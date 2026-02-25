Einblick in das Integrations-Kompetenzzentrum von AXA Brasilien: Wie die webMethods-Lösung von IBM diesem Versicherungsunternehmen dabei half, APIs in großem Umfang verfügbar zu machen

Die AXA-Gruppe, eines der weltweit größten Versicherungsunternehmen, wandte sich an IBM, um Unterstützung bei der Koordinierung einer komplexen Reihe von Hunderten von APIs und Schnittstellendiensten zu erhalten. Zusammen haben sie eine Plattform aufgebaut, die ein nahtloses und schnelles Endbenutzererlebnis bietet.
Die in Paris ansässige AXA Group ist in fast 60 Ländern tätig und beschäftigt rund 150.000 Mitarbeiter. Die Brasilien-Abteilung, AXA Brazil, bedient das bevölkerungsreichste Land Südamerikas. Das Portfolio umfasst Mikroversicherungen für Mobiltelefone und Konsumgüter bis hin zu komplexen gewerblichen Produkten und Flottenversicherungen. Das Unternehmen deckt eine breite Palette von Risiken sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich ab.
Um Kundenprozesse zu koordinieren, die häufig Echtzeit-Unterstützung erfordern, und um neue finanzrechtliche Anforderungen zu erfüllen, hat AXA Brasilien eine Umgestaltung seiner Integrationsschicht in Angriff genommen. Das Team konsolidierte die fragmentierten Entwicklungsarbeiten in einem speziellen Center of Excellence (COE) und standardisierte auf IBM webMethods Hybrid Integration, um APIs sicher und in großem Umfang für Partner und Vertriebskanäle verfügbar zu machen.
Die Plattform hat sich sowohl extern als auch intern weiterentwickelt. Extern verarbeitet es nun mehrere zehn Millionen Transaktionen mit einer Verfügbarkeit von nahezu 99,99 %. Intern spiegelt diese Verbesserung verbesserte technische Verfahren wider. Da weniger Vorfälle zu bearbeiten sind, hat sich die Zufriedenheit der Mitarbeiter im gesamten Integrationsteam erhöht.
Die von IBM ermöglichte COE-Struktur unterstützt eine schnellere und einfachere Konnektivität zwischen den Geschäftsbereichen, Partner-Ökosystemen und Entwicklungsteams von AXA Brasilien.
AXA Brazil ist in einem Markt tätig, in dem das Versicherungswesen sowohl offener als auch unmittelbarer wird. Die brasilianische Open Insurance Initiative (OPIN) drängt die Versicherer dazu, sichere, zustimmungsbasierte APIs bereitzustellen und wettbewerbsfähige Angebote nahezu in Echtzeit zu liefern. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden, dass Dienstleistungen wie die Pannenhilfe sofort funktionieren - oft über mehrere Partner. Durch diesen Druck werden Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Governance zu zentralen Produktfunktionen und nicht nur zu IT-Belangen.
Die 2021 ins Leben gerufene brasilianische OPIN-Initiative hat die Macht auf die Versicherungsnehmer verlagert, die nun die Weitergabe von Daten an Versicherer und Finanzinstitute genehmigen können, um im Gegenzug schnellere und wettbewerbsfähigere Angebote zu erhalten. Dieser Wandel stellt hohe technische Anforderungen an Finanzdienstleister wie AXA Brasilien: gut verwaltete APIs bereitstellen, eine enge Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Partnern integrieren und innerhalb von Sekunden statt Minuten reagieren.
OPIN standardisiert den sicheren, einwilligungsbasierten Austausch von Daten zu Versicherungspolicen, Schadensfällen und Risiken von Kunden über APIs. Das Ziel besteht darin, Innovation, ein wettbewerbsfähiges Ökosystem und hochgradig personalisierte Versicherungsprodukte zu fördern, indem:
In diesem Umfeld ist die Geschwindigkeit Ihrer Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Sollte das Angebot eines Anbieters auch nur einige Sekunden später als das eines Mitbewerbers eintreffen, könnte die Gelegenheit bereits verpasst sein.
Über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Angebotserstellung hinaus konzentrierte sich AXA Brasilien auf einen Anwendungsfall mit hohem Risiko: Echtzeit-Unterstützung, wenn auf der Straße ein Problem auftritt.
Der gesamte Prozess sieht in etwa wie folgt aus:
Aus Kundensicht ist dies ein nahtloses Erlebnis: ein einziges Gespräch, das dazu führt, dass ein Fahrzeug abgeholt und eine Fahrt nach Hause organisiert wird. Intern wird dies zu einer komplexen Abfolge von Vorgängen wie der Überprüfung von Richtlinien, der Prüfung der Berechtigung, der Auswahl von Partnern und der Ausstellung von Gutscheinen über mehrere Systeme und Unternehmen hinweg.
Um solche komplexen Prozesse in großem Maßstab umzusetzen – über B2B-Flottenprodukte, B2C-Mikroversicherungen und offene Versicherungsvergleichsseiten hinweg – benötigte AXA Folgendes:
Das Team einigte sich auf mehrere Designprinzipien für die neue Integrationsplattform:
Das Herzstück der Architektur bildet IBM webMethods Hybrid Integration, das Integrations- und API-Management-Funktionen für die Bereitstellung und Verwaltung von APIs bereitstellt.
IBM webMethods Hybrid Integration bietet eine einheitliche Steuerungsebene für Integrationsmuster – einschließlich APIs, Anwendungen, B2B und Dateien – und wurde für die Unterstützung von Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen entwickelt. AXA Brasilien benötigte ein konsistentes, zuverlässiges und kosteneffizientes API-Management, das Sicherheit, Governance und Innovation fördert und auf einer marktführenden Plattform basiert.
