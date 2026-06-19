Wie CrushBank mit IBM Bob veraltete Daten in KI-fähige Systeme umgewandelt hat

Mit IBM Bob unterstützt CrushBank Kunden beim Übergang von unzusammenhängenden Anwendungen und Datenbanken zu verwalteten Daten, die Suche, Assistenten, Wissensabruf und Analysen ermöglichen. IBM Bob hat es dem Unternehmen ermöglicht, sein IT-Support-Geschäft auf Daten- und KI-Lösungen auszuweiten, die das gesamte Unternehmen umfassen.
Die meisten KI-Projekte in Unternehmen stoßen letztendlich auf dasselbe Dilemma: Die nützlichsten Daten sind oft am schwersten zugänglich.
Für viele Unternehmen befindet sich kritisches, entscheidendes Geschäftswissen in veralteten Anwendung, On-Premises-Datenbanken und Dokumentenspeichern, die nie für KI entwickelt wurden. Manche Systeme haben keine modernen APIs. Einige laufen in einem lokalen Datenschrank. Einige verfügen über jahrelange Betriebsdaten, machen diese jedoch nur über veraltete Bildschirmansichten, gespeicherte Prozeduren oder manuelle Exporte zugänglich.
CrushBank arbeitet seit mehreren Jahren an diesem Problem im IT-Support. Das Unternehmen hilft Supportteams, schneller Antworten zu finden, Tickets einheitlicher zu lösen und die Kundenzufriedenheit durch KI-gestützte Priorisierung zu verbessern. Jetzt wendet CrushBank denselben datenorientierten Ansatz auf breitere Unternehmensanwendungen mit Unterstützung von IBM Bob™ an.
CrushBank wusste bereits, wie man chaotische Betriebsdaten in nützliche Antworten verwandelt. IBM Bob gab den Entwicklern des Unternehmens jedoch die Möglichkeit, dieses Muster auf veraltete Systeme, Datenquellen und Branchen auszuweiten. Dieser Ansatz bot die Möglichkeit, den adressierbaren Markt zu erweitern.
IBM Bob unterstützt die Entwickler von CrushBank bei der Analyse von Legacy-Systemen, der Überprüfung von Schemata und der Generierung von Ingestionscode. Sie können Tests erstellen und MCP-Server bauen, die Unternehmensdaten mit Modellen wie Claude, ChatGPT, Llama und anderen KI-Systemen verbinden. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie CrushBank IBM Bob einsetzt, um die Datenerkennung aus Altlasten in einen wiederholbaren Entwicklungsprozess für KI-fähige Daten und Anwendungen zu verwandeln.
Viele Unternehmen möchten KI einsetzen, sehen aber keinen klaren Weg zu einem geschäftlichen ROI. Ihre Daten mögen zwar wertvoll sein, doch sie sind über veraltete Anwendungen, Datenbanken und Dokumente verstreut.
Ein Data Lakehouse kann helfen, sobald die Daten da sind. Es kombiniert flexible Speichermöglichkeiten mit Abfragefunktionen im Warehouse-Stil, sodass Teams strukturierte Daten wie Kundendatensätze zusammen mit unstrukturierten Daten wie Dokumenten und Notizen analysieren können. Die größere Herausforderung besteht jedoch darin, veraltete Daten auszugraben, deren Bedeutung zu verstehen und sie für die KI aufzubereiten.
Hier verändert IBM Bob das Spiel. Um die zuvor beschriebene Herausforderung zu bewältigen, wäre ein vor Ort eingesetztes Team erforderlich, das sich aus einem Ingenieur, einem Kundenbetreuer und einem Data Scientist zusammensetzt. Sie bräuchten Wochen, um einen Proof of Concept (PoC) zu erbringen, den Nutzen aufzuzeigen und den Auftrag zu gewinnen.
Jetzt kann CrushBank einen Entwickler mit Bob zusammenbringen und den PoC an einem Nachmittag erstellen. Mit IBM Bob kann ein komplettes Projekt, für das ein vierköpfiges CrushBank-Team normalerweise bis zu sechs Wochen benötigen würde, in der Hälfte der Zeit und mit nur ein bis zwei Entwicklern abgeschlossen werden.
Mit Bob kann nun ein einzelner Entwickler Datenbanken durchsuchen, Schemata rekonstruieren, Code für die Datenerfassung schreiben und Tests von Grund auf erstellen. Der Entwickler behält die Kontrolle, während Bob die sich wiederholenden Arbeiten beschleunigt, die erforderlich sind, um Systeme zu prüfen, Schemata vorzuschlagen, Code zu generieren und die Implementierung zu dokumentieren.
Die Zeitspanne vom Proof of Concept bis zur Bereitstellung wurde auf etwa zwei Wochen verkürzt. Jetzt werden alle Projekte nach PoC mit einem Entwickler, etwas Hilfe von einem Datenspezialisten und IBM Bob angegangen.
