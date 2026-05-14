Wie Cogniware mit IBM watsonx eine KI-gestützte Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität entwickelte

IBM® watsonx.data® und watsonx.ai®, graphbasierte Analysen und ein modularer Satz von APIs helfen Ermittlern, komplexe Datensätze zu durchforsten und Hinweise auf illegale Finanzierung und Geldwäsche 60 % schneller aufzudecken.
Ermittler im Bereich Finanzkriminalität beginnen selten mit einer sauberen Akte. Stattdessen werden sie mit einer Flut von Berichten über verdächtige Transaktionen und Aktivitäten konfrontiert, die sich schneller häufen, als die meisten Teams manuelle Überprüfungen durchführen können. Mit zunehmendem Datenvolumen steigt auch der Zeitaufwand für das Sortieren, Filtern und Organisieren der Daten, sodass weniger Zeit für die Ermittlungsarbeit zur Verfolgung illegaler Finanzierungen bleibt.
Cogniware entwickelte die Argos-Plattform, um dieses Problem zu lösen. Die Lösung des in Prag ansässigen Unternehmens bringt große Mengen an Finanzdaten in eine verwaltete Datenumgebung, die auf IBM watsonx.data basiert. Anschließend werden verdächtige Personen, Konten, Transaktionen und Orte in einem Graphen miteinander verknüpft und dieser Graph auf Muster wie Geldwäschekreisläufe und illegale Finanzierungsketten hin ausgewertet.
Mit IBM watsonx.ai® können Ermittler Ergebnisse in natürlicher Sprache abfragen, Zusammenfassungen erstellen, Anomalien aufdecken und Berichte schneller erstellen, während die Kernerkennung weiterhin auf der Graph- und Musteranalyse und nicht auf einer Blackbox-Automatisierung basiert.
Das Ergebnis ist eine sichere Plattform, die Ermittlern hilft, 60 % schneller von der Datenflut zu priorisierten Hinweisen zu gelangen. Diese Verbesserung wird erreicht, ohne den Menschen aus dem Entscheidungsprozess auszuschließen. Es bietet Finanzuntersuchungsteams die Möglichkeit, mit dem wachsenden Fallvolumen Schritt zu halten, ohne dass die Mitarbeiterzahl im gleichen Tempo zunimmt. In bestimmten Fällen konnten die Teams Ermittlungen wieder aufnehmen, die aus Mangel an Beweisen ins Stocken geraten waren.
Der Anwendungsfall beginnt mit einem bekannten Problem in Unternehmen: zu viele Daten, zu wenig Signal. Da Finanzinstitute große Mengen verdächtiger Transaktions- und Aktivitätsberichte absenden, verbringen Ermittler wertvolle Zeit mit dem Sortieren, Filtern und Organisieren von Unterlagen, anstatt sie zu analysieren.
Die Zielgruppe von Cogniware sind Finanzermittlungseinheiten und Strafverfolgungsbehörden, die versuchen, Muster in den Geldflüssen zu erkennen, insbesondere Signale im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegaler Finanzierung. Die Ermittler sehen zunächst Dashboards, die den Fall zusammenfassen, und wechseln dann zu einer graphenbasierten Linkanalyse, die Beziehungen zwischen Personen, Konten, Transaktionen und Standorten sichtbar macht.
Im Diagramm lassen sich Muster erkennen. Geldwäsche kann als Kreislauf erscheinen, da der Geldwäscher die Gelder zurückerhält, nachdem sie „gewaschen“ wurden. Illegale Finanzierung hingegen kann als Kette erscheinen, die Gelder nach außen in Richtung schädlicher Zwecke lenkt.
Die Benutzeroberfläche von Argos zeigt unten links eine visuelle Darstellung des Graphen. Dieses Beispiel zeigt einen Geldkreislauf, der auf Geldwäsche hindeuten könnte. Diese Mustererkennung hilft Ermittlern, illegale Transaktionen zu finden.
Teams können Dutzende von Mustern konfigurieren, um verdächtiges Verhalten in großem Maßstab zu bewerten und zu kennzeichnen. Das bedeutet weniger manuelle Suche in unzusammenhängenden Datensätzen und mehr Zeit für die Entscheidung, ob ein Fall weitere Maßnahmen erfordert.
Das erste Designprinzip ist, dass all diese Systeme sowohl lokal als auch in der Cloud bereitgestellt werden können müssen. Kunden haben äußerst strenge Bereitstellungsrichtlinien, daher muss Cogniware bereitstellen, wo der Nutzer es verlangt. Diese Flexibilität ist entscheidend und ein wichtiger Grund, warum Cogniware sich für eine IBM-Lösung entschieden hat.
Die technische Architektur folgt einem pragmatischen Ablauf. Die Daten gelangen über ETL-Pipelines in ein Lakehouse, das auf IBM watsonx.data basiert – ausgewählt für Skalierbarkeit und seine Fähigkeit, strukturierte und unstrukturierte Daten zu verwalten – und in Object Storage. Dort werden Datensätze zur Analyse vorbereitet (im linken Feld im Diagramm).
