Wie CrushBank mit IBM Bob veraltete Daten in KI-fähige Systeme umgewandelt hat

Die meisten KI-Projekte in Unternehmen stoßen letztendlich auf dasselbe Dilemma: Die nützlichsten Daten sind oft am schwersten zugänglich.

Für viele Unternehmen befindet sich kritisches, entscheidendes Geschäftswissen in veralteten Anwendung, On-Premises-Datenbanken und Dokumentenspeichern, die nie für KI entwickelt wurden. Manche Systeme haben keine modernen APIs. Einige laufen in einem lokalen Datenschrank. Einige verfügen über jahrelange Betriebsdaten, machen diese jedoch nur über veraltete Bildschirmansichten, gespeicherte Prozeduren oder manuelle Exporte zugänglich.

CrushBank arbeitet seit mehreren Jahren an diesem Problem im IT-Support. Das Unternehmen hilft Supportteams, schneller Antworten zu finden, Tickets einheitlicher zu lösen und die Kundenzufriedenheit durch KI-gestützte Priorisierung zu verbessern. Jetzt wendet CrushBank denselben datenorientierten Ansatz auf breitere Unternehmensanwendungen mit Unterstützung von IBM Bob™ an.

CrushBank wusste bereits, wie man chaotische Betriebsdaten in nützliche Antworten verwandelt. IBM Bob gab den Entwicklern des Unternehmens jedoch die Möglichkeit, dieses Muster auf veraltete Systeme, Datenquellen und Branchen auszuweiten. Dieser Ansatz bot die Möglichkeit, den adressierbaren Markt zu erweitern.

IBM Bob unterstützt die Entwickler von CrushBank bei der Analyse von Legacy-Systemen, der Überprüfung von Schemata und der Generierung von Ingestionscode. Sie können Tests erstellen und MCP-Server bauen, die Unternehmensdaten mit Modellen wie Claude, ChatGPT, Llama und anderen KI-Systemen verbinden. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie CrushBank IBM Bob einsetzt, um die Datenerkennung aus Altlasten in einen wiederholbaren Entwicklungsprozess für KI-fähige Daten und Anwendungen zu verwandeln.