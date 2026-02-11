Wie MyLÚA Health mit IBM watsonx Orchestrate und Watsonx.ai eine Plattform für die perinatale Versorgung entwickelt hat

Dank sicherer, modularer Lösungen kann MyLÚA eine Reihe von KI-Agenten anbieten, die speziell darauf zugeschnitten sind, werdende Eltern vor, während und nach der Schwangerschaft zu unterstützen.
Die gesundheitlichen Folgen einer Schwangerschaft hängen vom Zeitpunkt ab. Viele der schwerwiegendsten Komplikationen treten auf, bevor sie durch herkömmliche Workflows erkannt werden, insbesondere während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Um Eltern in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sind Systeme erforderlich, die proaktiv sind, den Datenschutz gewährleisten und im Bedarfsfall sofort verfügbar sind – nicht erst Wochen später bei einem Arztbesuch.
MyLÚA Health ist an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheitsversorgung, KI und Benutzererfahrung tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die prä- und postnatale Unterstützung und entwickelt agentische KI-Tools, die Eltern sofortige Unterstützung bieten und gleichzeitig mit umfassenderen Pflege- und Finanzsystemen koordiniert werden. Zu diesen Systemen gehören Doulas, Pflegeteams, Arbeitgeber und Krankenversicherungen.
Die MyLÚA Health-Plattform wurde entwickelt, um werdenden Eltern emotionale, körperliche, pädagogische und soziale Unterstützung zu bieten. Die Plattform ermöglicht es Pflegekräften, sich ein klareres Bild von potenziellen Bedürfnissen zu machen, da sie emotionale, körperliche und soziale Signale erfasst, die in herkömmlichen Pflegemodellen oft übersehen werden.
Eine wesentliche Motivation für die Plattform ist die Tatsache, dass viele perinatale und postnatale Gesundheitsprobleme vermeidbar sind. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind „mehr als 80 % der schwangerschaftsbedingten Todesfälle vermeidbar“. Die Schließung dieser Lücke in großem Maßstab stellt hohe Anforderungen an den Datenschutz, die Zuverlässigkeit des Systems und die KI-Governance – Einschränkungen, die das technische Design der Plattform stark beeinflussen.
MyLÚA Health hat seine Plattform auf IBM Cloud Code Engine für Skalierbarkeit und Einfachheit, watsonx Orchestrate für die Ausführung von Agenten und den Aufruf von Tools sowie watsonx.ai für fundierte Antworten aufgebaut.
Der zentrale Anwendungsfall ist klar: Bereitstellung zeitnaher, datenschutzkonformer Unterstützung, die die Lücken zwischen den Arztbesuchen schließt, bevor Risiken eskalieren oder Bedürfnisse unerfüllt bleiben.
Die Plattform bedient mehrere Zielgruppen:
Das vorliegende Bild zeigt ein Beispiel für die Benutzeroberfläche. Das Design vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Unterstützung. Die Benutzer interagieren über eine Chat-Oberfläche mit dem MyLÚA Health-Agenten.
Für Nutzer entsteht Mehrwert durch Unmittelbarkeit und Relevanz. Beispielsweise kann eine Mutter, die um 4 Uhr morgens Schwierigkeiten beim Stillen hat, evidenzbasierte Beratung erhalten, ohne auf einen Termin warten zu müssen. Eine versäumte Nachuntersuchung aufgrund fehlender Transportmöglichkeiten kann in Echtzeit bisher unbekannte Vorteile zutage fördern. Diese Interaktionen verlagern die Pflege von reaktiv zu präventiv und reduzieren gleichzeitig Reibungsverluste im gesamten System.
Das System basiert auf einer agentischen KI, bei der die Benutzer explizit auswählen, welcher Agent eingesetzt werden soll, anstatt sich auf eine vollständig autonome Orchestrierung zu verlassen. Diese Designentscheidung überlässt die Entscheidungsfindung dem Benutzer und ermöglicht dennoch eine strukturierte Automatisierung im Hintergrund.
