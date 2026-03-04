Durch den Einsatz von IBM® MaaS360® konnte dieser Anbieter von Schülerbeförderungsdiensten die Zeit für die Gerätebereitstellung bei groß angelegten Installationen mobiler Geräte von Wochen auf Stunden reduzieren.
Der Betrieb eines großen Transportunternehmens hängt von weit mehr ab als von Fahrzeugen und Routen. Beacon Mobility, ein nationaler Anbieter von Schulverkehr, betreibt etwa 13.000 Fahrzeuge in 25 Bundesstaaten und Dutzende von Betriebsunternehmen, die jeweils eigene Routen, Verträge und regulatorische Anforderungen haben.
Darüber hinaus erhöht die Notwendigkeit, mehr als 10.000 Tablets in Fahrzeugen sicher zu verwalten, mehrere Stakeholder zu unterstützen und sich schnell an ständige betriebliche Veränderungen anzupassen, ohne Risiken oder Ausfallzeit zu verursachen, die Komplexität ihrer Dienstleistungen.
Im Mittelpunkt steht ein einziges, nicht verhandelbares Ziel: die Kinder sicher zur und von der Schule zu bringen. Am Armaturenbrett montierte Tablets dienen als primäre Bedienoberfläche für Treiber, Disponenten, Mechaniker, Administratoren und externe Stakeholder. Sie unterstützen Routenausführung, Zeiterfassung, Kommunikation, Navigation und Compliance-Überwachung und arbeiten in einem Netzwerk, das Eltern und Schulbezirke bedient, die Sichtbarkeit und Überprüfbarkeit in Echtzeit erwarten.
IBM MaaS360, eine Mobile Device Management und Sicherheitssoftware Suite, ermöglicht es Beacon Mobility, diese Schnittstellen nahtlos zu Orchestrate, die Komplexität der Aktualisierung, Verwaltung und Wartung dieser komplexen, verteilten Mobilfunkflotte zu bewältigen.
Das Tablet in jedem Fahrzeug ist die primäre Schnittstelle zwischen den Treibern und dem gesamten Unternehmen:
Manuelle Bereitstellung und inkonsistente Geräteverwaltung werden in dieser Umgebung schnell zu Blockern. Ohne zentrale Steuerung birgt die Skalierung mobiler Operationen Risiken, Verzögerungen und Sicherheitslücken (verlorene oder gestohlene Geräte müssen beispielsweise sofort gesichert werden). Die Anwendungen müssen den Anforderungen des Bezirks und des Bundesstaates entsprechen und die Treiber müssen in verschiedene Fahrzeuge und Routen ohne Reibung wechseln können.
IBM MaaS360 ermöglicht eine zentrale Verwaltung in diesem Ökosystem, sodass Tausende von Tablets aus der Ferne konfiguriert, gesichert und aktualisiert werden können, während eine breite Palette von Stakeholdern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen unterstützt wird.
IBM MaaS360 ist die Mobile-Device-Management-Schicht für die große Android-Tablet-Flotte von Beacon Mobility. Neben der Android-Enterprise-Registrierung unterstützt die Plattform auch iOS-, MacOS-Windows- und QR-Code-basierte Registrierung und integriert sich in OEM-spezifische Sicherheitsframeworks wie Samsung Knox, um die Geräteschutzmaßnahmen zu stärken.
Die Zero-Touch-Registrierung ist eine grundlegende Voraussetzung. Die Geräte werden schnell und zuverlässig bereitgestellt, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Dies ist unerlässlich, wenn man mit einem kleinen IT-Team mehr als 10.000 Tablets verwaltet.
IBM MaaS360 ist die Geräteverwaltungsschicht von Beacon Mobility und unterstützt eine Vielzahl von Endnutzern bei Registrierung, Konfiguration und App-Management. MaaS360 bietet eine standardisierte, skalierbare Architektur, die es der IT ermöglicht, Einschreibung, Sicherheit und Anwendung aus einem einzigen Bereich zu verwalten und gleichzeitig kontinuierliche betriebliche Veränderungen zu unterstützen:
Die Nutzung von IBM MaaS360 bietet fünf messbare betriebliche Vorteile:
Die Bereitstellungszeit wurde von Tagen oder Wochen auf Minuten reduziert. Diese Verbesserung ist besonders wichtig in dem knappen Sommerfenster zwischen den Schuljahren, wenn die Fuhrparks aufgefrischt oder erweitert werden. Die Tablets werden im Voraus bereitgestellt, ausgeliefert und sind sofort einsatzbereit.
Sicherheit:
Der Sicherheitsstatus verbessert sich durch zentralisierte Compliance-Dashboards, schnellere Reaktion auf Schwachstellen und sofortiges Eingreifen bei kompromittierten Geräten.
Bedienungskomfort:
Fahrer profitieren von konsistenten, vorhersehbaren Tablet-Erlebnissen, bei denen die Apps, die sie benötigen, bereits konfiguriert sind, wenn sie eine Route beginnen.
Support-Verbesserungen:
Durch Standardisierung werden die Supportkosten gesenkt. Weniger Fehlkonfigurationen führen zu weniger Support-Tickets, sodass sich ein kleines IT-Team auf die Optimierung statt auf die Problembehebung konzentrieren kann. Schnellere Aktualisierungen ermöglichen es, Routenführungsänderungen in Echtzeit zu übertragen und so die termingerechte Leistung und die Einhaltung der Service-Level-Vereinbarungen zu gewährleisten.
Sicherer Betrieb:
Am wichtigsten ist jedoch, dass die Plattform einen sichereren Betrieb ermöglicht. Ein zuverlässiges Gerätemanagement stellt sicher, dass die Fahrer immer über die Tools verfügen, die sie für den sicheren Transport von Schülern benötigen, und schafft gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit für Schulbezirke und Familien.
Durch die Standardisierung des Mobile Device Managements auf IBM MaaS360 hat Beacon Mobility eine Plattform geschaffen, die mit Wachstum, betrieblicher Komplexität und regulatorischen Anforderungen skalierbar ist. Fahrer können ohne Unterbrechung zwischen Regionen und Verträgen wechseln. Neue Fahrzeuge und Tablets können schnell hinzugefügt werden. Die Compliance-Anforderungen können sich weiterentwickeln, ohne dass das System umgestaltet werden muss. Wenn das Unternehmen weiter wächst, kann dieselbe Grundlage mehr Apps, Workflows und Stakeholder unterstützen, ohne die operative Belastung zu erhöhen.
Durch den Aufbau auf der Mobile Device Management-Plattform von IBM verwandelte ein sicherheitskritischer Transportbetrieb die Mobilität im großen Maßstab in eine wiederholbare, sichere und skalierbare Funktion. So gelang es dem Unternehmen, die Reibung für Fahrer zu verringern, den Service für Schulen und Familien zu verbessern und die Gesamtkosten zu senken, während die Flotte weiter wuchs.