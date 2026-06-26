So unterstützt IBM SupPlant bei der Umwandlung von Milliarden von Datensignalen in Echtzeit-Bewässerungsentscheidungen auf globaler Ebene

SupPlant wandelt Sensor-, Satelliten-, Wetter- und Erntedaten mithilfe von IBM watsonx.data zur Speicherung und Abfrage der Daten sowie IBM Confluent zur Bereitstellung der Empfehlungen in Echtzeit-Bewässerungsempfehlungen um, die Landwirten in 14 Ländern und bei 33 Kulturpflanzen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Eine Hitzewelle wartet nicht darauf, dass ein Landwirt ein Dashboard interpretiert. Wenn der Boden austrocknet, verlangsamt sich das Fruchtwachstum, und wenn das Wetter über Nacht wechselt, muss die Entscheidung zur Bewässerung schnell und selbstbewusst getroffen werden. Zu wenig Wasser kann die Pflanzen belasten und den Ertrag verringern, doch zu viel Wasser kann zu Geld- und Energieverschwendung führen.
SupPlant hat die Digital Experience um genau diese Momente herum aufgebaut. Das Unternehmen wandelt Sensor-, Satelliten-, Wetter- und Erntedaten in klare Bewässerungsempfehlungen um, die über WhatsApp übermittelt werden. Diese Empfehlungen helfen mehr als 100.000 Landwirten auf 14 Flächen und über 33 Pflanzenarten, zu handeln, bevor sich veränderte Feldbedingungen zu kostspieligen Problemen entwickeln.
Ihr Arbeitsumfang ist eine vertraute technische Herausforderung: vielfältige Daten aufnehmen, schnell verarbeiten, nützlich machen, mehrere Nutzersegmente bedienen und die Erfahrung einfach halten.
Die Bereitstellung von SupPlant dient als nützliche Lektion für Teams, die KI-Systeme entwickeln. Der schwierigste Teil ist nicht immer das Modell; es geht darum, die richtigen Antworten mit dem richtigen Benutzer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu verbinden.
In diesem Beitrag wird erläutert, wie SupPlant eine Cloud-Lösung auf AWS mit IBM Confluent, Astra DB in IBM watsonx.data, Analytics Engines und KI-Modellen entwickelt hat, die die Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten in Echtzeit unterstützen. Diese Lösung arbeitet mit WhatsApp zusammen, um – weltweit – personalisierte, präzise Bewässerungsempfehlungen zu generieren und zu übermitteln.
SupPlant bedient drei Hauptbenutzergruppen. Kleinbauern, die in der Regel bis zu 50 Hektar bewirtschaften, verwenden das sensorlose Produkt „Plant“. Großanbauer, die hochwertige Kulturen wie Avocados, Zitrusfrüchte, Mandeln und Weintrauben anbauen, nutzen das ausgefeiltere, sensorgestützte SNS-Produkt von SupPlant für die Präzisionsbewässerung. Schließlich nutzen Regierungen und große Agrarprogramme ein Hybridmodell, das physische Sensoren mit Satellitendaten kombiniert, um viele Landwirte in großen Regionen zu unterstützen.
Über die Segmente hinweg bleibt der Bedarf der Benutzer konstant: umsetzbare Bewässerungsrichtlinien. In diesem Zusammenhang bedeutet Präzisionslandwirtschaft, Daten über Pflanzen, Boden, Wetter und Pflanzenverhalten zu nutzen, um zu entscheiden, wann bewässert und wie viel Wasser verwendet werden soll.
Die Entwicklung von SupPlant ging von einer praktischen Beobachtung aus: Viele Landwirte haben weder Zeit für komplexe Analysen noch verfügen sie über ein dezidiertes Agronomie-Team (Agronomie ist die Wissenschaft des Pflanzen- und Bodenmanagements). Die Technologie von SupPlant wendet somit die Analyse und Agronomie im Hintergrund an und liefert anschließend eine prägnante Empfehlung über einen vertrauten Kanal: WhatsApp.
Das Produkt unterstützt sensorbasierte Bereitstellungen, bei denen hochwertige Felddaten generiert werden. Es unterstützt außerdem die sensorlose Bereitstellung, bei der Satelliten - und Wetterdaten Empfehlungen an landwirtschaftliche Betriebe ohne spezielles Equipment geben. Die Sensoren sorgen für Präzision, während die satellitengestützten Modelle die Reichweite gewährleisten. Die Digital-Experience-Architektur von SupPlant unterstützt beide Bereitstellungen, ohne für jeden Markt, jede Kultur oder jedes Kundensegment separate Systeme zu erstellen.
Das Architekturdiagramm organisiert das System von links nach rechts: Echtzeit-Datenereignisse treten auf, Daten werden aufgenommen und bereitgestellt, Empfehlungen werden generiert und dann erhalten die Landwirte diese Empfehlungen über WhatsApp. Dieser einfache visuelle Ablauf verschleiert einige wichtige technische Entscheidungen.
