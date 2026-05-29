Wie Fiducia AI IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage und IBM Cloud verwendet hat, um die Fashion Week in eine skalierbare Shopping-Erfahrung zu verwandeln

Fiducia AI beauftragte IBM damit, dem Modehaus Kate Barton bei der Entwicklung und Einführung eines interaktiven virtuellen Anprobe-Erlebnisses zu unterstützen. Diese Innovation verwandelte eine flüchtige Interaktion während einer Modenschau in eine Handelsplattform und legte den Grundstein für künftige KI-gestützte Einkaufserlebnisse.
Der Laufsteg einer Modenschau ist mit seinem Glanz und Spektakel darauf ausgelegt, schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Die Herausforderung besteht darin, diesen Moment in nachhaltige Kundenbindung, Produktverständnis und Kaufvertrauen umzuwandeln. Dies gilt besonders für stark strukturierte Kleidungsstücke, da statische Produktfotos und Größentabellen selten zeigen, wie ein Kleidungsstück sitzt, sich bewegt oder sich mit dem Körper verändert.
Kate Barton, eine in New York ansässige Designerin, die für ihre skulpturalen, technisch ausgereiften Kleidungsstücke bekannt ist, benötigte eine digitale Experience, um die Integrität ihrer Entwürfe zu bewahren und gleichzeitig die Erkundung der Kollektion online zu erleichtern.
Das im kalifornischen San Ramon ansässige Unternehmen Fiducia AI arbeitete mit Kate Barton und IBM zusammen, um SpeedShotX zu entwickeln, eine KI-Linse und dialogbasierte Smartphone-Erfahrung, die im Februar 2026 auf der New York Fashion Week Premiere feierte. Die Gäste konnten Kleidungsstücke aus der Kollektion identifizieren, Fragen in nahezu jeder Sprache per Sprach- oder Texteingabe stellen und fotorealistische virtuelle Anproben über eine Erfahrung mit IBM watsonx.ai auf IBM Cloud erleben.
Die Umsetzung verlief zügig. Die Einrichtung der Kate-Barton-Kampagne für die New York Fashion Week und den E-Commerce dauerte etwa fünf Tage, die Erweiterung auf den Shopify-Shop der Marke weitere zwei Tage. In weniger als zwei Monaten seit der Einführung des E-Commerce nutzten mehr als 2.500 Kunden die virtuelle Anprobe.
Der Anwendungsfall beginnt mit einem einfachen Problem der Modebranche. Das Publikum vor dem Laufsteg kann die Kleidung zwar sehen, aber in der Regel nicht jedes einzelne Stück in Echtzeit identifizieren, detaillierte Fragen stellen oder nachvollziehen, wie ein Kleidungsstück einem persönlich stehen würde. Online-Käufer stehen vor einem ähnlichen Problem: Sie wählen oft aus statischen Bildern, die Struktur, Proportionen und Bewegung eines Kleidungsstücks einschränken.
SpeedShotX hat diese Lücke geschlossen, indem die Kollektion interaktiv gestaltet wurde. Nutzer konnten ein Foto eines Kleids von Kate Barton aufnehmen oder hochladen und erhielten daraufhin Informationen zu Design, Inspiration, Handwerkskunst und Styling-Möglichkeiten.
Die Benutzer konnten außerdem durch virtuelle Anproben in Echtzeit visualisieren, wie sie in einem Kleidungsstück aussehen würden. Die Erfahrung unterstützte auch mehrsprachige Interaktionen, sodass mehr Benutzer mit der Kollektion interagieren konnten, ohne auf persönliche Unterstützung oder eine spezielle App angewiesen zu sein.
Für die Kunden von Kate Barton gestaltete sich der Nutzen sowohl praktisch als auch umfassend. Das System half Benutzern dabei, die Looks vom Laufsteg zu erkennen, Produktdetails in ihrer bevorzugten Sprache zu erfahren und Kleidungsstücke zu visualisieren, bevor sie den Kaufvorgang fortsetzen. Für die Marke entwickelte sich so ein Fashion Week-Moment zu einer E-Commerce-Funktion, die Kunden nach der Veranstaltung weiter nutzen konnten.
Fiducia stellte die Lösung auf der IBM Cloud bereit und entwickelte sie auf Basis von IBM watsonx.ai mit einer Multi-Modell-Architektur, die IBM Granite für strukturierte Workflows, Llama für die visuelle Verarbeitung und OpenAI-Modelle für die dialogbasierte Interaktion kombinierte. Watsonx Model Gateway-Dienste koordinierten die Modellschicht, während IBM Cloud Object Storage das Asset-Management und die Bereitstellung über das Live-Event und den Shopify-Shop hinweg unterstützte.
