Careerforce Pro nutzt IBM watsonx.ai und IBM watsonx.governance, um Einstellungsteams dabei zu helfen, die Einstellungszeit um fast 96 % zu verkürzen, Unstimmigkeiten bei Kandidaten aufzudecken und den Personalverantwortlichen die Kontrolle über die endgültigen Entscheidungen zu sichern.
Bei der Personalbeschaffung im Gesundheitswesen ist Schnelligkeit entscheidend. Offene Stellen, die für weniger als drei Wochen unbesetzt bleiben, können zu Personalmangel, Überstundendruck, Burnout und verzögerter Patientenversorgung führen. Inzwischen. Für Personalvermittler beginnt der Engpass oft bereits vor dem ersten sinnvollen Gespräch: Überprüfung des Lebenslaufs, erste Vorauswahl, Terminplanung und Herausfiltern von Kandidaten, die nicht in die Pipeline hätten kommen sollen.
Careerforce Pro entwickelte seine KI-gestützte Talentakquise-Plattform, um Hürden in der Frühphase abzubauen und eine Pipeline geeigneter Kandidaten bereitzustellen. Das in Walnut Creek, Kalifornien, ansässige Unternehmen konzentriert sich auf hochvolumige Workflows, bei denen Personalvermittler schnellere Signale benötigen, nicht nur Automatisierung.
Careerforce Pro nutzt IBM® watsonx.ai® und IBM watsonx.governance®, um automatisierte Screening, strukturierte Interviews, kontextuelle Kandidatenzuordnung und gesteuerte Einstellungsintelligenz in einer Vielzahl von Branchen mit hoher Fluktuation zu ermöglichen.
Anstatt das Urteilsvermögen des Personalvermittlers zu ersetzen, bringt die Plattform Struktur in den Einstellungsprozess, indem sie Belege aus Lebensläufen, Vorstellungsgesprächen und Interaktionen mit Bewerbern in erklärbare Signale unterteilt.
Personalvermittler können diese Erkenntnisse mit Zuversicht überprüfen, hinterfragen und darauf reagieren. Das Ergebnis ist eine Plattform, die Einstellungsteams dabei unterstützt, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Kontrolle über die endgültigen Entscheidungen zu behalten.
Careerforce Pro entstand aus der praktischen Herausforderung, mit der viele Recruiting-Teams konfrontiert sind: Recruiter verbringen zu viel Zeit mit Kandidaten, die unqualifiziert oder in einem fragmentierten Einstellungsprozess schwer zu beurteilen sind. Die Plattform hilft dabei, das frühe Screening zu optimieren, Qualifikationen und Fähigkeiten zu überprüfen, strukturierte, KI-unterstützte Interviews durchzuführen und Kandidaten anhand des Kontexts statt ausschließlich durch Keyword-Matching an Stellen zuzuordnen.
Die Auswirkungen sind am deutlichsten in der Erfahrung der Personalverantwortlichen sichtbar. Einstellungsteams können nun früher auf starke Kandidaten reagieren, die Zeit für administrative Aufgaben reduzieren und strukturierte Erkenntnisse überprüfen, anstatt Lebensläufe, Anrufnotizen, Video-Antworten und Terminaufzeichnungen manuell zusammenzusetzen. Bei Positionen im Gesundheitswesen wie Krankenpflege, klinischer Versorgung und angrenzenden Pflegeberufen kann die Plattform dazu beitragen, die Einstellungszeiten um bis zu 50 % zu verkürzen.
Careerforce Pro befasst sich auch mit einem neu auftretenden Einstellungsrisiko: der Falschdarstellung von Bewerbern. Mithilfe von KI-Tools ist es schwieriger geworden, betrügerische Bewerber zu identifizieren. Laut Gartner wird bis 2028 jeder vierte Bewerberprofil gefälscht sein. Die Plattform verweist auf Lebenslaufbehauptungen, Audio-Interviewantworten und Video-Interviewantworten, um Diskrepanzen zu markieren, bevor eine Einstellungsentscheidung getroffen wird. Diese Fähigkeit wird immer wichtiger, da Remote-Einstellungen, KI-generierte Lebensläufe und gecoachte Antworten die Frühphasenvalidierung von Kandidaten komplexer machen.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Plattform keine endgültigen Einstellungsentscheidungen trifft. Es strukturiert die Beweise, bringt Signale zum Vorschein und bindet den Personalverantwortlichen oder HR-Leiter mit ein.
