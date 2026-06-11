Die Claims Connection Group hat die Lexxari-Anwendung auf IBM entwickelt, um komplexe Versicherungspolicen in strukturierte, durchsuchbare Informationen umzuwandeln und so Versicherungsagenturen dabei zu unterstützen, langsame, manuelle Reviews innerhalb weniger Minuten durch fundierte Antworten zu ersetzen.
Die Überprüfung von Versicherungspolicen ist ein hochrisikoreiches Informationsabrufproblem. Ein Hausbesitzer könnte nach einem Brand, Hagelsturm, Wasserschaden oder einem umgestürzten Baum seine Versicherungsgesellschaft anrufen und eine einfache Frage stellen: „Deckt meine Versicherung das ab?“ Hinter dieser Frage verbirgt sich ein umfangreiches Versicherungsdokument, in dem Deckungsgrenzen, Ausschlüsse, Bedingungen und Ausnahmen auf Dutzenden von Seiten aufgeführt sind. Lexaari liefert schnell präzise Antworten.
Die Claims Connection Group ist im Ökosystem der Schadenregulierung in der Sach- und Kfz-Versicherungen tätig und hilft dabei, Versicherungsnehmer mit qualifizierten Reparaturunternehmen zu vernetzen und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu koordinieren. In diesem Workflow ist der Versicherer die Versicherungsgesellschaft, ein Agent oder Makler hilft dem Versicherungsnehmer bei der Verwaltung des Versicherungsschutzes und ein Sachbearbeiter bewertet den Schadenfall. Der Versicherungsnehmer benötigt lediglich klare Anweisungen und einen sicheren nächsten Schritt.
Die Claims Connection Group hat Lexxari entwickelt, um die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um die Richtliniensprache zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Anwendung wandelt Versicherungspolicen mithilfe von „Smart Sheets“ (schadensspezifische Zusammenfassungen, aus denen wichtige Informationen zu Versicherungsschutz, Deckungssummen und Ausschlüssen extrahiert werden) in strukturierte, durchsuchbare Informationen um. Dies geschieht über AskLexxari, eine dialogbasierte Schnittstelle für Fragen, die nicht in eine vordefinierte Checkliste passen.
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine und IBM Verify bieten Claims Connection Group und Lexxari eine modulare Grundlage für quellenbasierte Richtlinienanalyse, sicheren Benutzerzugriff und skalierbare Bereitstellung. Dieser IBM-Stack bietet Lexxari zudem die Möglichkeit, zu wachsen, wenn sich das Schadenvolumen oder die Kundenanforderungen ändern, während die für einen Versicherungs-Workflow erforderlichen Kontrollen erhalten bleiben.
Dieser Beitrag erläutert den Anwendungsfall, die IBM watsonx-Architektur hinter Lexxari sowie die Designentscheidungen, die dazu beitragen, dass die Anwendung skalierbar ist, ohne die Rückverfolgbarkeit zu verlieren.
Der zentrale Anwendungsfall ist die Auslegung von Versicherungspolicen im Rahmen eines Schadensfalls. Wenn beispielsweise ein Baum umgestürzt ist, muss ein Versicherungsnehmer gegebenenfalls wissen, ob die Beseitigung von Bäumen, die Beseitigung von Trümmern oder die Reparatur des Daches abgedeckt ist. Ein Auftragnehmer benötigt diese Informationen vor Beginn der Arbeiten, damit der Auftrag innerhalb der Deckungsgrenzen der Police bleibt.
Die Herausforderung wächst im Falle einer Katastrophe. Bei einem massiven Sturm in Minnesota im Jahr 2025 (ein „Derecho“, also eine schnell ziehende Linie schwerer Gewitter), rissen Windgeschwindigkeiten von 130 bis 145 Meilen pro Stunde schätzungsweise 9 Millionen Bäume um.
