Das IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC)-Team verwendet ein umfassendes Qualitätssicherungs-Framework, um die Entwicklung und Ausführung von Testfällen zu standardisieren, die Ergebnisberichterstattung zu verwalten und die Problemverfolgung und -priorisierung effizient zu handhaben.
Täglich betreibt das Team über 77.000 Suites in verschiedenen Umgebungen, einschließlich aller Produktionsregionen. Um diesen Umfang an Operationen zu unterstützen, benötigen sowohl Entwickler als auch Tester ein robustes und zuverlässiges Framework, das die kontinuierliche Ausführung von Tests ermöglicht. Diese Testergebnisse müssen zu Compliance-Zwecken aufbewahrt werden und über Dashboards leicht zugänglich sein, um eine schnelle und effektive Bewertung der gesamten Systemqualität zu ermöglichen.
Nachdem das Team verschiedene lokale und Cloud-gehostete Lösungen evaluiert hatte, entschied es sich für eine vollständige cloudnative Transformation, bei der die IBM Cloud-Services zum Einsatz kommen. Diese strategische Neuausrichtung vereinfachte nicht nur die zugrunde liegende Infrastruktur und reduzierte den Wartungsaufwand, sondern verringerte auch die operative Workload des Qualitätssicherungsteams. Infolgedessen wurden durch die Transformation Möglichkeiten zur Ressourcenoptimierung und Kosteneinsparung aufgezeigt.
Das IBM Cloud VPC QA-Team stützte sich ursprünglich auf eine große, komplexe Infrastruktur, die aus vielen spezialisierten Tools, Servern und Netzwerkkomponenten bestand. Für die Unterstützung dieser Umgebung waren viele Experten aus verschiedenen technischen Bereichen erforderlich, was die Wartung kostspielig und schwierig machte.
Diese vollständige QA-Umgebung wurde auf IBM Cloud VPC Virtual Server Instances (VSIs) gehostet, wie im Diagramm dargestellt:
Um die Abläufe zu modernisieren und zu vereinfachen, migrierte das Team seine QA-Systeme zu IBM Cloud-Services. Es ersetzte seinen Dateiserver durch IBM Cloud Object Storage, verlagerte Datenbanken auf verwaltete PostgreSQL- und Elasticsearch-Dienste und ersetzte sein kundenspezifisches Orchestrierungssystem durch Tekton-basierte Automatisierungspipelines. Diese Änderung ermöglichte täglich über 77.000 automatisierte Läufe, ohne dass eine eigene Infrastruktur unterhalten werden musste. Außerdem wandelte es sein Framework in containerisierte Microservices um, die auf einem resilienten Kubernetes-Cluster laufen.
Insgesamt reduzierte die Transformation die Komplexität, senkte den Wartungsbedarf und führte zu einer skalierbaren, cloudnativen QA-Architektur.
Hier ist die neue Architektur:
Als Ergebnis dieser Transformation wurde das Infrastrukturteam für die Qualitätssicherung (QA) von der erheblichen betrieblichen Belastung entlastet, die mit der Verwaltung einer großen und komplexen Umgebung verbunden ist. Durch diese Änderung konnte das Team seine Anstrengungen auf die Verbesserung und Weiterentwicklung des internen Frameworks konzentrieren.
Die Umstellung auf ein cloudnatives Modell offenbarte auch Ineffizienzen bei der Testgestaltung und -durchführung, was zu einer verbesserten Ressourcennutzung und Kostenoptimierung führte. Aufgrund der begrenzten Einsicht in die Ressourcennutzung haben einige Teams früher mehrere redundante Assets erstellt, die nach der Testausführung oft nicht ordnungsgemäß außer Betrieb genommen wurden.
Durch die Nutzung der Abrechnungs- und Nutzungsberichterstattungsfunktionen von IBM Cloud hat jedes Team nun einen klaren Überblick über seinen Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Kosten, was eine Kultur der Verantwortlichkeit und effizienten Ressourcenverwaltung fördert.
Diese Transformation reduzierte die Gesamtkosten für Infrastruktur und ergänzende Tests um fast ein Drittel.
Das sechsköpfige QA-Infrastrukturteam verwaltet nun etwa 80 Pipelines und unterstützt zudem weitere Säulenteams, die 90 Pipelines betreiben. Der Bedarf an Personal, das ausschließlich für die Wartung der Infrastruktur zuständig ist, wurde effektiv eliminiert. Darüber hinaus haben sich die für die Verwaltung und den Betrieb des Systems erforderlichen technischen Fähigkeiten deutlich verändert und ähneln nun stärker denen eines typischen VPC-Entwicklers. Fortgeschrittene Expertise in Netzwerken, Betriebssystemen und Datenbankadministration ist nicht mehr erforderlich.
Durch die aktive interne Einführung von IBM Cloud-Services validiert das Unternehmen nicht nur die Robustheit und Zuverlässigkeit seiner eigenen Technologien, sondern beschleunigt auch deren Reife und Bereitschaft für den breiteren Unternehmenseinsatz.
Diese interne Einführung bietet wertvolles, praxisnahes Feedback, das kontinuierliche Verbesserungen antreibt, die Widerstandsfähigkeit erhöht und sicherstellt, dass die Lösungen wirklich unternehmensreif sind – was IBM ermöglicht, den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden besser gerecht zu werden.
