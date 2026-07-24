Wie Kunden gemeinsam mit IBM Bob Modernisierungsmaßnahmen in einen Wettbewerbsvorteil bei der agentenbasierten Softwareentwicklung umwandeln

Es dauerte nur drei Monate, bis die Nutzerzahl von IBM Bob nach der allgemeinen Verfügbarkeit die 100.000er-Marke überschritt. Seit seiner Einführung hat sich Bob als weit mehr als nur ein KI-gestützter Programmierassistent etabliert. Kunden, die damit entwickelt haben, beschreiben es als einen eigenständigen Partner in der Softwareentwicklung, der bei der Planung, Durchführung, Validierung, Absicherung und dem Betrieb von Software über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg unterstützt.

In Interviews mit vier frühen Kunden von IBM Bob – Blue Pearl, Novadoc, Novacomp und CrushBank – wurden technische Herausforderungen aufgezeigt. Diese reichten von der Java-Modernisierung und dem FileNet-Konfigurationsmanagement bis hin zur Datenerkennung und der Aufbereitung von Daten für die KI-Erfassung. All diese Unternehmen hatten gemeinsame Probleme: Die Teams mussten komplexe Systeme überprüfen, die Geschäftslogik erhalten, Risiken minimieren und schneller vorankommen, als es bei herkömmlichen Modernisierungsmaßnahmen normalerweise möglich ist.

Viele Teams verbringen Wochen damit, Abhängigkeiten aufzuspüren, undokumentiertes Verhalten zu dokumentieren, die Testabdeckung zu erhöhen und zu entscheiden, welche Änderungen sicher umgesetzt werden können. IBM Bob hilft dabei, diesen Arbeitsaufwand in einen strukturierteren Entwicklungszyklus zu bündeln. Das System kann Codebasen analysieren, Fragen zum Systemverhalten beantworten, Dokumentation erstellen oder aktualisieren, Implementierungspläne vorschlagen, Code umgestalten und Tests erstellen. Zudem unterstützt es wiederholbare Workflows durch rollenspezifische Modi, Regeln, Automatisierung über die Befehlszeile, Genehmigungsverfahren und erweiterbare Integrationen.

Die im Folgenden aufgeführten Kundenreferenzen verdeutlichen vier praktische Vorteile:

Bob unterstützt Teams dabei, unbekannte Systeme in umsetzbare Informationen umzuwandeln Dies beschleunigt die Entwicklung und gewährleistet gleichzeitig verlässliche Ergebnisse Dadurch werden Dokumentation, Tests und Governance von Anfang an in den Entwurf integriert Es wandelt einmalig gewonnene Fachkenntnisse in wiederverwendbare Bereitstellungsmuster um

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Bereitstellungen von IBM Bob bei Kunden, um zu zeigen, wie sich diese Muster in realen Projekten widerspiegeln und was Entwicklungsteams daraus lernen können.