Das System trennt die Workflows auf der Administrationsseite von den Kundeninteraktionen zur Laufzeit. Auf der Administrationsseite unterstützen Granite und Llama die SpeedShotX-Tools für die Validierung von Produktdaten, die Überprüfung von Inhalten, die Anreicherung von Metadaten und intelligente Vorschläge. Da sich Modekollektionen saisonal ändern, benötigte die Plattform eine praktikable Möglichkeit, Produktinhalte zu aktualisieren und die Genauigkeit zu gewährleisten, ohne jedes Mal die gesamte Benutzererfahrung neu erstellen zu müssen.
Zur Laufzeit verarbeiten die über das watsonx Gateway aufgerufenen OpenAI GPT-Modelle aufgenommene oder hochgeladene Bilder, interpretieren die Benutzerabsicht und generieren formatierte Antworten für die Verbraucher. Dank dieser aufgabenbasierten Modellauswahl kann SpeedShotX für jeden Workflow das richtige Modell verwenden, anstatt jede Interaktion durch ein einziges Modell zu erzwingen. Zudem erhält Fiducia dadurch die Flexibilität, bei Veränderungen der Modelllandschaft übergreifend mit IBM Cloud, watsonx, anderen Hyperscalern, LLMs sowie KI-gestützten APIs zu arbeiten.
Als Rückgrat für die Inhalte diente IBM Cloud Object Storage. Dort wurden Bilder von Kleidungsstücken, Kollektionsdaten, Metadaten, generierte Inhalte, Validierungsausgaben sowie Assets für die Laufzeitaktivierung gespeichert. Damit verfügte das System über eine skalierbare und sichere Umgebung zur Verwaltung der Assets, die sowohl für administrative Workflows als auch für die Live-Erfahrung der Endkunden erforderlich waren.
Das Architekturdiagramm zeigt ein produktionsreifes IBM Cloud-Design. Der öffentliche Verkehr wird über DNS und Edge-Kontrollen in eine IBM Cloud-Region und eine virtuelle private Cloud geleitet.
Der Anwendungsdatenverkehr wird über Load Balancing und Ingress in einen Kubernetes-Cluster geleitet, während die Datendienste auf privaten Netzwerkpfaden verbleiben. Verwaltete Dienste umfassen watsonx.ai, watsonx Gateway für das Routing von Anfragen an OpenAI und andere LLM-Anbieter, HashiCorp Vault für die Passwortverwaltung und PostgreSQL mit pgvector für skalierbares RAG. Die Architektur nutzt außerdem MySQL für Konfigurationsdaten, Redis für das Metadaten-Caching mit hohem Durchsatz und Cloud Object Storage für Videos, Bilder, 3D-Modelle und Dokumente.
Endgeräte werden durch Cloudflare geschützt, das auch dazu beiträgt, Inhalte global bereitzustellen. Die Kombination aus Cloudflare und Redis-Caching hilft der Plattform, auch bei hohem Datenverkehr skalierbar zu bleiben und gleichzeitig einer riesigen Kundenbasis eine nahtlose und einheitliche Erfahrung zu bieten.
Fiducia arbeitet auch an der Erweiterung der Architektur. Aktuell wird an einer OpenCLAW-Integration gearbeitet, um Orchestrierung, Workflow-Automatisierung und Interoperabilität zwischen KI-Diensten zu verbessern. Die Integration von NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) ist ebenfalls in Arbeit, um visuelle Suchfunktionen, beschleunigtes Bildverständnis und GPU-optimierte Inferenz für reichhaltigere multimodale Erfahrungen zu unterstützen.
Die technische Kernherausforderung des Projekts bestand nicht einfach nur in der Auswahl eines Modells. Vielmehr ging es darum, verschiedene Modelle, visuelle Assets, Commerce-Abläufe und die Anforderungen von Live-Events so aufeinander abzustimmen, dass das System für die Nutzer unmittelbar und reaktionsschnell erlebbar war. Die größte Schwierigkeit lag in der Orchestrierung – nicht in der Feinabstimmung der Modelle –, was genau der Struktur des implementierten Systems entsprach: Modellauswahl, Asset-Bereitstellung, sichere Service-Konnektivität und Laufzeitleistung mussten perfekt ineinandergreifen, damit das Erlebnis vor einer Live-Zielgruppe reibungslos funktionieren konnte.