Bei einigen Versicherungsnehmer waren Dutzende von Bäumen auf ihrem Grundstück umgestürzt, die Versicherungsangestellten sahen sich mit einem hohen Aufkommen dringender Anrufe konfrontiert und die subtile Formulierung der Policen änderte die Antwort für jede Situation. Eine Klausel, die scheinbar die Übernahme der Kosten für die Baumfällung vorsah, könnte möglicherweise nur dann gelten, wenn der Baum in Flammen stand, nicht jedoch, wenn er beispielsweise vom Wind umgestürzt wurde.
Eine solche Ausnahme tritt auf, wenn manuelle Prüfungen unter Druck versagt. Ein erfahrener Prüfer kann die Antwort finden, aber das kann bis zu 45 Minuten dauern. Lexxari wurde entwickelt, um diesen Prozess zu verkürzen, indem die Police hochgeladen, eine Schadensart ausgewählt und eine auf Quellen belegte Zusammenfassung erstellt wird, die ein geschulter Benutzer prüft, bevor er den Versicherungsnehmer berät.
Der Wert für Endbenutzer liegt nicht nur in der Geschwindigkeit: Versicherungsvertreter erhalten konsistentere Antworten, Sachverständige und Auftragnehmer erhalten eine schadenbereite Anleitung und Versicherungsnehmer erhalten klarere nächste Schritte, bevor sie einen Anspruch geltend machen. Dieser Ansatz kann ebenfalls unnötige Anträge ohne Bezahlung reduzieren (solche, die nicht abgedeckt sind).
Die Architektur von Lexxari beginnt mit einer browserbasierten Benutzeroberfläche, die auf der IBM Cloud Code Engine, der serverlosen Laufzeitumgebung von IBM Cloud für containerisierte Anwendungen und Jobs, läuft. Diese Architektur hilft dem Team, Dienste bereitzustellen, ohne Server direkt verwalten zu müssen. Die Oberfläche (im oberen Feld des Diagramms beschrieben) ermöglicht es Benutzern (wie beispielsweise Versicherungsangestellten zum Beispiel), eine Police als PDF hochzuladen und eine Schadensart auszuwählen. Sie können entweder ein „Smart Sheet“ erstellen oder über AskLexxari eine Frage stellen.
Die Authentifizierung läuft über IBM Verify mittels OpenID Connect oder OIDC, einem standardisierten Anmeldeprotokoll, das es einer Anwendung ermöglicht, die Identität eines Benutzers bei einem Identitätsanbieter zu überprüfen. Rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass ein Benutzer nur die für ihn autorisierten Richtlinien und Ausgaben sieht.
Nach dem Hochladen prüft die Anwendung, ob der PDF-Text direkt gelesen werden kann. Einige Richtlinien werden digital generiert und sind leicht zu analysieren. Andere kommen als Scans, Bilder oder in anderen uneinheitlichen Formaten an. Wenn das Dokument zusätzliche Verarbeitung benötigt, verwendet Lexxari optische Zeichenerkennung (OCR) mit Visionsfunktionen in watsonx.ai.
Ein FastAPI-Backend, das auf Cloud Code Engine läuft, koordiniert die Verarbeitung (hellblaues Feld oben links im Diagramm). Hier prüft das Backend die Notwendigkeit der OCR, extrahiert den Richtlinientext, leitet Prompts an IBM watsonx.ai weiter, generiert Smartsheets und protokolliert Nutzungsereignisse. Außerdem wird der von AskLexxari verwendete Abruf-Endpunkt offengelegt.
Für vordefinierte Workflows wählt der Benutzer einen Schadenstyp wie Feuer, Wind oder Hagel aus. Lexxari gleicht anschließend den extrahierten Versicherungstext mit einem Fragenraster ab. Jede Schadensart kann etwa 16 bis 20 Versicherungsfragen umfassen (zum Beispiel: „Wie hoch ist die Selbstbeteiligung bei einem Brandschaden?“ oder „Wie hoch sind die Versicherungssummen?“). Das Modell extrahiert Angaben wie Deckungssummen, Vertragsdaten, Selbstbehalte, Ausschlüsse und andere Metadaten und gibt diese anschließend in einem strukturierten Smart Sheet aus.