Das Ergebnis: Benutzer können in zuvor unzusammenhängenden Wissensbereichen suchen, einen Assistenten nach Betriebsdaten fragen, relevante Dokumente abrufen oder Analysen durchführen, die mehrere Systeme kombinieren. Für das Kundenunternehmen schafft diese Methode einen kürzeren Weg von veralteten Daten zum KI-Wert, ohne dass zuerst jede Anwendung ersetzt werden muss.
Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, beginnt der Prozess mit der Zusammenführung von veralteten Daten. Der Entwickler und IBM Bob überprüfen die Daten und validieren deren Struktur, um die KI-Bereitschaft sicherzustellen. Dieser Ansatz ermöglicht es MCP-Servern, die Daten für die Verwendung mit KI-Modellen und -Anwendungen abzufragen. Hier ist ein Durchlauf:
In der veralteten Unternehmensdatenebene beginnt CrushBank mit Anwendungen, Datenbanken und Dokumenten, die möglicherweise keine sauberen Integrationspunkte offenlegen. Ein Beispiel aus der Praxis war ein Elektrotechnikunternehmen, das für den Betrieb seiner Geschäftsprozesse eine lokale SQL-Server-Anwendung nutzte.
Die Daten waren nützlich, aber die Anwendung hatte keinen einfachen externen Zugriffspfad. Bevor eine KI-Anwendung diese Daten nutzen konnte, musste das Team die Datenbank verstehen, die richtigen Tabellen identifizieren, eine Extraktionsmethode definieren, die Daten normalisieren und den Zugriff schützen.
Im nächsten Teil des Diagramms kommt IBM Bob ins Spiel. Bob unterstützt Entwickler bei der Systemanalyse, der Datenerkennung, der Schemaerstellung, der Entwicklung von Aufnahmepipelines, der Java-zu-Python-Modernisierung und der Testgenerierung.
Bob arbeitet innerhalb des Entwicklungs-Workflows und nicht als separate Chat-Ebene. Entwickler können planungsorientierte Interaktionen nutzen, um zu fragen, was das System benötigt, auf welche Fragen das Unternehmen Antworten möchte und welche Datenbankstrukturen relevant erscheinen, bevor sie mit der Umsetzung beginnen.
Bei diesem Workflow bleibt das menschliche Urteilsvermögen weiterhin ein wichtiger Faktor. Im SQL Server-Beispiel hat Bob die Produktionsdaten nicht direkt abgefragt. Vielmehr wurden Beispielabfragen und Exportmöglichkeiten vorgeschlagen. Ein Entwickler hat die Anfragen geprüft, die Abfragen durchgeführt und Ergebnisse zurückgegeben.
„Human-in-the-Loop“ bedeutet, dass eine Person die erstellten Pläne, den Code, die Abfragen oder die Zugriffsschritte prüft, bevor diese in das produktive System übernommen werden. Bei der Arbeit mit veralteten Daten schützt diese Überprüfung vor mehr als nur Fehlern – sie hilft, unsichere Zugriffsmuster, falsche Annahmen und die Offenlegung sensibler Datensätze zu verhindern.
Der dritte Abschnitt enthält KI-fähige Daten. Bob half bei der Generierung eines Datenbank-Mappings und eines Apache Iceberg-Schemas. Bob half außerdem bei der Erstellung des Python-Codes und der Airflow Dags, die benötigt wurden, um Daten von SQL Servern in watsonx.data® zu übertragen. Ein Airflow Dag (gerichteter azyklischer Graph) ist eine Pipeline-Definition, die steuert, welche Daten-ETL-Aufgaben in welcher Reihenfolge ausgeführt werden.
Die Datenumgebung von CrushBank läuft auf IBM Cloud® und umfasst watsonx.data, Iceberg, die Milvus-Vektordatenbank (zur Unterstützung der semantischen Suche und Abruf), Presto und Spark. Diese Architektur ermöglicht es Kunden, eine Datenebene auf Unternehmensklasse zu nutzen, ohne den Full Stack selbst einrichten und betreiben zu müssen.
Der vierte Abschnitt im Diagramm ist die MCP-Serverebene. CrushBank nutzt MCP-Server, um sicheren Zugang, Modellkonnektivität und Governance bereitzustellen. Bob hilft auch beim Aufbau dieser Ebene. Sobald strukturierte Daten in Iceberg verfügbar sind und unstrukturierte Inhalte in Milvus dargestellt sind, kann Bob bei der Planung des MCP-Servers helfen. Es kann Zugangscodes generieren und Anweisungsdateien erstellen, die dem KI-System mitteilen, wie der Server verwendet werden soll.
Die Entwickler von CrushBank liefern die fachliche Beurteilung und entscheiden, welche Geschäftsfragen relevant sind, welche Daten sensibel sind und welche Zugriffsmuster akzeptabel sind. Bob kümmert sich um die sich wiederholenden technischen Aufgaben im Zusammenhang mit APIs, Servercode, Anweisungen und Tests.
