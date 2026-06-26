So unterstützt IBM SupPlant bei der Umwandlung von Milliarden von Datensignalen in Echtzeit-Bewässerungsentscheidungen auf globaler Ebene

Eine Hitzewelle wartet nicht darauf, dass ein Landwirt ein Dashboard interpretiert. Wenn der Boden austrocknet, verlangsamt sich das Fruchtwachstum, und wenn das Wetter über Nacht wechselt, muss die Entscheidung zur Bewässerung schnell und selbstbewusst getroffen werden. Zu wenig Wasser kann die Pflanzen belasten und den Ertrag verringern, doch zu viel Wasser kann zu Geld- und Energieverschwendung führen.

SupPlant hat die Digital Experience um genau diese Momente herum aufgebaut. Das Unternehmen wandelt Sensor-, Satelliten-, Wetter- und Erntedaten in klare Bewässerungsempfehlungen um, die über WhatsApp übermittelt werden. Diese Empfehlungen helfen mehr als 100.000 Landwirten auf 14 Flächen und über 33 Pflanzenarten, zu handeln, bevor sich veränderte Feldbedingungen zu kostspieligen Problemen entwickeln.

Ihr Arbeitsumfang ist eine vertraute technische Herausforderung: vielfältige Daten aufnehmen, schnell verarbeiten, nützlich machen, mehrere Nutzersegmente bedienen und die Erfahrung einfach halten.

Die Bereitstellung von SupPlant dient als nützliche Lektion für Teams, die KI-Systeme entwickeln. Der schwierigste Teil ist nicht immer das Modell; es geht darum, die richtigen Antworten mit dem richtigen Benutzer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu verbinden.

In diesem Beitrag wird erläutert, wie SupPlant eine Cloud-Lösung auf AWS mit IBM Confluent, Astra DB in IBM watsonx.data, Analytics Engines und KI-Modellen entwickelt hat, die die Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten in Echtzeit unterstützen. Diese Lösung arbeitet mit WhatsApp zusammen, um – weltweit – personalisierte, präzise Bewässerungsempfehlungen zu generieren und zu übermitteln.