Für offene Fragen verwendet AskLexxari Retrieval-Augmented Generation (RAG), wodurch die Eingabe auf richtlinienspezifische Beweise beschränkt wird. Dieser Ansatz ermöglicht zudem die Erstellung eines Prüfprotokolls, sodass der menschliche Angestellte die Antwort schnell überprüfen kann. watsonx Orchestrate verbindet das Dialogerlebnis mit dem Rest des Workflows (im hellblauen Kasten oben rechts im Diagramm).
Anstatt den Chatbot als Anwendung zu behandeln, nutzt Lexxari Orchestrate, um den Frage-und-Antwort-Prozess durch die richtigen Richtliniendaten, Backend-Services und Quellquellen-Schritte zu leiten. Diese Trennung ist wichtig: Deterministische Schritte wie Upload, OCR-Validierung und Smartsheet-Erstellung bleiben deterministisch, während die KI-Komponente sprachintensive Extraktion und Q&A übernimmt.
Die Architektur lässt ebenfalls Raum für die Modellwahl. Die Modellkonfiguration kann über die Bereitstellungseinstellungen vorgenommen werden, sodass die Anwendung nicht an eine Modellfamilie gebunden ist. Dadurch erhält das Team eine praktische Möglichkeit, Modelle hinsichtlich Genauigkeit, Kosten, Latenz und Eignung zu testen, ohne den gesamten Workflow neu zu schreiben.
Die Analyseschicht verwendet Elasticsearch, um Smart-Sheet-Ausgaben, Q&A-Aktivitäten, Feedback und Nutzungsdaten zu speichern (Feld unten rechts). Elasticsearch ist eine Search und Analytics Engine, die darauf ausgelegt ist, strukturierte und unstrukturierte Daten zu indexieren. In Lexxari unterstützt es die Nutzungsüberwachung, die Feedback-Analyse und zukünftige Verbesserungen der Smart-Sheet-Fragen. Die Anwendung kann verfolgen, welche Schadensarten Nutzer auswählen, welche Fragen sie stellen und wo Antworten positives oder negatives Feedback erhalten.
Die wichtigsten Designanforderungen waren Modularität, Genauigkeit, Erklärbarkeit, menschliche Überprüfung, Sicherheit und Skalierbarkeit.
Modularität
Modularität bedeutet, dass sich jeder Teil der Architektur ändern kann, ohne einen vollständigen Neuaufbau zu erzwingen. Diese Anforderung ist wichtig, da die Claims Connection Group unterschiedliche Nutzer bedient, von kleineren Agenturen bis hin zu größeren Versicherern, die jeweils unterschiedliche Systeme, Compliance-Anforderungen und Bereitstellungspräferenzen haben.
Genauigkeit
Genauigkeit beginnt mit einer fundierten politischen Grundlage. Lexxari weist das Modell an, anhand der Richtliniensprache zu antworten, nicht anhand von Allgemeinwissen. Bei generierten Smart Sheets verweisen die Antworten auf die Quellinformationen auf Seitenebene. Für konversationelle Frage-und-Antwort-Fragen bietet der RAG-Workflow eine detailliertere Quellgrundlage, sodass Nutzer einsehen können, woher die Antwort stammt.
Erklärbarkeit
Erklärbarkeit bedeutet, dass der Nutzer verstehen kann, warum die Anwendung eine bestimmte Antwort erzeugt hat. Im Versicherungswesen ist dies von entscheidender Bedeutung, da eine Antwort in Bezug auf den Versicherungsschutz beeinflussen kann, ob ein Versicherungsnehmer einen Schaden meldet, ob ein Auftragnehmer mit der Arbeit beginnt oder ob ein Kunde eine Selbstbeteiligung zahlen muss. Eine mit Quellenangaben untermauerte Antwort ermöglicht es einem professionellen Prüfer, die Antwort mit dem Wortlaut der Richtlinie zu vergleichen, bevor er weitere Maßnahmen ergreift.
