Der führende Facilities-Management-Konzern des Vereinigten Königreichs verlässt sich auf IBM Maximo für eine flexible, moderne Workflow-Engine, die die Arbeitsverteilung an Tausenden von Standorten und Zehntausenden von Menschen verwaltet.
Facilities Management ist ein technisches Problem mit hohem Volumen und hoher Varianz: Millionen von Serviceanfragen, heterogene Assets, strenge Service Level Agreements (SLAs) und ständiger Druck, die Auslastung zu verbessern, ohne das Risiko zu erhöhen.
Für die in London ansässige Mitie Group plc, das führende Unternehmen für Facilities Management im Vereinigten Königreich, bedeutet die sichere, schnelle Bereitstellung in großem Maßstab von Arbeitsplatz- und Gebäudedienstleistungen eine ständige Auftragslage. Die Unternehmen sammelt bis zu 3 Millionen Tickets pro Monat. Dabei steht die IBM Maximo® Application Suite im Mittelpunkt, die Materialien und die Belegschafts- und Personalzuweisungen über mehrere Instanzen hinweg mit strengen SLAs abwickelt.
Für besonders anspruchsvolle Szenarien können die SLAs bis auf 30 Minuten verkürzt werden. Es ist ein aggressives Ziel in dichten städtischen Umgebungen, wo die schnelle Entsendung des richtigen Technikers oft den Unterschied zwischen einer begrenzten Wirkung und einer kaskadenartigen Störung ausmacht.
Die Endnutzer von Mitie sind die Menschen, die sich täglich in gebauten Umgebungen aufhalten, durchreisen, arbeiten und sich darauf verlassen – Büros, Verkehrsknotenpunkte, Krankenhäuser und andere komplexe Standorte. Wenn Sie im Vereinigten Königreich leben oder arbeiten, sind Sie vielleicht ein Endbenutzer von Mitie und wissen es nicht einmal. Das Ziel für die Erfahrung ist klar definiert: Einrichtungsmanager sollen in die Lage versetzt werden, Probleme schnell genug zu beheben und zu lösen, sodass die Endbenutzer den Eingriff nicht bemerken.
Die Herausforderung? „Einrichtungen“ ist nicht ein einzelner Workload. Ein einziger Ticketstrom umfasst alles von Komfortproblemen mit niedrigerer Priorität bis hin zu sicherheitsrelevanten und betriebsnotwendigen Ereignissen mit hoher Priorität, wie z. B. Leckagen oder Ausfälle kritischer Equipment.
Um ein 30-minütiges SLA im Rahmen dieser Variabilität einzuhalten, müssen drei Dinge durchweg wahr sein:
Der an Endnutzer gelieferte Wert wird in der Zeit bis zur Eindämmung und der Zeit zur Auflösung gemessen. Fernhilfe ist ein gutes Beispiel: Ein Mitarbeiter vor Ort kann angeleitet werden, den ersten stabilisierenden Schritt zu unternehmen (zum Beispiel ein Ventil zu schließen, um ein Leck zu stoppen), um Nutzerstörungen schnell zu verhindern, während eine dauerhafte Reparatur später geplant werden kann.
Die Architektur von Mitie basiert auf Maximo als Aufzeichnungs- und Workflow-Engine, wobei die umliegenden Systeme für Planung, Mobilität, Analyse und Benutzerzugriff sorgen.
Diese Endzustandsarchitektur kann als ein „Satelliten“-Modell um den Maximo-Kern herum beschrieben werden, verbunden mit einer bewussten Verlagerung hin zu einer „Suite-First“-Konsolidierung – die Integration von Funktionen, die zuvor extern waren, in den Maximo Application Suite-Fußabdruck.
IBM Maximo dient als zentrale Plattform, auf der Arbeit „beginnt und endet“, einschließlich SLAs, Materialien, Personalplanung und Arbeitsverteilung.
Zwei satellite-Tools, Clik und „MiJobs“ (eine mobile app entwickelt in-house), werden für die Terminplanung und mobile Unterstützung verwendet; sie sind über eine Middleware-Schicht mit Maximo verbunden.
