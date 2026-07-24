Wie Kunden gemeinsam mit IBM Bob Modernisierungsmaßnahmen in einen Wettbewerbsvorteil bei der agentenbasierten Softwareentwicklung umwandeln

In den verschiedenen Bereitstellungen unterstützt IBM Bob Teams dabei, Modernisierungszyklen zu verkürzen, Workflows zu optimieren und hart erarbeitetes Fachwissen in wiederverwendbare Bereitstellungsmuster umzuwandeln.
Es dauerte nur drei Monate, bis die Nutzerzahl von IBM Bob nach der allgemeinen Verfügbarkeit die 100.000er-Marke überschritt. Seit seiner Einführung hat sich Bob als weit mehr als nur ein KI-gestützter Programmierassistent etabliert. Kunden, die damit entwickelt haben, beschreiben es als einen eigenständigen Partner in der Softwareentwicklung, der bei der Planung, Durchführung, Validierung, Absicherung und dem Betrieb von Software über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg unterstützt.
In Interviews mit vier frühen Kunden von IBM Bob – Blue Pearl, Novadoc, Novacomp und CrushBank – wurden technische Herausforderungen aufgezeigt. Diese reichten von der Java-Modernisierung und dem FileNet-Konfigurationsmanagement bis hin zur Datenerkennung und der Aufbereitung von Daten für die KI-Erfassung. All diese Unternehmen hatten gemeinsame Probleme: Die Teams mussten komplexe Systeme überprüfen, die Geschäftslogik erhalten, Risiken minimieren und schneller vorankommen, als es bei herkömmlichen Modernisierungsmaßnahmen normalerweise möglich ist.
Viele Teams verbringen Wochen damit, Abhängigkeiten aufzuspüren, undokumentiertes Verhalten zu dokumentieren, die Testabdeckung zu erhöhen und zu entscheiden, welche Änderungen sicher umgesetzt werden können. IBM Bob hilft dabei, diesen Arbeitsaufwand in einen strukturierteren Entwicklungszyklus zu bündeln. Das System kann Codebasen analysieren, Fragen zum Systemverhalten beantworten, Dokumentation erstellen oder aktualisieren, Implementierungspläne vorschlagen, Code umgestalten und Tests erstellen. Zudem unterstützt es wiederholbare Workflows durch rollenspezifische Modi, Regeln, Automatisierung über die Befehlszeile, Genehmigungsverfahren und erweiterbare Integrationen.
Die im Folgenden aufgeführten Kundenreferenzen verdeutlichen vier praktische Vorteile:
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Bereitstellungen von IBM Bob bei Kunden, um zu zeigen, wie sich diese Muster in realen Projekten widerspiegeln und was Entwicklungsteams daraus lernen können.
Das IT-Beratungsunternehmen und IBM-Partner Blue Pearl nutzte IBM Bob, um „Blue App“, seine führende Plattform zur Vermittlung von Fachkräften, zu modernisieren. Die Anwendung verbindet rund 26.000 Berater und Freiberufler mit Unternehmenskunden, doch die auf Java 11 basierende Codebasis wies veraltete Abhängigkeiten, veraltete API-Aufrufe und Sicherheitslücken auf und verfügte über keine formale automatisierte Testabdeckung.
Ein herkömmliches Modernisierungsprojekt wie dieses hätte mehr als 30 Personentage Arbeitsaufwand erfordert und ein erhebliches Regressionsrisiko mit sich gebracht. Mit Bob führte das Team innerhalb von drei Tagen ein Upgrade von Java 11 auf Java 21 durch und behob 127 veraltete API-Aufrufe. Zudem wurde ausgehend von einer Ausgangsbasis ohne Tests eine automatisierte Testabdeckung von 92 % erreicht und die Lösung ohne Probleme im Produktivbetrieb für 26.000 Nutzer bereitgestellt.
