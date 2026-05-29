Wie Fiducia AI IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage und IBM Cloud verwendet hat, um die Fashion Week in eine skalierbare Shopping-Erfahrung zu verwandeln

Der Laufsteg einer Modenschau ist mit seinem Glanz und Spektakel darauf ausgelegt, schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Die Herausforderung besteht darin, diesen Moment in nachhaltige Kundenbindung, Produktverständnis und Kaufvertrauen umzuwandeln. Dies gilt besonders für stark strukturierte Kleidungsstücke, da statische Produktfotos und Größentabellen selten zeigen, wie ein Kleidungsstück sitzt, sich bewegt oder sich mit dem Körper verändert.

Kate Barton, eine in New York ansässige Designerin, die für ihre skulpturalen, technisch ausgereiften Kleidungsstücke bekannt ist, benötigte eine digitale Experience, um die Integrität ihrer Entwürfe zu bewahren und gleichzeitig die Erkundung der Kollektion online zu erleichtern.

Das im kalifornischen San Ramon ansässige Unternehmen Fiducia AI arbeitete mit Kate Barton und IBM zusammen, um SpeedShotX zu entwickeln, eine KI-Linse und dialogbasierte Smartphone-Erfahrung, die im Februar 2026 auf der New York Fashion Week Premiere feierte. Die Gäste konnten Kleidungsstücke aus der Kollektion identifizieren, Fragen in nahezu jeder Sprache per Sprach- oder Texteingabe stellen und fotorealistische virtuelle Anproben über eine Erfahrung mit IBM watsonx.ai auf IBM Cloud erleben.

Die Umsetzung verlief zügig. Die Einrichtung der Kate-Barton-Kampagne für die New York Fashion Week und den E-Commerce dauerte etwa fünf Tage, die Erweiterung auf den Shopify-Shop der Marke weitere zwei Tage. In weniger als zwei Monaten seit der Einführung des E-Commerce nutzten mehr als 2.500 Kunden die virtuelle Anprobe.