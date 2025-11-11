Cloudnative Technologien wie Microservices, Container und Kubernetes helfen Anwendungsteams, reaktionsschneller und gleichzeitig effizienter zu arbeiten. Leider erzeugen sie auch eine enorme Komplexität, die zu Transparenzlücken führen kann, wobei jedes neue Update oder Release diese Lücken noch vergrößert.

Deshalb kann es für die Stakeholder von Anwendungen – von Architekten und Entwicklern bis hin zu Administratoren, DevOps und Site Reliability Engineers (SREs) – so wirken, als sei die Aufrechterhaltung der Resilienz, des einwandfreien Zustands und der ordnungsgemäßen Funktion von Anwendungen ein endloses Unterfangen.