Menschen behalten die Autorität
Lexxari unterstützt Versicherungsangestellte, Schadensregulierer und Mitarbeiter der Claims Connection Group, ersetzt aber nicht das professionelle Urteilsvermögen. Nutzer können die Antwort validieren, die Quelle inspizieren, Feedback geben und die endgültige Entscheidung treffen. Diese gestalterische Entscheidung sorgt für klare Verantwortlichkeiten und verringert gleichzeitig den Aufwand für manuelle Suchen.
Sicherheit
Auch die Sicherheit musste von Anfang an in die Architektur integriert werden, da Lexxari mit personenbezogenen Daten in Versicherungsdokumenten, Schadenskontexten und benutzerspezifischen Daten arbeitet. IBM Verify bietet Identity und Access Management (IAM) über OIDC, während rollenbasierte Kontrollen dazu beitragen, dass Benutzer auf die Richtlinien und Ausgaben beschränkt sind, auf die sie zugreifen dürfen.
Skalierbarkeit
Die Skalierbarkeit war ebenso wichtig, da die Nachfrage nach Versicherungen nicht linear wächst. An einem normalen Tag mag die Anzahl der zu beantwortenden Versicherungsfragen überschaubar sein, während ein schwerer Sturm einen plötzlichen Anstieg von Anrufen, Uploads und Deckungsprüfungen verursachen kann. Das Ausführen der Benutzeroberfläche und des FastAPI-Backends auf der IBM Code Engine hilft der Anwendung, über diese Bursts zu skalieren. Dank des modularen Designs kann die Claims Connection Group neue Schadensarten, Kundenumgebungen und Integrationen hinzufügen, ohne den Kern-Workflow neu aufbauen zu müssen.
Die stärkste Lektion von Lexxari ist, dass Unternehmens-KI nicht immer mehr Agenten oder eine komplexere Modelllogik benötigt. In vielen Implementierungen ist vorhersehbares Workflow-Design wichtiger. Die Lexxari-Architektur basiert auf deterministischen Schritten, bei denen der Ablauf bekannt ist, wie beispielsweise das Hochladen von Dokumenten, die OCR-Validierung, die Auswahl der Schadensart und die Protokollierung. Sie nutzt KI dort, wo Sprachverständnis einen Mehrwert schafft, beispielsweise beim Extrahieren von Details zur Versicherungsabdeckung und beim Beantworten von quellenbezogenen Fragen.
Dieses Design erleichtert die Erweiterung der Anwendung. Claims Connection Group kann Schadensarten, Versicherungsformulare, Versicherungssparten, Angebots-Triage-Workflows, Callcenter-Einstiegspunkte oder tiefere Carrier-Integrationen hinzufügen, ohne die Grundlage neu aufbauen zu müssen. Dasselbe Muster kann zudem unterschiedliche Bereitstellungsumgebungen unterstützen, wenn sich die Anforderungen der Unternehmenskunden ändern.
Für Endnutzer bedeuten die technischen Alternativen schnellere Antworten, klarere Kommunikation und weniger vermeidbare Fehler bei der Schadensregulierung. Für die Claims Connection Group bildet der IBM-Stack die Grundlage für eine Anwendung, die mit einem einzigen dringenden Versicherungs-Workflow beginnen und sich zu einem umfassenderen Geschäftsfeld im Bereich der Policenanalyse entwickeln kann. Durch den Aufbau von Lexxari auf der IBM-Plattform erhält die Claims Connection Group eine modulare Grundlage für die Skalierung von KI im gesamten Schadenbearbeitungsprozess, wobei die Originalbelege, die Sicherheit und das menschliche Urteilsvermögen weiterhin im Mittelpunkt stehen.