Erfahren Sie, wie es diesem führenden Unternehmen im Bereich Versandlogistik gelang, durch die Integration von Datenpipelines als Kernsystem Echtzeit-Transparenz in einem stark fragmentierten Segment der US-Lieferkette zu schaffen.
Für FlexiVan, einen führenden Anbieter von Leasingdienstleistungen für Container-Anhänger, beginnt die Herausforderung im Bereich Daten mit bekannten Themen: Komplexität und Umfang. Das Unternehmen verwaltet 120.000 dieser Spezialanhänger (sogenannte „Chassis“) an mehr als 200 Standorten und unterstützt damit den Containertransport im Binnenland in einem der am stärksten fragmentierten Bereiche der US-Lieferkette.
Jeden Tag generiert dieses Netzwerk Millionen von Ereignissen aus Häfen, von Lkw-Fahrern, Umschlagplätzen, Lagern und mit IoT-Technologie ausgestatteten Fahrgestellen. Ein einziger fehlender Datenpunkt kann eine Kettenreaktion auslösen, die zu verspäteten Abholungen, Tagesgebühren, nicht ausgelasteten Assets oder vermeidbaren Kosten für Wartung und Reparatur führt.
Das FlexiVan-Team in Scottsdale, Arizona, machte sich daran, diese Umgebung zu modernisieren, indem es auf Basis der IBM webMethods Hybrid Integration-Plattform eine Lösung entwickelte, die IoT-Telemetrie, Partner- und Kundendaten, georäumliche Analysen sowie KI-gestützte Erkenntnisse miteinander verbindet. WebMethods reduzierte die Komplexität der Integration und beschleunigte die Einbindung neuer Partner um 25 %, während gleichzeitig die Konsistenz und Skalierbarkeit verbessert und die Störungshäufigkeit gesenkt wurden.
Das Ergebnis: ein System, das Fahrgestellbewegungen in Echtzeit-Netzwerkinformationen umwandelt und Kunden dabei unterstützt, Verzögerungen zu reduzieren, die Auslastung zu verbessern und über den gesamten Transportweg hinweg schnellere Entscheidungen zu treffen.
Das Transparenzproblem, das FlexiVan mit IBM lösen wollte, tritt besonders deutlich bei der Übergabe zwischen Hafen und Lager zutage.
Wenn ein Container im Hafen entladen wird, holt ein Lkw-Fahrer ein Fahrgestell ab, der Container wird darauf montiert und der Transport beginnt. Ab diesem Zeitpunkt kann die Transparenz schnell nachlassen. LKW-Depots erfassen die Transportwege nicht zuverlässig, Zwischenstopps führen zu Unklarheiten, und Kunden können den Überblick darüber verlieren, wo sich ein Container zwischen der Abholung im Hafen und der Ankunft im Lager befindet.
Diese Lücke erschwert es, voraussichtliche Ankunftszeiten zu prognostizieren, Ausnahmesituationen zu bewältigen und Tagesgebühren zu vermeiden, die anfallen, wenn Assets zu lange am falschen Ort verbleiben.
FlexiVan hat diese Informationslücke geschlossen, indem es das Fahrgestell zu einer Datenquelle gemacht hat. Sein „intelligentes Fahrgestell“ verfügt über IoT-Telemetriefunktionen mittels GPS, Neigungssensoren und Gewichtssensoren; die Geräte senden während der Fahrt alle fünf Minuten Aktualisierungen und speichern Daten lokal, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Dieses Design bietet den Betreibern eine ausreichende Genauigkeit, um die Bewegungen nachzuvollziehen, und eine ausreichende Batterielaufzeit, um die Geräte über Jahre hinweg im Einsatz zu halten.
FlexiVan musste zudem die Herausforderung bewältigen, die sich aus einer äußerst vielfältigen Integrationslandschaft ergab. Hafenereignisse, Kundenbuchungen, LKW-Aktualisierungen, Standortdaten und IoT-Telemetriedaten gingen über unterschiedliche Kanäle und in verschiedenen Formaten ein, darunter Electronic Data Interchange (EDI), B2B-Transaktionen, APIs, CSV-Dateien und Streaming-Sensordaten.
Bleibt diese Umgebung unkoordiniert, führt dies zu Silos, uneinheitlicher Datenqualität und längeren Reaktionszeiten bei Ausnahmesituationen. IBM webMethods spielt eine zentrale Rolle bei der Lösung dieses Problems, indem es als einheitliches Integrationsrückgrat für die Plattform fungiert. Es standardisiert und koordiniert den Datenfluss zwischen Partnern und internen Systemen und hilft FlexiVan dabei, fragmentierte Betriebsdaten in eine einheitliche, zuverlässige Übersicht über den Frachtverkehr auf nationaler Ebene umzuwandeln.