Der Ansatz von Blue Pearl verdeutlicht, warum der Kontext von Bedeutung ist. Das Team stellte Bob Architekturdiagramme, Endpunktdefinitionen, Datenflussdiagramme sowie Beschreibungen der Nutzung der Plattform durch Kunden und Berater zur Verfügung. Diese Informationen halfen Bob dabei, Abhängigkeiten abzubilden, veraltete APIs zu identifizieren, veraltete Bibliotheken hervorzuheben und undokumentierte Integrationspunkte aufzudecken.
Das Ergebnis war nicht nur ein schnelleres Upgrade. Es war ein übersichtlicheres System mit klarer definierten Servicegrenzen, einer robusteren Authentifizierungs- und Autorisierungslogik, einer besseren Eingabevalidierung sowie neuer Observability durch strukturierte Protokollierung und verteilte Ablaufverfolgung. Dies spiegelt eine der Kernkompetenzen von Bob wider: leistungsstarken Teams die Möglichkeit zu geben, den Schritt von der isolierten Entwicklung hin zu einer koordinierten, systemorientierten Bereitstellung zu vollziehen.
Mit dem neuen Bob Premium-Paket für die Java-Modernisierung können Teams Unternehmens-Java-Anwendungen mithilfe von geführten, wiederholbaren Workflows modernisieren und warten. Diese Workflows unterstützen Versions-Upgrades, die Modernisierung der Laufzeitumgebung, die Umgestaltung der Benutzeroberfläche sowie Tests und Sicherheitsmaßnahmen in komplexen Anwendungslandschaften. (Vor kurzem wurden mehrere neue Bob-Funktionen und Premium-Pakete eingeführt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-gestützte Softwareentwicklung in großem Maßstab zu modernisieren, zu steuern und zu optimieren. Mehr dazu hier.)
Erfahren Sie mehr über die technischen Details zum Einsatz von IBM Bob bei Blue Pearl.
Novacomp stand vor einem ähnlichen Problem bei der Bestandsaufnahme, allerdings in einem anderen Modernisierungskontext. Im Mittelpunkt des Projekts stand eine geschäftskritische Java-REST-API mit älteren Framework-Versionen, veralteten Abhängigkeitsstrukturen und strengen Anforderungen hinsichtlich der Beibehaltung der Geschäftslogik und der API-Verträge.
Bob analysierte den mehrschichtigen Java-Dienst, identifizierte veraltete Annotationen, erläuterte grundlegende Änderungen, prüfte Abhängigkeitskonflikte und schlug Änderungen vor, die auf der bestehenden Codebasis basierten. Die rollenspezifischen Modi ermöglichten eine Trennung von Planung, Umsetzung und Überprüfung und boten dem Architekten so einen übersichtlicheren Weg, von der Systemanalyse zu Codeänderungen überzugehen, ohne jeden Schritt in einem einzigen Prompt zusammenzufassen.
Diese Fähigkeit, auf der Grundlage des Repositorys zu argumentieren, ist wichtig, da Modernisierungsprojekte selten allein aufgrund von Syntaxfehlern scheitern. Sie scheitern vielmehr, wenn Teams subtile Abhängigkeiten übersehen, nachgelagerte Vereinbarungen verletzen oder Konfigurationsänderungen unterschätzen. Der Einsatz von Bob durch Novacomp zeigt, wie eine KI-Entwicklungsumgebung Teams dabei unterstützen kann, Upgrades nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ durch einen überprüfbaren Prozess zu ersetzen, der Systemanalyse, Implementierung, Validierung und eine Architekturprüfung vor dem Merge umfasst.
Erfahren Sie mehr über die technischen Details zum Einsatz von IBM Bob bei Novacomp.
Die Kundenbereitstellungen zeigen zudem, dass Schnelligkeit nur dann von Nutzen ist, wenn die Teams der geleisteten Arbeit vertrauen können. Die Modernisierung durch Blue Pearl stärkte die Sicherheit und den Betrieb im Rahmen desselben Entwicklungszyklus. Bob half dabei, veraltete Abhängigkeiten zu identifizieren, Modernisierungswege zu empfehlen, die Authentifizierungs- und Autorisierungslogik zu verbessern sowie strukturierte Protokollierung, Tracing-Hooks und Zustandsprüfungen einzuführen.
