Wie MyLÚA Health mit IBM watsonx Orchestrate und Watsonx.ai eine Plattform für die perinatale Versorgung entwickelt hat

Die gesundheitlichen Folgen einer Schwangerschaft hängen vom Zeitpunkt ab. Viele der schwerwiegendsten Komplikationen treten auf, bevor sie durch herkömmliche Workflows erkannt werden, insbesondere während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Um Eltern in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sind Systeme erforderlich, die proaktiv sind, den Datenschutz gewährleisten und im Bedarfsfall sofort verfügbar sind – nicht erst Wochen später bei einem Arztbesuch.

MyLÚA Health ist an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheitsversorgung, KI und Benutzererfahrung tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die prä- und postnatale Unterstützung und entwickelt agentische KI-Tools, die Eltern sofortige Unterstützung bieten und gleichzeitig mit umfassenderen Pflege- und Finanzsystemen koordiniert werden. Zu diesen Systemen gehören Doulas, Pflegeteams, Arbeitgeber und Krankenversicherungen.

Die MyLÚA Health-Plattform wurde entwickelt, um werdenden Eltern emotionale, körperliche, pädagogische und soziale Unterstützung zu bieten. Die Plattform ermöglicht es Pflegekräften, sich ein klareres Bild von potenziellen Bedürfnissen zu machen, da sie emotionale, körperliche und soziale Signale erfasst, die in herkömmlichen Pflegemodellen oft übersehen werden.

Eine wesentliche Motivation für die Plattform ist die Tatsache, dass viele perinatale und postnatale Gesundheitsprobleme vermeidbar sind. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind „mehr als 80 % der schwangerschaftsbedingten Todesfälle vermeidbar“. Die Schließung dieser Lücke in großem Maßstab stellt hohe Anforderungen an den Datenschutz, die Zuverlässigkeit des Systems und die KI-Governance – Einschränkungen, die das technische Design der Plattform stark beeinflussen.

MyLÚA Health hat seine Plattform auf IBM Cloud Code Engine für Skalierbarkeit und Einfachheit, watsonx Orchestrate für die Ausführung von Agenten und den Aufruf von Tools sowie watsonx.ai für fundierte Antworten aufgebaut.