Auf der linken Seite des Diagramms ist die Datenquellenschicht dargestellt. Es umfasst Feldsensoren, die Daten zu Bäumen, Früchten, Boden, Wasserdruck und Baumstämmen in Echtzeit erfassen. Dazu gehören auch Satellitenbilder, die SupPlant mit den Daten der Feldsensoren korreliert, sodass Erkenntnisse von mit Sensoren ausgestatteten landwirtschaftlichen Betrieben auf größere Gebiete übertragen werden können, in denen keine Sensoren installiert sind.
Die Sensordaten werden durch Wetterprognosedaten, Informationen zu Landwirten und Kulturen, zum Gesundheitszustand der Vegetation, zur Kronenstruktur sowie zu Bodenfeuchtigkeit, Hitze- und Wasserstress ergänzt. Historische Daten runden die Schicht mit Daten aus mehr als 2.200 Jahreszeiten über mehr als 40 Kulturen ab.
Diese Datenpunkte kommen nicht alle auf die gleiche Weise an. Sensordaten können nahezu in Echtzeit eintreffen, während Wetterdaten, Satellitenbilder, Aufzeichnungen der Landwirte und Ernteinformationen mit größeren Zeitabständen eintreffen können. Die Architektur muss daher sowohl Streaming- als auch Batch-Daten aufnehmen, diese Eingaben normalisieren und gemeinsam nutzbar machen. Das Batch-Laden über Anbieter-APIs verschiebt Daten in die zentrale Datenschicht, wo sie verarbeitet, gespeichert und für die Analyse abgerufen werden können.
In der Mitte des Diagramms ist die Astra DB in IBM watsonx.data dargestellt. Astra DB, das auf Apache Cassandra basiert, dient als operative NoSQL-Datenbank, die für die Speicherung und den Abruf von Daten konzipiert ist, die sich nicht nahtlos in herkömmliche Zeilen und Spalten einordnen lassen.
Dadurch eignet es sich besonders gut für große Mengen an Sensor-, Satelliten- und Ereignisdaten. In der Architektur von SupPlant unterstützt diese Schicht skalierbaren Speicher, schnellen Abruf und Echtzeitzugriff für die Analyse- und Empfehlungs-Engines. Astra DB unterstützt zudem die Automatisierung der Erfassung und des Abrufs von Sensor- und Satellitendaten, damit diese für den Einsatz in der KI angereichert werden können.
Die Rohdaten liefern sowohl unmittelbare Empfehlungen als auch längerfristige Modellverbesserungen. So kann beispielsweise ein Avocado-Sensor alle halbe Stunde eine Momentaufnahme der Fruchtgröße erfassen. Die Rohdaten lassen sich anschließend zu täglichen Zusammenfassungen, zur Erkennung von Anomalien, zur Erfassung von Übergängen zwischen Wachstumsstadien, zur Saisonabschlussanalyse sowie zu Vergleichen zwischen Kulturen, Jahreszeiten und Landwirten verarbeiten.
Die Analytics Engine verarbeitet Wetter-, Pflanzen- und Bewässerungsdaten und speist diese in die ML/KI-Modelle ein, um Pflanzenstress (z. B. durch Hitze oder Wassermangel) zu erkennen, den Bewässerungsbedarf vorherzusagen und Wachstum oder Ertrag zu prognostizieren. Das Ziel ist nicht, dem Landwirt jede Variable zu zeigen. Ziel ist es, die jeweils beste Maßnahme zu ermitteln: heute bewässern, vor einer Hitzewelle eine zusätzliche Nachtbewässerung einführen, einer Warnung vor niedriger Bodenfeuchtigkeit nachgehen oder einen Wochenplan anpassen.
Mit dem wachstumsbasierten Bewässerungsmodell von SupPlant übertragen Sensoren Pflanzen- und Klimadaten in die Cloud. Das System verarbeitet diese Daten und kann eine autonome Bewässerung unterstützen, bei der der gemessene Zustand der Pflanze das Bewässerungsverhalten steuert. SupPlant verwendet diese instrumentierten Referenzseiten als Grundlage: validierte Daten aus der Praxis, die zum Trainieren und Testen von Modellen verwendet werden. Diese Ergebnisse optimieren Pflanzenmodelle und Pflanzenkoeffizienten, also Zahlen, anhand derer abgeschätzt wird, wie viel Wasser eine Kulturpflanze in einem bestimmten Wachstumsstadium benötigt.
