Wie Knockri die strukturierte Personalbeschaffung mit IBM watsonx skalierte

Knockri nutzt IBM watsonx.ai, watsonx Orchestrate und watsonx.governance, um strukturierte verhaltensorientierte Bewerbungsgespräche mithilfe modularer Agenten und geregelter, nachvollziehbarer Workflows zu implementieren. Dadurch wird die Einstellungsgeschwindigkeit um bis zu 60 % gesteigert und die Workload der Personalvermittler um bis zu einen Tag pro Einstellungszyklus reduziert.
Manche Personalabteilungen in Unternehmen bearbeiten bis zu 3 Millionen Bewerbungen pro Jahr. Bei einem solchen Umfang können manuelle Vorauswahlen, uneinheitliche Vorstellungsgesprächsverfahren und fragmentierte Einstellungssysteme zu Komplexität und Verzögerungen für die Personalverantwortlichen sowie zu uneinheitlichen Erfahrungen für die Bewerber führen.
Der in Kanada ansässige Anbieter von KI-Lösungen Knockri hat sich dieser Herausforderung angenommen und KI-gestützte Einstellungs-Workflows für Unternehmen entwickelt, die strukturierte, konsistente und nachvollziehbare Methoden zur Bewertung von Bewerbern benötigen. Dabei geht es nicht darum, dass eine KI Bewerbungsgespräche mit Menschen führt; vielmehr nutzt Knockri Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und große Sprachmodelle, um Teile strukturierter Bewerbungsgespräche zu automatisieren und gleichzeitig Konsistenz sowie eine evidenzbasierte Bewerberbewertung zu gewährleisten.
Die Arbeit von Knockri mit IBM konzentriert sich auf die Skalierung strukturierter Einstellungsprozesse, ohne dass Entscheidungen, bei denen viel auf dem Spiel steht, zu einem undurchsichtigen Modell werden. IBM watsonx.ai unterstützt die KI-Laufzeit-Funktionen von Knockri, während IBM watsonx Orchestrate die Koordination der dazugehörigen Workflows unterstützt. Die Architektur nutzt KI dort, wo sie einen Mehrwert bietet, und steuert sie dort, wo Genauigkeit und Konsistenz am wichtigsten sind.
Bei strukturierten, verhaltensorientierten Vorstellungsgesprächen werden jedem Bewerber für eine Position dieselben berufsbezogenen Fragen gestellt, er wird anhand derselben Bewertungskriterien bewertet und anhand spezifischer Beispiele für früheres Verhalten beurteilt. Diese Methodik sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Prognosequalität, geringeren Unterschieden zwischen geschützten Gruppen und Übereinstimmung mit der tatsächlichen Arbeitsleistung.
Die Einschränkung lag auf Betriebsebene. Menschen können strukturierte Interviews führen, Bewertungsraster anwenden und Beweise dokumentieren, aber dies konsequent bei großen Bewerbergruppen umzusetzen, erfordert Zeit, Schulungen und Koordination.
Die Lösung von Knockri reduziert die Workload der Personalverantwortlichen, verbessert die Konstanz und gibt Einstellungsteams klarere Nachweise zur Unterstützung von Empfehlungen. Sie verwendet traditionelle maschinelle Lernansätze, bei denen Genauigkeit, Fairness und Determinismus das größte Gewicht haben, genauso wie Bewertung und Klassifikation. Generative KI und LLMs unterstützen Aufgaben wie Zusammenfassung, Interpretation, Orchestrierung und Bewerberunterstützung, wobei die Sprachflexibilität für einen Mehrwert sorgt und die zentrale Entscheidungslogik weiter nachvollziehbar bleibt.
Genau hier liegt der Schlüssel zur guten Unternehmensführung: Der Workflow kann beschleunigt werden, während gleichzeitig Konstanz, Rückverfolgbarkeit und menschliche Kontrolle gewahrt bleiben. Das Design verbessert die Erfahrung für mehrere Interessengruppen gleichzeitig. Personalvermittler verbringen weniger Zeit damit, Bewerber durch sich wiederholende Prozessschritte zu führen. Die Einstellungsteams erhalten standardisiertere Nachweise. Den Bewerbern wird eine strukturiertere Erfahrung und eine ansprechende Gelegenheit geboten, relevante Fähigkeiten und Erfahrungen unter Beweis zu stellen. Unternehmen reduzieren Reibungsverluste, ohne den Personen, die für Einstellungsentscheidungen verantwortlich sind, die Verantwortung zu entziehen.
Eine Komponente der übergeordneten Architektur von Knockri ist ein „Bewertungs-Agent“, der für die Einrichtung und Durchführung strukturierter Bewerbungsgespräche zuständig ist. Das System ist jedoch kein Allzweckagent, der versucht, jede Aufgabe auszuführen. Es handelt sich um eine Reihe spezialisierter Schichten, die für Konfiguration, Bereitstellung, Orchestrierung, Laufzeitausführung, Governance und nachgelagerte Integration zuständig sind. Diese Schichten sind alle darauf ausgelegt, einen schnelleren Start von Bewertungsverfahren, standardisierte Bewertungsabläufe, eine verbesserte Kandidatenerfahrung sowie eine bessere Einhaltung von Vorschriften und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Gehen wir das Architekturdiagramm von links nach rechts durch.
