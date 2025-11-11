Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Wie IBM Instana die Observability intelligenter, schneller und vorausschauender macht

Alle wollen schneller entwickeln, intelligenter veröffentlichen, schneller reagieren und sofort skalieren, um die Bedürfnisse ihrer Kunden, Klienten und Nutzer zu erfüllen.

Cloudnative Technologien wie Microservices, Container und Kubernetes helfen Anwendungsteams, reaktionsschneller und gleichzeitig effizienter zu arbeiten. Leider erzeugen sie auch eine enorme Komplexität, die zu Transparenzlücken führen kann, wobei jedes neue Update oder Release diese Lücken noch vergrößert.

Deshalb kann es für die Stakeholder von Anwendungen – von Architekten und Entwicklern bis hin zu Administratoren, DevOps und Site Reliability Engineers (SREs) – so wirken, als sei die Aufrechterhaltung der Resilienz, des einwandfreien Zustands und der ordnungsgemäßen Funktion von Anwendungen ein endloses Unterfangen.

Der Instana-Ansatz zur Observability

Der Ansatz von Instana zur Observability ist in dreifacher Hinsicht einzigartig:

  • Allgegenwärtige Automatisierung über den gesamten Überwachungslebenszyklus hinweg.
  • Stets präziser Echtzeit-Kontext, wodurch immer verständlich ist, wie Dienste und der Tech-Stack interagieren.
  • Intelligente Maßnahmen helfen dabei, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen und angemessen zu handeln, um Probleme zu beheben oder sie sogar von vornherein zu vermeiden.

Automatisierung, Kontext und intelligente Aktionen waren von Anfang an ein Synonym für Instana, zusammen mit integriertem maschinellem Lernen.

Erweiterung der Observability für das Zeitalter der KI

Dieses Jahr hat IBM diese Kernfunktionen auf ein neues Niveau gehoben, indem es Funktionen hinzugefügt hat, die für das KI-gestützte Geschäft von heute entwickelt wurden. Sie verbessern die Art und Weise, wie Teams sowohl traditionelle als auch KI-basierte Workloads beobachten, verstehen und optimieren.

1. Intelligente Untersuchung von Vorfällen mit agentischer KI

Instana Intelligent Investigation nutzt agentische KI, um Vorfälle automatisch zu untersuchen, Symptome zu korrelieren und Nutzer zur Lösung zu führen.

Instana fasst nicht nur zusammen, was schiefgelaufen ist, sondern agiert auch wie ein kompetenter SRE, der Sie durch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge führt und nächste Schritte empfiehlt. Das Ergebnis sind robustere Anwendungen, weniger Probleme, schnellere Lösungszeiten (reduziertes MTTR) und weniger manuelle Arbeit – alles mit erklärbaren, datengesteuerten Antworten, die das Vertrauen in jede Lösung stärken.

Durch die Umwandlung von Observability-Daten in umsetzbare Narrative hilft Instana Anwendungsteams, sich weniger auf die Brandbekämpfung zu konzentrieren und ihre Zeit darauf zu verwenden, mehr Wert zu liefern.

2. Überwachung und Verwaltung von KI-Workloads mit generativer KI-Observability

Die Transparenz von Instana hinsichtlich generativer KI und agentenbasierter Entitäten innerhalb von Anwendungen erfasst Leistung, Ressourcennutzung und Telemetrie auf Modellebene, um Teams dabei zu helfen, nicht nur zu verstehen, wie KI funktioniert, sondern auch, wie sie sich verhält (und warum).

Gleichzeitig verwendet Instana KI, um Ihre weitere Umgebung zu beobachten. Mit adaptiver Basiswertermittlung, kontextbezogener Alarmierung und proaktiver Erkennung lernt es den Normalzustand Ihres Systems kennen und erkennt Abweichungen, bevor sie zu Vorfällen werden. Das Ergebnis sind betriebliche Effizienz, weniger Lärm und zuverlässigere KI-gestützte Anwendungen.

3. CI/CD-Beobachtbarkeit mit integrierter synthetischer Überwachung

Die Funktion Synthetische Überwachung von Instana ermöglicht es den DevOps und SRE Benutzern von Instana, den Entwicklungsprozess zu verlagern und die Gesamtqualität zu steigern, indem sie produktionsreife synthetische Tests in Vorproduktionsumgebungen ausführen.

Mithilfe einfacher OpenAPI-Aufrufe oder Befehlszeilentools können Teams diese Tests innerhalb von Jenkins-, GitHub Actions-, GitLab CI- oder Azure DevOps-Pipelines auslösen. Die Ergebnisse sind die Möglichkeit, eine einzige Testdefinition in allen Umgebungen – Entwicklung, Test, Staging und Produktion – zu verwenden, um Leistungs- und Verfügbarkeitsstandards durchzusetzen, bevor Code überhaupt live geht. Das bedeutet weniger Regressionen, schnelleres Feedback und höheres Vertrauen in die Veröffentlichung. Und weil die Tests auf der umfassenden Observability-Grundlage von Instana aufbauen, werden synthetische Ergebnisse mit Kontext aus Anwendung, Infrastruktur und Endbenutzerüberwachung angereichert.

Die CI/CD-Observability hilft Teams, schnell und diszipliniert zu liefern, sodass sie Probleme frühzeitig erkennen können und nicht erst nach dem Go-Live.

Die Weiterentwicklung von Observability zu intelligentem Handeln

Wenn Unternehmen ihren Einsatz von KI und Automatisierung ausweiten, muss sich die Observability von der passiven Überwachung zu proaktiven, intelligenten Maßnahmen entwickeln. Instana führt diese Entwicklung an, indem sie traditionelle Observability mit KI-gestützten Erkenntnissen und Entscheidungsfindung verbindet.

Die neuesten Innovationen von Instana – agentische KI-Untersuchungen, KI-Workload-Observability und CI/CD-Automatisierung – stellen den nächsten Schritt auf dem Weg zu Systemen mit automatischer Fehlerbehebung und Automatisierung dar.

Mit Automatisierung, Kontext und Intelligenz im Zentrum hilft Instana Teams, schneller zu verschieben, intelligenter zu reparieren und mit Zuversicht zu bauen.

Mehr erfahren über Instana

Erkunden Sie die Observability Sandbox

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