Mit diesem System müssen Endnutzer nicht mehr auf den nächsten manuellen Scan oder die nächste manuelle Eingabe warten. Stattdessen erhalten Sie einen Überblick über Häfen, Umschlagplätze und Lagerhäuser in Echtzeit. Sie können erkennen, wo sich Verzögerungen aufbauen, wie lange ein Chassis oder Container bereits an einem Ort steht, welche Assets ungenutzt sind und wo sich Engpässe im Netzwerk bilden.
Das verändert die Benutzererfahrung von einer reaktiven Statusüberprüfung hin zu proaktiven Eingriffen. Es verändert zudem die Wirtschaftlichkeit. Schon eine Verkürzung der Verweildauer um einen Tag kann Kunden Millionen einsparen, und FlexiVan hat zudem die Einarbeitungszeit für Partner um 25 % verkürzt und gleichzeitig die Störungsrate gesenkt.
Die Architektur betrachtet die Integration als Kernsystem und nicht als unterstützende Ebene. Der Stack basiert auf Einrichtungen, IoT-Sensoren und Kunden als primären Datenquellen. Darüber befindet sich eine IBM webMethods-Integrations-Engine, die für die Orchestrierung über APIs, B2B-Abläufe und IoT-Eingaben hinweg zuständig ist. Eine Datenschicht unterstützt operative Datenbanken, Analysen sowie ML-/KI-Workloads.
Darüber hinaus kommen kundenorientierte Anwendungen zum Einsatz, darunter das AIM360-Kundenportal, ein Lieferantenportal und FlexiGPT (eine interne Agenten-Schnittstelle, die auf Unternehmensdaten basiert). Observability und Benachrichtigungen sind ebenfalls in den Stack integriert, wobei Sicherheit und Verschlüsselung bereits in das Design eingebaut sind.
FlexiVan nutzt webMethods als einheitliche Integrationsschicht, die eine Vielzahl von Datenfeeds auf einer standardisierten Plattform zusammenführt. Dies ist in einem Umfeld von entscheidender Bedeutung, in dem das Unternehmen Daten nicht nur von seinen eigenen Geräten, sondern auch von Häfen, Speditionen und Kunden erfassen muss, die EDI, APIs und andere Formate verwenden.
Die Integrations-Engine fungiert als das Nervensystem des Ökosystems, da sie mehr leistet, als nur Nachrichten weiterzuleiten. Sie trägt zudem dazu bei, Datenintegrität, Ausnahmebehandlung, Observability und Sicherheit in einem System zu gewährleisten, in dem unvollständige oder ungenaue Ereignisse schnell zu falschen operativen Entscheidungen führen können.
Auch der Rest des Stacks spiegelt dieselben pragmatischen Designentscheidungen wider. Die gesamte Plattform läuft auf AWS. Amazon RDS für PostgreSQL wird in der Datenschicht als operativer Datenspeicher eingesetzt, da es durch die PostGIS-Erweiterung über Geodatenfunktionen verfügt. Mit fast 10.000 geofenced Standorten, darunter Kundenanlagen, Häfen, Lagerplätze und Depots, kann FlexiVan die gesamten Transportwege von Fahrgestellen und Containern im gesamten Netzwerk mit hoher Präzision rekonstruieren.
Die Plattform nutzt Amazon Redshift als Data Warehouse für groß angelegte Analysen und Qlik Sense für Business Intelligence, Berichterstellung und Dashboards. Ergänzend zu diesem Stack hat FlexiVan eine eigene ML/KI-Plattform entwickelt, die auf dem Shakudo Agentic-Framework basiert und fortschrittliche Analysemodelle sowie skalierbare agentische Workflows unterstützt.
Im Frontend nutzt die Plattform eine Micro-Frontend-Architektur, die auf Angular und React basiert, wobei Google Maps-APIs die georäumliche Visualisierung ermöglichen.
Dieses Konzept löst ein spezifisches technisches Problem auf effektive Weise: Die Vorgänge in der Lieferkette werden nicht als ein einheitlicher Event Stream übermittelt. Sie bestehen vielmehr aus einer Mischung aus erfassten Transaktionen, Nachrichten von Partnern, Gerätedaten und visuellen Belegen aus der Praxis. Die Plattform von FlexiVan verknüpft diese Quellen zu einer sogenannten Fahrten-Datenbank – einer lückenlosen Aufzeichnung der gesamten Fahrt, die die Nachverfolgung, die Auslastungsanalyse, die Ausnahmebehandlung und die vorausschauende Wartung unterstützt.
