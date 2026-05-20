Brighthive hat für das Unternehmen ein reguliertes „agentisches Daten-Team“ entwickelt, das die Erfassung, Qualitätssicherung, Governance, technische Umsetzung, Analyse und Visualisierung automatisiert und so unübersichtliche Unternehmensdaten für agentenbasierte Arbeitsabläufe nutzbar macht – wobei IBM watsonx Orchestrate den Einsatz in großem Maßstab ermöglicht.
Generative KI und agentenbasierte Analyse sind einfach zu testen, aber schwer in die Praxis umzusetzen. Modellauswahl und Prompt-Design können Herausforderungen darstellen, aber die häufigsten Blocker sind Data Governance und Datenbereitschaft: niedrigwertige Datensätze, fragmentierte Quellen, inkonsistente Definitionen und Governance-Lücken, die KI-Outputs unzuverlässig machen.
Das in Chicago ansässige Unternehmen Brighthive hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herausforderung der Datenbereitstellung zu lösen. Das Wertversprechen ist einfach: Brighthive bietet Unternehmen das Äquivalent eines verwalteten, ständig aktiven agentischen Datenteams, das über den gesamten Datenstack arbeitet. Auf diese Weise können Daten-Teams weniger Zeit mit der technischen Umsetzung und mehr Zeit mit der Analyse, der Strategie und der KI verbringen.
Das Unternehmen hat eine autonome Datenintelligenzplattform entwickelt – basierend auf einer speziell dafür konzipierten Multi-Agenten-Architektur –, die die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten, steuern und analysieren.
Im Mittelpunkt der Plattform steht BrightAgent, ein Supervisor-Agent, der ein Team spezialisierter KI-Agenten koordiniert. Es ermöglicht Unternehmen den Übergang von rohen, unstrukturierten und verstreuten Daten zu kontrollierten, KI-fähigen Datensätzen, ohne dass ein großes internes Data-Engineering-Team erforderlich ist. BrightAgent koordiniert die Arbeit in den Bereichen Datenerfassung, Qualitätssicherung, Governance, Technik, Analyse und Visualisierung.
BrightAgent unterstützt über 600 vorgefertigte Datenkonnektoren über Airbyte und richtet sich damit an die heterogenen Datenlandschaften realer Unternehmen – darunter Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight und Hunderte weitere – sowie an die damit verbundenen Integrationsherausforderungen.
Durch die Integration mit IBM® watsonx Orchestrate lassen sich Governance und Observability auf unternehmensweite agentenbasierte Workflows anwenden, wodurch eine Reihe wichtiger Voraussetzungen geschaffen werden, die den Übergang der KI vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb erleichtern. Gemeinsam tragen Brighthive und IBM dazu bei, zwei zentrale Aspekte der KI-Herausforderungen in Unternehmen anzugehen: Brighthive schafft und pflegt die zuverlässige Datenbasis, während watsonx Orchestrate Unternehmen dabei unterstützt, die darauf aufbauenden agentenbasierten Workflows bereitzustellen, zu steuern und zu skalieren.
Die meisten Unternehmen stoßen auf dieselben Engpässe bei der Datenbereitschaft: Wichtige Daten sind unübersichtlich und über verschiedene Systeme mit nicht aufeinander abgestimmten Schemata und uneinheitlichen Definitionen verstreut, während die Datenverwaltung und -bereinigung aufgrund begrenzter Kapazitäten im Bereich Data Engineering weiterhin langsam und manuell erfolgen. Infolgedessen verbringen Datenteams zu viel Zeit mit wiederholter Integration, Qualitätskontrollen, Durchsetzung von Richtlinien und Pipeline-Wartung.Infolgedessen verbringen Datenteams zu viel Zeit mit sich wiederholenden Integrationsaufgaben, Qualitätsprüfungen, der Durchsetzung von Richtlinien und der Wartung der Datenpipeline. KI-Programme warten auf eine saubere, geregelte Grundlage, die nicht schnell genug kommt.
