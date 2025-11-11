Die Funktion Synthetische Überwachung von Instana ermöglicht es den DevOps und SRE Benutzern von Instana, den Entwicklungsprozess zu verlagern und die Gesamtqualität zu steigern, indem sie produktionsreife synthetische Tests in Vorproduktionsumgebungen ausführen.
Mithilfe einfacher OpenAPI-Aufrufe oder Befehlszeilentools können Teams diese Tests innerhalb von Jenkins-, GitHub Actions-, GitLab CI- oder Azure DevOps-Pipelines auslösen. Die Ergebnisse sind die Möglichkeit, eine einzige Testdefinition in allen Umgebungen – Entwicklung, Test, Staging und Produktion – zu verwenden, um Leistungs- und Verfügbarkeitsstandards durchzusetzen, bevor Code überhaupt live geht. Das bedeutet weniger Regressionen, schnelleres Feedback und höheres Vertrauen in die Veröffentlichung. Und weil die Tests auf der umfassenden Observability-Grundlage von Instana aufbauen, werden synthetische Ergebnisse mit Kontext aus Anwendung, Infrastruktur und Endbenutzerüberwachung angereichert.
Die CI/CD-Observability hilft Teams, schnell und diszipliniert zu liefern, sodass sie Probleme frühzeitig erkennen können und nicht erst nach dem Go-Live.