Das Diagramm verschiebt sich dann von Empfehlungen zu Echtzeit-Nachrichten. Eine Nachrichtenwarteschlange fungiert als Puffer und ermöglicht es einem Teil des Systems, Daten zu veröffentlichen, während ein anderer Teil diese im richtigen Tempo verarbeitet. Kafka wird häufig als Eventbus verwendet, wo Produzenten Veranstaltungen veröffentlichen und Verbraucher sie lesen. SupPlant nutzt IBM Confluent für seine Kafka-Nachrichtenwarteschlange, die zwischen der Analyseschicht und der WhatsApp-Zustellung angesiedelt ist.
Diese Entkopplung ist entscheidend. Ein Landwirt möchte vielleicht wöchentliche Empfehlungen zu einer bestimmten Zeit. Bei einem Extremwetterereignis müssen unter Umständen Hunderttausende von Landwirten vor Unwettern gewarnt werden. Die Architektur darf nicht von einer direkten, instabilen Verbindung zwischen einem Modell und einer Nachricht abhängen. Durch den Einsatz eines Ereignisbusses kann SupPlant Spitzen auffangen, Ereignisse weiterleiten und auch bei steigender Nachfrage eine zuverlässige Bereitstellung gewährleisten.
Die rechte Seite des Diagramms zeigt die Empfehlungsschicht in Echtzeit. Empfehlungen, Warnmeldungen und Unterstützung werden über WhatsApp bereitgestellt, was den Landwirten wöchentliche Bewässerungsanleitungen, Ad-hoc-Warnungen und Hilfe bietet, ohne dass sie eine weitere App installieren oder sich in einem Portal anmelden müssen.
IBM watsonx.data bietet SupPlant eine Datengrundlage für umfangreiche, zeitkritische landwirtschaftliche Daten. Astra DB unterstützt einen schnellen Zugriff auf den historischen und betrieblichen Kontext, den die Empfehlungs-Engine benötigt, wenn aktuelle Feldbedingungen, vorheriges Pflanzenverhalten, Satellitendaten und Wettersignale gemeinsam analysiert werden müssen. Astra DB in IBM watsonx.data hilft dabei, diese Eingaben für Analysen und KI nutzbar zu machen und unterstützt gleichzeitig sowohl Maßnahmen in Echtzeit als auch die langfristige Verbesserung von Modellen.
IBM Confluent und Kafka unterstützen die ereignisgesteuerte Ebene, die Empfehlungen mit der Bereitstellung für Landwirte verbindet. Modelle, Algorithmen und Analysedienste können Bewässerungsereignisse, Warnmeldungen und Handlungsaufforderungen veröffentlichen, ohne eng an die WhatsApp-Bereitstellung gekoppelt zu sein. Die Trennung hilft SupPlant, Nachfragespitzen zu bewältigen, z. B. durch das Senden von Hitzewellenwarnungen an eine große Anzahl von Landwirten, ohne das System zu überlasten.
Das Ergebnis ist eine unkompliziertere Erfahrung für den Landwirt. In einer wöchentlichen Nachricht können Empfehlungen zur Bewässerungsmenge gegeben werden. Eine Hitzewarnung kann einem Landwirt signalisieren, nachts die Bewässerung zu erhöhen, bevor der Stress für die Pflanzen zunimmt. Satellitenbilder können auch dazu beitragen, die Bedingungen vor Ort zu erklären, wie zum Beispiel eine ungleichmäßige Bodenfeuchtigkeit, die auf ein Problem mit einem Ventil oder der Bewässerungsabdeckung hinweist.
Die Architektur von SupPlant liefert eine nützliche Lektion für KI-Bereitstellungen: Intelligenz schafft nur dann Wert, wenn sie den Benutzer rechtzeitig und im richtigen Workflow erreicht. Eine Empfehlung, die verspätet eintrifft oder bei der der Landwirt ein komplexes Dashboard interpretieren muss, verbessert die Entscheidung für die Bewässerung nicht.
Mithilfe von IBM-Lösungen trennt das Design von SupPlant Daten, Modelle und Bereitstellung. Diese Grundlage ermöglicht SupPlant die Skalierung der sensorenlosen Bewässerung, die Ausweitung des Anbaubereichs und die Unterstützung staatlicher Programme, ohne das Produkt für jeden Markt neu entwickeln zu müssen. Mit jeder neuen Saison, jeder Kultur und jeder Region können weitere Daten in das System eingespeist werden, wodurch die Modelle verbessert werden und die Erfahrung des Landwirts unkompliziert bleibt.
Durch die Nutzung des Datenportfolios von IBM wandelt SupPlant Pflanzen-, Wetter- und Satellitensignale in Echtzeit-Entscheidungen für die Landwirtschaft um. Für Landwirte bedeutet das bessere Bewässerungsentscheidungen, eine effizientere Wassernutzung und bessere Ernteerträge. Für SupPlant eröffnet sich damit ein skalierbarer Weg, um mehr Benutzer zu bedienen, weitere Geschäftsmodelle zu unterstützen und die Präzisionslandwirtschaft voranzutreiben, ohne dass der Endnutzer die Komplexität tragen muss.