Von dort aus verschiebt das System die Daten in eine operative Schicht (das mittlere Feld im Diagramm), die die Daten durch Graphenspeicherung, Indizes und Workflow-Komponenten für die Untersuchung nutzbar macht. Die Graphdatenbank der Plattform, ArangoDB, fungiert als Kern, da die eigentliche Analyseeinheit die Beziehung zwischen den Entitäten im gesamten Fall ist. Es ist zum Beispiel entscheidend, dass die richtige Person mit dem richtigen Finanzkonto verbunden ist.
Ein Satz modularer APIs – zum Beispiel eine API, die Warnmeldungen an die Benutzeroberfläche sendet, und eine, die alle Echtzeitdaten verarbeitet – verbindet die Speicher- und Graphebenen mit der Ermittlungslogik. Diese APIs werden ausgelöst, wenn das System erkennt, dass der Benutzer sofort reagieren muss. Die Geschäfts- und Ermittlungsverarbeitungsebene (im rechten Feld des Diagramms) umfasst:
Die Architektur umfasst außerdem Vektorspeicher- (Milvus) und Annotationsspeicher-Komponenten für KI-gestützte Suche und Überprüfungen mit menschlicher Beteiligung sowie einen Data Governance-Katalog und eine Data Lakehouse-API, die auf SQL und Presto basiert. Es handelt sich um ein modulares Design. Neue Modelle, neue Workflows und neue Quellen können eingefügt werden, ohne die gesamte Plattform neu zu schreiben.
So funktioniert der gesamte Anfrageprozess. Ein Benutzer stellt eine Frage oder löst eine Analyse in Argos aus und die Anfrage wird durch die Argos-APIs verschoben. Die Daten werden dann abgerufen und im Graphen ausgewertet, Muster überprüft, Warnungen oder Erkenntnisse generiert und die Ergebnisse werden in die Benutzeroberfläche zurückgeführt.
Die generative KI-Ebene ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analysen, um die Interaktion der Nutzer mit dem System zu verbessern. Dieser Teil der Argos-Plattform ist ebenfalls modular aufgebaut:
Es handelt sich um eine klare Trennung der Anliegen: die Daten in einer Ebene aufnehmen und verwalten, Beziehungen in einer anderen Ebene analysieren und dann unterstützende KI durch eng begrenzte Dienste und nicht als monolithische Blackbox bereitstellen.
IBM-Technologien bieten skalierbare Datenverarbeitung und umfassende KI-Unterstützung. Watsonx.data bietet die Lakehouse-Grundlage für große Mengen unstrukturierter Daten. Watsonx.ai ergänzt das System um Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinelles Lernen und generative KI, die die Bedienung für technisch nicht versierte Ermittler vereinfachen. Die Modularität der Plattform war ein wichtiger Faktor für Cogniware. Das Team konnte verschiedene Modelle in bestimmten Sprachen auswählen und bei Bedarf wechseln.
Die KI-Komponente der Argos-Plattform unterstützt die Entitätsauflösung, die Erkennung von Anomalien und Mustern, die Zusammenfassung, die Berichtserstellung, die Beantwortung von Fragen und die Einhaltung interner Verfahren.
Die Architektur nutzt außerdem Sicherheitsprotokolle, Kontextbezug und Faktenprüfungsmechanismen, um das Risiko von Halluzinationen zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Ausgabe für den jeweiligen Fall relevant bleibt. Diese Faktoren sind wichtig in einem Workflow, in dem falsche Antworten die Ermittlungen verfälschen können.
Die tatsächliche Entscheidung, dass verdächtiges Verhalten aufgetreten ist, bleibt in der Graphstruktur, der Musterlogik und menschlichen Überprüfungen verankert. Diese Wahlmöglichkeit schützt das Vertrauen der Nutzer und trägt zur Kontrolle der Gesamtbetriebskosten bei. Ermittler erhalten Produktivitätsgewinne. Sie vermeiden das operative Risiko, das entsteht, wenn ein stochastisches Modell die endgültige Entscheidung über verdächtiges Verhalten trifft.
Die Auswirkungen der Argos-Plattform auf Ermittlungen sind eindeutig. In einem Fall einer Finanzuntersuchung verdoppelte sich die Menge der zu überprüfenden Daten innerhalb von zwei Jahren, aber sie konnten problemlos bearbeitet werden, ohne dass weitere Prüfer eingestellt werden mussten. In einem anderen Beispiel wurde ein Fall, der zuvor mangels Beweisen verschoben und eingestellt wurde, innerhalb von Minuten gelöst, nachdem Argos und seine KI-Tools eingesetzt wurden.
Das Ergebnis sind schnellere Ermittlungen, einfachere Self-Service-Analysen für technisch nicht versierte Benutzer und von Monaten auf Tage verkürzte Durchlaufzeiten in komplexen Betrugsfällen.
Durch den Aufbau auf den Daten- und KI-Stack von IBM hat Cogniware einen anspruchsvollen Workflows zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in eine skalierbare Untersuchungsplattform verwandelt. Es kann mehr Daten verarbeiten und mehr Muster erkennen und gleichzeitig Analysten auf dem Laufenden halten.