Hinzu kommt, dass allgemeine KI-Lösungen Compliance-Risiken mit sich bringen, wenn Betriebsdaten extrahiert und an externe APIs gesendet werden müssen – was in regulierten Umgebungen oft nicht akzeptabel ist. Gleichzeitig gehen viele agentische Analysetools von sauberen, gut strukturierten Eingabedaten aus und arbeiten ausschließlich mit vorab modellierten Daten. Wenn reale Daten diese Annahmen nicht erfüllen, sinkt die Genauigkeit und die Arbeitsabläufe werden anfällig.
BrightAgent Adresse diese Situation, indem Daten systemübergreifend integriert, Governance-Regeln programmatisch angewendet, die Qualität kontinuierlich verbessert und Schemata generiert, die die Pipelines konsistent halten. Darüber hinaus werden Analysen und Visualisierungen bereitgestellt, sodass Geschäftsanwender auf Basis der Ergebnisse handeln können – alles innerhalb der vom Kunden selbst verwalteten Datenumgebung. Die Daten verlassen die Infrastruktur des Kunden nicht – jede Aktion erfolgt unter Berücksichtigung der Berechtigungen, wird protokolliert und ist nachprüfbar. Darüber hinaus können Änderungen zur menschlichen Überprüfung bereitgestellt werden, bevor sie vorgenommen werden.
Das ist das zentrale Unterscheidungsmerkmal von Brighthive: Es „chattet nicht einfach mit Daten“, nachdem jemand anderes sie bereinigt und verwaltet hat. Sie hilft dabei, die Datenbasis selbst zu erstellen, zu verwalten und zu pflegen – angefangen bei der Aufnahme bis hin zu Analysen –, damit agentenbasierte Systeme in der Produktion vertrauenswürdige Ausgaben erzeugen können.
BrightAgent wurde für Unternehmen entwickelt, denen die Ressourcen oder Kapazitäten fehlen, um die Dateninfrastruktur zu verwalten und zu pflegen. Außerdem:
Die BrighAgent-Benutzeroberfläche ist für Anwender ohne technische Vorkenntnisse konzipiert, die Fragen in natürlicher Sprache stellen und Antworten erhalten können, die auf ihren tatsächlichen Daten basieren und auf ihre Rolle und Zugriffsebene abgestimmt sind. Ein Schadensanalyst und ein Finanzvorstand, die dieselbe Frage stellen, erhalten entsprechend unterschiedliche Antworten, die sich jedoch alle innerhalb der geltenden Governance-Richtlinien bewegen.
Die Architektur von BrightAgent verknüpft eine breite Konnektivität mit kontinuierlichen Qualitäts- und Governance-Kontrollen, sodass Datensatz stabil genug für nachgelagerte Analyse und Agentenaktionen sind. Im Großen und Ganzen ist es darauf ausgelegt, den Aufwand für die individuelle Integration zu reduzieren, Schemata zu standardisieren und die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten, auch wenn sich Quellen und Definitionen im Laufe der Zeit ändern.
Wie im obigen Diagramm dargestellt, ist die Architektur in vier vertikale Schichten und zwei Middleware-Bereiche unterteilt. IBM Identity und Access Management (IAM) authentifiziert jeden Aufruf des Stack über die Authentifizierungsschicht, während die Policy Engine von Brighthive die Governance-Schicht übernimmt:
1. Die Anwendungsebene:
Es handelt sich um die Oberfläche, die für Endbenutzer und Host-Plattformen zugänglich ist. BrightAgent wird innerhalb von IBM watsonx Orchestrate bereitgestellt, sodass Unternehmensanwender es über dieselbe Orchestrate-Konsole erreichen, die sie bereits für ihre anderen Agenten verwenden, ohne dass eine separate Benutzeroberfläche angepasst werden muss. Die Bereitstellung läuft über die IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12) API. Mit diesem Prozess kann Orchestrate einen Brighthive-Tenant starten, Benutzer erstellen und eine signierte Dashboard-URL generieren, genau wie bei der Bereitstellung jedes anderen katalogisierten Dienstes. IBM Identity und Access Management (IAM) steht als Authentifizierungsschicht vor jedem OSB-Aufruf. Nach der Bereitstellung verarbeitet die Schicht die Aufnahme von mehr als 600 Quellkonnektoren (sowohl strukturierte Tabellen als auch unstrukturierte Dateien) und stellt nachgeschalteten Agenten einen verwaltete Datenkatalog zur Verfügung. Es beherbergt außerdem das Benutzeroberflächen-Hub der Agenten, in dem Menschen Läufe konfigurieren, genehmigen und inspizieren.
