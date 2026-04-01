Wie IBM watsonx Orchestrate komplexe Beschaffung in Chancen für kleine Regierungsauftragnehmer umwandelt

Die GovPulse.io-Beschaffungsplattform von Avid Solutions verwaltet komplexe Arbeitsabläufe aus riesigen Datenmengen, um Regierungsauftragnehmern Echtzeit-Regulierungsinformationen und Beschaffungsmöglichkeiten zu bieten.
Viele KI-Beschaffungstools können Dokumente zusammenfassen. Doch GovPulse.io richtet sich auf eine schwierigere und wichtigere Herausforderung: die Identifizierung des gesamten Spektrums relevanter Informationen – regulatorische Änderungen, Finanzierungsverschiebungen, Prioritäten der Behörden und Wettbewerbssignale –, die das Geschäft eines Regierungsauftragnehmers sinnvoll wachsen lassen können. GovPulse.io erreicht dies durch die Kombination von Echtzeit-Datenaggregation aus föderalen und kommunalen Quellen mit KI-gestützter Priorisierung, sodass die Nutzer nicht nur Möglichkeiten finden, sondern auch verstehen, welche davon es wert sind, verfolgt zu werden.
Die von IBM-Partner Avid Solutions Inc. entwickelte Plattform GovPulse.io verfolgt die sich schnell verändernde Landschaft der Bundesvorschriften, Beschaffungsmöglichkeiten und politischen Veränderungen in Echtzeit und stellt diese durch Interaktion in natürlicher Sprache dar. Außerdem hilft sie den Benutzern dabei, zu beurteilen, was es wert ist, verfolgt zu werden, und unterstützt die Erstellung von Entwürfen auf der Grundlage der eigenen Dokumente des Unternehmens – Erklärungen zu Fähigkeiten, Whitepapers und mehr.
Dieser Prozess ist für GovPulse.io von entscheidender Bedeutung Kernnutzer – kleine und mittelständische Regierungsauftragnehmer (GovCons), Berater und Organisationen des öffentlichen Sektors –, die ohne große Geschäftsentwicklungsteams oder eigene Analysten arbeiten.
Mit IBM watsonx Orchestrate™ und watsonx.ai® schätzt Avid, dass Anwender Chancen früher erkennen und den manuellen Rechercheaufwand um etwa 70 % reduzieren können.
Für kleinere Auftragnehmer und Unternehmen, die im Bereich der öffentlichen Aufträge tätig sind, besteht der eigentliche Engpass nicht nur im Schreiben eines Angebots. Es ist der ständige Aufwand, der erforderlich ist, um Quellen zu scannen, die Relevanz zu interpretieren und zu entscheiden, wo die begrenzte Zeit für die Erfassung und das Angebot eingesetzt werden soll. Es steht viel auf dem Spiel: Das Verpassen eines Beschaffungsfensters oder einer regulatorischen Änderung kann einen kleinen Auftragnehmer Hunderttausende von Dollar an Umsatzeinbußen oder Compliance-Risiken kosten.
GovPulse.io greift auf eine Vielzahl von Datenquellen zurück, darunter data.gov, grants.gov, research.gov und SAM.gov, und indexiert 13.662 staatliche, Kreis- und Gemeinde-Domains in allen 50 Bundesstaaten. Benutzer können Leistungsbeschreibungen, Whitepapers, Styleguides und andere Fachmaterialien hochladen, damit der Agent mit der tatsächlichen Sprache und dem Fachwissen des Unternehmens arbeiten kann. Das unterscheidet das System wesentlich davon, eine Angebotsanfrage an einen Allzweck-Chatbot zu senden und nach einem Entwurf zu fragen.
Das Ergebnis: ein hochgradig relevanter Opportunity-Match und ein stärkeres First-Pass-Artefakt, das sich auf die eigene Dokumentation des Benutzers stützt.
IBM watsonx Orchestrate ermöglicht GovPulse.ios Kernintelligenzebene – Verwaltung von Workflow-Orchestrierung, Dokumentenanalyse, Zusammenfassung und endgültiger Asset-Erstellung. IBM watsonx.ai generiert derweil dialogbasierte Antworten, die Rohdaten aus der Beschaffung in Angebotsempfehlungen, Compliance-Analysen und umsetzbare Erkenntnisse verwandeln. Die Plattform basiert auf einer API-First-Architektur, die auf der IBM Cloud® Code Engine bereitgestellt wird.
Auf hoher Ebene beginnt der Workflow damit, dass eine Benutzeranfrage an einen OpenAI-kompatiblen Chat-Endpunkt gesendet wird; anschließend durchläuft sie die API-Validierung, die Einrichtung des Streamings und die Bearbeitung durch einen Agenten. Anschließend analysiert das System die Absicht, leitet die Anfrage weiter, reichert die Daten an und sendet eine Antwort an den Benutzer zurück.
Der unten dargestellte Architektur-Workflow veranschaulicht diesen Prozess. Die Client-Anfrage befindet sich an oberster Stelle, die API-Service-Prüfungen in der nächsten Schicht und die KI-Agentenanalyse und Abfragetypisierung in der Mitte. Die Antwortdarstellung erscheint am Ende (oben rechts) als Tabelle, Chat-Antwort oder Dashboard.
Die Aufnahmeseite basiert auf einer Reihe von primären Regierungsdatenquellen: der SAM.gov Opportunities API v2 für aktuelle Vertragsmöglichkeiten auf Bundesebene, der USAspending.gov API v2 für Regierungsausgaben und Auszeichnungsanalyse sowie einem lokalen Regierungssuchdienst, der Beschaffungs-URLs in allen kommunalen Bereichen auflöst.
