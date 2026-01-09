Die Zukunft gestalten: Wie die IBM Digital Intelligence Suite for Defense Entscheidungsvorteile verschafft

Die Verantwortlichen im Verteidigungsbereich bewegen sich in einer Ära extremer Komplexität: Operationen in mehreren Bereichen, Cyber-Bedrohungen und ein Übermaß an Informationen sowie ein immer schnelleres Tempo bei den globalen Sicherheitsherausforderungen. Entscheidungszyklen, die in der Vergangenheit mehrere Tage dauerten, müssen heute innerhalb von Minuten getroffen werden. Herkömmliche Systeme können mit der Menge, Geschwindigkeit und Vielfalt der Daten, die in die Kommandozentralen fließen, nicht mithalten.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, verstärkt IBM mit der IBM Digital Intelligence Suite für Verteidigung seine verteidigungsspezifischen KI-Funktionen. Dieses Tool ist ein zukunftsweisendes, generatives KI-gestütztes Asset von IBM® Consulting das auf speziell entwickelten agentischen Agenten basiert. Es verschafft Kunden aus dem Verteidigungs- und Regierungssektor einen entscheidenden Vorteil – durch die Bereitstellung schneller Erkenntnisse, umsetzbarer Informationen und überlegener Entscheidungsvorteile mittels einer auf natürlicher Sprache basierenden Benutzeroberfläche.