Die modernisierte Codebasis ist robust. Neben der Erreichung einer Unit-Test-Abdeckung von 92 % der Codebasis verlief die Bereitstellung der Anwendung ohne Kundenbeschwerden oder Probleme nach der Bereitstellung. Dieses Ergebnis ist die praktische Umsetzung des „Shift-Left“-Ansatzes für Sicherheit durch Design: Sie ist in jede Phase des Lebenszyklus integriert. Von der Codegenerierung bis zur Bereitstellung setzt Bob standardmäßig Governance-, Compliance- und Risikokontrollen durch und gewährleistet so Schutz auf Unternehmensniveau, ohne die Teams zu behindern.
Die Erfahrungen von Novacomp untermauern diesen Punkt. Der Mehrwert von Bob lag in der kontextbezogenen Beratung, nicht in blinder Automatisierung. Das Unternehmen überprüfte die Codestruktur, die Konfiguration und die Abhängigkeiten und schlug anschließend Upgrades für Java, Spring Boot, Maven, Gradle und zugehörige Tools vor. Der Workflow umfasste saubere Builds, die Behebung von Abhängigkeitskonflikten, aktualisierte Dokumentation und überarbeitete Tests. Dadurch wurde die Modernisierung nicht nur beschleunigt, sondern auch besser nachvollziehbar. Das Team konnte erkennen, warum eine Änderung empfohlen wurde und wo sie sich in den übergeordneten Migrationsplan einfügte.
CrushBank wendet dasselbe Kontrollmodell auf Altdaten und Projekte zur KI-Bereitstellung an. IBM Bob half CrushBank dabei, sein bewährtes, KI-gestütztes IT-Support-Geschäft auf ein breiteres Geschäftsfeld im Bereich der Datennutzung auszuweiten.
Bob beschleunigte die Arbeiten zur Analyse von Altsystemen, zur Abbildung von Schemata, zur Erstellung von Erfassungspfaden und zum Aufbau kontrollierter Zugriffsebenen. Infolgedessen ist es für CrushBank sinnvoll, Kunden anzusprechen, deren größte Herausforderung nicht in der Bearbeitung von Supportanfragen liegt, sondern darin, Unternehmensdatensysteme für Suchvorgänge, Analysen und KI nutzbar zu machen.
Viele dieser Quellsysteme wurden nicht für KI konzipiert. Einigen fehlen moderne APIs, andere werden vor Ort betrieben, und wieder andere stellen wichtige Informationen nur über veraltete Benutzeroberflächen oder manuelle Exporte zur Verfügung. IBM Bob unterstützt die Entwickler von CrushBank dabei, diese Systeme zu analysieren, Schemata zu überprüfen, Code für die Datenaufnahme zu generieren, Tests zu erstellen und MCP-Server aufzubauen, die Unternehmensdaten mit KI-Anwendungen verknüpfen.
Bob entzieht der Arbeit mit sensiblen Daten nicht die menschliche Kontrolle. In einem CrushBank-Beispiel, bei dem es um eine lokal installierte SQL Server-Anwendung ging, hat Bob keine Produktionsdaten direkt abgefragt. Das System schlug Beispielabfragen und -exporte vor, die anschließend von einem Entwickler geprüft und ausgeführt wurden. Dadurch bleibt das menschliche Urteilsvermögen dort im Prozess eingebunden, wo es hingehört: bei Zugriffsentscheidungen, der Einstufung der Datensensibilität, der Interpretation von Schemata und der Produktionsreife. Dieses Governance-Modell ist besonders wichtig, wenn Entwicklungsarbeiten Kundendaten, regulierte Workflows oder Zugriffsmuster in der Produktion betreffen.
Erfahren Sie mehr über die technischen Details zum Einsatz von IBM Bob bei CrushBank.
Der Kundennutzen von IBM Bob zeigt sich auch in den Artefakten, die rund um den Code erstellt werden. Blue Pearl steigerte seine Regressionstestabdeckung von null auf 92 %. Novacomp erstellte im Rahmen seiner Modernisierung Dokumentation und überarbeitete Testfälle. Novadoc nutzte Bob, um veralteten, FileNet-orientierten Code zu analysieren, neue Dokumentation zu erstellen und ein noch unvollständiges Framework zu einer einsatzfähigen Anwendung weiterzuentwickeln, die bereitgestellt werden kann.
