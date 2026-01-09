Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Die Zukunft gestalten: Wie die IBM Digital Intelligence Suite for Defense Entscheidungsvorteile verschafft

Die IBM® Digital Intelligence Suite verschafft Kunden aus dem Verteidigungs- und Regierungssektor einen entscheidenden Vorteil, indem sie über eine auf natürlicher Sprache basierende Benutzeroberfläche schnelle Einblicke, verwertbare Informationen und überlegene Entscheidungsvorteile liefert.

Veröffentlicht 9. Januar 2026
Die Verantwortlichen im Verteidigungsbereich bewegen sich in einer Ära extremer Komplexität: Operationen in mehreren Bereichen, Cyber-Bedrohungen und ein Übermaß an Informationen sowie ein immer schnelleres Tempo bei den globalen Sicherheitsherausforderungen. Entscheidungszyklen, die in der Vergangenheit mehrere Tage dauerten, müssen heute innerhalb von Minuten getroffen werden. Herkömmliche Systeme können mit der Menge, Geschwindigkeit und Vielfalt der Daten, die in die Kommandozentralen fließen, nicht mithalten.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, verstärkt IBM mit der IBM Digital Intelligence Suite für Verteidigung seine verteidigungsspezifischen KI-Funktionen. Dieses Tool ist ein zukunftsweisendes, generatives KI-gestütztes Asset von IBM® Consulting das auf speziell entwickelten agentischen Agenten basiert. Es verschafft Kunden aus dem Verteidigungs- und Regierungssektor einen entscheidenden Vorteil – durch die Bereitstellung schneller Erkenntnisse, umsetzbarer Informationen und überlegener Entscheidungsvorteile mittels einer auf natürlicher Sprache basierenden Benutzeroberfläche.

5 Gründe, warum sich die IBM Digital Intelligence Suite for Defense von anderen Lösungen abhebt

1. Skalierbar, einsatzbereite Architektur

Die IBM Digital Intelligence Suite (IDIS) basiert auf einem API-gesteuerten, offenen Framework, das auf jeder Cloud-Plattform wie IBM Cloud, AWS, Azure oder Google Cloud gestartet werden kann. Es kann außerdem lokal und am Edge als containerisierte Anwendung mit Red Hat OpenShift oder Kubernetes bereitgestellt werden. Diese Flexibilität erfüllt die strengen Sicherheits- und Datenhoheitsmandate von Verteidigungsumgebungen.

2. Modernste Prompt-Engineering und Retrieval-Augmented Generation (RAG)

IDIS basiert auf IBM® watsonx und verbindet ausgefeilte Prompting-Techniken mit einer Datenabfrage in nahezu Echtzeit, um generative Ausgaben zu erzeugen, die sowohl präzise als auch kontextbezogen sind. Die firmeneigene Methodik des „Context Engineering“ trägt dazu bei, dass jede Antwort auf den relevantesten Informationen basiert.

3. KI-basierte, mehrsprachige Modell-Engine

Die IBM Digital Intelligence Suite integriert sich nahtlos mit allen führenden Large Language Models (LLM) und kleinen Sprachmodellen (Small Language Models, SLM) – IBM® Granite, Llama, GPT-OSS, Claude Sonnet und anderen – durch ihr modulares, API-orientiertes Design der Suite. Darüber hinaus wird das neu angekündigte IBM Defense Model, das in Zusammenarbeit mit Janes entwickelt wurde, mit fortschrittlicher Orchestrierung und Intelligenz überlagert, was eine beispiellose analytische Leistung ermöglicht.

4. Kernkompetenzen der IBM Digital Intelligence Suite for Defense

Zusammen verwandeln diese Funktionen unterschiedliche Datenquellen in verwertbare, kontinuierlich verbesserte Erkenntnisse:

  • Interaktive, mehrsprachige Benutzeroberfläche: Anfragen stellen und sofort Antworten in mehreren Sprachen erhalten.
  • Dynamische Korpusverwaltung: Laden Sie Dokumente hoch, bauen Sie eine anwendungsspezifische Wissensdatenbank auf und lassen Sie das System diese bei Bedarf analysieren, um eine „Precision Strike Analysis“ abzuleiten.
  • OSINT-Wissensbasis: Nutzt Open-Source-Intelligence, um jede Antwort zu bereichern.
  • Kontextbasierte Suchvorschläge: Intelligente Prompts führen die Nutzer zu tiefergehenden Erkenntnissen.
  • Kontinuierliche Feedback-Schleife: Lernt aus Eingaben, um die Relevanz im Laufe der Zeit zu verbessern.
  • Adapter-Architektur auf Plug-in-Basis: Integriert einfach neue Werkzeuge, Anwendungen und Datenquellen.

5. Maßgeschneiderte Agenten für missionskritische Aufgaben

Die agentischen Agenten von IDIS sind auf eine Vielzahl von Verteidigungsszenarien optimiert, darunter:

  • Multi-Domain-Analyse
  • Gemeinsame operative Planung
  • Bewertung von Cyber-Bedrohungen
  • Bewertung der Material- und Logistikbereitschaft
  • Definition von Vorgehensweisen (Courses-of-Action, COA)
  • Kampagnenplanung

Ein vertrauenswürdiges, verwaltetes Framework

Da sich die generative KI rasant weiterentwickelt, bleibt IDIS an der Spitze, indem es kontinuierlich die neuesten großen Sprach- und Spezialmodelle integriert und so sicherstellt, dass die Lösung nie hinter neuen Möglichkeiten zurückbleibt.

Jedes Experiment, jeder Prototyp und jede Bereitstellung wird in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt, in der alle missionskritischen Entscheidungen von Menschen getroffen werden, um die Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit und Konformität zu gewährleisten, die für den Verteidigungseinsatz unerlässlich sind.

Ein strategischer Vorteil für Führungskräfte im Verteidigungssektor

IDIS verwandelt Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse, sodass Befehlshaber und politische Entscheidungsträger in der komplexen Sicherheitslandschaft von heute schneller, intelligenter und mit größerem Vertrauen handeln können.

Durch die Partnerschaft mit IBM Consulting und die Nutzung des bewährten IBM Garage Design-Thinking-Frameworks können Kunden schnell experimentieren, Prototypen erstellen, Lösungen implementieren und kontinuierlich optimieren. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Entscheidungsvorteile zu erzielen und gleichzeitig die höchsten Sicherheits- und Betriebsstandards aufrechtzuerhalten.

Jede Bereitstellung findet in einer sicheren, kontrollierten Umgebung statt, die Compliance, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit für geschäftskritische Entscheidungen gewährleistet. Besuchen Sie IBM Consulting, um zu erfahren, wie IDIS Ihnen helfen kann, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting