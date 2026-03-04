Der Betrieb eines großen Transportunternehmens hängt von weit mehr ab als von Fahrzeugen und Routen. Beacon Mobility, ein nationaler Anbieter von Schulverkehr, betreibt etwa 13.000 Fahrzeuge in 25 Bundesstaaten und Dutzende von Betriebsunternehmen, die jeweils eigene Routen, Verträge und regulatorische Anforderungen haben.

Darüber hinaus erhöht die Notwendigkeit, mehr als 10.000 Tablets in Fahrzeugen sicher zu verwalten, mehrere Stakeholder zu unterstützen und sich schnell an ständige betriebliche Veränderungen anzupassen, ohne Risiken oder Ausfallzeit zu verursachen, die Komplexität ihrer Dienstleistungen.

Im Mittelpunkt steht ein einziges, nicht verhandelbares Ziel: die Kinder sicher zur und von der Schule zu bringen. Am Armaturenbrett montierte Tablets dienen als primäre Bedienoberfläche für Treiber, Disponenten, Mechaniker, Administratoren und externe Stakeholder. Sie unterstützen Routenausführung, Zeiterfassung, Kommunikation, Navigation und Compliance-Überwachung und arbeiten in einem Netzwerk, das Eltern und Schulbezirke bedient, die Sichtbarkeit und Überprüfbarkeit in Echtzeit erwarten.

IBM MaaS360, eine Mobile Device Management und Sicherheitssoftware Suite, ermöglicht es Beacon Mobility, diese Schnittstellen nahtlos zu Orchestrate, die Komplexität der Aktualisierung, Verwaltung und Wartung dieser komplexen, verteilten Mobilfunkflotte zu bewältigen.