Einblick in das Integrations-Kompetenzzentrum von AXA Brasilien: Wie die webMethods-Lösung von IBM diesem Versicherungsunternehmen dabei half, APIs in großem Umfang verfügbar zu machen

Die in Paris ansässige AXA Group ist in fast 60 Ländern tätig und beschäftigt rund 150.000 Mitarbeiter. Die Brasilien-Abteilung, AXA Brazil, bedient das bevölkerungsreichste Land Südamerikas. Das Portfolio umfasst Mikroversicherungen für Mobiltelefone und Konsumgüter bis hin zu komplexen gewerblichen Produkten und Flottenversicherungen. Das Unternehmen deckt eine breite Palette von Risiken sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich ab.

Um Kundenprozesse zu koordinieren, die häufig Echtzeit-Unterstützung erfordern, und um neue finanzrechtliche Anforderungen zu erfüllen, hat AXA Brasilien eine Umgestaltung seiner Integrationsschicht in Angriff genommen. Das Team konsolidierte die fragmentierten Entwicklungsarbeiten in einem speziellen Center of Excellence (COE) und standardisierte auf IBM webMethods Hybrid Integration, um APIs sicher und in großem Umfang für Partner und Vertriebskanäle verfügbar zu machen.

Die Plattform hat sich sowohl extern als auch intern weiterentwickelt. Extern verarbeitet es nun mehrere zehn Millionen Transaktionen mit einer Verfügbarkeit von nahezu 99,99 %. Intern spiegelt diese Verbesserung verbesserte technische Verfahren wider. Da weniger Vorfälle zu bearbeiten sind, hat sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter im gesamten Integrationsteam erhöht.

Die von IBM ermöglichte COE-Struktur unterstützt eine schnellere und einfachere Konnektivität zwischen den Geschäftsbereichen, Partner-Ökosystemen und Entwicklungsteams von AXA Brasilien.