IBM watsonx.ai und watsonx Model Gateway halfen Fiducia dabei, diese Modellebene zu koordinieren und gleichzeitig die Architektur flexibel zu halten. IBM Cloud bildete die Bereitstellungsgrundlage für Live-Event-Verkehr und die fortlaufende Nutzung von E-Commerce. IBM Cloud Object Storage bot eine skalierbare Inhaltsebene für Produktbilder, Metadaten und generierte Assets. Zusammengenommen halfen diese Komponenten dabei, SpeedShotX mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand von der Event-Aktivierung zur Shopfront-Integration weiterzuentwickeln.
Diese Funktion ermöglichte es den Gästen der Fashion Week, Kleidungsstücke in Echtzeit zu identifizieren, Fragen zur Kollektion per Text oder Sprachnachricht zu stellen und Looks virtuell anzuprobieren. Shopify-Kunden können über ihren Browser direkt von ausgewählten Produktseiten aus auf die virtuelle Anprobe zugreifen. Durch diese Erfahrung wurde Kate Bartons Designsprache online verständlicher, da sie den Kunden half, Silhouetten, Proportionen und Bewegung vor dem Kauf zu verstehen.
Das Projekt verdeutlichte auch eine wichtige Erkenntnis für die KI im Einzelhandel: Die visuelle Qualität ist Teil der Benutzererfahrung. Während der Entwicklungsphase erkannte das Fiducia-Team, dass feine Stoffdetails, Fall, Textur, Beleuchtung und Reflexionen glaubwürdig sein müssen, um ein luxuriöses Modeerlebnis zu gewährleisten. Edge Caching war auch deshalb wichtig, weil die Plattform auf umfangreichen Bildern, Videos und Echtzeit-Aktivierungsabläufen basiert, die geräte- und regionenübergreifend reagieren müssen.
SpeedShotX lieferte Kate Barton ein wiederholbares Muster für KI-gestütztes Engagement im Einzelhandel. Die Architektur diente zunächst als Grundlage für eine Präsentation im Rahmen der New York Fashion Week und wurde dann innerhalb von nur zwei Tagen in einen webbasierten Shopify-Shop umgewandelt. Durch diese Umstrukturierung wurde die Erfahrung von einem temporären Event-Feature in eine Handelsebene verwandelt, auf die Kunden auch während ihrer Online-Erkundung der Kollektion weiterhin zugreifen können.
Durch den Einsatz von SpeedShotX konnte Kate Barton den potenziellen Kundenkreis für die Modenschauen des Designhauses erweitern. Bei diesen Veranstaltungen erwerben gewerbliche Kunden – etwa Einzelhandelsketten – neue Designkollektionen. Dank der Arbeit von Fiducia haben nun auch Privatpersonen die Möglichkeit, ihr Erlebnis bei der Modenschau direkt in einen Kauf umzuwandeln.
Die Architektur ist außerdem so konzipiert, dass sie über eine einzelne Kollektion hinaus skaliert werden kann. Zukünftige Arbeiten können Terabyte-Indexierung für kontextuelle Erdung und Abruf, fortschrittliches Caching, Orchestrierungsverbesserungen und Videoindexierung umfassen, damit Modelle Szenen, Kleidungsstücke, Bewegungen und Engagement-Kontext aus Videoinhalten verstehen können. Diese Roadmap ist für Einzelhändler mit großen Katalogen, saisonalen Aktualisierungen und umfangreichen Medienangeboten von entscheidender Bedeutung.
Durch die Entwicklung von SpeedShotX auf IBM watsonx.ai und Cloud Object Storage sowie die Implementierung auf IBM Cloud hat Fiducia eine Grundlage geschaffen, die visuelle Entdeckungen in Echtzeit, mehrsprachige Kommunikation und browserbasiertes virtuelles Anprobieren unterstützt. Diese Grundlage lässt sich für jede neue Aktivierung problemlos konfigurieren. Für Kate Barton ist das Ergebnis eine nützlichere digitale Shopping-Erfahrung. Für Fiducia ist es ein skalierbares KI-Commerce-Muster, das Marken von Live-Events bis hin zur fortlaufenden Kundenbindung begleiten kann.
Für Verbraucher wird das Einkaufen von Mode visueller, zugänglicher und nützlicher: Sie können Kleidungsstücke im Kontext entdecken, Fragen in ihrer bevorzugten Sprache stellen und Teile virtuell anprobieren, bevor sie entscheiden, was sie kaufen wollen.