Sobald die Daten aufgenommen und die MCP-Server einsatzbereit sind, ist es an der Zeit, die Analyse- und KI-Ebene zu erstellen. Der fünfte Schritt ist die Modellauswahl. Die Analysearchitektur von CrushBank ist nicht an ein einziges Modell gebunden. Ein Kunde kann seine Daten mit Claude, ChatGPT, Llama oder einem anderen Modell verbinden, das das erforderliche Integrationsmuster unterstützt. Diese Flexibilität ist wichtig, da viele Kunden bereits bevorzugte KI-Assistenten haben.
Die letzte Phase ist die Anwendung der KI. CrushBank unterstützt Suche, Assistenten, Wissensabruf und Analysen. Dasselbe Fundament kann CrushBanks eigene Schnittstelle antreiben, einen Assistenten innerhalb der vom Kunden bevorzugten Modellumgebung oder einen agentischen Workflow, der mit IBMs Langflow entwickelt wurde. Für Kunden, die eine verwaltete Orchestrierung benötigen, kann CrushBank auch IBM-Produkte wie beispielsweise watsonx Orchestrate® einsetzen, sofern die Orchestrierung zur jeweiligen Bereitstellung passt.
Der Wert von IBM Bob liegt nicht einfach darin, dass es Code schreibt. Der größere Vorteil besteht darin, dass es dabei hilft, unübersichtliche Rechercheergebnisse in Artefakte umzuwandeln, die Ingenieure überprüfen, testen und wiederverwenden können.
Die Auswirkungen auf die Zustellung können erheblich sein. Arbeit, für die zuvor ein größeres Beratungsteam erforderlich war, kann in ein kleineres Team verlagert werden: Oft ist das ein Entwickler zusammen mit Bob, unterstützt durch fokussiertes Datenfachwissen. Die Recherche, die früher Wochen dauerte, kann bei manchen Projekten auf Tage verkürzt werden.
In einem besonders Analyse-intensiven Anwendungsfall kombinierte CrushBank Daten aus Projektsystemen, ERP-Daten und CRM-Daten, um ein Modell zur Vorhersage der Kundenabwanderung zu erstellen. Das Modell nutzte historische Beispiele für Kundenabwanderung, um künftig gefährdete Kunden zu identifizieren, wodurch das Unternehmen die Möglichkeit erhielt, früher einzugreifen. Bob half dabei, Muster zu erkennen, den Aufnahmepfad zu erstellen und eine einfache Streamlit-Oberfläche zu erstellen.
CrushBank erreichte dieses Ergebnis, indem sie Bob in Codierungsprinzipien, Standards und den dokumentierten Best Practices von CrushBank schulte. Dieser Kontext hilft Bob, Arbeit zu generieren, die den Konventionen des Teams entspricht, anstatt generischen Code zu produzieren, der stark überarbeitet werden muss. Benutzerdefinierte Modi und Regeln in Bob trennen Planung, Codierung und Reviews. Entwickler können die Architektur durchdenken, zur Implementierung übergehen und anschließend die generierten Änderungen überprüfen, ohne den Workflow zu verlassen.
Die KI bringt den Code nicht ohne umfangreiche Testverfahren und Peer-Reviews in die Produktion. CrushBank genehmigt den generierten Code nicht automatisch. Code-Reviews, Scannen sensibler Daten und menschliche Überprüfung halten Bobs Ergebnisse im Softwareentwicklungszyklus. Diese Disziplin ist besonders wichtig, wenn es um veraltete Daten, Kundendaten oder schlecht dokumentierte Systeme geht.
Der Einsatz von IBM Bob durch CrushBank zeigt, wie KI-gestützte Entwicklung die Automatisierung beschleunigen und gleichzeitig die technische Disziplin aufrechterhalten kann. Die Architektur hängt weiterhin von menschlicher Überprüfung, sicherem Zugriff, Datenmodellierung und guten Bereitstellungspraktiken ab. Bob hilft dabei, diese Praktiken schneller und in mehr Kundenumgebungen anzuwenden.
Diese Wiederholbarkeit ist der Skalierungsvorteil. Jeder Kunde bringt möglicherweise unterschiedliche veraltete Anwendungen, Datenbanken und Dokumente mit, aber das Muster bleibt gleich: System ermitteln, Schema abbilden, Datenaufnahme aufbauen, Daten strukturieren, Daten über verwaltete MCP-Server bereitstellen und mit der KI-Anwendung verbinden, die den Bedürfnissen der Benutzer entspricht.
IBM-Produkte unterstützen jede Ebene dieses Musters. IBM Bob beschleunigt Planung, Entwicklung, Testgenerierung und -prüfung – watsonx.data® stellt die verwaltete Datenebene bereit. IBM Cloud bildet die Grundlage für die Infrastruktur. watsonx Orchestrate kann die verwaltete Orchestrierung dort unterstützen, wo Kunden sie benötigen.
Für CrushBank ist im Grunde jedes Unternehmen, das seine Unternehmensdaten für KI zum Vorteil nutzen möchte, zu einem potenziellen Interessenten geworden. Durch die Zusammenarbeit mit IBM Bob und den Daten- und KI-Produkten von IBM hat sich das Unternehmen von einem IT-Support-KI-Unternehmen zu einem breiter aufgestellten Unternehmen für Datenbefähigung entwickelt.