Die Lösung wird als Dienst auf der IBM Cloud ausgeführt und ist zudem so konzipiert, dass sie bei Bedarf auch in watsonx.data, bei anderen Cloud-Anbietern sowie lokal betrieben werden kann. Diese hybride Anforderung entstand in der Praxis: Größere Kunden bestanden aufgrund regulatorischer und datenschutzrechtlicher Bedenken zunehmend auf der Bereitstellung in der Private Cloud oder On-Premises. Die „Hybrid by Design“-Strategie von IBM war ein entscheidender Grund dafür, dass das Unternehmen das Edsvard-Team überzeugte.

Innerhalb der KI-Systemschicht ist die Pipeline bewusst einfach und produktionsorientiert: Textextraktion für native digitale Dokumente; optische Zeichenerkennung (OCR) für bildbasierte Eingabe; Textaufbereitung; und Named Entity Recognition als Teil des Normalisierungsprozesses vor der Modellinferenz.

Je nach Schritt kann eine einzelne Komponente für die Ausführung der Aufgabe zugewiesen werden, oder es können mehrere Komponenten vorhanden sein, von denen automatisch die am besten geeignete ausgewählt wird. Der OCR-Schritt könnte zum Beispiel die Open-Source-Software Tesseract, PaddlePaddle oder eine andere OCR-Engine verwenden.

Die differenzierte Bearbeitung erfolgt im Modellierungs- und Anpassungsprozess. Edsvard nutzt ein Annotationssystem und eine maßgeschneiderte Strategie für Sprachmodelle: Das Team entschied sich dafür, ein eigenes, speziell auf bestimmte Zielsprachen optimiertes Modell zu entwickeln, darunter Englisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch und einige weitere. Die Arbeit umfasste ein vertieftes Domain-Training für Vertragstypen sowie eine auf Annotationen basierende, kundenspezifische Feinabstimmung.

Alle diese Maßnahmen zielen darauf ab, genau die relevanten Felder zu extrahieren (z. B. Vertragsnummern, Gültigkeitszeiträume, Grundstücksfläche, Gebäudeteile, Miete und Zeitpunkt der Verlängerung oder Kündigung).

Edsvard hat sich dafür entschieden, ein eigenes Modell zu erstellen, um dessen Größe, Architektur und Training zu optimieren, was zu schnellerem Training und schnellerer Inferenz führt. Diese Maßnahme führte auch zu einem geringeren Speicherbedarf. Das Team stellte fest, dass dieser Ansatz deterministischer ist und somit die bestmögliche Datenqualität gewährleistet.

Die extrahierten Felder werden zu einem „genauen Vertragsstatus“ zusammengefasst, in einem Zeitreihenspeicher (watsonx.data) gespeichert und anschließend über APIs und Dashboards bereitgestellt. Für die Vertragsanalyse entwickelte Edsvard schließlich ein eigenes Dashboard für die Ausgabe – das Team nutzte zunächst Elasticsearch Kibana, konnte aber nicht den erforderlichen Grad an Benutzerfreundlichkeit erreichen. Im Bereich Invoice Intelligence bevorzugen Kunden es oftmals, dass die extrahierten Werte direkt in ihre eigenen Systeme zurückgespielt werden.