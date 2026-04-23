Das Transparenzproblem, das FlexiVan mit IBM lösen wollte, tritt besonders deutlich bei der Übergabe zwischen Hafen und Lager zutage.

Wenn ein Container im Hafen entladen wird, holt ein Lkw-Fahrer ein Fahrgestell ab, der Container wird darauf montiert und der Transport beginnt. Ab diesem Zeitpunkt kann die Transparenz schnell nachlassen. LKW-Depots erfassen die Transportwege nicht zuverlässig, Zwischenstopps führen zu Unklarheiten, und Kunden können den Überblick darüber verlieren, wo sich ein Container zwischen der Abholung im Hafen und der Ankunft im Lager befindet.

Diese Lücke erschwert es, voraussichtliche Ankunftszeiten zu prognostizieren, Ausnahmesituationen zu bewältigen und Tagesgebühren zu vermeiden, die anfallen, wenn Assets zu lange am falschen Ort verbleiben.

FlexiVan hat diese Informationslücke geschlossen, indem es das Fahrgestell zu einer Datenquelle gemacht hat. Sein „intelligentes Fahrgestell“ verfügt über IoT-Telemetriefunktionen mittels GPS, Neigungssensoren und Gewichtssensoren; die Geräte senden während der Fahrt alle fünf Minuten Aktualisierungen und speichern Daten lokal, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Dieses Design bietet den Betreibern eine ausreichende Genauigkeit, um die Bewegungen nachzuvollziehen, und eine ausreichende Batterielaufzeit, um die Geräte über Jahre hinweg im Einsatz zu halten.

FlexiVan musste zudem die Herausforderung bewältigen, die sich aus einer äußerst vielfältigen Integrationslandschaft ergab. Hafenereignisse, Kundenbuchungen, LKW-Aktualisierungen, Standortdaten und IoT-Telemetriedaten gingen über unterschiedliche Kanäle und in verschiedenen Formaten ein, darunter Electronic Data Interchange (EDI), B2B-Transaktionen, APIs, CSV-Dateien und Streaming-Sensordaten.

Bleibt diese Umgebung unkoordiniert, führt dies zu Silos, uneinheitlicher Datenqualität und längeren Reaktionszeiten bei Ausnahmesituationen. IBM webMethods spielt eine zentrale Rolle bei der Lösung dieses Problems, indem es als einheitliches Integrationsrückgrat für die Plattform fungiert. Es standardisiert und koordiniert den Datenfluss zwischen Partnern und internen Systemen und hilft FlexiVan dabei, fragmentierte Betriebsdaten in eine einheitliche, zuverlässige Übersicht über den Frachtverkehr auf nationaler Ebene umzuwandeln.

Mit diesem System müssen Endnutzer nicht mehr auf den nächsten manuellen Scan oder die nächste manuelle Eingabe warten. Stattdessen erhalten Sie einen Überblick über Häfen, Umschlagplätze und Lagerhäuser in Echtzeit. Sie können erkennen, wo sich Verzögerungen aufbauen, wie lange ein Chassis oder Container bereits an einem Ort steht, welche Assets ungenutzt sind und wo sich Engpässe im Netzwerk bilden.

Das verändert die Benutzererfahrung von einer reaktiven Statusüberprüfung hin zu proaktiven Eingriffen. Es verändert zudem die Wirtschaftlichkeit. Schon eine Verkürzung der Verweildauer um einen Tag kann Kunden Millionen einsparen, und FlexiVan hat zudem die Einarbeitungszeit für Partner um 25 % verkürzt und gleichzeitig die Störungsrate gesenkt.