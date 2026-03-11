Erfahren Sie, wie dieser schwedische Technologieanbieter KI einsetzt, um wichtige Daten aus komplexen Verträgen zu extrahieren, Risiken aufzuzeigen und Umsätze zu schützen.
Immobilienverträge eignen sich hervorragend für die Automatisierung. Sie sind komplex, inkonsistent in Bezug auf Eigentümer und Gerichtsbarkeit und gespickt mit kleinen Klauseln, die erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Zu diesen Klauseln gehören Verlängerungszeiträume, Indexierungsformeln, Serviceleistungen, Mieterpflichten und Ausnahmen, die nie sauber in nachgelagerte Systeme einfließen.
Das schwedische Unternehmen Edsvard Hallbarhet AB erkannte diese Herausforderung und entwickelte ein System, um die Vielzahl von Dokumenten im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen und der Immobilienverwaltung bereits bei der Datenerfassung in strukturierte, maschinenlesbare Daten umzuwandeln. Dieser Ansatz bedeutet, dass Kunden die manuelle Indexierung von Dokumenten einstellen, Unstimmigkeiten in Rechnungen frühzeitig erkennen und risikobehaftete Klauseln aufdecken können, bevor diese zu Streitigkeiten oder Umsatzeinbußen führen. Alles in einer einfach zu bedienenden, KI-gestützten Benutzeroberfläche.
Das KI-Unternehmen entwickelte eine Lösung auf Basis der IBM Cloud, die aufgrund ihrer flexiblen Hybridfunktionen ausgewählt wurde, sowie von watsonx.data, dessen offene Lakehouse-Funktionen dazu beigetragen haben, die Architektur von Edsvard zu optimieren und zu vereinfachen. Dieser Ansatz vereinfachte den Prozess, da die Notwendigkeit entfiel, Daten zur Anreicherung und Weiterverarbeitung zu verschieben.
Die Lösung von Edsvard – Contract Intelligence – nutzt KI, um Schlüsselbegriffe und Datenpunkte direkt aus Verträgen zu extrahieren. Diese Analyse wird anschließend mit anderen Datenquellen wie Rechnungen, Hauptbüchern, Energieerklärungen und Meldungen abgeglichen, um Unstimmigkeiten aufzudecken und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Über die reine Zahlenabstimmung hinaus macht Contract Intelligence auch auf risikobehaftete Klauseln aufmerksam, die das Risiko eines Vertrags erheblich verändern können, selbst wenn die Gesamtzahlen auf den ersten Blick korrekt erscheinen. Ihre Lösung muss sowohl für kleine als auch für große Bereitstellungen funktionieren. Alles von 100 Dokumenten für bestimmte Werte bis hin zu größeren Rollouts mit Hunderttausenden von Dokumenten, wie es bei den US-Kunden des Unternehmens üblich ist.
Technisch ist die Plattform als zweistufiges System aufgebaut. Eine Quellschicht enthält eine Reihe unstrukturierter Daten – PDFs, Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen, Folienpräsentationen und sogar Fotos von mobilen Geräten. Die zweite Ebene besteht aus einer KI-Schicht, auf der Contract Intelligence ausgeführt wird (und einer parallelen Invoice-Intelligence-Funktion), die über eine API verfügbar ist.
Die Lösung wird als Dienst auf der IBM Cloud ausgeführt und ist zudem so konzipiert, dass sie bei Bedarf auch in watsonx.data, bei anderen Cloud-Anbietern sowie lokal betrieben werden kann. Diese hybride Anforderung entstand in der Praxis: Größere Kunden bestanden aufgrund regulatorischer und datenschutzrechtlicher Bedenken zunehmend auf der Bereitstellung in der Private Cloud oder On-Premises. Die „Hybrid by Design“-Strategie von IBM war ein entscheidender Grund dafür, dass das Unternehmen das Edsvard-Team überzeugte.
Innerhalb der KI-Systemschicht ist die Pipeline bewusst einfach und produktionsorientiert: Textextraktion für native digitale Dokumente; optische Zeichenerkennung (OCR) für bildbasierte Eingabe; Textaufbereitung; und Named Entity Recognition als Teil des Normalisierungsprozesses vor der Modellinferenz.
Je nach Schritt kann eine einzelne Komponente für die Ausführung der Aufgabe zugewiesen werden, oder es können mehrere Komponenten vorhanden sein, von denen automatisch die am besten geeignete ausgewählt wird. Der OCR-Schritt könnte zum Beispiel die Open-Source-Software Tesseract, PaddlePaddle oder eine andere OCR-Engine verwenden.
Die differenzierte Bearbeitung erfolgt im Modellierungs- und Anpassungsprozess. Edsvard nutzt ein Annotationssystem und eine maßgeschneiderte Strategie für Sprachmodelle: Das Team entschied sich dafür, ein eigenes, speziell auf bestimmte Zielsprachen optimiertes Modell zu entwickeln, darunter Englisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch und einige weitere. Die Arbeit umfasste ein vertieftes Domain-Training für Vertragstypen sowie eine auf Annotationen basierende, kundenspezifische Feinabstimmung.
