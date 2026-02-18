Die Endnutzer von Mitie sind die Menschen, die sich täglich in gebauten Umgebungen aufhalten, durchreisen, arbeiten und sich darauf verlassen – Büros, Verkehrsknotenpunkte, Krankenhäuser und andere komplexe Standorte. Wenn Sie im Vereinigten Königreich leben oder arbeiten, sind Sie vielleicht ein Endbenutzer von Mitie und wissen es nicht einmal. Das Ziel für die Erfahrung ist klar definiert: Einrichtungsmanager sollen in die Lage versetzt werden, Probleme schnell genug zu beheben und zu lösen, sodass die Endbenutzer den Eingriff nicht bemerken.

Die Herausforderung? „Einrichtungen“ ist nicht ein einzelner Workload. Ein einziger Ticketstrom umfasst alles von Komfortproblemen mit niedrigerer Priorität bis hin zu sicherheitsrelevanten und betriebsnotwendigen Ereignissen mit hoher Priorität, wie z. B. Leckagen oder Ausfälle kritischer Equipment.

Um ein 30-minütiges SLA im Rahmen dieser Variabilität einzuhalten, müssen drei Dinge durchweg wahr sein:

Die richtige Arbeit wird schnell ausgewählt und priorisiert. Der richtige Techniker wird im richtigen Kontext eingesetzt. Der Techniker kann sofort Fortschritte machen oder ohne Verzögerung zu Experten eskalieren.

Der an Endnutzer gelieferte Wert wird in der Zeit bis zur Eindämmung und der Zeit zur Auflösung gemessen. Fernhilfe ist ein gutes Beispiel: Ein Mitarbeiter vor Ort kann angeleitet werden, den ersten stabilisierenden Schritt zu unternehmen (zum Beispiel ein Ventil zu schließen, um ein Leck zu stoppen), um Nutzerstörungen schnell zu verhindern, während eine dauerhafte Reparatur später geplant werden kann.