Codierungsassistenten zu kombinieren. Dieses Tool verhielt sich weniger wie eine generische Autovervollständigungs-Engine, sondern eher wie ein Mitarbeiter, der Forschung betreiben, praktische Implementierungspfade vorschlagen und die Arbeit zwischen Prompt und überprüftem Code beschleunigen konnte. Für Ngcobo hat der Prozess des Promptings, der Überprüfung von Vorschlägen und Validierung von Umsetzungsoptionen Ansätze zutage gebracht, die er vielleicht übersehen hat.
Das Projekt von Novadoc wurde erfolgreich bei seinem EU-Kunden implementiert und brachte dank Bobs Hilfe verschiedene Vorteile. Ein sichererer Vermarktungsprozess verringert die Wahrscheinlichkeit von Produktionsfehlern. Genehmigungskontrollen und Überprüfbarkeit verbessern die Governance. Eine Kombination aus Benutzeroberfläche und CLI unterstützt sowohl interaktive Überprüfung als auch Automatisierung.
Und da die Lösung versionsabhängig und modular ist, kann sie in verschiedene FileNet-Bestände integriert werden, die nicht perfekt standardisiert sind. Teilweise deshalb plant Novadoc, dieselbe Lösung in den kommenden Monaten mit mehreren anderen Kunden einzuführen.
Ein leichter zu verwaltender, flexibler FileNet-Workflow war ein wichtiges Ergebnis für Novadoc und seinen Kunden. Doch es gibt einen weitergehenden Vorteil, der dazu beiträgt, eine uralte Herausforderung zu lösen, die Beratungsunternehmen plagt: Teams lösen immer wieder dasselbe Problem für verschiedene Kunden, haben aber selten die Zeit, dieses Know-how in wiederverwendbare Software umzusetzen.
Anstatt nur durch zusätzliche Mitarbeiter zu skalieren, ermöglicht die durch den Einsatz von Bob geschaffene Effizienz eine Skalierung durch wiederverwendbare Assets, die auf dem eigenen Fachwissen eines Beratungsunternehmens aufbauen.
Der FileNet-Konfigurationsmanager, den Novadoc zusammen mit IBM Bob entwickelt hat, ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Produktisierung in der Praxis aussieht. Was als Lösung für die Bereitstellungs- und Governance-Herausforderung eines Kunden begann, wurde zu einem wiederverwendbaren Accelerator, der in ähnlichen Umgebungen bei einer Handvoll anderer Novodoc-Kunden eingesetzt wird – ohne bei Null anzufangen.
Wenn Fachwissen in Software erfasst werden kann, anstatt es Projekt für Projekt neu zu erstellen, können die Teams schneller liefern, das Lieferrisiko verringern und konsistentere Ergebnisse für die Kunden erzielen. Bob hat mehr als nur geholfen, ein einziges Projekt abzuschließen. Es hat geholfen, hart erkämpftes Implementierungswissen in eine skalierbare Ressource umzuwandeln.