Alle diese Maßnahmen zielen darauf ab, genau die relevanten Felder zu extrahieren (z. B. Vertragsnummern, Gültigkeitszeiträume, Grundstücksfläche, Gebäudeteile, Miete und Zeitpunkt der Verlängerung oder Kündigung).
Edsvard hat sich dafür entschieden, ein eigenes Modell zu erstellen, um dessen Größe, Architektur und Training zu optimieren, was zu schnellerem Training und schnellerer Inferenz führt. Diese Maßnahme führte auch zu einem geringeren Speicherbedarf. Das Team stellte fest, dass dieser Ansatz deterministischer ist und somit die bestmögliche Datenqualität gewährleistet.
Die extrahierten Felder werden zu einem „genauen Vertragsstatus“ zusammengefasst, in einem Zeitreihenspeicher (watsonx.data) gespeichert und anschließend über APIs und Dashboards bereitgestellt. Für die Vertragsanalyse entwickelte Edsvard schließlich ein eigenes Dashboard für die Ausgabe – das Team nutzte zunächst Elasticsearch Kibana, konnte aber nicht den erforderlichen Grad an Benutzerfreundlichkeit erreichen. Im Bereich Invoice Intelligence bevorzugen Kunden es oftmals, dass die extrahierten Werte direkt in ihre eigenen Systeme zurückgespielt werden.
Eine wichtige architektonische Entscheidung – die sowohl für die Skalierbarkeit als auch für die Gesamtbetriebskosten von Bedeutung ist – besteht darin, dass Contract Intelligence als REST-Dienst bereitgestellt wird und nicht an ein bestimmtes Dokumentenportal gebunden ist.
Das Quellsystem Samporten (eine von Edsvard entwickelte Projektverfolgungssoftware) passte hervorragend zum ursprünglichen Anwendungsfall für Immobilien und Bauvorhaben. Das neue System lässt sich jedoch problemlos in eine bestehende DMS-/CRM-/ERP-Umgebung integrieren und kann beispielsweise SharePoint durchsuchen, um Dokumente dort zu verarbeiten, wo sie bereits gespeichert sind.
Watsonx.data spielt hier eine entscheidende Rolle: Es ermöglicht der Plattform, Daten zu importieren und direkt vor Ort zu verarbeiten, wodurch der Datentransport und maßgeschneiderte ETL-Pipelines (Extract, Transform, Load) auf ein Minimum reduziert werden, während die Daten direkt an ihrem Speicherort angereichert werden. Dieser Prozess reduziert Betriebsaufwand, Latenz und potenzielle Ausfälle.
Die geschäftlichen Auswirkungen konzentrieren sich auf messbare operative Ergebnisse, die für Ingenieure und Produktmanager von besonderem Interesse sind: eine Reduzierung des manuellen Aufwands um mehr als 90 %, eine höhere Datenqualität (weniger Informationsverluste zwischen den Systemen), verbesserte Forecasting-Funktionen durch gemeinsame Berechnungsmodelle sowie eine höhere finanzielle Stabilität. Häufig berichten die Kunden von Edsvard auch von einer verbesserten Verhandlungsfähigkeit mit Banken.
Auf operativer Ebene erleichtert die Plattform die Skalierung des Dokumenten-Workflows von Hunderten auf Tausende von Dokumenten und die Integration neuer Objekte durch die Verarbeitung von Verträgen anstatt durch den Neuaufbau von Prozessen. Immobilienteams profitieren zudem von präziseren Abrechnungsbedingungen und klareren Verlängerungsfristen, was Streitigkeiten mit Mietern verringern und die Abrechnungszyklen verkürzen kann.
Durch den Einsatz von IBM Cloud und watsonx.data – sowie die frühzeitige Ausrichtung auf eine hybride Bereitstellung – gelang es Edsvard, eine Herausforderung im Bereich der Vertragsabgleichung in eine modulare Dokumenten-KI-Plattform umzuwandeln: eine Plattform, die als Dienst bereitgestellt, in bestehende Unternehmenssysteme (einschließlich SharePoint) integriert und von kleinen nordischen KI-Assistenten-Implementierungen bis hin zu standortübergreifenden Rollouts skaliert werden kann, ohne dass die Erfassungs- und Datenschicht neu aufgebaut werden muss.
Für die Zukunft plant das Team, auf der IBM Power11™ aufzubauen, um eine „Single-Box“-Lösung für den gesamten On-Premises-Prozess anzubieten. Das Team untersucht außerdem, wie agentische KI Folgeaktionen automatisieren könnte, sobald Verträge verstanden sind. Das Ergebnis ist eine Plattform, die sich auf neue Dokumenttypen, neue Umgebungen und neue Workflows ausweiten lässt – wobei die technische Basis stabil bleibt und die Benutzererfahrung weiterhin auf Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist.
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