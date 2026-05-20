Wie im obigen Diagramm dargestellt, ist die Architektur in vier vertikale Schichten und zwei Middleware-Bereiche unterteilt. IBM Identity und Access Management (IAM) authentifiziert jeden Aufruf des Stack über die Authentifizierungsschicht, während die Policy Engine von Brighthive die Governance-Schicht übernimmt:

1. Die Anwendungsebene:

Es handelt sich um die Oberfläche, die für Endbenutzer und Host-Plattformen zugänglich ist. BrightAgent wird innerhalb von IBM watsonx Orchestrate bereitgestellt, sodass Unternehmensanwender es über dieselbe Orchestrate-Konsole erreichen, die sie bereits für ihre anderen Agenten verwenden, ohne dass eine separate Benutzeroberfläche angepasst werden muss. Die Bereitstellung läuft über die IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12) API. Mit diesem Prozess kann Orchestrate einen Brighthive-Tenant starten, Benutzer erstellen und eine signierte Dashboard-URL generieren, genau wie bei der Bereitstellung jedes anderen katalogisierten Dienstes. IBM Identity und Access Management (IAM) steht als Authentifizierungsschicht vor jedem OSB-Aufruf. Nach der Bereitstellung verarbeitet die Schicht die Aufnahme von mehr als 600 Quellkonnektoren (sowohl strukturierte Tabellen als auch unstrukturierte Dateien) und stellt nachgeschalteten Agenten einen verwaltete Datenkatalog zur Verfügung. Es beherbergt außerdem das Benutzeroberflächen-Hub der Agenten, in dem Menschen Läufe konfigurieren, genehmigen und inspizieren.

2. Die Datenebene:

Diese Ebene bündelt Daten, die über verschiedene Unternehmensbereiche verteilt sind, ohne eine Migration zu erzwingen. Das Konzept basiert auf einem dezentralen Data Mesh: Jedes Fachteam ist für seine eigenen Datensätze, Schemata und Qualitätsprüfungen verantwortlich. Gleichzeitig stellt die Mesh-Struktur unternehmensweite Grundbausteine bereit – die Durchsetzung von RBAC/ABAC, Herkunftsnachweise und Qualitätskontrollen –, sodass die Governance einmalig auf dieser Ebene umgesetzt wird, anstatt für jede einzelne Pipeline neu implementiert zu werden. AWS bildet hier das Rückgrat für Speicher und Sicherheit: S3 und Redshift für Speicher und Rechenleistung, Lake Formation für eine fein abgestufte Zugriffskontrolle sowie KMS/IAM für die Schlüsselverwaltung und Identitätsverwaltung. Qualitätsprüfungen werden über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg durchgeführt. Wenn ein Agent einen Datensatz ausliest, wurde dieser bereits anhand von Schema-, Aktualitäts- und Vertraulichkeitsregeln validiert – und nicht erst ad hoc zum Zeitpunkt der Inferenz auf Plausibilität geprüft.

3. Die Agentenschicht:

Hier findet die agentische Arbeit statt. LangChain stellt die Orchestrierungs-Grundbausteine bereit – Tools, Ketten, Graphen und Speicherschnittstellen –, während AWS Bedrock die Basismodelle hostet, auf die diese Orchestrierungen zugreifen. Darüber hinaus integriert BrightAgent rollenspezifische Agenten (Abfrage, SQL-Generierung, Visualisierung, Zusammenfassung und Hintergrundüberwachung) sowohl in benutzerseitige Workflows als auch in proaktive Hintergrundaufträge, die nach Zeitplan oder bei bestimmten Auslösern ausgeführt werden. Die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund ist beabsichtigt. Während die synchronen Agenten im Chat-Kreislauf die Fragen der Benutzer beantworten, berechnen die Hintergrundagenten im Voraus Aktualitätssignale, Anomaliewarnungen und den stabilisierten Kontext. Agenten im Vordergrund können dann auf diesen Kontext zurückgreifen, ohne zum Zeitpunkt der Anforderung Latenzkosten in Kauf nehmen zu müssen.

4. Die Kontextebene:

Agenten sind Agenten sind nur so gut wie der Kontext, den sie erhalten; daher ist diese Ebene für das Abruf- und Speichersubstrat zuständig. Es umfasst eine Embedding-Architektur, die für komplexe Suchvorgänge in gemischten strukturierten und unstrukturierten Korpora sowie in miteinander verknüpften Wissensdatenbanken optimiert ist und über ein spezielles Modell für jeden Anwendungsbereich und jede Absicht verfügt. Auf diese Weise greift eine Abfrage zur SQL-Generierung nicht auf denselben Index zurück wie eine Visualisierungsabfrage. Außerdem enthält sie explizite Sicherheitsvorkehrungen, die jeder Inferenz vorangestellt werden. Eine Graphdatenbank unterstützt relationale Schlussfolgerungen in Bezug auf Entitäten, Richtlinien, Abstammungskanten und die Topologie des Arbeitsbereichs. Das firmeneigene Kontext-Framework von Brighthive verwaltet dabei das Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis über mehrere Sitzungen hinweg, verteilt die Token-Kosten nach Priorität und verfolgt die Herkunft, sodass jede Ausgabe eines Agenten bis zu ihren Quellen zurückverfolgt werden kann.