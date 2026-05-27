Wie Knockri die strukturierte Personalbeschaffung mit IBM watsonx skalierte

Manche Personalabteilungen in Unternehmen bearbeiten bis zu 3 Millionen Bewerbungen pro Jahr. Bei einem solchen Umfang können manuelle Vorauswahlen, uneinheitliche Vorstellungsgesprächsverfahren und fragmentierte Einstellungssysteme zu Komplexität und Verzögerungen für die Personalverantwortlichen sowie zu uneinheitlichen Erfahrungen für die Bewerber führen.

Der in Kanada ansässige Anbieter von KI-Lösungen Knockri hat sich dieser Herausforderung angenommen und KI-gestützte Einstellungs-Workflows für Unternehmen entwickelt, die strukturierte, konsistente und nachvollziehbare Methoden zur Bewertung von Bewerbern benötigen. Dabei geht es nicht darum, dass eine KI Bewerbungsgespräche mit Menschen führt; vielmehr nutzt Knockri Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und große Sprachmodelle, um Teile strukturierter Bewerbungsgespräche zu automatisieren und gleichzeitig Konsistenz sowie eine evidenzbasierte Bewerberbewertung zu gewährleisten.

Die Arbeit von Knockri mit IBM konzentriert sich auf die Skalierung strukturierter Einstellungsprozesse, ohne dass Entscheidungen, bei denen viel auf dem Spiel steht, zu einem undurchsichtigen Modell werden. IBM watsonx.ai unterstützt die KI-Laufzeit-Funktionen von Knockri, während IBM watsonx Orchestrate die Koordination der dazugehörigen Workflows unterstützt. Die Architektur nutzt KI dort, wo sie einen Mehrwert bietet, und steuert sie dort, wo Genauigkeit und Konsistenz am wichtigsten sind.