2. Die Datenebene:
Diese Ebene bündelt Daten, die über verschiedene Unternehmensbereiche verteilt sind, ohne eine Migration zu erzwingen. Das Konzept basiert auf einem dezentralen Data Mesh: Jedes Fachteam ist für seine eigenen Datensätze, Schemata und Qualitätsprüfungen verantwortlich. Gleichzeitig stellt die Mesh-Struktur unternehmensweite Grundbausteine bereit – die Durchsetzung von RBAC/ABAC, Herkunftsnachweise und Qualitätskontrollen –, sodass die Governance einmalig auf dieser Ebene umgesetzt wird, anstatt für jede einzelne Pipeline neu implementiert zu werden. AWS bildet hier das Rückgrat für Speicher und Sicherheit: S3 und Redshift für Speicher und Rechenleistung, Lake Formation für eine fein abgestufte Zugriffskontrolle sowie KMS/IAM für die Schlüsselverwaltung und Identitätsverwaltung. Qualitätsprüfungen werden über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg durchgeführt. Wenn ein Agent einen Datensatz ausliest, wurde dieser bereits anhand von Schema-, Aktualitäts- und Vertraulichkeitsregeln validiert – und nicht erst ad hoc zum Zeitpunkt der Inferenz auf Plausibilität geprüft.
3. Die Agentenschicht:
Hier findet die agentische Arbeit statt. LangChain stellt die Orchestrierungs-Grundbausteine bereit – Tools, Ketten, Graphen und Speicherschnittstellen –, während AWS Bedrock die Basismodelle hostet, auf die diese Orchestrierungen zugreifen. Darüber hinaus integriert BrightAgent rollenspezifische Agenten (Abfrage, SQL-Generierung, Visualisierung, Zusammenfassung und Hintergrundüberwachung) sowohl in benutzerseitige Workflows als auch in proaktive Hintergrundaufträge, die nach Zeitplan oder bei bestimmten Auslösern ausgeführt werden. Die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund ist beabsichtigt. Während die synchronen Agenten im Chat-Kreislauf die Fragen der Benutzer beantworten, berechnen die Hintergrundagenten im Voraus Aktualitätssignale, Anomaliewarnungen und den stabilisierten Kontext. Agenten im Vordergrund können dann auf diesen Kontext zurückgreifen, ohne zum Zeitpunkt der Anforderung Latenzkosten in Kauf nehmen zu müssen.
4. Die Kontextebene:
Agenten sind Agenten sind nur so gut wie der Kontext, den sie erhalten; daher ist diese Ebene für das Abruf- und Speichersubstrat zuständig. Es umfasst eine Embedding-Architektur, die für komplexe Suchvorgänge in gemischten strukturierten und unstrukturierten Korpora sowie in miteinander verknüpften Wissensdatenbanken optimiert ist und über ein spezielles Modell für jeden Anwendungsbereich und jede Absicht verfügt. Auf diese Weise greift eine Abfrage zur SQL-Generierung nicht auf denselben Index zurück wie eine Visualisierungsabfrage. Außerdem enthält sie explizite Sicherheitsvorkehrungen, die jeder Inferenz vorangestellt werden. Eine Graphdatenbank unterstützt relationale Schlussfolgerungen in Bezug auf Entitäten, Richtlinien, Abstammungskanten und die Topologie des Arbeitsbereichs. Das firmeneigene Kontext-Framework von Brighthive verwaltet dabei das Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis über mehrere Sitzungen hinweg, verteilt die Token-Kosten nach Priorität und verfolgt die Herkunft, sodass jede Ausgabe eines Agenten bis zu ihren Quellen zurückverfolgt werden kann.