In der Darstellung der übergeordneten Architektur von AXA befinden sich die Datenquellen auf der rechten Seite und die Datenverbraucher auf der linken Seite. Die Vertriebskanäle reichen von AXA-Portalen bis hin zu Drittanbietern. Die Integrationsschicht und die API-Schicht beinhalten:
Zu den Kernsystemen gehören Systeme für die Verwaltung von Policen, die Rechnungsstellung, Schadensfälle und Kundendaten sowie eine konsolidierte Datenschicht, die als „einzige Quelle der Wahrheit“ für die Überprüfung von Policen und Versicherungsschutz dient. Schließlich umfasst die Betriebs- und Governance-Ebene Folgendes:
Derzeit wird die Integrations- und API-Management-Plattform vor Ort betrieben, eine strategische Entscheidung, die auf folgenden Faktoren basiert:
Gleichzeitig interagiert AXA Brasilien täglich mit SaaS-Komponenten und evaluiert IBMs führende cloudbasierte Hybridangebote für webMethods, da sich die Plattform in Richtung Microservices und containerbasierte Bereitstellungen entwickelt.
Ein Großteil des Erfolgs dieses Projekts war eher organisatorischer und kultureller Natur als rein technischer Natur. Anstatt die Integrationsarbeit weiterhin auf einzelne Teams zu verteilen, ermöglichte die IBM webMethods-Plattform AXA Brasilien die Einrichtung eines formellen Kompetenzzentrums mit einem klaren Auftrag und zentraler Verantwortung.
Zuvor führten Silos, uneinheitliche Praktiken und eingeschränkte Governance zu einer Fragmentierung der Integrationsbemühungen. Architekten und Entwickler waren auf verschiedene Teams verteilt, wobei es kaum eine Abstimmung hinsichtlich Standards oder der langfristigen Ausrichtung der Plattform gab. Das COE hat diese Funktionen unter einer einheitlichen Leitung zusammengeführt und dabei neue Architekturkompetenzen mit den vorhandenen Entwicklern kombiniert. Darüber hinaus wurde eine gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung der Integration, die Qualität der Umsetzung und die Weiterentwicklung der Plattform geschaffen.
Das COE führte einheitliche Standards für API-Design, Sicherheit und Protokollierung ein, die durch regelmäßige, aber unkomplizierte Governance-Rhythmen unterstützt werden. Wöchentliche und monatliche Überprüfungen, gemeinsame Codestandards und definierte Wiederverwendungsmuster verbesserten die Vorhersagbarkeit, ohne die Lieferteams zu belasten. Die Tools koordinierten die Arbeit und erhöhten die Transparenz, sodass die Führungskräfte die Entwickler unterstützen konnten, anstatt unnötige Prozesse einzuführen.
Diese Struktur legte mehr Wert auf Befähigung als auf Kontrolle. Durch die Zentralisierung von Fachwissen und die Förderung der Wiederverwendung gemeinsamer Erkenntnisse und Muster schuf das COE ein Umfeld, in dem Teams gemeinsam lernen und sich verbessern konnten. Innerhalb von fast drei Jahren hat dieser Ansatz die Reife der Integrationsplattform auf der internen Skala von AXA von Stufe 1 („Anfangsstufe“) auf Stufe 3 angehoben, wobei 5 für „optimiert“ steht. Außerdem wurden eine formalisierte Governance und dokumentierte Prozesse eingeführt, die nun von allen Teams gemeinsam genutzt werden.
Das COE liefert bereits messbare Ergebnisse, darunter weniger Zwischenfälle und eine verbesserte Betriebseffizienz, wobei Trends darauf hindeuten, dass die Anzahl der Support-Tickets bis 2025 fortlaufend weiter sinkt.
Die Modernisierung der Integration lieferte mehrere konkrete Ergebnisse:
Für Endkunden und Makler führt die technische Arbeit zu konkreten Verbesserungen:
Dieses API-zentrierte Betriebsmodell unterstützt die übergeordneten Ziele von Open Insurance – mehr Transparenz, Kontrolle der Daten durch den Kunden und personalisiertere Produkte.
AXA Brasilien hat operative Herausforderungen als Gelegenheit genutzt, um seine Integrationslandschaft zu standardisieren und seinen technologischen Kern zu stärken. Durch die Konsolidierung der Integrationen in einem dedizierten COE und die Einführung von IBM webMethods Hybrid Integration verfügt das Unternehmen nun über eine hochverfügbare Plattform mit geringer Latenz. Diese Plattform unterstützt mehrere Millionen Transaktionen und koordiniert komplexe Kundenprozesse mit mehreren Partnern.
Die getroffenen architektonischen Entscheidungen – lokale Bereitstellung für strenge SLA- und Kostenkontrolle, API-First-Muster, starke Governance und ein einheitliches Integrationsteam – positionieren die Plattform für die Weiterentwicklung hin zur Hyperautomatisierung. Da IBM webMethods und damit verbundene Angebote mit seinem Daten- und KI-Portfolio erweitert, erhalten Versicherer wie AXA Brasilien die Möglichkeit, KI-gesteuerte Orchestrierung, fortschrittliche Überwachung und agentenbasierte Automatisierung zu integrieren. Sie können das tun, ohne das Fundament wieder aufzubauen.
Durch die Nutzung des Integrations- und API-Management-Stacks von IBM kann AXA Brasilien seine Plattform nun auf neue Produkte, Partner und Automatisierungsszenarien ausweiten. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Kunden auf neuen Wegen zu begleiten, ohne jedes Mal den Kern neu implementieren zu müssen, und gleichzeitig robustere Echtzeit-Erlebnisse zu bieten, wenn es am wichtigsten ist.