Das Mitie-Team erkundet Maximo Remote Assist (in Version 9.1 Maximo Collaborate genannt), um die Fähigkeit zu verbessern, strenge SLAs einzuhalten und die Abhängigkeit von der physischen Verlegung von Experten zu den Standorten zu verringern.
Maximo Collaborate nutzt KI und Augmented Reality, um Technikern bei der Fehlersuche und Reparatur von Equipmentproblemen effizienter zu helfen. Der Remote-Assistent hilft auch dabei, erfahrene Techniker mit neueren Mitarbeitern zusammenzubringen, damit sie ihr Fachwissen weitergeben können. Dieser Assistent ist entscheidend, um die nächste Generation von Technikern zu bereichern, während sich die derzeitige Belegschaft dem Ruhestand nähert.
Im Bereich Anlagen- und Einrichtungsbetrieb werden Portale und Chat-Zugangspunkte üblicherweise durch rollenbasierte Zugriffskontrollen und API-Mediation geschützt. Diese Position ist notwendig, um die Kundensichtbarkeit von den internen Abläufen zu trennen und so den Sicherheitsstatus zu verbessern, während gleichzeitig die Benutzerführung einfach bleibt.
Mitie entwickelte einen dedizierten Bereich namens ESME („enable and support me“), der Chatbot-Funktion und Workflow-Workflows ermöglicht. Ein separates Kundenportal stellt den Kunden von Mitie Betriebsdaten zur Verfügung, damit Stakeholder relevante Serviceinformationen einsehen können.
Ein Data Lake unterstützt Analysen, wobei Power BI für die Berichterstattung verwendet wird.
Die Bereitstellungsentscheidungen von Mitie wurden durch Governance-Anforderungen und den Bedarf an operativer Kontrolle bestimmt:
Die Maximo Application Suite basiert auf Red Hat OpenShift und bietet Hybrid Cloud-Portabilität, einschließlich Multicloud- und lokalen Bereitstellungsoptionen.
Zwei technische Entscheidungen erwiesen sich als kritische Wege zur Vereinfachung und Verbesserung der Architektur von Mitie:
Die Flexibilität der Maximo Application Suite (einschließlich ihrer integrierten Anwendungen und Hybrid-Cloud-Funktionen) hat Mitie-Entwicklern und technischen Produktmanagern zahlreiche praktische Vorteile gebracht. Insgesamt berichtet das Mitie-Team, dass der größte Treiber für die Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) in der Integration und der geringeren operativen Belastung liegt.
Mitie hat kürzlich alle seine Maximo-Instanzen auf Maximo Application Suite 9.1 aufgerüstet und bietet eine konsistente, moderne Plattform, die Automatisierung, KI und Analyse in großem Maßstab unterstützt, ohne den Aufwand durch gemischte Versionen oder Altlasten. Im Vergleich zu früheren Versionen bietet 9.1 Mitie deutlich bessere Leistung und nur wenige Ausfälle, wie in den Leistungsdiagrammen gezeigt.
Die Maximo-Architektur von Mitie zeigt, wie Skalierung in realen Einrichtungsoperationen aussieht: Millionen von Monatstickets, aggressive SLAs und ein Belegschaftsmodell, das sich weiterentwickeln muss, wenn erfahrene Techniker in den Ruhestand gehen.
Die Fähigkeit, Kapazität hinzuzufügen, ist ein wichtiger Hebel für die Skalierbarkeit. Gleichzeitig ist es von kritischer Bedeutung, die Grenzkosten jedes neuen Workflows – neue Standorte, neue Kundenanforderungen und neue Kanäle – zu senken, ohne jedes Mal die Grundlage neu aufbauen zu müssen.
Mitie baut auf der Maximo-Plattform von IBM auf und verfolgt dabei einen Konsolidierungsansatz, der auf einer Suite basiert. So wandelt das Unternehmen das Ticketing von Einrichtungen mit hohem Volumen in ein modulareres, portableres Betriebsmodell um. Ein Modell, das neue Standorte, neue Servicelinien und neue Personalbeschränkungen aufnehmen kann und gleichzeitig die tägliche Erfahrung der Menschen, die auf die Gebäude und Infrastruktur angewiesen sind, zu deren Instandhaltung es beiträgt, weiter verbessert.