BrightAgent koordiniert sechs spezialisierte Agenten, die über Dashboards hinweg bei der Datenerfassung zusammenarbeiten, sodass jede Phase den Kontext übernimmt und validierte Ergebnisse an die nächste weitergibt. Das Ergebnis ist ein durchgängiger Workflow, bei dem Qualität und Governance bereits im Vorfeld sichergestellt und anschließend im weiteren Verlauf für Analyse und Visualisierung wiederverwendet werden.
Durch die Aufnahme von BrightAgent in den watsonx Orchestrate-Agentenkatalog, der eine Reihe vorgefertigter Agenten enthält, können Unternehmen die Lösung problemlos in ihre Workflows integrieren. Diese Unternehmen profitieren auch von der Governance und Sicherheit, die Orchestrate bietet.
Dadurch wird die Datenbereitschaft zu einer wiederverwendbaren Funktion innerhalb einer umfassenderen Koordinierungsebene und nicht zu einem einmaligen Projekt, das an einen einzelnen Anwendungsfall gebunden ist.
Diese Kombination ist äußerst leistungsstark: Brighthive löst das Problem der Datenbasis – indem es Unternehmensdaten bereinigt, reguliert und für KI bereit macht –, während IBM Watsonx Orchestrate das Problem der Bereitstellung und Orchestrierung löst – indem es agentenbasierte Workflows skalierbar, überwachbar und unternehmenstauglich macht. Gemeinsam schließen sie die Lücke, an der viele KI-Initiativen in Unternehmen ins Stocken geraten sind: die Kluft zwischen „Wir verfügen über KI-Tools“ und „Unsere KI-Tools liefern in der Produktion verlässliche Ergebnisse“.
BrightAgent ist ein Datenbegleiter für Unternehmen, der kontrollierte, hochwertige Pipelines mit der Zeit autonomer macht. Seine Architektur betrachtet Governance als Infrastruktur: Jede Ausgabe übernimmt die Compliance-Richtlinien der Plattform, und die fünf Kontext-Ebenen der Plattform – Wissensgraph, Metadaten-Engine, Arbeitsbereichskontext, Speicher auf Benutzerebene und intelligente Komprimierung – werden mit jeder Interaktion intelligenter.
Für Unternehmen löst dieser Ansatz das Problem des „Bus-Faktors“. Wenn der einzige leitende Analyst, der sich mit den Daten auskennt, das Unternehmen verlässt, geht das institutionelle Wissen nicht mit ihm verloren – es ist in der Plattform verankert. Und wenn der nächste Anwendungsfall auftaucht, ist die geregelte Datenbasis bereits vorhanden.
Durch die Integration in den Daten-, KI- und Orchestrierungs-Stack von IBM macht BrightAgent die Datenaufbereitung zu einer skalierbaren Fähigkeit und nicht zu einer wiederkehrenden Belastung. Es ermöglicht einen Ansatz, bei dem neue Quellen und Anwendungsfälle hinzugefügt werden können, ohne jedes Mal die Grundlage neu aufbauen zu müssen, und gewährleistet gleichzeitig die für den vertrauenswürdigen Einsatz in Unternehmen erforderliche Governance und Überwachbarkeit.
Die Plattform lässt sich innerhalb von Stunden statt Wochen einrichten – und Unternehmen müssen dafür weder ein Data-Engineering-Team einstellen noch ihre bestehende Dateninfrastruktur ersetzen.