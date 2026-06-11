Die Überprüfung von Versicherungspolicen ist ein hochrisikoreiches Informationsabrufproblem. Ein Hausbesitzer könnte nach einem Brand, Hagelsturm, Wasserschaden oder einem umgestürzten Baum seine Versicherungsgesellschaft anrufen und eine einfache Frage stellen: „Deckt meine Versicherung das ab?“ Hinter dieser Frage verbirgt sich ein umfangreiches Versicherungsdokument, in dem Deckungsgrenzen, Ausschlüsse, Bedingungen und Ausnahmen auf Dutzenden von Seiten aufgeführt sind. Lexaari liefert schnell präzise Antworten.

Die Claims Connection Group ist im Ökosystem der Schadenregulierung in der Sach- und Kfz-Versicherungen tätig und hilft dabei, Versicherungsnehmer mit qualifizierten Reparaturunternehmen zu vernetzen und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu koordinieren. In diesem Workflow ist der Versicherer die Versicherungsgesellschaft, ein Agent oder Makler hilft dem Versicherungsnehmer bei der Verwaltung des Versicherungsschutzes und ein Sachbearbeiter bewertet den Schadenfall. Der Versicherungsnehmer benötigt lediglich klare Anweisungen und einen sicheren nächsten Schritt.

Die Claims Connection Group hat Lexxari entwickelt, um die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um die Richtliniensprache zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Anwendung wandelt Versicherungspolicen mithilfe von „Smart Sheets“ (schadensspezifische Zusammenfassungen, aus denen wichtige Informationen zu Versicherungsschutz, Deckungssummen und Ausschlüssen extrahiert werden) in strukturierte, durchsuchbare Informationen um. Dies geschieht über AskLexxari, eine dialogbasierte Schnittstelle für Fragen, die nicht in eine vordefinierte Checkliste passen.

IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine und IBM Verify bieten Claims Connection Group und Lexxari eine modulare Grundlage für quellenbasierte Richtlinienanalyse, sicheren Benutzerzugriff und skalierbare Bereitstellung. Dieser IBM-Stack bietet Lexxari zudem die Möglichkeit, zu wachsen, wenn sich das Schadenvolumen oder die Kundenanforderungen ändern, während die für einen Versicherungs-Workflow erforderlichen Kontrollen erhalten bleiben.

Dieser Beitrag erläutert den Anwendungsfall, die IBM watsonx-Architektur hinter Lexxari sowie die Designentscheidungen, die dazu beitragen, dass die Anwendung skalierbar ist, ohne die Rückverfolgbarkeit zu verlieren.