Die Client-Anwendungen umfassen mobile und Desktop-Umgebungen, sodass die Plattform in bestehende Workflows integriert oder als eigenständige Anwendung betrieben werden kann. Im Backend läuft ein FastAPI-Dienst auf der IBM Cloud Code Engine, einer vollständig verwalteten Plattform, die containerisierte Workloads ausführt und eine serverlose Ausführungsumgebung bereitstellt, um Skalierbarkeit und einfache Bedienung zu gewährleisten.
Die Datenpersistenz basiert auf PostgreSQL und Redis, mit strikter rollenbasierter Zustimmung und Tokenisierung. Personenbezogene und geschützte Gesundheitsinformationen werden niemals an Large Language Models gesendet. Diese architektonische Grenze stellt sicher, dass sensible Daten auch dann geschützt bleiben, wenn nachgelagerte Systeme kompromittiert werden.
KI-Workflows werden mit IBM watsonx Orchestrate durchgeführt, das die Ausführung von Agenten und den Aufruf von Tools verwaltet. Schlussfolgerungen und die Sprachgenerierung erfolgen innerhalb von IBM watsonx.ai. Die Plattform nutzt Retrieval-Augmented Generation (RAG), unterstützt durch kuratierte, evidenzbasierte Inhalte aus fünf Bereichen: Schwangerschaft, Wochenbettpflege, Stillen, psychische Gesundheit und Ernährung. Zu den Tools gehören Web-Suchfunktionen, geplante Hintergrundaufgaben für Erinnerungen und Check-ins sowie eine automatische Spracherkennung zur Unterstützung mehrsprachiger Interaktionen.
Die Risikomodellierung wird separat durch maschinelle Lernmodelle durchgeführt, die Frühindikatoren für Probleme wie Depressionen identifizieren. Diese Risikosignale helfen Kunden, ihre Unterstützungsstrategien anzupassen, ohne dass diese direkt für Benutzer oder Betreuungsteams sichtbar sind. So wird Transparenz gewahrt und gleichzeitig eine unbeabsichtigte klinische Interpretation vermieden.
Die Workloads im Gesundheitswesen erhöhen die Kosten von architektonischen Fehlern. Die Einhaltung von Vorschriften, Überprüfbarkeit und Datenisolierung sind unverzichtbare Merkmale. Die Daten-, KI- und Orchestrierungsdienste von IBM sind von Haus aus auf diese Anforderungen abgestimmt.
watsonx Orchestrate ermöglicht eine kontrollierte Automatisierung, ohne undurchsichtiges Agentenverhalten zu erzwingen. watsonx.ai unterstützt die fundierte Generierung durch Abruf statt durch offene Antworten, was im Wellness- und Gesundheitsbereich von entscheidender Bedeutung ist. IBM Code Engine reduziert den Betriebsaufwand und bewahrt gleichzeitig die Möglichkeit der Skalierung über Tenants und Stakeholder hinweg.
Für die Nutzer bedeuten diese Entscheidungen Vertrauen und Verfügbarkeit: MyLÚA Health berichtet, dass sich 79 % der Nutzer beim Austausch sensibler Informationen wohl zu fühlen.
Unternehmen, die diese Plattform bereitstellen, senken ihre Gesamtbetriebskosten, indem sie den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften minimieren, die Umgestaltung bei steigender Nutzung einschränken und die Integration in bestehende Systeme vereinfachen.
Aufbauend auf den Daten, der KI und dem Orchestrierungs-Stack von IBM hat MyLÚA Health eine tiefgreifende Herausforderung im Gesundheitswesen in eine skalierbare, präventive digitale Plattform verwandelt. Die Architektur unterstützt das Wachstum durch neue Partner, neue Workflows und neue Bevölkerungsgruppen, ohne dass die grundlegenden Sicherheits- oder Governance-Annahmen überarbeitet werden müssen.
Für werdende Eltern bedeutet dies zeitnahe, einfühlsame Unterstützung, wenn es darauf ankommt. Für Pflegeteams und Unternehmen bedeutet dies frühzeitigere Erkenntnisse, weniger manuellen Aufwand und klarere Signale darüber, was funktioniert. Für die Plattform selbst bieten die Produkte von IBM die Stabilität, Compliance und Flexibilität, die erforderlich sind, um die Vorsorge zu skalieren, ohne dabei Vertrauen oder Kontrolle zu opfern.
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