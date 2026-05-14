Wie Cogniware mit IBM watsonx eine KI-gestützte Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität entwickelte

Ermittler im Bereich Finanzkriminalität beginnen selten mit einer sauberen Akte. Stattdessen werden sie mit einer Flut von Berichten über verdächtige Transaktionen und Aktivitäten konfrontiert, die sich schneller häufen, als die meisten Teams manuelle Überprüfungen durchführen können. Mit zunehmendem Datenvolumen steigt auch der Zeitaufwand für das Sortieren, Filtern und Organisieren der Daten, sodass weniger Zeit für die Ermittlungsarbeit zur Verfolgung illegaler Finanzierungen bleibt.

Cogniware entwickelte die Argos-Plattform, um dieses Problem zu lösen. Die Lösung des in Prag ansässigen Unternehmens bringt große Mengen an Finanzdaten in eine verwaltete Datenumgebung, die auf IBM watsonx.data basiert. Anschließend werden verdächtige Personen, Konten, Transaktionen und Orte in einem Graphen miteinander verknüpft und dieser Graph auf Muster wie Geldwäschekreisläufe und illegale Finanzierungsketten hin ausgewertet.

Mit IBM watsonx.ai® können Ermittler Ergebnisse in natürlicher Sprache abfragen, Zusammenfassungen erstellen, Anomalien aufdecken und Berichte schneller erstellen, während die Kernerkennung weiterhin auf der Graph- und Musteranalyse und nicht auf einer Blackbox-Automatisierung basiert.

Das Ergebnis ist eine sichere Plattform, die Ermittlern hilft, 60 % schneller von der Datenflut zu priorisierten Hinweisen zu gelangen. Diese Verbesserung wird erreicht, ohne den Menschen aus dem Entscheidungsprozess auszuschließen. Es bietet Finanzuntersuchungsteams die Möglichkeit, mit dem wachsenden Fallvolumen Schritt zu halten, ohne dass die Mitarbeiterzahl im gleichen Tempo zunimmt. In bestimmten Fällen konnten die Teams Ermittlungen wieder aufnehmen, die aus Mangel an Beweisen ins Stocken geraten waren.