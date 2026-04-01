Wie IBM watsonx Orchestrate komplexe Beschaffung in Chancen für kleine Regierungsauftragnehmer umwandelt

Viele KI-Beschaffungstools können Dokumente zusammenfassen. Doch GovPulse.io richtet sich auf eine schwierigere und wichtigere Herausforderung: die Identifizierung des gesamten Spektrums relevanter Informationen – regulatorische Änderungen, Finanzierungsverschiebungen, Prioritäten der Behörden und Wettbewerbssignale –, die das Geschäft eines Regierungsauftragnehmers sinnvoll wachsen lassen können. GovPulse.io erreicht dies durch die Kombination von Echtzeit-Datenaggregation aus föderalen und kommunalen Quellen mit KI-gestützter Priorisierung, sodass die Nutzer nicht nur Möglichkeiten finden, sondern auch verstehen, welche davon es wert sind, verfolgt zu werden.

Die von IBM-Partner Avid Solutions Inc. entwickelte Plattform GovPulse.io verfolgt die sich schnell verändernde Landschaft der Bundesvorschriften, Beschaffungsmöglichkeiten und politischen Veränderungen in Echtzeit und stellt diese durch Interaktion in natürlicher Sprache dar. Außerdem hilft sie den Benutzern dabei, zu beurteilen, was es wert ist, verfolgt zu werden, und unterstützt die Erstellung von Entwürfen auf der Grundlage der eigenen Dokumente des Unternehmens – Erklärungen zu Fähigkeiten, Whitepapers und mehr.

Dieser Prozess ist für GovPulse.io von entscheidender Bedeutung Kernnutzer – kleine und mittelständische Regierungsauftragnehmer (GovCons), Berater und Organisationen des öffentlichen Sektors –, die ohne große Geschäftsentwicklungsteams oder eigene Analysten arbeiten.

Mit IBM watsonx Orchestrate™ und watsonx.ai® schätzt Avid, dass Anwender Chancen früher erkennen und den manuellen Rechercheaufwand um etwa 70 % reduzieren können.