In jedem Fall beschränkte sich das nützliche Ergebnis nicht auf den Quellcode. Es umfasste auch das Begleitmaterial, das für die Überprüfung, Wartung und Erweiterung des Systems erforderlich war. In diesem Zusammenhang erweist sich Bobs Ansatz der „Literate Codierung“ als nützlich: Teams können die Absicht in natürlicher Sprache beschreiben und diesen Kontext anschließend in Implementierungsdetails, Tests und Dokumentation umsetzen, die eng mit dem Code verknüpft bleiben.
Die Erfahrungen von Novadoc sind besonders hilfreich für Teams, die komplexe Unternehmensplattformen verwalten. Das Unternehmen benötigte einen sichereren und besser reproduzierbaren Weg, um Konfigurationsänderungen an IBM FileNet über Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen hinweg zu übertragen. In vielen FileNet-Landschaften wird nach wie vor auf die manuelle Neuerstellung von Einstellungen, den manuellen Abgleich zwischen den Umgebungen und die manuelle Beurteilung, welche Unterschiede von Bedeutung sind, zurückgegriffen. Dies birgt Risiken hinsichtlich Konfigurationsabweichungen, Produktionsfehlern und einer unvollständigen Rollback-Planung.
Ein Ingenieur von Novadoc benötigte ein Wochenende, um mit IBM Bob eine funktionsfähige Anwendung zu erstellen. Eine grobe Demo hätte normalerweise mindestens zwei Wochen in Anspruch genommen. Die daraus resultierende FileNet-Konfigurationsmanagement-Lösung bietet Administratoren einen strukturierten Prozess, um den aktuellen Status zu ermitteln, Quell- und Zielumgebungen zu vergleichen, Änderungen in der Vorschau anzuzeigen, die Bereitstellung zu genehmigen und bei Bedarf ein Rollback durchzuführen. Bob trug dazu bei, die Anwendung zu modernisieren, die Dokumentation zu verbessern, eine API-Grundlage anzupassen und die Interaktionen zwischen Frontend und Backend zu optimieren.
Dieses Beispiel verdeutlicht einen praktischen Wandel in der Entwicklungsarbeit. Dokumentation, Diagramme, Vergleiche, Genehmigungslogik und Rollback-Design werden oft als von der „echten“ Entwicklung getrennt betrachtet. In regulierten oder dokumentationsintensiven Umgebungen sind sie jedoch Teil des Produkts. Bob half Novadoc dabei, betriebliches Wissen in einen geregelten Workflow umzuwandeln, der interaktive Administratoren über eine Benutzeroberfläche und automatisierungsorientierte Teams über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) unterstützen kann.
Erfahren Sie mehr über die technischen Details zum Einsatz von IBM Bob bei Novadoc..
Ein abschließendes Thema zieht sich durch alle vier Bereitstellungen: IBM Bob unterstützt Teams dabei, das Gelernte wiederzuverwenden. Diese Unterstützung ist für Beratungsunternehmen wie Blue Pearl, Novadoc und Novacomp von Bedeutung, bei denen jedes Kundenprojekt einzigartig erscheinen kann, selbst wenn sich das zugrunde liegende Problem wiederholt. Sie ist auch für CrushBank und dessen Expansion vom KI-gestützten IT-Support hin zu einer umfassenderen Datenoptimierung in Unternehmen von Bedeutung.
Die FileNet-Arbeit von Novadoc veranschaulicht die Produktisierung in der Praxis. Was als Lösung für die Herausforderungen eines Kunden im Bereich der Konfigurationssteuerung begann, entwickelte sich zu einem wiederverwendbaren Accelerator für ähnliche FileNet-Umgebungen. Anstatt das gleiche Problem der Bereitstellung für jeden Kunden manuell zu lösen, kann Novadoc eine modulare Anwendung einsetzen, die das eigene FileNet-Fachwissen bündelt. Bob beschleunigte die erste Implementierung, doch der größere Mehrwert liegt darin, dass die Arbeit zu einer skalierbaren Ressource wurde.