Im untenstehenden Architekturdiagramm sind im mittleren Abschnitt (grün) die IBM-Komponenten zu sehen: Die LLM-Inferenzschicht läuft auf IBM watsonx.ai (Essentials ist ein Pay-as-you-go-watsonx.ai-Laufzeitplan) mit dem Meta-Llama- oder Llama-3-3-70b-Instruct-Modell. Darunter übernimmt die Abfrageverarbeitungs-Engine Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und der Absichtslösung wie Standortextraktion, Abkürzungsdisambiguierung, Behördenrouting und stufenbasierte Funktionsauflösung.
Die Abfrageverarbeitungs-Engine ist ein benutzerdefiniertes Node.js-Modul (govpulse-ai-agent.js), das vor jedem Modellaufruf eine strukturierte Extraktion und Weiterleitung durchführt. Es behandelt:
Die NLP-Verarbeitung – die Interpretation und Klassifizierung der ursprünglichen Benutzeranfrage – erfolgt durch IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct). Die benutzerdefinierte Engine nutzt diese Klassifizierungen anschließend, um die Anfrage zu ergänzen und weiterzuleiten.
Der Intelligenzaggregationsblock stellt dann die endgültige Ausgabe zusammen, indem er generierte Antwortinhalte mit strukturierten Daten der Regierung kombiniert, einschließlich HTML-Tabellengenerierung und Exportoptionen für Excel, CSV-Dateien und PDFs.
Die Orchestrierungs- und Laufzeitschichten sind gleichermaßen wichtig. IBM watsonx Orchestrate stellt den Agenten und die Orchestrierungsoberfläche bereit, koordiniert Toolaufrufe und verwaltet die Antwortpipeline von der Abfrage bis zur Ausgabe.
Darüber hinaus erzeugt das System bei der Kombination der watsonx.ai-Modellausgabe mit den eigenen Organisationsdokumenten des Nutzers über die Intelligenzaggregationsschicht Vorschlägentwürfe und andere Assets. Funktionen und Whitepaper informieren den Entwurf und Orchestrate® koordiniert, wann und wie diese Komposition stattfindet. Die serverlose Laufzeit läuft auf der IBM Cloud Code Engine, mit automatischer Skalierung und Unterstützung sowohl für Streaming als auch für Batch-Verhalten.
Alle diese Komponenten arbeiten zusammen, um die beschaffungsspezifischen Herausforderungen in den Bereichen Opportunity-Erkennung, Datennormalisierung, domänenspezifisches Routing, Antwortkomposition und Dokumentenerstellung zu lösen.
Die Ergebnisse sind beeindruckend. Kleine GovCon-Firmen reduzierten die Zeit für manuelle Forschung um schätzungsweise 70 %, fanden Gelegenheiten früher in der Pipeline und verbesserten die Qualität der Go- oder No-Go-Entscheidungen. Außerdem können nicht-technische Benutzer wechselnde Schwerpunktbereiche der Behörde ohne Unterstützung durch Analysten überwachen, so dass kleinere Unternehmen zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einer direkten Einstellung anfallen würden, Zugang zu Funktionen erhalten.
Die Entwicklung dieser Erfahrung birgt auch eine wichtige Produktlektion: Ein besseres Modelloutput ist wichtig, aber das Interaktionsmodell kann genauso wichtig sein. Das Avid-Team ging zunächst davon aus, dass die Nutzer mehr Daten wollten.
Der eigentliche Bedarf bestand jedoch in weniger Daten, die jedoch relevanter waren. Diese Erkenntnis gab den Ausschlag für die Entwicklung einer Engine zur Priorisierung von Informationen anstelle eines einfachen Aggregationswerkzeugs. Die Akzeptanz verbesserte sich, als die Plattform ein wöchentliches Briefing abgab, anstatt die Benutzer zu zwingen, das System ständig zu befragen.
Die Architektur von GovPulse.io ist darauf ausgelegt, den Umfang dessen, was das System überwachen und erzeugen kann, zu erweitern. Die Roadmap umfasst eine breitere Abdeckung der Beschaffung auf staatlicher, lokaler und Bildungsebene (SLED), vorausschauende Analyse für anstehende Vertragsfahrzeuge und Ausgabenprioritäten sowie eine tiefere Integration von watsonx Orchestrate. Auf diese Weise kann die Plattform von der Gewinnung von Informationen zur Ausarbeitung von Reaktionsstrategien und Potenzialanalysen übergehen. Dieser Prozess erfordert mehr Quellen, mehr Workflow-Tiefe und mehr verpackte Ausgaben, ohne die Kernarchitektur zu ersetzen.
Durch die Entwicklung von GovPulse.io auf Basis des IBM-Stacks gelang es Avid Solutions, eine komplexe Herausforderung im Bereich der Recherche und Angebotserstellung für den öffentlichen Sektor in einen plattformgestützten Workflow umzuwandeln. Für Endnutzer bedeutet dies, dass ein kleineres GovCon-Team in einem einzigen System von fragmentierten Signalen der Regierung zu priorisierten Chancen, wiederverwendbaren Informationen und entwurfsfertigen Ergebnissen gelangen kann. Für den Entwickler bietet IBM eine praktische Grundlage, um die Lösung auf weitere Behörden, mehr Datensätze und mehr Endnutzer-Workflows auszuweiten.