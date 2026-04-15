Wie Dynamiq mit IBM watsonx einen kostenbewussten Workflow für die juristische Recherche aufgebaut hat

Von Rechtsabteilungen wird erwartet, dass sie zeitnah fundierte Antworten zu Verträgen, Richtlinien und Compliance-Fragen liefern. Das Dokumentenvolumen nimmt jedoch stetig zu, während das Unternehmen zunehmend fast sofortige Reaktionszeiten erwartet. Dies war das Hauptproblem eines europäischen Versicherungskunden, der mit dem IBM-Partner Dynamiq zusammenarbeitete.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, nutzte der IBM-Partner Dynamiq IBM watsonx, um eine technische Lösung für ein Problem zu bieten, das durch zahlreiche unstrukturierte Informationen, Übergaben und einen hohen manuellen Aufwand bei der Überprüfung entstanden war. Dynamiq implementierte ein System zur Unterstützung der Zusammenfassung mehrerer Vertragsdokumente, von Fragen und Antworten zu Richtlinien, Wettbewerbsanalysen und Compliance-Prüfungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg.

Die daraus resultierende Architektur verband Koordinierung, kostengünstige Anfrageklassifizierung und eingehende Recherche, wodurch die Zeit für die Vertragsprüfung von 90 Minuten auf 45 Minuten und die Bearbeitungszeit für geschäftliche Anfragen von zwei Tagen auf eine Stunde verkürzt werden konnte. Darüber hinaus beschleunigte sie die Klauselidentifizierung – also den Prozess des Auffindens und Extrahierens spezifischer Bestimmungen, Verpflichtungen oder Bedingungen, die in langwierigen Verträgen verborgen sind – von 20 Minuten auf zwei Minuten.

Im Rechtswesen kommt es auf diese Schnelligkeit an. Das ist wichtig, weil schon eine einzige übersehene Klausel Auswirkungen auf die Haftung, Zahlungsbedingungen oder Compliance-Verpflichtungen haben kann und Anwälte häufig unter hohem Zeitdruck Dutzende von Klauseln in verschiedenen Verträgen vergleichen müssen.