CrushBank überträgt dieses Modell auf den Bereich Daten und KI. Ein typisches Projekt, für das früher ein vierköpfiges Team vier bis sechs Wochen benötigte, kann nun in etwa der Hälfte der Zeit mit nur einem bis zwei Entwicklern abgeschlossen werden. Proof-of-Concept-Arbeiten, die früher Wochen in Anspruch nahmen, lassen sich nun schneller durchführen, und der Weg von der POC-Phase bis zur Bereitstellung dauert nun nur noch knapp zwei Wochen.
Das wiederholbare Muster ist in allen Kundenumgebungen einheitlich: Erfassen Sie das Quellsystem, ordnen Sie das Schema zu, richten Sie die Datenaufnahme ein, strukturieren Sie die Daten in IBM watsonx.data, stellen Sie einen geregelten Zugriff über MCP-Server bereit und verknüpfen Sie das Ergebnis mit der KI-Anwendung, die die Nutzer benötigen. Dieses Modell bietet Kunden zudem Spielraum für modellübergreifende Flexibilität: Die Datenbasis und die Zugriffsebene können das Modell oder die KI-Anwendung unterstützen, die am besten zu der jeweiligen Workload, den Richtlinienanforderungen und der Nutzerumgebung passt.
Wiederholbarkeit trägt zudem zur Kostenkontrolle bei. Wenn Teams Best Practices festschreiben, Modi und Regeln wiederverwenden, Teile des Workflows automatisieren und messen können, wo KI-Unterstützung hilft, können sie den Aufwand für die Umsetzung reduzieren, ohne dabei die technische Disziplin zu beeinträchtigen.
Die überzeugendsten Erfahrungsberichte von IBM Bob-Kunden lassen eine gemeinsame Erkenntnis erkennen: KI-gestützte Entwicklung funktioniert am besten, wenn sie den Entwicklungsprozess über die Unterstützung bei der Codierung hinaus stärkt, da Bob darauf ausgelegt ist, den gesamten SLDC-Zyklus abzudecken.
Blue Pearl nutzte Bob, um eine stark ausgelastete Java-Plattform mit robusteren Tests, höherer Sicherheit und verbesserter Observability zu modernisieren. Novacomp nutzte Bob, um ein risikobehaftetes Java- und Spring-Boot-Upgrade in eine kontrollierte, zweitägige Modernisierung umzuwandeln. Novadoc nutzte Bob, um das Fachwissen zur FileNet-Bereitstellung in eine wiederverwendbare Anwendung für das Konfigurationsmanagement umzuwandeln. CrushBank nutzt Bob, um alte Unternehmensdaten in geregelte, KI-fähige Systeme umzuwandeln.
IBM Bob macht die Modernisierung nicht mühelos. Die Teams benötigen nach wie vor architektonisches Urteilsvermögen, sichere Zugriffsmodelle, Testdisziplin und Produktionsüberprüfung. Die Bereitstellungen der Kunden zeigen, dass Bob diese Vorgehensweisen in einen früheren Schritt des Workflows verlagern und schneller anwenden kann. Hier kommt der Vorteil voll zum Tragen: weniger Zeit für Spekulationen, mehr Zeit für die Validierung und ein klarerer Weg weg von der bestehenden Komplexität hin zu Systemen, die die Teams warten, erweitern und denen sie vertrauen können.
Im Kontext des Softwareentwicklungslebenszyklus unterstützt Bob Teams dabei, eine einheitliche Entwicklungsarbeit zu gewährleisten, die Bereitstellung teamübergreifend zu skalieren, den Aufwand zu optimieren und die Sicherheit bereits in frühen Phasen zu integrieren. Gleichzeitig behalten Entwickler die Kontrolle über die Arbeit, die in die Produktion gelangt.
Erfahren Sie mehr über die neuen agentischen Funktionen von IBM Bob und die Premium-Pakete