Das folgende Diagramm veranschaulicht den Ablauf von links nach rechts: Rohdaten für die Personalbeschaffung werden aus der Kundenumgebung eingespeist, IBM-Technologien bilden die Grundlage für die Intelligenzschicht und geprüfte Erkenntnisse fließen in die Einstellungsteams ein.
Auf der linken Seite erfasst Careerforce Pro Einstellungsdaten aus verschiedenen Kanälen: Lebensläufe, Sprachaufnahmen, Videointerviews und QR-Codes, die von Bewerbern auf Jobmessen, in Ladengeschäften oder auf Jobportalen erfasst werden. Messaging- und Streaming-Broker RabbitMQ Unterstützt die asynchrone Ereignispipeline.
Diese Designentscheidung ist für die Einstellung großer Mengen an Kandidaten wichtig, da die Aktivität der Bewerber nach einer Stellenausschreibung schnell sprunghaft ansteigen kann, insbesondere bei Stellen im Gesundheitswesen oder im Außendienst. Durch die Entkopplung der Datenerfassung von der nachgelagerten Verarbeitung kann Careerforce Pro auch Datenspitzen bewältigen, ohne jedes Ereignis durch einen fehleranfälligen Echtzeitpfad zu zwingen.
Die Anwendungsgrundlage basiert auf einem cloudnativen Stack (unten im Diagramm). Die Präsentationsschicht verwendet eine React-basierte Schnittstelle, die auf AWS EKS läuft, wobei AWS Certificate Manager und Web Application Firewall (WAF) sicheren Zugriff unterstützen. Die API- und Authentifizierungsschicht umfasst Spring Cloud Gateway, Service-Discovery über das Open-Source-Paket Netflix Eureka und JWT-basierte Authentifizierung.
Die Anwendungsschicht verwendet EKS-, ECR- und GitHub-Aktionen, wobei Java™ Spring Boot die Enterprise-Workflow-Orchestrierung unterstützt und Python FastAPI KI-Inferenz, NLP-Dienste und schnellere KI-Feature-Iteration unterstützt.
Die Datenschicht ist so konzipiert, dass der Speicher nach Workload getrennt wird. PostgreSQL auf Amazon RDS verwaltet strukturierte Transaktionsdaten. Redis und Amazon ElastiCache unterstützen Interaktionen mit niedriger Latenz. Amazon S3 speichert Lebensläufe, Aufnahmen und Artefakte. Amazon EFS bietet gemeinsame Dateispeicherung. CloudWatch, Grafana und Prometheus bieten Einblick in den Systemzustand, die Latenz, das Skalierungsverhalten und die Zuverlässigkeit der Workflows.
Die Mitte des Diagramms zeigt, wo sich IBMs Stack befindet. IBM watsonx.ai ermöglicht die KI-gestützte Kandidatenbewertung, einschließlich Lebenslaufanalyse, Extraktion strukturierter Daten, kontextbezogener Kandidaten-Rollen-Zuordnung und KI-gestützter Interview-Workflows durch Agent Iris, einen von Careerforce entwickelten autonomen Interview-Agenten. Die Architektur basiert auf Llama 3.3 70B und Llama Maverick Foundation Model für Screening-, Matching- und Evaluationsaufgaben. Agentin Iris führt strukturierte Sprachinterviews durch, erfasst die Antworten der Kandidaten und speist die Transkripte in den Bewertungsworkflow ein.
AWS Transcribe und AWS Translate unterstützen die Sprach-, Video- und mehrsprachigen Teile des Workflows. AWS Transcribe wandelt Speech to Text um und trennt Sprecher, wodurch das System zwischen dem KI-Interviewer und dem Kandidaten unterscheiden kann. Diese Transkripte dienen als Grundlage für Stimmungsanalysen, Konsistenzprüfungen und strukturierte Überprüfungen. AWS Translate unterstützt mehrsprachige Workflows, einschließlich Vorstellungsgespräche in spanischer Sprache.
IBM watsonx.governance befindet sich unter der KI-Evaluierungsebene. Es unterstützt Entscheidungsüberwachung, Erklärbarkeits- und Verzerrungserkennung über geschützte Attribute, Audit-Trails, Modellleistungsüberwachung und Driftüberwachung. Für die Personalbeschaffung ist diese Governance-Ebene von entscheidender Bedeutung. Es hilft Personalvermittlern und Personalverantwortlichen zu verstehen, warum ein Kandidat eine Bewertung erhalten hat, welche Beweise die Empfehlung beeinflusst haben und ob sich das System über alle Gruppen hinweg wie beabsichtigt verhält.
