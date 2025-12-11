Das IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC)-Team verwendet ein umfassendes Qualitätssicherungs-Framework, um die Entwicklung und Ausführung von Testfällen zu standardisieren, die Ergebnisberichterstattung zu verwalten und die Problemverfolgung und -priorisierung effizient zu handhaben.

Täglich betreibt das Team über 77.000 Suites in verschiedenen Umgebungen, einschließlich aller Produktionsregionen. Um diesen Umfang an Operationen zu unterstützen, benötigen sowohl Entwickler als auch Tester ein robustes und zuverlässiges Framework, das die kontinuierliche Ausführung von Tests ermöglicht. Diese Testergebnisse müssen zu Compliance-Zwecken aufbewahrt werden und über Dashboards leicht zugänglich sein, um eine schnelle und effektive Bewertung der gesamten Systemqualität zu ermöglichen.

Nachdem das Team verschiedene lokale und Cloud-gehostete Lösungen evaluiert hatte, entschied es sich für eine vollständige cloudnative Transformation, bei der die IBM Cloud-Services zum Einsatz kommen. Diese strategische Neuausrichtung vereinfachte nicht nur die zugrunde liegende Infrastruktur und reduzierte den Wartungsaufwand, sondern verringerte auch die operative Workload des Qualitätssicherungsteams. Infolgedessen wurden durch die Transformation Möglichkeiten zur Ressourcenoptimierung und Kosteneinsparung aufgezeigt.