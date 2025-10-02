Wie IBM Concert die Cybersicherheit und den IT-Betrieb neu definiert

Um sicherzustellen, dass IBM Concert einen echten Mehrwert bietet, haben unsere CIO- und CISO-Unternehmen als „Client Zero“ eine Partnerschaft geschlossen. Durch diese strategische Zusammenarbeit konnten wir die Plattform im Maßstab eines Großunternehmens testen, validieren und verfeinern und so sicherstellen, dass IBM Concert für die größten Kunden von IBM bereit ist.

Es ging nicht nur darum, ein neues Tool auf Unternehmensebene einzuführen. Es ging auch darum, die Art und Weise, wie wir Anwendungen mit größerer Geschwindigkeit, Intelligenz und Präzision sichern und betreiben, neu zu gestalten.