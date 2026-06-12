IBM und der Partner modulAlre ermöglichen gemeinnützigen Organisationen den Einsatz von KI der Unternehmensklasse.
Der rasante Aufstieg von modulAIre als IBM Platinum Partner zeigt, wie das System den Zugang zu KI für Nonprofits beschleunigt. Mithilfe seiner sicheren, hybriden „AI-in-a-Box™“-Plattform, die auf IBM Fusion, IBM watsonx sowie den proprietären KI-Funktionen von modulAIre basiert, hat der Partner eine Lösung entwickelt, die gemeinnützigen Organisationen dabei hilft, innerhalb von Wochen statt Monaten KI der Unternehmensklasse einzuführen.
Unternehmen erkennen zunehmend, dass KI ihre Arbeitsweise grundlegend verändern kann – indem sie die Einbindung von Spendern verbessert, die Forschung beschleunigt, Verwaltungsaufgaben rationalisiert und den Begünstigten bessere Dienstleistungen bietet.
Die meisten gemeinnützigen Organisationen stehen jedoch vor den gleichen grundlegenden Herausforderungen: fragmentierte Daten, begrenzte interne technische Ressourcen und die hohen Kosten und die Komplexität beim Aufbau einer sicheren KI-Infrastruktur.
Gleichzeitig haben KI-Start-ups und Lösungsanbieter oft Schwierigkeiten, KI-Lösungen der Unternehmensklasse schnell, effektiv und kostengünstig auf den Markt zu bringen. Gemeinnützige Organisationen benötigen eine Plattform, die sicher, skalierbar und sofort bereitstellbar ist, ohne monatelange Entwicklungs- und Integrationsarbeit. Zudem benötigen sie Zugang zu bewährter Technologie, um sicherzustellen, dass sie ihren Auftrag, anderen zu dienen, sicher erfüllen können
modulAIre hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen, und zwar mit ihrer Lösung namens „AI-in-a-Box™“ – einer Plattform, die gemeinnützige Organisationen bedenkenlos einsetzen können. Um dies zu erreichen, benötigten sie jedoch Folgendes:
Durch die Kombination der mehr als 15-jährigen Erfahrung von modulAIre in den Bereichen KI- und ML-Engineering, -Entwicklung und -Bereitstellung mit IBM Fusion und IBM watsonx bringt die AI-in-a-Box™-Lösung KI auf Unternehmensebene zu den Unternehmen, die sie am dringendsten benötigen – insbesondere zu denen, denen es in der Vergangenheit an den Ressourcen für den Einstieg mangelte.
Mit IBM Fusion als Grundlage und watsonx als KI-Engine fügte modulAIre seine unübertroffenen Funktionen hinzu, um eine vollständige KI-Plattform zu entwickeln, die in der Lage ist, mehrere Anwendungsfälle im gemeinnützigen Sektor zu unterstützen, vom Spenderengagement über die Betreuung von Begünstigten bis hin zur betrieblichen Effizienz. Was Unternehmen normalerweise Monate brauchen, um sie zusammenzustellen, kann innerhalb weniger Wochen bereitgestellt und produktionsbereit gemacht werden, während sie deutlich weniger kostet als herkömmliche KI-Bereitstellungen und die variablen Cloud-Kosten eliminiert.
Die Lösung von modulAIre ermöglicht gemeinnützigen Organisationen den Zugang zu fortschrittlicher KI – LLMs, vorausschauende Analyse, Optimierung und Automatisierung – bereitgestellt durch ein System, das von Grund auf Sicherheit, Governance und Compliance integriert hat. Für Unternehmen, die sensible Begünstigten- und Spenderinformationen verwalten, ist dieses Maß an Vertrauen und Transparenz entscheidend.
Das neu hinzugekommene Unternehmen modulAIre erreichte in weniger als fünf Monaten die Platin-Stufe und demonstrierte damit, wie IBM Fusion und IBM watsonx in den Händen von äußerst erfahrenen KI- und ML-Experte die Entwicklung skalierbar, kommerzieller KI-Angebote für gemeinnützige Organisationen unterstützen können.
modulAIre hat eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Branchenplattform ins Leben gerufen, um AI‑in‑a‑Box™ in großem Maßstab bereitzustellen und Tausenden von gemeinnützigen Organisationen KI-Funktionen der Unternehmensklasse zur Verfügung zu stellen.
Die Plattform bietet KI-gestütztes Spenderengagement, automatisierte Service-Workflows, vorausschauende Analyse und generative KI-Tools, die speziell für gemeinnützige Aktivitäten entwickelt wurden. Die Kunden erzielen Einsparungen von 15 bis 20 % bei den internen Betriebskosten und eine Steigerung des Umsatzes um ca. 20 %, was zu einer vollständigen Kapitalrendite innerhalb von Monaten statt Jahren führt.
Arrow und IBM haben modulAIre durch schnelles Onboarding, die Nutzung der Arrow-Experience-Center-Umgebung, Marketingressourcen, kreative Finanzierungsoptionen und technische Unterstützung befähigt.
Durch die Nutzung des OMA Innovation Center von IBM konnte modulAIre mehrere national anerkannte gemeinnützige Organisationen mit wichtigen Führungskräften von IBM für eine Lösungsdemonstration und einen Workshop zusammenbringen. modulAIre stellte seine Funktionen zur Bereitstellung von erstklassiger KI und herausragendem ML unter Beweis und präsentierte seine IBM Fusion- und watsonx-gestützte AI-in-a-Box™-Plattform.
Gemeinsam haben diese Kooperationen modulAIre für anhaltende Sichtbarkeit und Wachstum in der Branche positioniert und gezeigt, wie das IBM-Ökosystem Partnern helfen kann, Innovationen zu beschleunigen und den Zugang zu KI für den gemeinnützigen Sektor zu erweitern.