Einer der interessantesten Aspekte der Konstruktion ist die Art und Weise, wie sie die Lücke zwischen einem fahrenden Fahrgestell und dem darauf befindlichen Container schließt. Mithilfe von GPS kann ein Bediener zwar feststellen, wo sich ein Fahrgestell befindet, jedoch nicht unbedingt, welcher Container gerade darauf montiert ist.
FlexiVan nutzt KI-gestützte Bildverarbeitung mit Kamerabildern in Häfen, um die Container-ID, die Chassis-ID und das Lkw-Kennzeichen zu identifizieren, und erstellt so einen verknüpften physischen Datensatz, der die Zuverlässigkeit der weiteren Analysen erhöht.
Dank dieser Grundlage ist die KI-Ebene mehr als nur ein einfacher Chatbot auf Basis von Betriebsdaten. Die zentrale Analytics Engine der Plattform übernimmt bereits die georäumliche Verarbeitung, die Nutzungsanalyse und die Erkennung von Ineffizienzen. Die KI-Ebene baut auf dieser Arbeit auf, um Probleme zusammenzufassen, Muster zu interpretieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Tatsächlich erzeugt die Analytics Engine die Informationen und die KI-Ebene hilft Benutzern, sie schneller zu nutzen.
Für Endnutzer bedeutet dies weniger Klicks, schnellere Antworten und einen Weg hin zu einer benutzerfreundlichen Bedienung in natürlicher Sprache, die Fragen beantworten kann wie: Wo befinden sich die Assets, wo zeichnen sich Probleme ab und welche Ausnahmen erfordern zuerst Maßnahmen?
FlexiVan nutzt dieselbe Datenbasis auch für Wartung und Reparatur. Da die Wartung und Reparatur des Fahrgestells wesentliche Kostenfaktoren darstellen, nutzt das System Kilometerstand, Routenmuster und historische Daten, um den Wartungsbedarf vorherzusagen und Ausfälle zu reduzieren.
Das hat natürlich Auswirkungen auf die internen Kosten, verbessert aber auch das Endnutzererlebnis, indem es Ausfallzeiten reduziert und die Verfügbarkeit der Geräte besser planbar macht. Dieselben Daten können Entscheidungen hinsichtlich Routen und Anbietern untermauern und den Teams dabei helfen, Chassis auf kostengünstigere Serviceoptionen umzustellen und die Gesamteffizienz des Netzwerks zu verbessern.
Der unmittelbare Vorteil von FlexiVan ist eine bessere Transparenz auf der „letzten Meile”. Kunden können Bewegungen in Echtzeit verfolgen, Transportaktivitäten überprüfen, die Planung verbessern, das Risiko von Tagespauschalen verringern und ungenutzte Assets identifizieren, bevor diese zu verschwendeter Kapazität werden. Das übergeordnete technische Ergebnis ist jedoch die Modularität, die das Hinzufügen neuer Kanäle, neuer Partner und neuer KI-gestützter Workflows vereinfacht.
Die Integrationsschicht standardisiert bereits die unstrukturierten Eingaben. Die Geodaten- und Analyseschichten wandeln Bewegungsdaten bereits in Kontext um. Die Anwendungsschicht stellt diesen Kontext den Benutzern bereits in operativen Tools zur Verfügung.
Der nächste Schritt führt ganz natürlich von der Transparenz hin zur Vorhersage und zur autonomen Optimierung. Die Roadmap von FlexiVan umfasst agentische Workflows zum Ergänzen fehlender Bewegungsdaten, Business-Intelligence-Tools für interne Teams sowie dynamischere Customer Experiences, die auf Abfragen in natürlicher Sprache und der automatisierten Generierung von Erkenntnissen basieren. Diese Ziele lassen sich nur verwirklichen, wenn die zugrunde liegende Integration, Observability und Datenzuverlässigkeit bereits gewährleistet sind.
Durch den Einsatz von IBM webMethods als Integrationsrückgrat gelang es FlexiVan, ein eng gefasstes Problem der Transparenz zwischen Hafen und Lager in eine skalierbare Plattform für Logistikintelligenz zu verwandeln. Das System lässt sich um weitere Partnerkanäle, Telemetriequellen und KI-gestützte Workflows erweitern, ohne dass der Kern jedes Mal neu aufgebaut werden muss. Für FlexiVan senkt das die Kosten für die Skalierung von Innovationen. Für Endnutzer bedeutet dies weniger Unsicherheiten, schnellere Eingriffe und eine Lieferkette, die sich weniger wie eine Blackbox und mehr wie ein beobachtbares System verhält.