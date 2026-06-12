Unternehmen erkennen zunehmend, dass KI ihre Arbeitsweise grundlegend verändern kann – indem sie die Einbindung von Spendern verbessert, die Forschung beschleunigt, Verwaltungsaufgaben rationalisiert und den Begünstigten bessere Dienstleistungen bietet.

Die meisten gemeinnützigen Organisationen stehen jedoch vor den gleichen grundlegenden Herausforderungen: fragmentierte Daten, begrenzte interne technische Ressourcen und die hohen Kosten und die Komplexität beim Aufbau einer sicheren KI-Infrastruktur.

Gleichzeitig haben KI-Start-ups und Lösungsanbieter oft Schwierigkeiten, KI-Lösungen der Unternehmensklasse schnell, effektiv und kostengünstig auf den Markt zu bringen. Gemeinnützige Organisationen benötigen eine Plattform, die sicher, skalierbar und sofort bereitstellbar ist, ohne monatelange Entwicklungs- und Integrationsarbeit. Zudem benötigen sie Zugang zu bewährter Technologie, um sicherzustellen, dass sie ihren Auftrag, anderen zu dienen, sicher erfüllen können

modulAIre hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen, und zwar mit ihrer Lösung namens „AI-in-a-Box™“ – einer Plattform, die gemeinnützige Organisationen bedenkenlos einsetzen können. Um dies zu erreichen, benötigten sie jedoch Folgendes:

Ein flexibler KI-Software-Stack zur Entwicklung sowohl klassischer als auch generativer KI-Lösungen.

Eine Möglichkeit, Lösungen schnell mit mehreren gemeinnützigen Gruppen gleichzeitig zu prototypisieren, zu testen und zu validieren.

Ein Partner-Ökosystem, welches das Onboarding, die technische Bereitschaft und die Markteinführungsdynamik beschleunigt.

Durch die Kombination der mehr als 15-jährigen Erfahrung von modulAIre in den Bereichen KI- und ML-Engineering, -Entwicklung und -Bereitstellung mit IBM Fusion und IBM watsonx bringt die AI-in-a-Box™-Lösung KI auf Unternehmensebene zu den Unternehmen, die sie am dringendsten benötigen – insbesondere zu denen, denen es in der Vergangenheit an den Ressourcen für den Einstieg mangelte.