Auf der rechten Seite des Diagramms liefert Careerforce Pro geprüfte Erkenntnisse zum Einstellungsprozess zurück an die Einstellungsteams. Personalvermittler können strukturierte Kandidatenzusammenfassungen, Matching-Signale, Inkonsistenzflaggen und Interviewinformationen im Careerforce Pro-Portal einsehen.
Der Fahrplan erweitert diese Ergebnisse um umfassendere Fähigkeiten zur Mitarbeiteranalyse, darunter Kultur-Check-ins (Umfragen, die Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitsmoral liefern) und Austrittsgespräche. Dazu gehören auch „Similar-to-Hire“-Benchmarking (bei dem leistungsstarke Neueinstellungen Benchmarks für andere Kandidaten schaffen), avatarbasierte Videointerviews und Workflows für Hintergrundüberprüfungen.
Die stärkste Lektion aus dem Build von Careerforce Pro ist, dass Geschwindigkeit allein nicht ausreicht. Einstellungsteams benötigen außerdem Transparenz, Erklärbarkeit, Workflow-Kompatibilität und menschliche Aufsicht. Mit watsonx.ai und watsonx.governance, Careerforce Pro kann KI-gestützte Automatisierung mit den für die Einstellung von Mitarbeitern erforderlichen Kontrollen kombinieren.
Die Plattform ist so konzipiert, dass die Hürden bei der Einführung gesenkt werden. Anstatt von den Einstellungsteams zu verlangen, bestehende Systeme zu ersetzen, kann Careerforce Pro mit den bereits verwendeten Tools zusammenarbeiten. Dieses Verfahren ermöglicht es Organisationen, KI-gestützte Workflows in vertraute Rekrutierungsprozesse einzuführen, ohne eine vollständige Systemmigration durchführen zu müssen.
Die Auswirkungen sind eindeutig: Personalvermittler können qualifizierte Kandidaten schneller durch den Trichter schleusen, verbringen weniger Zeit mit der Auswahl und Koordination von geringem Wert und können sich mehr auf Gespräche konzentrieren, bei denen menschliches Urteilsvermögen am wichtigsten ist. Die operativen Ergebnisse sind beeindruckend: bis zu 96 % schnellere Einstellungszeiten, kontinuierliche Kandidatenbewertung, mehrsprachige Vorstellungsgespräche und weniger Anzeichen für falsche Angaben der Bewerber.
Die Einstellungsplattform wird funktional erweitert: Die gleiche Architektur unterstützt eine umfassendere Roadmap für Talent Intelligence.
„Similar-to-Hire“ -Matching ist ein solches Beispiel. Hochleistungsfähige Mitarbeiter können als Benchmark für zukünftige Kandidatenbewertungen dienen. Während die Bewerber die Prüfungen ihrer Lebensläufe, KI-gestützte Interviews und Video-Assessments durchlaufen, kann die Plattform ihre Signale mit bewährten Mitarbeiterprofilen vergleichen, die in ähnlichen Positionen erfolgreich waren. Das gibt den Einstellungsteams eine weitere Möglichkeit, Kandidaten zu identifizieren, die nicht nur die Anforderungen der Stelle erfüllen, sondern auch Eigenschaften aufweisen, die mit einer starken Leistung in diesem Bereich verbunden sind.
Kandidatenpooling ist ein weiteres Beispiel. Nicht jeder qualifizierte Bewerber passt zu der aktuellen Rolle, dem Zeitpunkt oder dem Standort. Die Roadmap von Careerforce Pro enthält Möglichkeiten, diese Kandidaten in einen breiteren Pool weiterzuleiten, wo sie mit zukünftigen offenen Stellen oder anderen Arbeitgebern zusammenpassen könnten. Dadurch wird der Einstellungsablauf von einem einmaligen Filter in ein wiederverwendbares Talentnetzwerk umgewandelt.
Aufbauend auf watsonx.ai und watsonx.governance, Careerforce Pro hat einen umständlichen Rekrutierungsprozess in eine skalierbare, KI-gestützte Einstellungsplattform verwandelt.
Der IBM-Stack bietet dem Unternehmen die Intelligence-Ebene für Screening und Matching und die Governance-Ebene für Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit. Es schafft außerdem die Grundlage für eine Ausweitung auf umfassendere Arbeitskräfteintelligenz, ohne die Plattform für jeden neuen Anwendungsfall neu aufbauen zu müssen. Für Personalvermittler und Personalmanager bedeutet das schnellere Entscheidungen, stärkere Signale und mehr Zeit, um sich auf die Kandidaten zu konzentrieren, deren Erfolg am wahrscheinlichsten ist.