In der Build-/Configure-Schicht (das violette Rechteck auf der linken Seite des Diagramms) helfen die IBM watsonx Orchestrate SDKs dabei, den Bewertungs-Workflow zu strukturieren. Diese Schicht definiert die Kerneingaben, die den Prozess antreiben: Bewertungsinhalte, Rubriken, Startregeln, Prozesskonfigurationsdokumente und Bewertungszuordnungen. Diese Artefakte konvertieren wissenschaftliche Erkenntnisse und Business Rules in maschinell verarbeitbare Workflows.
In der Bereitstellungsschicht unterstützt watsonx Orchestrate auf IBM Cloud die Einrichtung der Umgebung, Endpunktkonfiguration, Verwaltung von Geheimnissen, Integration von Bewerber-Tracking-Systemen und die Konfiguration der Unternehmensbereitstellung. Die Integration von Bewerber-Tracking-Systemen ist besonders wichtig. Einstellungs-Teams führen kritische Workflows bereits in bestehenden Systemen durch, daher muss die KI-Schicht in dieses Betriebsmodell passen, anstatt die Kunden zur Einführung eines neuen Tools zu zwingen.
Auf der Orchestrierungs-/Startebene koordiniert watsonx Orchestrate den Workflow der Bewertung. Es kann Vorstellungsgespräche starten, Bewerberinteraktionen verwalten, Erinnerungen und Terminplanung bearbeiten, Bewertungen routen, den Abschlussstatus verfolgen und Ausnahmen verwalten. Diese Ebene koordiniert den Ablauf, aber agiert nicht als uneingeschränkter Entscheidungsträger bei Einstellungen.
Auf der Laufzeitebene unterstützt IBM watsonx.ai Runtime die Ausführung von Tools, Modellinferenz, Startautomatisierung, Scoring-Servicevorbereitung und nachgelagerte Übergaben. Die Orchestrierungsebene bestimmt, was passieren muss, während Laufzeitdienste die KI- und Infrastrukturaufgaben ausführen, die für die Fertigstellung des Workflows erforderlich sind.
Governance ist eine grundlegende Schicht, die sich über die gesamte Architektur erstreckt. Watsonx.governance ermöglicht die umfassenderen Anforderungen an Überwachung, Risikokontrollen, Rückverfolgbarkeit und Auditierbarkeit im gesamten Workflow. Im Kontext der Personalbeschaffung muss das System aufzeigen, welche Kompetenzen bewertet wurden, welche Nachweise herangezogen wurden, wie die Bewertung erfolgte, auf Fairness und Verzerrung prüfen und wie Empfehlungen generiert wurden.
Knockri hat den Workflow neu gestaltet, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichkeiten mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen tatsächlich Einstellungsentscheidungen treffen. Dieser Wandel brachte eine praktische Regel für KI-Produktteams mit sich: Automatisierung funktioniert am besten, wenn sie das bestehende Governance-Modell respektiert. Ein Workflow kann technisch ausgefeilt sein und trotzdem scheitern, wenn er der falschen Person die falsche Autorität verleiht.
Eine der wichtigsten technischen Lehren aus der Bereitstellung von Knockri (und der generativen KI im Allgemeinen) ist, dass ein größeres Kontextfenster nicht immer besser ist. Frühe KI-Konzepte gingen oft davon aus, dass ein einziger großer Agent einen gesamten Workflow von Anfang bis Ende bewältigen kann. Knockri schlug einen anderen Weg ein.
Die Plattform zerlegt den Workflow in spezialisierte Agenten und eng abgegrenzte Verantwortlichkeiten, die widerspiegeln, wie organisationspsychologische Workflows bereits funktionieren. Diese funktionale Zerlegung verbessert die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit. Jeder Agent arbeitet innerhalb einer engeren Boundary, wodurch Halluzinationen reduziert, die Fehlersuche vereinfacht und die Ausgaben leichter überprüft werden können. Außerdem entstehen dadurch übersichtlichere Schnittstellen zwischen den Systemkomponenten. Eingaben und Ausgaben können überprüft, protokolliert und als strukturierte Artefakte weitergegeben werden.
Der Ansatz gibt Knockri außerdem Raum für Erweiterungen, ohne das Kernsystem zu destabilisieren. Ein neuer Agent, eine neue Rubrik, ein neuer Workflow oder eine neue Berichtsfunktion können mit geringerem Risiko hinzugefügt werden, da die breitere Architektur bereits erwartet, dass spezialisierte Komponenten durch Orchestrierung zusammenarbeiten.
Der IBM-Stack von Knockri bietet einen Mehrwert in drei Kernbereichen: Orchestrierung, Laufzeitunterstützung und Governance.
