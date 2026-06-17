Auf der linken Seite erfasst Careerforce Pro Einstellungsdaten aus verschiedenen Kanälen: Lebensläufe, Sprachaufnahmen, Videointerviews und QR-Codes, die von Bewerbern auf Jobmessen, in Ladengeschäften oder auf Jobportalen erfasst werden. Messaging- und Streaming-Broker RabbitMQ Unterstützt die asynchrone Ereignispipeline.

Diese Designentscheidung ist für die Einstellung großer Mengen an Kandidaten wichtig, da die Aktivität der Bewerber nach einer Stellenausschreibung schnell sprunghaft ansteigen kann, insbesondere bei Stellen im Gesundheitswesen oder im Außendienst. Durch die Entkopplung der Datenerfassung von der nachgelagerten Verarbeitung kann Careerforce Pro auch Datenspitzen bewältigen, ohne jedes Ereignis durch einen fehleranfälligen Echtzeitpfad zu zwingen.

Die Anwendungsgrundlage basiert auf einem cloudnativen Stack (unten im Diagramm). Die Präsentationsschicht verwendet eine React-basierte Schnittstelle, die auf AWS EKS läuft, wobei AWS Certificate Manager und Web Application Firewall (WAF) sicheren Zugriff unterstützen. Die API- und Authentifizierungsschicht umfasst Spring Cloud Gateway, Service-Discovery über das Open-Source-Paket Netflix Eureka und JWT-basierte Authentifizierung.

Die Anwendungsschicht verwendet EKS-, ECR- und GitHub-Aktionen, wobei Java™ Spring Boot die Enterprise-Workflow-Orchestrierung unterstützt und Python FastAPI KI-Inferenz, NLP-Dienste und schnellere KI-Feature-Iteration unterstützt.

Die Datenschicht ist so konzipiert, dass der Speicher nach Workload getrennt wird. PostgreSQL auf Amazon RDS verwaltet strukturierte Transaktionsdaten. Redis und Amazon ElastiCache unterstützen Interaktionen mit niedriger Latenz. Amazon S3 speichert Lebensläufe, Aufnahmen und Artefakte. Amazon EFS bietet gemeinsame Dateispeicherung. CloudWatch, Grafana und Prometheus bieten Einblick in den Systemzustand, die Latenz, das Skalierungsverhalten und die Zuverlässigkeit der Workflows.

Die Mitte des Diagramms zeigt, wo sich IBMs Stack befindet. IBM watsonx.ai ermöglicht die KI-gestützte Kandidatenbewertung, einschließlich Lebenslaufanalyse, Extraktion strukturierter Daten, kontextbezogener Kandidaten-Rollen-Zuordnung und KI-gestützter Interview-Workflows durch Agent Iris, einen von Careerforce entwickelten autonomen Interview-Agenten. Die Architektur basiert auf Llama 3.3 70B und Llama Maverick Foundation Model für Screening-, Matching- und Evaluationsaufgaben. Agentin Iris führt strukturierte Sprachinterviews durch, erfasst die Antworten der Kandidaten und speist die Transkripte in den Bewertungsworkflow ein.

AWS Transcribe und AWS Translate unterstützen die Sprach-, Video- und mehrsprachigen Teile des Workflows. AWS Transcribe wandelt Speech to Text um und trennt Sprecher, wodurch das System zwischen dem KI-Interviewer und dem Kandidaten unterscheiden kann. Diese Transkripte dienen als Grundlage für Stimmungsanalysen, Konsistenzprüfungen und strukturierte Überprüfungen. AWS Translate unterstützt mehrsprachige Workflows, einschließlich Vorstellungsgespräche in spanischer Sprache.

IBM watsonx.governance befindet sich unter der KI-Evaluierungsebene. Es unterstützt Entscheidungsüberwachung, Erklärbarkeits- und Verzerrungserkennung über geschützte Attribute, Audit-Trails, Modellleistungsüberwachung und Driftüberwachung. Für die Personalbeschaffung ist diese Governance-Ebene von entscheidender Bedeutung. Es hilft Personalvermittlern und Personalverantwortlichen zu verstehen, warum ein Kandidat eine Bewertung erhalten hat, welche Beweise die Empfehlung beeinflusst haben und ob sich das System über alle Gruppen hinweg wie beabsichtigt verhält.

Auf der rechten Seite des Diagramms liefert Careerforce Pro geprüfte Erkenntnisse zum Einstellungsprozess zurück an die Einstellungsteams. Personalvermittler können strukturierte Kandidatenzusammenfassungen, Matching-Signale, Inkonsistenzflaggen und Interviewinformationen im Careerforce Pro-Portal einsehen.

Der Fahrplan erweitert diese Ergebnisse um umfassendere Fähigkeiten zur Mitarbeiteranalyse, darunter Kultur-Check-ins (Umfragen, die Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitsmoral liefern) und Austrittsgespräche. Dazu gehören auch „Similar-to-Hire“-Benchmarking (bei dem leistungsstarke Neueinstellungen Benchmarks für andere Kandidaten schaffen), avatarbasierte Videointerviews und Workflows für Hintergrundüberprüfungen.