Der erste Vorteil: einfache Orchestrierung und Bereitstellung. Mit watsonx Orchestrate und dem Orchestrate SDK können Teams strukturierte Workflows entwerfen, eine Wissensdatenbank laden, Anweisungen geben und schnell und einfach einen funktionierenden Agenten entwickeln – ohne die wissenschaftliche Sorgfalt aus den Augen zu verlieren. Bei einem einfacheren Anwendungsfall, wie der Erstellung eines Agenten für den Bewerbersupport, senkt dies die Kosten für Experimente und erleichtert die Validierung von Workflows, bevor mit der eigentlichen Entwicklungsarbeit begonnen wird.
Der zweite Vorteil ist die Flexibilität der Entwickler. Die Workflows von Knockri sind keine einfachen Chatbot-Flows. Sie kombinieren maßgeschneiderte Machine-Learning-Modelle, strukturierte Unternehmensprozesse und Governance-Anforderungen. Orchestrate auf IBM Cloud liefert die Grundlage für die Bereitstellung, während watsonx.ai Runtime die Modellinferenz, die Toolausführung, die Startautomatisierung und die nachgelagerten Übergaben unterstützt. Gemeinsam ermöglichen diese Produkte den technischen Teams den Zugriff auf Orchestrierungslogik, Integrationen, Modellsteuerungen und detailliertere Konfigurationsoptionen, sodass sie den Workflow anpassen können, anstatt die Plattform zu umgehen.
Der dritte Vorteil ist Governance by Design. Bei HR-Technologien, wo viel auf dem Spiel steht, muss die Governance vor der Produktion des Workflows erfolgen. Knockri benötigte Erklärbarkeit, Audit-Fähigkeit, rollenbasierte Berechtigungen, Nachvollziehbarkeit und menschliche Kontrolle in der Architektur. Watsonx.governance lieferte die Grundlage dafür, dass die Governance innerhalb und nicht außerhalb des Workflows funktioniert - und half Knockri dabei, den Überblick zu behalten, während es die strukturierte Einstellung skalierte.
Diese Kombination hat Auswirkungen auf die Gesamtbetriebskosten. Wiederverwendbare Orchestrierungsmuster in watsonx Orchestrate reduzieren den Bedarf, die Workflow-Infrastruktur für jeden Anwendungsfall neu aufzubauen. Die integrierte Governance über watsonx.governance reduziert die Kosten, das Risiko und den betrieblichen Aufwand, die durch die spätere Kombination separater Compliance-Tools entstehen. Bereitstellung und Laufzeitunterstützung helfen dem System, sich in Unternehmensumgebungen einzufügen, in denen bereits ATS-Plattformen, Sicherheitsanforderungen und etablierte Überprüfungsprozesse bestehen.
Die deutlichsten Ergebnisse zeigen sich bei der Einstellungsgeschwindigkeit und der Kapazität der Personalvermittler. Bei einer unternehmensweiten Bereitstellung verkürzte sich die Einstellungszeit um mehr als 60 %.
Wenn der Personalvermittler weniger Zeit für die Verwaltung sich wiederholender Prozesse aufwenden muss, hat er mehr Zeit für höherwertige Aufgaben, wie z. B. die Ansprache von Kandidaten, die Unterstützung von Personalmanagern und die Verbesserung der Qualität des Prozesses. Schnellere Zykluszeiten verringern zudem das Risiko, qualifizierte Kandidaten durch langsamere Koordination, unklare nächste Schritte oder inkonsistente Kommunikation zu verlieren.
Das umfassendere Assessment-Produkt von Knockri erzielt zudem beeindruckende Ergebnisse für Bewerber und Unternehmen, darunter eine Zufriedenheitsbewertung der Bewerber von 4,7 von 5, geringere Kosten pro geprüftem Bewerber und stärkere Leistungskennzahlen nach der Einstellung.
Die auf IBM basierende Architektur von Knockri bietet dem Unternehmen die Grundlage für mehrere Einstellun-Workflows. Derzeit liegt der Fokus auf Rekrutierung und Auswahl, aber das gleiche Muster lässt sich auch auf Onboarding, Training, Entwicklung, Leistung und interne Mobilität übertragen.
Diese Erweiterung ist möglich, da die Architektur auf wiederverwendbarer Orchestrierung, geregelten Laufzeitdiensten, strukturierten Eingaben, rollenbasierten Workflows und Integrationspunkten in Unternehmenssysteme basiert. Neue Anwendungsfälle können auf derselben Grundlage aufbauen, anstatt jedes Mal eine neue Plattform zu erfordern.
Aufbauend auf watsonx.ai, watsonx Orchestrate und watsonx.governance konnte Knockri die Herausforderung im Bereich der Masseneinstellung in eine skalierbare KI-Workflow-Architektur umwandeln. Das System hilft Unternehmen, schneller zu agieren und gleichzeitig den Prozess strukturiert, nachvollziehbar und an den üblichen Einstellungsentscheidungen ausgerichtet zu halten.
Für Bewerber bedeutet das eine fairere und einheitlichere Erfahrung. Für Personalvermittler und Einstellungsteams bedeutet es weniger Verwaltungsaufwand. Und für Unternehmen bedeutet es einen kontrollierten Weg zu niedrigeren Kosten, schnellerem Durchsatz, klareren Nachweisen und vertretbaren Workflows.
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